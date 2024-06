Prasówka 26.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Kończy się pewna epoka”?

Prasówka 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Kończy się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Tak w Toruniu dopingowano w meczu Euro 2024 Polska - Francja Mecz Polska - Francja to było pożegnanie z Euro 2024 naszej reprezentacji. Toruńscy kibice pomimo braku możliwości awansu z grupy D śledzili spotkanie w strefie kibica zlokalizowanej w Labie - Przystani Towarzyskiej. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera.

📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [26.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

Prasówka 26.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [26.06.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [26.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [26.06.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [26.06.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [26.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [26.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [26.06.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest wystartował! Na otwarciu pojawili się znani goście Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Z okazji otwarcia do Torunia przyjechało wielu znanych gości. Oficjalne otwarcie odbyło się o godz. 18.30 pod Centrum Kongresowo-Kulturowym „Jordanki”. Zobaczcie, jak było! 📢 Pierwsze wypłaty za błędy medyczne z nowego funduszu! Kwoty zdecydowanie mniejsze niż w sądzie, ale szybciej Wreszcie ruszyły pierwsze wypłaty świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Wsparcie w wysokości do 200 tysięcy złotych skierowane jest do pacjentów lub ich bliskich, którzy zostali poszkodowani w wyniku błędów medycznych. Ten pozasądowy system rekompensaty będzie pomocny, ale przy drobniejszych szkodach - oceniają eksperci.

📢 Emilia i Michał z Torunia zginęli w bmw na autostradzie pod Łodzią. W procesie 19-latki czas na kluczowych świadków Już pół roku trwa proces 19-letniej Martyny z Torunia, oskarżonej o spowodowanie wypadku na A2 pod Łodzią. Zginęli w nim jej nastoletni przyjaciele: Emilia i Michał. Teraz czas przyszedł na zeznania kluczowych świadków: osoby z auta, które włączało się do ruchu i według nastolatki miało zajechać jej drogę.

📢 Profesor Grzegorz G. z Akademii Jagiellońskiej w Toruniu został zatrzymany przez CBA Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymali 19 i 24 czerwca kolejne trzy osoby w sprawie nieprawidłowości na uczelniach niepublicznych. Wśród zatrzymanych jest profesor Grzegorz G. z Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. 📢 Forteczna środa w Muzeum Twierdzy Toruń. Tym razem o Przyczółku Mostowym W pierwszej połowie XIX wieku lewobrzeżne fortyfikacje broniące dostępu do mostu przez Wisłę zajmowały teren o powierzchni porównywalnej z obszarem toruńskiej starówki. Żaden wróg na wały największego obiektu Twierdzy Toruń nie uderzył, musiało ono jednak stawiać czoła wyzwaniom nowych czasów: regulacji Wisły, budowie kolei i nowego mostu. 📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Tak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich. Klara i Laura to urocze dziewczynki Klara i Laura Lewandowskie coraz częściej towarzyszą sławnym rodzicom na oficjalnych wydarzeniach. Jak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich? 📢 Oto pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 25.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 24.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Ostrzeżenie GIS 25.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 25.06.2024 Ostrzeżenie GIS 25.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 25.06.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Wokół cennych malowideł już czysto. "Biedronka" interweniuje po naszym tekście Zamiast zalegających kartonów porządek, zamiast potłuczonego szkła i podartej kartki nowa szyba - w toruńskiej Biedronce przy ul. Szerokiej 22 nie ma już bałaganu wokół tamtejszych malowideł ściennych. Taka wiadomość cieszy, bo mowa tu o malowidłach wyjątkowych i bardzo cennych - datowanych na ok. 1370 rok.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 25.06.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 25.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Tyle zapłacimy za prąd od lipca 2024. Znamy już maksymalną cenę po nowej ustawie. Ile zapłacimy więcej? 25.06.2024 Rząd opublikował projekt ustawy o bonie energetycznym i zmianie niektórych innych ustaw. Ile zapłacimy za prąd w drugiej połowie 2024 roku i jak będzie wyglądał bon energetyczny? Policzyliśmy, ile więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe!

📢 Takie tanie sprzęty i akcesoria można kupić od wojska! Sprawdź szczegóły i ceny Agencja Mienia Wojskowego w swoim sklepie internetowym sprzedaje wiele ciekawych akcesoriów i sprzętów wojskowych. Zobaczcie sami, co ciekawego można obecnie tam kupić! Więcej szczegółów w galerii 📢 Odchodzisz z pracy? Taka powinna być twoja odprawa, bo 1 lipca zmienia się jej wysokość! Będziesz zaskoczony Jesteś w trakcie zmiany pracy, podczas okresu wypowiedzenia? Ten artykuł jest dla Ciebie. Zobacz jaką odprawę powinieneś dostać! Od 1 lipca 2024 zmienia się wysokość odprawy. Szczegóły sprawdzisz dalej. 📢 Bez tego nie dostaniesz renty wdowiej! Zobacz nowe kryteria Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy

📢 Waloryzacja rent i emerytur 2024/2025! Ile dostaną emeryci w 2025 roku? Mamy już wyliczenia! Sprawdź, jaka będzie waloryzacja świadczeń Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wiemy, ile mają wstępnie wynieść przyszłoroczne waloryzacje świadczeń emerytalnych. Sprawdź dokładne wyliczenia przyszłych emerytur! 📢 To koniec wypłaty trzynastej emerytury? Co zamiast niej?! Zobacz, co jest proponowane Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Waloryzacja emerytur w lipcu. Komu wzrosną świadczenia? Lipiec jest jednym z najlepszych miesięcy do przejścia na emeryturę. Wszystko przez waloryzacje kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Osoby, które kwalifikują się do emerytury i przejdą na nią w lipcu mogą dostać nawet kilkaset złotych więcej od tych, którzy przeszli na emeryturę w pierwszej połowie roku.

📢 Dodatkowe pieniądze dla emerytów: nadejdzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury. 📢 Renta wdowia w modelu kroczącym jest opóźniona. Niepokojące zmiany przepisach! Sprawdź najnowsze plany W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm!

📢 Nawet 200 tysięcy seniorów otrzyma podwyżkę emerytury? To przez niesprawiedliwie zmniejszone emerytury! Dla kogo dodatkowe 1200 złotych? Trybunał Konstytucyjny we wtorek wydał wyrok w sprawie emerytur. Uznał, że pomniejszenie kapitału u osób na wcześniejszej emeryturze było niezgodne z prawem! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje teraz nad rozwiązaniem i regulacją prawną, która ma naprawić problem! 📢 Emerytura w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Zobacz wyliczenia w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura!

📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek. 📢 Ile wyniesie 14.emerytura 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Tak wyglądają tabele wyliczeń W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 25.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 25.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Tragiczny wypadek na moście we Włocławku. Nie żyje 20-letni motocyklista W późnych godzinach wieczornych doszło do tragicznego zdarzenia na moście im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Włocławku. Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym, a następnie uderzył w słup. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Na miejscu zdarzenia pojawiły się m.in. dwa zastępy straży pożarnej, które zabezpieczały teren i udzielały pomocy. Szczegóły poniedziałkowego wypadku we Włocławku.

📢 Wilfredo Leon w Piernikowej Alei Gwiazd. Słynny siatkarz odsłonił Katarzynkę [zdjęcia] Wilfredo Leon jako kolejny został wyróżniony w Piernikowej Alei Gwiazd przed toruńskim Dworem Artusa. Słynny siatkarz, jeden z filarów reprezentacji Polski, przyleciał do Torunia ekspresowo - jeszcze w niedzielę grał w Słowenii w spotkaniu Ligi Narodów, by dzień później fetować odsłonięcie swojej "Katarzynki". 📢 Wściekły kibic pociął swój karnet. Kompromitująco słaby Apator Toruń może spaść z ligi? To już nie jest czcza pogróżka! Kryzys lidera zespołu, coraz mniej atutów sportowych, dziwaczne wypowiedzi po meczach, a teraz coraz większe zagrożenia widmem spadku - to sytuacja w Apatorze Toruń w połowie sezonu. Czas na telefon do Jana Ząbika, ale należy także rozważyć kolejne zmiany, zanim będzie za późno. 📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [23.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Dodatkowe 258 złotych miesięcznie do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Wyjaśniamy! Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek? 📢 300+ złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Sprawdź! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź! 📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent!

📢 Pierwszy taki weekend na bulwarze. Auta nie przejechały, ale piesi woleli chodnik Od piątkowego wieczoru po raz pierwszy przez cały weekend obowiązywała nowa organizacja ruchu na Bulwarze Filadelfijskim. Zachodnia część nadbrzeża była dostępna wyłącznie dla pieszych, ci jednak, może z przyzwyczajenia, raczej niechętnie schodzili na ulicę. 📢 Niebanalne atrakcje w Toruniu i okolicy. Tak możesz spędzić wakacje w mieście Rozpoczynające się wakacje to czas, na który czekali przed wszystkim uczniowie, ale w najbliższych dwóch miesiącach także dorośli chętnie skorzystają ze swoich urlopów. I choć nie każdy ma zaplanowane dalekie wojaże, ciekawych atrakcji nie brakuje także w samym Toruniu. O niektórych z nich nie myślimy w pierwszej kolejności - a szkoda! W naszej galerii zebraliśmy atrakcje mniej znane, a interesujące - zobaczcie sami.

📢 Te memy o kierowcach BMW to skarb! Kobiety za kierownicą, spóźnieni kierowcy autobusów. Internauci bezlitośni dla kierowców. Jest wesoło! Kierowcy BMW nie mają lekko, bo spośród wszystkich, którzy siadają za kółkiem, to oni doczekali się osobnej kategorii memów! Kierowca BMW śmieszy, bo... Jest przynajmniej kilka powodów, dla których kierowcy BMW stali się popularnym celem memów i żartów. Kierunkowskazy, agresywna jazda, czy ceny. Ile w tym prawdy? Oto najlepsze memy o kierowcach BMW! 📢 Tak wyglądała kiedyś Brodnica. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach z archiwum NAC Brodnica na starych zdjęciach to fascynująca wycieczka na ulice dawnego miasta. Zobacz jak zmienił się rynek, park miejski, okolice wieży zamkowej i uliczki. Mamy dla Was nawet plan miasta z 1655 roku, a także kilka unikatowych ujęć prezentujący widok ogólny. Miłego oglądania! Ciekawe czy rozpoznacie wszystkie miejsca?

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Struga Toruńska. Była kontrola, co będzie dalej? I co się stanie z Kaszownikiem? Wody Polskie skontrolowały odcinek Strugi Toruńskiej koło młyna na Mokrem. Niedawno pisaliśmy, że ktoś użył tam środków chemicznych próbując pozbyć się roślin rosnących w korycie. Korzystając z okazji zapytaliśmy zarządców Bachy oraz urzędników miejskich o ich plany wobec strumienia i Kaszownika.

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 24.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu! 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Pan hrabia świętuje, a w Bydgoskie Przedmieście biją pioruny Na początku czerwca 1904 roku w Toruniu i okolicach nie było zbyt bezpiecznie. Co prawda deszcze niespokojne nie potargały sadów, w każdym razie gazety z tamtych czasów o opadach nie wspominają, gromy z ciemnego nieba padały jednak często. Jeden z nich poważnie uszkodził przyszły niemiecki konsulat. 📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy na na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" Tradycyjnie w niedzielę niehandlową na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" odbyła się kolejna edycja pchlego targu. Zobaczcie w naszej galerii, co można było tym razem tam kupić! 📢 Toruń. Czy 6-latka musi mieć komórkę, laptopa i jeść za ponad 800 zł miesięcznie? "Zawyżone wydatki". Sąd oddalił pozew o większe alimenty Pani Monika to mama 6-letniej Zuzi. Wniosła do sądu pozew o podwyższenie alimentów na dziecko z 900 do 2300 zł. Sąd rodzinny w Toruniu jednak zgodził się z tym, co mówił ojciec - koszty utrzymania dziewczynki były zawyżone. A sam pozwany rolnik krezusem nie jest...

📢 Toruń. Aktor Krystian Pesta w Piernikowej Alei Gwiazd Krystian Pesta, aktor pochodzący z Torunia, odsłonił przed Dworem Artusa "Katarzynkę" w Piernikowej Alei Gwiazd. Dołączył tym samym do wielu ważnych osobistości naszego miasta, które zostały uwiecznione w tym miejscu. 📢 Kamionki otworzyły się dla plażowiczów! Ile kosztuje wstęp w tym sezonie? Kąpielisko w Kamionkach w pierwszy dzień wakacji, otworzyło się dla plażowiczów. Odwiedziliśmy to miejsce, by sprawdzić, co czeka na miłośników plażowania, ile kosztuje wstęp na plażę, a ile trzeba zapłacić za parking. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie! Zobacz aktualne ceny i więcej szczegółów Planujesz kupić dom w regionie kujawsko-pomorskim? Może warto rozważyć zakup taniej nieruchomości, która wymaga remontu? Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Rok szkolny 2023/2024 zakończony! Zobacz, jak żegnano go w SP nr 4 w Toruniu Na tę chwilę uczniowie czekali od dawna. W piątek, 21 czerwca w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a dzieci i młodzież wyruszyli na wakacje. Do szkół wrócą dopiero 2 września. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Hex Club Toruń. Mamy dla Was kolejne gorące zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie sami! 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku! 📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Będzie "15 emerytura"? Może dzięki kwocie wolnej. Ile konkretnie zyskają seniorzy w 2024 roku? Oto szczegóły Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych oznacza poważne i spore podwyżki dla emerytów. Jednak nie tylko samo świadczenie główne uległo zmianie. Już w kwietniu seniorzy będą mogli liczyć na tzw. trzynastki - z kolei w sierpniu w ich ręce trafią "czternaste emerytury". Swego czasu prezydent Duda zapowiadał wprowadzenie również "Piętnastek" - to nie miało miejsca, choć pojawiają się wyliczenia sugerujące, że w praktyce w trakcie roku seniorzy właśnie takie dodatkowe świadczenie otrzymają.

📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy.

📢 Nowa szkoła w Toruniu robi wrażenie! Zajrzeliśmy do jej wnętrza i w jej otoczenie Już tylko prace wykończeniowe zostały do wykonania w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 wzniesionym przy ulicy Strzałowej w Toruniu. Za miesiąc wyjdą z niej budowlańcy i przygotowania do inauguracji w niej pierwszego roku szkolnego wejdą w ostatnią fazę. 📢 Tak się bawi Toruń w Labie! Zobaczcie, co się działo na ostatniej imprezie Mamy dla Was kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się ostatnio działo w Labie! Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki. 📢 "Dzień Dobry TVN". Chajzer, Prokop, Krupińska i Woźniak-Starak zadali szyku na "ściance"! Gwiazdy TVN błyszczą! We wtorek, 22 lutego 2022 roku, w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe z prowadzącymi program "Dzień Dobry TVN". Na "ściance" szyku zadali m.in. Filip Chajzer, Paulina Krupińska, Marcin Prokop oraz Agnieszka Woźniak-Starak! Zobaczcie, jak się zaprezentowały gwiazdy TVN!

