Prasówka 26.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najszybciej wyludniające się miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane! [26.02.2024]”?

Prasówka 26.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane! [26.02.2024] W większości polskich miast ubywa mieszkańców. Polacy coraz chętniej do zamieszkania wybierają mniejsze miejscowości rozrastające się wokół dużych metropolii. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Kujawsko-Pomorskiem wyludniają się najszybciej, z jakich miejscowości ludzie najchętniej się wyprowadzają.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 26.02.24

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [26.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [26.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

Prasówka 26.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Toruń. Ulice pełne dziur! Gdzie już łata MZD, a gdzie jeszcze jest pilna potrzeba? Od połowy lutego w Toruniu drogowcy zabrali się intensywnie za łatanie dziur. Ostatnio m.in. na Bydgoskim Przedmieściu. Mieszkańcy jednak spokojni jednak jeszcze nie są. Alarmują o kolejnych pułapkach na kierowców.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [26.02.2024] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 25 lutego 2024 roku jest 731. dniem wojny. Koszty wstrzymania pomocy dla Ukrainy w wojnie z Rosją byłyby znacznie wyższe niż dalszego pomagania - ostrzegł w piątek brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron, przemawiając przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w przededniu drugiej rocznicy rosyjskiej agresji.

📢 Pomorzanin Toruń w finale Superligi. Decydowały rzuty karne! LKS Gąsawa z szansą na brązowy medal Pomorzanin Toruń w finale Superligi zmierzy się z Wartą Poznań. O brązowy medal zagrają LKS Gąsawa i Politechnika Poznań. Mecze o medale odbędą się 2 marca w nowej hali w podtoruńskim Gronowie. 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Hydrauliczna wpadka? Mało powiedziane. Bubel i fuszerka. Sprawdź popis niekompetencji fachowców z internetu Hydrauliczna wpadka w tym przypadku to mało powiedziane. Zobacz zbiór najśmieszniejszych pomyłek fachowców z polskiego internetu. Pierwsza liga bubli i fuszerek pseudofachowców. Jak ktoś mógł dokonać takiej naprawy? Kto za to zapłacił? Pytań jest mnóstwo, jednak odpowiedzi brak. Sprawdź śmieszne pomyłki hydraulików z internetu.

📢 Nieznani sprawcy wysypali kukurydzę z wagonów kolejowych w Kotomierzu. Jest komentarz wicepremiera Ukrainy Do zdarzenia doszło w Kotomierzu (gm. Dobrcz). Na miejscu błyskawicznie pojawili się przedstawiciele lokalnych władz i policja. Głos w sprawie zabrał wicepremier Ukrainy. 📢 Sokoły Toruń z medalem mistrzostw Polski juniorów. Tak kibicowaliście młodym hokeistom! Legenda klubu Jarosław Dołęga w roli trenera z pomocą Łukasza Podsiadły, asystenta trenera zespołu ligowego i wielu utalentowanych graczy w składzie. Sokoły Toruń trzecią drużyną juniorów w Polsce. Na najlepszych czekamy w Tauron Hokej Lidze. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 25.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 25.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 25.02.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 25.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 25.02.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 25.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 25.02.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 25.02.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 25.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 25.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 25.02.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 2 mln zł wydał Toruń na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Na co poszły pieniądze? Leczenie, sterylizacja, adopcje, karmienie - m.in. na to wydano prawie 2 mln zł z miejskiej kasy w 2023 roku. Wszystko w ramach realizacji Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 25.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 25.02.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 25.02.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 25.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 25.02.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 25.02.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 25.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 25.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Elana Toruń - Pelikan Łowicz. Ostatni test żółto-niebieskich przed derbami - zdjęcia Elana Toruń rozegrała ostatni sparing w ramach przygotowań do rundy wiosennej III ligi. Rywalem był Pelikan Łowicz. To czołowy zespół z I grupy III ligi. Trener żółto-niebieskich liczył na wartościowy sprawdzian.

📢 Toruń razem z Ukrainą. Upamiętnienie 2. rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie To już dwa lata, gdy putinowska Rosja zaatakowała Ukrainę. W rocznicę napaści Rosji na Ukrainę na całym świecie, w tym Polsce i Toruniu odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie i solidaryzujące z Ukraińcami. 📢 Parkrun Toruń 391. 24 lutego 2024 było wiosennie. Wszyscy bawili się znakomicie. Mamy zdjęcia Tradycyjnie w sobotę o godz. 9 amatorzy aktywnego wypoczynku spotkali się w lasku na Skarpie, by wziąć udział w kolejnej edycji Parkrun Toruń. Ta z 24 lutego 2024 roku miała numer 391.

📢 Torunianie czytają coraz więcej! Świadczy o tym nowy raport Książnicy Kopernikańskiej Jak wyglądało czytelnictwo w Toruniu w ubiegłym roku? Książnica Kopernikańska odpowiada: dobrze, a nawet lepiej! W najnowszym raporcie o stanie czytelnictwa odnotowano znaczący wzrost wypożyczeń książek, audiobooków i gier planszowych. Czytelników także przybyło! 📢 Sprzęt od wojska. Polska armia czyści magazyny i sprzedaje część swojego mienia. Jest coś dla muzyków, pilotów oraz szwaczek i na komary Wojsko sprzedaje swój sprzęt. W ofercie Agencji Mienia Wojskowego można znaleźć prawdziwe perełki za niezłe ceny, nawet jeśli nie jesteśmy fanami militariów. Co możesz kupić od polskiej armii? Jest sprzęt dla muzyków, coś na walkę z komarami, czy niemal kompletne umundurowanie... pilota. Za ile wojsko sprzedaje swój majątek? Nie jest źle, bo ceny są naprawdę ciekawe. Najtańsze towary od polskiej armii kupimy dosłownie za grosze!

📢 Zmiany u strażaków w Toruniu. Badania archeologiczne zakończone, wkrótce rozpoczęcie budowy Zakończyły się badania archeologiczne w miejscu, w którym powstanie nowy obiekt Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jego budowa powinna rozpocząć się w połowie roku.

📢 Rynek Staromiejski w Toruniu. Taka jest fascynująca przeszłość tego miejsca Rynek Staromiejski w Toruniu to najsłynniejszy główny plac z miast naszego regionu. Nawet w martwym sezonie codziennie tętni życiem i rozbrzmiewa gwarem turystów zachwyconych jego historią i magicznym niemal urokiem. 📢 KH Energa Toruń znowu lepszy od mistrza! Tak kibicowaliście hokeistom na Tor-Torze KH Energa - GKS Katowice: od 0:1 do 4:1 i znowu kapitalna ostatnia tercja! To już drugie z rzędu zwycięstwo na własnym lodowisku z liderem i mistrzem Polski. Torunianie mają przed sobą dwa mecze w rundzie zasadniczej i niedługo play off.

📢 Złodziejowi z Torunia nie było po drodze do więzienia. Wydano za nim list gończy. Namierzyli go policjanci i odstawili za kraty 37-letni przestępca ukrywał się przez odbyciem kary za kradzież z włamaniem od listopada ubiegłego roku! Sąd w Toruniu wydał za nim list gończy. I... wpadł w ręce policjantów, którzy odwieźli go do zakładu karnego gdzie spędzie najbliższe 2 lata i 6 miesięcy. 📢 Forum Seniora 2024 w Toruniu. Na uczestników czeka 650 darmowych miejsc Organizowane przez nas Forum Seniora to wydarzenie, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. Pod koniec marca odbędzie się już VIII odsłona tej imprezy. 📢 Na Wielkanoc piekę ciasto drożdżowe z rodzynkami. Ten wypiek smakuje jak od babci. Po prostu rozpływa się w ustach Idealne ciasto drożdżowe z rodzynkami to baza do wielu domowych wypieków. Można z niego upiec bułeczki, babkę drożdżową lub przełożyć do prostokątnej blaszki i upiec z jabłkami. Takie ciasto piekę zawsze, gdy mam ochotę na coś słodkiego. Zazwyczaj piekę je z wiśniami z kompotu, ale to rodzynki są klasycznym dodatkiem. Poznaj przepis na babcine ciasto drożdżowe z rodzynkami dla całej rodziny.

📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 23.02.2024 Nowe zasady urlopów w 2024 roku po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Miliony z kryształu. Zarabiali: kucharz, stolarz, bezrobotny... Produkcję rozbito dzięki kryminalnym z Kujawsko-Pomorskiego Rekordowa produkcja tzw. kryształu w Koninie tygodniowo dawała 150 kg tego narkotyku i nawet 1,5 mln zł zysku. Jej rozbicie to zasługa kryminalnych i śledczych z Torunia i Bydgoszczy. A kto produkował klefedron? Kogo zatrzymano, także w Toruniu? Wcale nie chemików... 📢 Toruń. Tajemnica zniknięcia 280 stelaży do śmietników. Głos zabiera prezes MPO. Nowe fakty Zagadki kryminalnej ciąg dalszy. Skoro, jak twierdzi prokuratura, nie ma dowodów, by doszło do kradzieży 280 metalowych stelaży do śmietników na przystankach komunikacji miejskiej, to co się z nimi stało? "Jeśli w ogóle były" - podpowiadają mieszkańcy.

📢 Jak wyglądał kurort Czerniewie w 1926 roku, gdy zaczęły tam jeździć autobusy z Torunia? W lipcu 1926 roku korespondent "Gońca Nadwiślańskiego" rozpływał się nad zaletami uzdrowiska w podtoruńskich Czerniewiciach. Chwalił piękny park, wielki staw z łódkami, dobrze urządzone łazienki. Dwa lata później dolegliwości związane z reumatyzmem leczył tu pewien pan Stanisław i setnie się nudził. 📢 Konkurs na dyrektora nowej SP nr 12 nierozstrzygnięty. Co zrobi miasto? Komisja konkursowa nie zdecydowała się na żadnego z dwójki kandydatów na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej w Toruniu. Szkoła ma ruszyć od września. Co w tej sytuacji zrobi miasto? 📢 Trwają rolnicze blokady w okolicach Torunia. Wjazd na autostradę nadal niemożliwy Setki traktorów kolejny dzień blokują drogi w regionie. Protest rolników trwa również wokół Torunia. Nieprzejezdny jest m.in. Lubicz Dolny oraz wjazd na autostradę A1.

📢 Chcesz, żeby wrzosy pięknie kwitły jesienią? To musisz zrobić już wiosną. Sprawdź, kiedy i jak przycinać wrzosy Cięcie wrzosów to ważny zabieg pielęgnacyjny. Dzięki temu dobrze wyglądają i ładnie kwitną przez lata. Jednak wrzosów nie można przycinać w dowolnym terminie. Sprawdź, kiedy i jak ciąć wrzosy – poznaj termin i zasady. 📢 Toruń. Tak działa robot da Vinci! Zajrzeliśmy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, aby przyjrzeć się mu bliżej [wideo] Robot chirurgiczny da Vinci trafił do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu w ubiegłym roku. W ciągu ostatnich miesięcy odbyło się już ponad 30 operacji przy jego użyciu. Reporterzy „Nowości” udali się na Pododdział Ginekologii Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Onkologii Ginekologicznej, by przyjrzeć się bliżej pracy robota oraz całego zespołu.

📢 Pożegnaliśmy Krzysztofa Żabińskiego. Spoczął na cmentarzu św. Jerzego Państwowy charakter miał pogrzeb Krzysztofa Żabińskiego, byłego posła i ministra z Torunia. Parlamentarzysta zmarł 31 stycznia. W poniedziałek spoczął na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu. 📢 Julka z Torunia wykonuje świece, które wyglądają jak słodkości! Robi je dla chorej siostry Świece Julki – pod taką nazwą można znaleźć profil na Facebooku, na którym nastoletnia Julka z Torunia pokazuje swoją twórczość. Tworzy świece, które wyglądają jak same pyszności! Przy tej okazji pomaga swojej siostrze, Anastazji, która jest ciężko chora. 📢 Nadchodzi marcowa waloryzacja emerytur! Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. O ile wzrosną emerytury 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Podatek zwracany dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Toruń. To już koniec! Trwa burzenie dawnego biurowca Metronu przy ul. Targowej [zdjęcia] Rozpoczęło się wyburzanie biurowca na terenie dawnego Metronu. Teren po upadłej Fabryce Wodomierzy i Zegarów w Toruniu przygotowywany jest do sprzedaży.

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Studniówka 2024. Wielki bal Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu W ostatni piątek karnawału 2024 bawili się na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. 📢 Tak żyje Muniek Staszczyk. Lider zespołu T.Love skończył niedawno 60 lat Muniek Staszczyk to muzyk doskonale znany polskiej publiczności. W listopadzie skończył 60 lat. Od ponad 40 lat jest liderem zespołu T.Love, który założył w 1982 roku w Częstochowie. Od wielu lat mieszka w Warszawie. Jak na co dzień żyje Muniek Staszczyk?

📢 Przedwojenny Toruń na archiwalnych zdjęciach NAC Zobaczcie, jak wyglądał dawny Toruń na archiwalnych fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego! Czy rozpoznacie wszystkie miejsca? Oto unikalne zdjęcia naszego miasta! 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć? 📢 Remont Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Czy zakończy się w nowym terminie? Zima wyhamowała prace przy przebudowie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Władze miasta zapewniają, że mimo to termin zakończenia robót już się nie zmieni. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Znowu uśmiechy na Motoarenie! Tak kibicowaliście na meczu Apator - Unia Leszno [zdjęcia] For Nature Solutions Apator Toruń wreszcie przełamał serię porażek i w piątek pokonał na Motoarenie Unię Leszno. Tak kibice wspierali "Anioły" w tym meczu. Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach z trybun.

📢 Obiad z rodziną? Rodzicu! Te restauracje w Toruniu warto odwiedzić z dziećmi! Mają kąciki zabaw i inne atrakcje Wyjście do restauracji z dziećmi to nie lada wyczyn - o tym wie każdy rodzic. Wybranie z menu czegoś, co na pewno będzie maluchom smakować to dopiero początek wyzwań. Dla wielu dzieci siedzenie z dorosłymi przy stole jest po prostu nudne! Dlatego restauracje w Toruniu i wielu innych miastach decydują się na stworzenie dla najmłodszych specjalnych kącików zabaw albo proponują inne atrakcje, aby wyjście na obiad dla rodziców nie było udręką, a dla dzieci stało się przyjemnością. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powinno pomóc w wyborze lokalu. Oto restauracje w Toruniu przyjazne dzieciom. 📢 Najseksowniejsza hokeistka świata! ZDJĘCIA Piękna Mikayla Demaiter zdjęła łyżwy i robi karierę w modelingu 22-letnia Mikayla Demaiter uznawana jest za najpiękniejszą i najbardziej seksowną hokeistkę na świecie. Kanadyjka grała jako bramkarka, jednak teraz poświęciła się karierze w modelingu. Dobrze zrobiła? Zobacz jej ZDJĘCIA, w tym te bardzo odważne.

📢 Najdroższe rzeczy z PRL-u wystawione na licytację. Które z nich cieszą się zainteresowaniem na aukcji? [zdjęcia] Pamiątki, zabawki, meble, kryształy... to wszystko pamiętamy z PRL-u. Wiele przedmiotów tego rodzaju nabyło już wartość kolekcjonerską. Nic więc dziwnego, że zbieracze nieraz chętnie biorą udział w aukcjach, w których walczą o najciekawsze okazy. Nie każda oferta jednak cieszy się uznaniem i zainteresowaniem. Dlaczego? Jakie oferty cieszą się największym zainteresowaniem? Zobaczcie!

📢 Studniówka 2023. Maturzyści z toruńskiego I LO w Toruniu bawili się na Jordankach W sali na Jordankach bawili się na studniówce maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 📢 Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy! [Lista] Masz stare przedmioty jeszcze z PRL-u? A może wciąż korzystasz z typowych dla tego okresu mebli? Te rzeczy mogą być sporo warte. Koniecznie sprawdź, co znajduje się w piwnicy i na strychu — kto wie, może akurat ta figura, którą trzymasz od kilkudziesięciu lat, jest poszukiwanym na rynku przedmiotem? Zobacz, jakim przedmiotom w zbiorach warto się przyjrzeć!

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Ile? Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka. Zobaczcie!

📢 Odważne zdjęcia polskich sportsmenek! Zobacz galerię zdjęć pięknych zawodniczek! Są wspaniałymi sportsmenkami, ale też i pięknymi kobietami! Można się przekonać o tym oglądając ich facebookowe profile. Oto trochę przykładów...

📢 Kim jest Joanna Kudzbalska, nowa żona Krzysztofa Ibisza? Zobaczcie odważne zdjęcia uczestniczki Top Model W sierpniu Krzysztof Ibisz po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką jest Joanna Kudzbalska, którą mogą kojarzyć widzowie TVN. Było blisko, by została ona zwyciężczynią programu Top Model. Obecnie Joanna Kudzbalska pracuje jako lekarka. W czym się specjalizuje? Co robi na co dzień? Sprawdźcie! Mamy dla Was prywatne zdjęcia żony Krzysztofa Ibisza. 📢 Kibice na meczu Apator - Motor. Mamy nowe zdjęcia! Oto druga porcja zdjęć autorstwa Marcina Orłowskiego z trybun Motoareny podczas meczu Apatora z Motorem Lublin. Przypomnijmy, że po dramatycznym pojedynku torunianie przegrali 44:46.

📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie!