Prasówka 26.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Zarobki w Aldi w 2024 roku - mamy tabele wypłat na różnych stanowiskach. Tyle zarabia się w Aldi Aldi to kolejna duża sieć sklepów, która z każdym rokiem otwiera więcej sklepów w naszym kraju. Sieć podobnie jak Lidl i Biedronka stawia na transparentność zarobków i regularnie informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników. Zobaczcie, ile zarabiają sprzedawcy, kierownicy czy pracownicy magazynów.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one. 📢 Horoskop na weekend 24-26 maja 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 24-26 maja 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie.

📢 Podmurna 31. Była tu redakcja "Nowości", teraz będzie hostel "Happy Street". Zobacz, jak wygląda w środku Ten adres - Podmurna 31 w Toruniu wiele osób pewnie jeszcze kojarzy z siedzibą redakcji "Nowości". Nie ma nas tam jednak od końcówki 2020 roku. Niebawem w tym miejscu ruszy zaś hostel.

📢 Wdowie renty 2024 w nowych wyliczeniach. Ile dostanie wdowiec? Sprawdź przykładowe stawki Wdowy i wdowcy mają bardzo poważny problem, gdy przychodzi do próby pogodzenia domowego budżetu z nagłą obniżką tego, ile faktycznie można wydać. Po śmierci współmałżonka problem jest ten bardzo bolesny. Od długiego czasu mówi się o zmianach w rencie wdowiej - jakie propozycje są przedstawiane? Na co będą mogli liczyć wdowcy i wdowy? 📢 Pokrzywa - właściwości działanie. Jakie jest zastosowanie lecznicze pokrzywy? Przeciwwskazania stosowania - co warto wiedzieć? Oto szczegóły Dla jednych pospolity chwast, dla innych medyczny fenomen. Pokrzywa zwyczajna od wieków jest znana, chociażby ze swoich właściwości moczopędnych, jednak nie tylko na nich się opiera. Miłośnicy zdrowego stylu życia, dbania o siebie z całą pewnością będą zainteresowani sięgnięciem po tę jakże niezwykłą roślinę, która powszechnie występuje w całej Polsce! Jakie witaminy zawiera pokrzywa? Jakie lecznicze właściwości pokrzywy zwyczajnej można wymienić? Jak wpływa na nasze zdrowie?

📢 Elegancka Masa Krytyczna przejechała przez Toruń! Sprawdźcie, jakie stroje mieli uczestnicy! Stowarzyszenie Rowerowy Toruń powróciło z Elegancką Masą Krytyczną! W sobotę, 25 maja rowerzyści przywdziali eleganckie stroje i przejechali przez miasta, robiąc przy tym niemałą furorę. Zobaczcie, jak było! Kto miał najelegantszy strój? 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy [26.05.2024 r.] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 GIS ostrzega - te produkty mogą szkodzić. Sklepy wycofują ten towar ze sprzedaży [26.05.2024 r.] Zabawki, produkty spożywcze, akcesoria kuchenne... Zobacz, przed jakimi produktami w ostatnim czasie ostrzegał Główny Inspektorat Sanitarny. Nazwy, zdjęcia oraz numery wycofanych partii produktów zamieszczamy w galerii. Kupiłeś? Zwróć towar do sklepu, nie korzystaj z niego!

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [26.05.2024 r.] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok. 📢 Tak dziś wygląda Magdalena Waligórska. W serialu Ranczo grała Wioletkę Kotecką [26.05.2024 r.] "Ranczo" na zawsze zapisało się w pamięci widzów w naszym kraju. W ciągu dziesięciu lat Telewizja Polska wyemitowała dziesięć sezonów, a średnia oglądalność każdego z nich wahała się od niespełna pięciu do ponad ośmiu milionów. Jedną z bardziej barwnych postaci w serialu była Wioletka Kotecka, w rolę której wcielała się Magdalena Waligórska. Zajrzeliśmy, co dzisiaj słychać u aktorki znanej również z takich produkcji, jak "Pierwsza miłość" czy "Na dobre i na złe".

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Wyprzedaż w armii. Tanie sprzęty można kupić od wojska! Zobacz, co AMW ma obecnie w swoim asortymencie [ceny, zdjęcia] W oficjalnym sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można znaleźć wiele ciekawych sprzętów, gadżetów oraz ubrań wojskowych. Co konkretnie i za ile można kupić? Tego dowiesz się z naszego materiału. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Wyjątkowe czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Emerytura po mężu 2024. Wdowy muszą zdecydować - bez tego ZUS nie wypłaci im środków! Śmierć współmałżonka jest sytuacją dramatyczną, której z całą pewnością nie można pozazdrościć. Dramatu dopełnia fakt, że śmierć wiąże się nie tylko z problemami emocjonalnymi oraz psychicznymi, ale i materialnymi. Opłaty za dom lub mieszkanie nie zmniejszają się o połowę, a budżet domowy się drastycznie zmniejsza. To też sprawia, że kwestia renty wdowiej jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Co na ten moment wiadomo? Jak sprawić, aby ZUS wypłacał środki?

📢 Będą masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają o te rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej. 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie!

📢 Zyskaj jeszcze jedno świadczenie przed przejściem na wymarzoną emeryturę. Lepiej nie przegap tej okazji Okres przedemerytalny nie dla wszystkich jest usłany różami. Sytuacja może być trudna zwłaszcza dla bezrobotnych seniorów, którzy przed osiągnięciem wieku emerytalnego już nie pracują. Musicie jednak wiedzieć, że przed przejściem na emeryturę należy się Wam jeszcze jedno bardzo ważne i wcale niemałe świadczenie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze? Czytajcie dalej!

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Są złe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę w tych latach! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie?

📢 Takie kwoty trafią na Twoje konto. Taka będzie emerytura po 20 latach pracy. Na jakie pieniądze można teraz liczyć? Wypłacenie emerytury jest możliwe po spełnieniu określonych kryteriów. Najważniejsze z nich to ukończenie wieku emerytalnego (kolejno dla kobiet i mężczyzn 60 oraz 65 lat), a także staż pracy. Dla kobiet wymagane jest 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Co jeśli oboje tyle przepracują? Kto będzie mógł liczyć na najniższą krajową z 20-letnim stażem pracy? 📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy, jak kto wygląda w Toruniu!

📢 Ogromna czternasta emerytura 2024 - termin już zaproponowany przez rząd. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Nie dla wszystkich to samo Czternasta emerytura jest na stałe wpisana w kalendarz rocznych świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom. W przeciwieństwie do tzw. trzynsatki, nie ma odgórnie narzuconego miesiąca, w którym dokonywane są wypłaty. Wiele jednak wskazuje na to, że w tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, seniorzy to świadczenie otrzymają we wrześniu. Ile wyniosą wypłaty czternastej emerytury? Oto szczegóły!

📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i nietuzinkowe wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu! Te piękne rezydencje i wille można kupić! Więcej w naszej galerii.

📢 Tysiące złotych na wczasy pod gruszą w 2024 roku! Dodatek wakacyjny nawet na kilka tysięcy złotych Pracownicy na umowie o prace mogą starać się o specjalny dodatek wakacyjny 2024. Mowa tu o wczasach pod gruszą. One nie są przeznaczone dla wszystkich, ale pewna bardzo szczególna i spora grupa pracowników może liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Co więcej, niektórzy dostaną nawet kilak tysięcy złotych! Kto i ile dokładnie? Wyjaśniamy! 📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu. Wyższe świadczenie nawet o kilkaset złotych. Sprawdź, o ile wzrosły świadczenia emerytalne Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. Więcej szczegółów i tabela wyliczeń w naszym materiale. 📢 Zmiana prędkości ustawionej na fotoradarach. Teraz łatwiej można dostać mandat! [26.05.2024] Kierowcy nie mogą już mogli liczyć na pobłażliwość ze strony systemu fotoradarowego. Jeśli przekroczą dozwoloną prędkość o 11 kilometrów na godzinę, powinni spodziewać się mandatu.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 26.05). Które znaki zodiaku nie ucieszą przewidywania gwiazd? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w niedzielę 26.05.2024. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 26.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Bulwar po remoncie w Toruniu: co można poprawić? Władze miasta odpowiadają na postulaty torunian, które zgłosiły "Nowości" Chodnik wspólny dla pieszych i rowerzystów to pomyłka, brakuje cienia i ławek z oparciami, brak zejścia od strony ul. Warszawskiej - to część postulatów dotyczących Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. "Nowości" przekazały je rzeczniczce prezydenta. Co można poprawić? Oto odpowiedź miasta. Średnio optymistyczna...

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat! 📢 Najlepsze memy o kierowcach BMW. Kobiety za kierownicą, spóźnieni kierowcy autobusów. Internauci bezlitośni dla kierowców. Jest wesoło! Kierowcy BMW nie mają lekko, bo spośród wszystkich, którzy siadają za kółkiem, to oni doczekali się osobnej kategorii memów! Kierowca BMW śmieszy, bo... Jest przynajmniej kilka powodów, dla których kierowcy BMW stali się popularnym celem memów i żartów. Kierunkowskazy, agresywna jazda, czy ceny. Ile w tym prawdy? Oto najlepsze memy o kierowcach BMW!

📢 Lucy z serialu Ranczo - tak wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"! 📢 Tak mieszka Andrzej Piaseczny na wsi. Zobaczcie - wiejska posiadłość wygląda niesamowicie "Jeszcze bliżej", "W imię deszczu", "Chodź, przytul, przebacz" - te hity śpiewała niegdyś cała Polska. Andrzej Piaseczny należy do grona najpopularniejszych artystów w Polsce. Piosenkarz pokochał Góry Świętokrzyskie, w podnóża których ma piękny dom. Wiejska posiadłość zachwyciła internautów. Zobaczcie sami, jak mieszka Andrzej Piaseczny.

📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje. 📢 Wnętrza domu Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha. Tak mieszka córka byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak w kilku słowach można opisać dom, w którym mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom, pełen stylu i przytulności, zasługuje na uwagę. W artykule przyjrzymy się bliżej, jak wygląda życie i wnętrza domu tej znanej pary.

📢 Duża produkcja narkotyków w domu w Głogowie pod Toruniem! Jest wyrok więzienia dla producenta i pomocnika Prawdziwą fabryczkę narkotyków stworzył w Głogowie Mariusz J., który właśnie skazany został na 6,5 roku więzienia. Działała w domu, który wynajął mu Mariusz Z. On też pomógł kupić urządzenia do produkcji amfetaminy i mefedronu.

📢 Burze i ulewy w Kujawsko-Pomorskiem. Zalane drogi i posesje w wielu miejscach! Burze, którym towarzyszą intensywne opady deszczu przechodzą dzisiaj (24.05.2024) przez Polskę i popołudniu dotarły nad Kujawy i Pomorze. W Gniewkowie w wyniku intensywnych opadów zalana była droga krajowa nr 15. Wyznaczono objazdy. 📢 Nowa Rada Miasta Torunia sobie radzi. Ustaliła m.in. skład komisji i zarobki prezydenta Wyniki pierwszych głosowań nowej Rady Miasta Torunia nie różnią się specjalnie od tych poprzednich. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. Jeden z projektów wzbudził jednak dyskusję i został przez prezydenta wycofany.

📢 Szpital miejski w Toruniu oferował pacjentom dodatkowo płatną opiekę. Prezydent zarządził kontrolę w lecznicy Wielkie wzburzenie wywołała informacja o płatnych usługach pielęgnacyjnych w szpitalu miejskim w Toruniu. W katalogu znalazło się m.in. monitorowanie czynności życiowych pacjenta. Prezydent Paweł Gulewski powołał komisję, która ma zbadać tę sprawę, a Justynę Wileńską, dyrektorkę placówki skierował na zaległy urlop. 📢 Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć... 📢 Czy rozpoznajesz tego mężczyznę? Szuka go toruńska policja Policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo poszukują sprawcy kradzieży roweru. Wizerunek mężczyzny zarejestrowały kamery monitoringu. Funkcjonariusze szukają osób, mogących pomóc w ustaleniu jego personaliów.

📢 Toruń. W nocy z piątku na sobotę drogowcy będą pracowali pod wiaduktami przy Dybowskiej i pl. AK W piątek (24 maja) o godz. 22 ruszą prace pod wiaduktami na ulicy Dybowskiej i na placu Armii Krajowej. Ich zakończenie planowane jest w sobotnie (25 maja) przedpołudnie. W czasie prac przejazd pod wiaduktami będzie możliwy, przy miejscowych zwężeniach.

📢 Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił. 📢 W sobotę Elegancka Rowerowa Masa Krytyczna. Dystans - 15 kilometrów W sobotę 25 maja ulicami Torunia przejedzie Elegancka Rowerowa Masa Krytyczna. Początek - o godzinie 16, start na Rynku Nowomiejskim.

📢 AI pokazała polskiego policjanta, księdza, nauczycielkę, ale to budowlaniec zaskakuje. Sztuczna inteligencja pokonana przez polityka Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć rozmaite grafiki, ale tym razem zaciekawiło mnie, jak AI widzi Polaków w określonych zawodach. Kilka z odpowiedzi okazało się zaskakujących, jak choćby pracownik budowy, kierowca czy polityk, ale ten ostatni to już prawie osobna historia. Zobacz jaką wizję polskich zawodów ma AI i czy poradziła sobie z zadaniem. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po alkoholu można wsiąść za kierownicę 24.05.2024 Ile się trzeźwieje po piwie, winie lub wódce? Jak obliczyć promile nie mając przez sobie alkomatu? Ile trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, ile musi minąć czasu od wypicia danego trunku, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Jesz zbyt dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 24.05.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można go spotkać w składach wielu produktów w sklepach, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest też doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać gołym okiem, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Zaglądamy do legendarnej taksówki. Czy kiedyś jeszcze wyjdzie na ulice Torunia? Przez ponad 30 lat ten samochód kursował po ulicach Torunia. Od wielu stoi w garażu, popadając w zapomnienie i zniszczenie. Tak dziś wygląda sytuacja ze słynnym fiatem 125p, taksówką. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Mama Mariki Dzioby: "Niech moja historia doda sił innym" Przeżyła wielką tragedię, ale bólu nie rozgrzebuje. Sił dodają jej wnuki. - A pieczenie i dekorowanie tortów na zamówienie daje mi radość, poczucie siły i zarobek - mówi Marzena Suska ze Służewa, mama zmarłej Mariki Dzioby.

📢 Minimalna emerytura 2024 - tyle netto musi teraz przelewać ZUS na konta emerytów W 2024 roku przeprowadzono dość dużą podwyżkę emerytur - w tym emerytury minimalnej. Jeśli trendy w gospodarce się utrzymają, za rok emeryci nie będą mogli liczyć na tak wysoką podwyżkę minimalnego świadczenia. Ile obecnie wynosi emerytura minimalna netto? Jaka jest wysokość innych świadczeń, których stawka jest powiązana z minimalną emeryturą? O tym przeczytasz w artykule. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Weekend w Toruniu. Minionki, Muminki i wydarzenia z okazji Dnia Matki. Co jeszcze? Sprawdź! Kolejny weekend w Toruniu zapowiada się naprawdę bardzo obiecująco. W planie wiele wydarzeń, szczególnie tych z okazji Dnia Matki. Nie są to jednak jedyne atrakcje w mieście! Przygotowaliśmy dla Was spis najciekawszych wydarzeń, w których warto wziąć udział od piątku do niedzieli. Na niektóre z nich wstęp jest całkowicie bezpłatny. Na jakie? Sprawdźcie! 📢 Ewa Zając, torunianka, która pozowała do tysięcy zdjęć. Teraz będzie mieć jubileuszową wystawę Na co dzień zwyczajna kobieta, pracownica jednej z toruńskich firm. W wolnym czasie modelka, muza wirtuozów fotografii i tancerka. Ewa Zając, bo to o niej mowa, pierwsze swoje zdjęcia publikowała m.in. w "Nowościach" 29 lat temu.

📢 Piękny jubileusz dziecięcej galerii z Torunia. Jest wzorcem plastycznej edukacji Od 60 lat działa w Toruniu Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka. Jubileusz świętowano podczas rocznicowej uroczystości.

📢 Legendarna karczma "Pod Kotwicą" została zniszczona. Z jej wystroju, dzieła wybitnych artystów, nic nie zostało Ignorując wytyczne konserwatora zabytków, nowy właściciel karczmy "Pod Kotwicą", w miejscu witraża od strony ul. Łaziennej wstawił plastikowe okno i takie same drzwi. Z wnętrza zniknęły również pochodzące z lat 70. ubiegłego wieku płaskorzeźby. W tej chwili nie wiadomo jednak, kiedy i przez kogo zostały zniszczone. 📢 Bulwar Filadelfijski w Toruniu po remoncie: czego brakuje? Postulaty przekazujemy prezydentowi miasta Wspólny chodnik dla pieszych i rowerzystów to błąd; brak cienia, ławki bez oparć, brak zejścia nad Wisłę od strony ul. Warszawskiej - to część postulatów dotyczących Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. "Nowości" przekazały je - poprzez rzeczniczkę - prezydentowi miasta. 📢 Jak się ubrać na Komunię Św. 2024? Taka moda panuje w Toruniu. Zobaczcie tegoroczne trendy Chcesz mieć eleganckie ubranie, aby gustownie i modnie wyglądać podczas Komunii Św.? Biel, beż oraz róż nadal są dominującymi kolorami, na które stawiają panie w swoich kreacjach. Ale to nie koniec. Co odważniejsze kobiety decydują się na nawet na bardzo wyrazistą czerwień lub zieleń, które pozwalają się im nieco bardziej wyróżnić z tłumu. Tak to wygląda w Toruniu.

📢 Toruń. Nowinki w gastronomii. Nowa kawiarnia "Trafo Cafe" i wiele innych nowości! "Trafo Cafe" - tak nazywa się nowa kawiarnia na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, który szybko zdobywa popularność. W maju w toruńskiej gastronomii nowości pojawiło się jednak więcej - lokale walczą o klientów nie tylko smakami, ale i dodatkowymi atrakcjami.

📢 Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Te osoby nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Akcja "Trzeźwa Autostrada" w powiecie toruńskim. Policjanci sprawdzili trzeźwość 620 osób Wczoraj funkcjonariusze z toruńskiej „drogówki” przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwa autostrada”. Sprawdzono trzeźwość 620 osób. Aż 9 kierowców wsiadło za kierownicę pod wpływem alkoholu. Zatrzymano im prawo jazdy. 📢 Te stare samochody są najmniej awaryjne. Dobrze znoszą upływ czasu i są godne polecenia Samochody, które mają ponad 10 lat wcale nie muszą stanowić zagrożenia na drodze. Nowoczesne samochody dość dobrze znoszą upływa czasu i można znaleźć wiele egzemplarzy w świetnym stanie technicznym. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczą chociażby o tym publikowane co jakiś czas raporty niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 TOP wzory tatuaży dla kobiet - delikatne i wyraziste, na różne części ciała. Zobacz zdjęcia najlepszych prac salonów z Kujawsko-Pomorskiego W ostatnim czasie zdecydowanie wzrasta liczba kobiet decydujących się na tatuaż. W niektórych studiach jest zdecydowanie więcej żeńskich realizacji. Jakie są trendy? Zobaczcie niezwykłe tatuaże dla kobiet. Są zarówno delikatne, jak i wyraziste prace. 📢 Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz! [archiwalne zdjęcia] Toruń z okresu dwudziestolecia międzywojennego na wyjątkowych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jak wyglądało życie w tamtym czasie? 📢 Przeszłaś na emeryturę w złym miesiącu? Dostaniesz za to wypłatę! TK zdecydował o rekompensacie Już teraz wiadomo, że przyszły rząd będzie musiał się postarać o odnalezienie dodatkowych miliardów złotych, aby wyrównać tzw. czerwcowe emerytury. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wypłaty z ZUS dla emerytów, którzy przeszli na świadczenia w czerwcu, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego też dodatkowy zastrzyk gotówki obejmie te osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dlaczego tak jest? Ile będzie to kosztować państwo? Dlaczego czerwcowe emerytury były niższe?

📢 Toruń. Tak prezentuje się osiedle Mokre z drona. Niesamowite zdjęcia! Pod względem liczby mieszkańców Mokre jest szóstym co do wielkości osiedlem w Toruniu. Zobaczcie jak imponująco prezenetuje się z lotu ptaka. Mamy najnowsze zdjęcia z drona. 📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje?

