Prasówka 26.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ważne ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi?”?

Prasówka 26.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ważne ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły!

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Sprawdź, ile trzeba wydać! Szukasz mieszkania na wynajem w Toruniu? Zastanawiasz się, ile to będzie kosztowało? Spieszymy z pomocą! W artykule prezentujemy przegląd aktualnych ogłoszeń, dotyczących tanich mieszkań do wynajęcia, które znajdują się na portalu OtoDom.pl. Szczegóły w galerii.

Prasówka 26.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły! 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Oto młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! Sprawdź listę poszukiwanych kobiet [ZDJĘCIA] Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilka tysięcy osób. Wśród nich są m.in. osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę młodych kobiet poszukiwanych przez policję w całej Polsce.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Na jakiej zasadzie będzie renta wdowia 2023 w Polsce? Można dostać aż 7600 złotych. Jakie są zasady? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie!

📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź! 📢 Takie objawy to niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Jakie są tego przyczyny? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Nawiedzone miejsca na Pomorzu i Kujawach. Tu lepiej się nie zapuszczać po zmroku! [26.07.2023] Duchy na Pomorzu i Kujawach? W naszym regionie są miejsca, które miejscowi opuszczają szerokim łukiem. Tajemnicze hałasy, zamglone postaci, niepokojące trzaski, a czasami i widma - oto dziesięć miejsc na Pomorzu i Kujawach, w których straszy. Tak przynajmniej twierdzą świadkowie niezwykłych zdarzeń.

📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [26.07.2023] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [26.07.2023] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? [zdjęcia - 26.07.2023] Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska? 📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki!

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Tak wyglądają ich wille i rezydencje. Są też na sprzedaż! Ty też możesz je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć.

📢 Oto TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic - zobaczcie zdjęcia Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie! 📢 Kasety magnetofonowe z lat 90. Ile kosztują? Najdroższe sprzedasz za kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci? 📢 Nowe zasady emerytury po mężu! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Masz zbyt wysoki rachunek za prąd? Wiemy, jaki częsty błąd popełniasz! Poznaj przyczyny! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły! 📢 Takie auta mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź!

📢 Tak żyje Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV - zobaczcie zdjęcia [26.07.2023] Tak wygląda luksusowe życie Sylwii Peretti z "Królowych życia" w TTV. Miała epizod w "Kuchennych rewolucjach" w TVN, dziś ma własne perfumy. Jest ulubienicą paparazzich. - Codziennie czerpię radość z tego, co mam, celebruję swoje życie - napisała kiedyś na Instagramie. Zobaczcie, jak żyje Sylwia Peretti.

📢 Emerytura przyszłości. Sprawdź ile Ci się należy! ZUS przeliczył stan kont Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji tych danych przyszli emeryci mogą dowiedzieć się, jakie środki zdołali dotychczas zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Wyjaśniamy!

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 O tym z pewnością nie wiesz! Tajne kody na telefon komórkowy. Android uruchomił ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Nowe limity zużycia prądu. Kiedy zapłacimy więcej za energię? Jest decyzja rządu 10 lipca Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy regulującej ceny energii elektrycznej w 2023 roku. Celem tej nowelizacji było podwyższenie rocznego limitu zużycia prądu. Inaczej mówiąc, teraz dłużej poczekamy do tego, aż zaczniemy więcej płacić za prąd. Jakie teraz obowiązują limity? Kogo dotyczą?

📢 Bilety i atrakcje na Icon of The Seas. To największy statek wycieczkowy na świecie! Wkrótce wyruszy w pierwszy rejs. Jest jak nowy Titanic Jak poinformowało biuro prasowe przedsiębiorstwa Royal Caribbean International, największy wycieczkowiec świata, Icon of the Seas, wypłynął na otwarte wody. To statek, który robi niesamowite wrażenie. Niektórzy określają go jako nowy Titanic. Zobaczcie, jak wygląda oraz jakie atrakcje czekają na turystów. Najwięcej atrakcji jest dla rodzin.

📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Ich rezydencje można kupić! Oto zdjęcia i szczegóły Wille i rezydencje milionerów z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Zmienią się zasady waloryzacji? Nad tym pracuje rząd. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej! Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

📢 Pieniądze w ZUS i OFE czekają. Musisz się po nie zgłosić! Jak złożyć wniosek? Wszyscy pracujący na umowie o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składki do ZUS. Na ich bazie są ustalane później świadczenia emerytalne. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że dany ubezpieczony umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak nie oznacza, że odłożone środki przepadają. Okazuje się, że są dziedziczone. Na jakich warunkach? Jak uzyskać pieniądze z OFE po zmarłym?

📢 Masz kamerkę w samochodzie? Zapłacisz nawet 40 tysiący złotych. Nie musisz jej używać Korzystanie z wideorejestratora podczas jazdy samochodem w Polsce jest coraz popularniejsze. Dla wielu kierowców jest to wręcz naturalne. Okazuje się jednak, że przy opuszczaniu granic naszego kraju powinniśmy uważać na to, czy faktycznie mamy taką kamerkę. W niektórych krajach rejestrowanie obrazu na drodze jest zabronione... Nawet zakazane bywa podłączenie (ale brak włączenia) takiego wideorejestratora. Można zapłacić spore mandaty. Gdzie grozi nam mandat za wideorejestrator w samochodzie. Gdzie powinniśmy uważać?

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [26.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [26.07.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Oliwia Bieniuk. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej [26.07.2023] Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie. 📢 Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów [26.07.2023] Trzynasta Emerytura w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek. Niektórzy mogą liczyć jednak na zwroty tej kwoty - w naszej galerii zobacz tabelę wyliczeń zwrotu podatku z "trzynastki".

📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach [26.07.2023] Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 [26.07.2023] Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Alarm w wielu sklepach. Te produkty zostały wycofane po decyzjach GIS - także w Biedronce i Lidlu [26.07.2023] Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Oto długi których nie trzeba spłacać. Te długi są już przedawnione - także w sierpniu 2023 [26.07.2023] Przedawnienie długu to termin, którym powinni zainteresować się dłużnicy. Jednak muszą wiedzieć, że przedawnienie długu zdarza się tylko w określonych sytuacjach, do których dochodzi bardzo rzadko. Mimo to warto znać ten termin. żeby doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby nie upominać się o swój dług, a do takich sytuacji nie dochodzi często. Musi też upłynąć określony czas. Zobaczcie, których długów nie trzeba spłacać. 📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień [26.07.2023] Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [26.07.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [26.07.2023] Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki.

📢 Te produkty powodują największe wzdęcia i gazy. Uważaj! One mają działanie gazotwórcze i wzdymające [26.07.2023] Po jakich produktach są największe gazy i wzdęcia? Produkty spożywcze mogą być całkowicie zdrowe, ale równocześnie są gazotwórcze, powodują wzdęcia i wiatry. Co ciekawe, na liście są nie tylko warzywa strączkowe i kapusta. Zobacz teraz, jakie produkty wywołują gazy - możesz być zaskoczony!

📢 Emerycie - na te przywileje i ulgi możesz liczyć! Nie zapomnij o nich! Łatwiej dorobisz do emerytury Seniorzy mają możliwość korzystania z szeregu przywilejów dostępnych dla nich już podczas pobierania emerytury lub też renty. Wśród dostępnych opcji mogą znaleźć m.in. lepsze warunki dorabiania do świadczenia, unikanie konieczności płacenia podatku dochodowego. O czym warto pamiętać na emeryturze? 📢 Nowe bezpośrednie połączenia z Torunia. Pojedziemy do Oslo i Göteborga Coraz większa liczba zagranicznych miast jest dostępna z Torunia bez żadnych przesiadek. Od sierpnia będzie można bezpośrednio dojechać do Skandynawii. Trzeba jednak przyznać, że taka podróż czeka tylko na naprawdę wytrwałych. 📢 Mnóstwo siatkówki i uśmiechów na campie Wilfredo Leona w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia! Nie zabrakło chętnych do grania w siatkówkę z Wilfredo Leonem. Słynny siatkarz we wtorek spotkał się z najmłodszymi fanami w Uniwersyteckim Centrum Sportu UMK. Zobaczcie zdjęcia z imprezy!

📢 Taka może być waloryzacja emerytur 2024 - zobacz najnowsze wyliczenia. Taką podwyżkę możesz dostać [25.07.2023 r.] W tym roku emerytury wzrosły o rekordowe 14,8 procent, a powodem tak dużej podwyżki była bardzo wysoka inflacja, która jest jednym z głównych czynników przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [25.07.2023 r.] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 25.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie!

📢 Jagody w lasach to źródło witamin. Owoce korzystnie wpływają nie tylko na wzrok. Sprawdź dlaczego warto jeść jagody Lipiec to miesiąc, w którym przypominają o sobie jagody. Te leśne owoce mają wiele witamin i niezwykle korzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Warto je jeść i trzeba się spieszyć, gdyż okres, w którym są dostępne jest niezwykle krótki. Jagody poza walorami smakowymi mają również wiele wartości odżywczych. Warto jednak powstrzymać się od jedzenia jagód prosto z krzaka.

📢 Oto skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Eksperci nie mają wątpliwości! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani zabójcy! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Ośrodek wypoczynkowy w Ostrowitem na sprzedaż. Gmina Miasta Toruń ogłosiła przetarg Gmina Miasta Toruń zdecydowała się wystawić na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ostrowite w gminie Czersk. Mowa o ośrodku wypoczynkowym prowadzonym dotąd przez Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

📢 Te rzeczy można kupić od wojska! Sprzęt na sprzedaż od Agencji Mienia Wojskowego. Militaria, odzież, i akcesoria codziennego użytku. ZDJĘCIA Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt i akcesoria. Niektóre z tych rzeczy można kupić w dobrej jakości, po okazyjnej cenie. Jakie przedmioty konkretnie sprzedaje wojsko? Sprawdź listę rzeczy, które można nabyć od Agencji Mienia Wojskowego!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tak oszukujemy na L4. Co robimy, gdy ZUS wpada na kontrolę? Jedni się tłumaczą, inni... chowają do trumny Co robimy na L4? Często naprawdę chorujemy. Bywa jednak, że na zwolnieniu podróżujemy, remontujemy dom lub po prostu zarabiamy pieniądze pracując. Tylko w Kujawsko-Pomorskiem w minionym roku ZUS wstrzymał wypłatę ponad 1,4 tysiąca zasiłków chorobowych na kwotę 1,3 mln zł. W tym roku żniwa szykują się jeszcze większe...

📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Zajrzyj do luksusowego domu aktorki. Prywatny staw i wyjątkowy ogród w rezydencji Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio lubi komfort i przestrzeń. Celebrytka mieszka w luksusowej willi zlokalizowanej w Warszawie. W przestronnej nieruchomości nie brakuje modnych i nowoczesnych rozwiązań. Zaglądamy do warszawskiego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień celebrytka. 📢 Tak się bawi Toruń nocą! Oto kolejna fotorelacja z imprezy w Labie Laba - Przystań Towarzyska to stosunkowo nowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Od momentu otwarcia, Laba szybko przypadła do gustu torunianom. Wszystko za sprawą wyjątkowego otoczenia, w którym się znajduje. Zobaczcie, co się tam działo na ostatniej imprezie. Oto fotorelacja! 📢 Znowu iskrzy między Jackiem Frątczakiem i Pawłem Przedpełskim. "Bzdury na lewo i prawo" Były menedżer "Aniołów" Jacek Frątczak mocno zaatakował team Pawła Przedpełskiego. Żużlowiec For Nature Solutions Apatora szybko rozprawił się z zarzutami. Poszło o dodatkowy wyścig w meczu Apator Toruń - Wilki Krosno.

📢 Toruń. Dramat 13-letniej Majki. Życie jej uratowano, ale nie zdrowie. Pomóżmy! Ruszyła zbiórka na rehabilitację 13-letnia Maja kolejny tydzień przebywa na OIOM-ie szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Trafiła tutaj po próbie samobójczej. Lekarze uratowali jej życie, ale niedotlenienie mózgu spowodowało spustoszenie w organizmie dziewczynki. Konieczna będzie długa rehabilitacja. Rodzina prosi o pomoc - ruszyła zbiórka na ten cel.

📢 Ubezpieczał ludzi, a oni ginęli. Jest akt oskarżenia dla Macieja B.! To on wywołał pożar wieżowca na Skarpie w Toruniu - dowodzi prokuratura To Maciej B. wywołał pożar w wieżowcu przy Szosie Lubickiej w Toruniu. Po to, by zarobić na śmierci ubezpieczonej 68-letniej pani Marii - dowodzi prokuratura. Właśnie skierowała akt oskarżenia przeciwko temu przedsiębiorcy do sądu. Lista zarzutów jest długa i mrozi krew w żyłach. Oskarżonemu grozi dożywocie.

📢 Osiedle TTBS-u przy ulicy Poznańskiej w Toruniu znów zyskało nowych lokatorów W poniedziałek (24.07) pierwsi mieszkańcy bloku przy ul. Poznańskiej 294 I w Toruniu odebrali swoje klucze. W uroczystości wzięli udział m. in. prezydent Torunia Michał Zaleski i Juliusz Tetzlaff, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju o Technologii. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 W centrum Torunia zderzyły się samochód osobowy z dostawczym. Droga była zablokowana W okolicach południa na skrzyżowaniu ulic Legionów i Podgórnej doszło do wypadku, który sparaliżował ruch w tej okolicy. 📢 Śmiertelny wypadek w Chełmży. Motocyklista wjechał w ogrodzenie - mamy zdjęcia To już dziewiąty śmiertelny wypadek w na drogach województwa kujawsko - pomorskiego podczas tegorocznych wakacji. Pierwszy z udziałem motocyklisty. W całym kraju jest to zaś już 28 ofiara śmiertelna wśród zmotoryzowanych wielbicieli dwóch kółek. Do tego należy dodać pięć wypadków z udziałem motorowerzystów (zero w Kujawsko - Pomorskiem).

📢 Tramwaj na Jar w Toruniu. Trasa jest już gotowa na całej długości. Nie parkujmy na niej aut! Tramwaj może już na całej długości przejechać nową trasą na północ Torunia. Jest gotowa do próbnych kursów, dlatego MZK apeluje do kierowców, by nie parkowali samochodów na torowisku.

📢 Toruń. Jeszcze w lipcu na Woli Zamkowej rozpocznie się odbudowa domu Heleny Grossówny Odbudowa przeniesionego z Mokrego na Wolę Zamkową domu Heleny Grossówny rozpocznie się jeszcze w lipcu. Zajmie się tym firma, która m.in. pracowała wcześniej w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Dom pamięci Heleny Grossówny i Poli Negri będzie gotowy do końca tego roku. 📢 Najlepszy kebab w Toruniu. Oto lista najlepszych kebabowni w mieście. Sprawdź TOP 10 Kebab jest szybkim i smacznym daniem, które cieszy się bardzo dużą popularnością w całej Polsce. Miejsc serwujących kebaby nie brakuje również w Toruniu. Jedna z ulic w centrum miasta otrzymała nawet przydomek "Kebabowej". Które orientalne specjały w grodzie Kopernika są zatem najsmaczniejsze i cieszą się największym powodzeniem? Oto TOP 10 najlepszych kebabów według użytkowników Google!

📢 Tramwaje wracają na północ Torunia. Jak przed laty wyglądały ich kursy? Za nami pierwsza, próbna jazda tramwaju nową trasą na północ Torunia. Będą kolejne, zanim 1 września rozpoczną się stałe kursy. To powrót tramwajów w tę część miasta po ponad 30 latach. Którędy tu kiedyś jeździły? 📢 Tak się bawi Toruń w Labie. Zobaczcie zdjęcia z piątku! Co działo się w ostatni piątek w jednym z najpopularniejszych miejsc na muzycznej mapie Torunia? Sprawdźcie sami! Oto kolejna fotorelacja z Laby. 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Wilki Krosno. Mamy dla Was nowe zdjęcia! Doping wiernych kibiców pomógł, Apator Toruń rozgromił Wilki Krosno 58:32. To oznacza, że nikt i nic nie zabierze "Aniołom" play off w tym sezonie. Tak bawiliście się na Motoarenie, zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju. 📢 Apator Toruń w play off! Tak kibicowaliście "Aniołom" na Motoarenie w wygranym meczu z Wilkami Krosno For Nature Solutions Apator Toruń pokonał Wilki Krosno i zapewnił sobie miejsce w najlepsze szóstce PGE Ekstraligi. Najwierniejsi kibiców poklaskiwali najwyższe zwycięstwo "Aniołów" w tym sezonie. Mamy dla was dużo zdjęć z trybun, poszukajcie siebie i znajomych!

📢 Tak mieszka Barbie. Musisz zobaczyć dom, basen i samochód znanej influencerki. We wnętrzach kultowego domku dla lalek rządzi róż Różowa kuchnia, salon, basen i lakier samochodu – tak się urządziła Bruna Carolina Peres. Profil popularnej influencerki o pseudonimie „Bruna Barbie” śledzi na Instagramie ponad pół miliona fanów, a na TikToku aż 20 milionów. Topowa brazylijska blogerka wizualnie upodobniła się do lalki Barbie i wiedzie życie, naśladując styl kultowej zabawki. Zajrzyj do różowych wnętrz inspirowanych domkiem najbardziej znanej lalki świata. 📢 10 najpopularniejszych imion dla psów. Skąd ludzie biorą inspirację? To stąd biorą się "Simby", "Whisky" i "Ozzy" American Kennel Club czyli AKC, to największy autorytet dla hodowców psów rasowych. Prowadzi rejestr rodowodów, organizuje wystawy psów rasowych z najbardziej prestiżową coroczną Westminster Kennel Club Dog Show. Publikuje także porady dla właścicieli czworonogów. Właśnie przygotowała listę najbardziej popularnych psich imion w ubiegłym roku. Ciekawe, czy znajdziecie na niej imiona swoich pupili?

📢 Pracowałeś przed 1999 rokiem? Dokumenty potrzebne, aby nie mieć głodowej emerytury Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia są niezbędne do obliczenia emerytury. Dotyczy to wszystkich, którzy pracowali przed 1999 rokiem. Jeśli ich nie masz, stracisz mnóstwo pieniędzy! Koniecznie musisz to przeczytać! 📢 Wzruszający pogrzeb Alojzego Kowalskiego. Tłumy żegnały go na cmentarzu w Toruniu [zdjęcia] Na Cmentarzu Komunalnym nr 2 im. Ofiar II Wojny Światowej w Toruniu spoczął w czwartek Alojzy Kowalski, nauczyciel, społecznik, wybitnie zasłużony dla oświaty. Zmarł 16 lipca w wieku 90-ciu lat. Żegnały go tłumy. 📢 Śmiertelny wypadek pod Dobrzejewicami w powiecie toruńskim. Sprawca mógł być pod wpływem substancji odurzającej W środę wieczorem na drodze gminnej w Dobrzejewicach (powiat toruński), doszło do czołowego zderzenia osobowego mercedesa i fiata. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć poniosła 69-letnia pasażerka jednego z pojazdów. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

