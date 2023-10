Prasówka 27.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów”?

Prasówka 27.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania - mamy zdjęcia Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Tak się bawią torunianie w Bajce! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Co działo się ostatnio w Bajka Disco Club Toruń? Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

Prasówka 27.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto produkty z Decathlonu, Pepco, Action które zostały wycofane. Należy zwróć je do sklepu - ich użytkowanie może być niebezpieczne 26.10.23 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów systematycznie publikuje komunikaty w sprawie wycofywanych produktów - oto wycofane produkty ze sklepu Decathlon, Pepco, Action. Które dokładnie? Zobacz pełną LISTĘ groźnych w użytkowaniu produktów, wycofanych w ostatnim czasie z różnych sklepów.

📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły! 📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju" - Tak mieszka i żyje na co dzień. Piękny dom na Mazurach [27.10.2023] Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [27.10.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy [27.10.2023] Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat. 📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [27.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [27.10.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [27.10.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [27.10.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki [27.10.2023] Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek. 📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [27.10.2023] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - sprawdź wyliczenia podwyżek [27.10.23] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [27.10.23] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Barmanka Irka z "Plebanii" - tak zmieniła się Małgorzata Teodorska. Dawniej mężczyźni za nią szaleli [27.10.2023] "Plabania" to jedna z pierwszych polskich telenoweli, którą widzowie wspominają z dużym sentymentem. Emitowana była w latach 2000 - 2012. Jedną z gwiazd serialu była urocza barmanka Irka - w rolę tę wcielała się Małgorzata Teodorska. Po zakończeniu emiji słynna Irka wycofała się z aktorstwa i nigdy nie wróciła do grania. Oto jak obecnie wygląda. 📢 Podwójna waloryzacja emerytur po wyborach - o co chodzi? Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto emerytur 2024 [27.10.2023] Wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Najważniejszą informacją jest fakt, że wskaźnik waloryzacji na pewno nie będzie niższy od planowanego, gdyż wszystko zostało zapisane w budżecie. Pojawiła się jednak informacja o możliwej podwójne waloryzacji - wyjaśniamy, o co chodzi w tym pomyśle.

📢 Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek. Takie są szczegóły świadczenia ZUS [27.10.2023] Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek - mowa o dodatku dla sieroty zupełnej. Po tegorocznej waloryzacji wynosi on 553,30 zł. Na wydanie decyzji o wypłacie ZUS ma 30 dni.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te towary wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Alert dotyczy wielu produktów [27.10.2023] Wiemy, jakich produktów nie wolno spożywać po kontrolach pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W naszym artykule publikujemy ostrzeżenia GIS. Zobacz, jakie produkty znikają ze sklepowych półek. Tego nie wolno kupować. 📢 Oto produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [27.10.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Wyłączenia prądu w regionie! Sprawdź, czy u Ciebie też zabraknie energii elektrycznej Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych, chwilowych przerwach w dostawie energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy także Twojej okolicy! 📢 Nowe meble od skarbówki za pół ceny w Kujawsko-Pomorskiem! Głównie marka "Klose" Urząd Skarbowy wystawił na licytację ponad setkę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose", z salonu spółki KMK Kolekcja Mebli. Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 50 proc. wartości. Jak je kupić? Sprawdź szczegóły. 📢 Urząd Skarbowy zrobi kontrol, jeśli tego nie zrobiłeś! Fiskus weźmie 20 proc. Lepiej o tym pamiętaj Otrzymałeś może darowiznę? Może tu skarbówka podważać kwestię płacenia podatku od darowizny. Jest to dość istotne i lepiej pamiętać o tym, że przekazanie lub darowizna powinny być zgłoszone do urzędu. I to nawet wtedy, gdy oczywista jest kwestia zwolnienia z podatku. Jeśli się spóźnisz, będziesz zmuszony do zapłaty podatku. Jaką karę zapłacisz, jeśli będzie darowizna wykryta podczas kontroli?

📢 Dodatek 400 zł, o którym większość ludzi zapomina. Każdy może go mieć, ale pod jednym warunkiem! W dzisiejszych czasach, gdy rozmawiamy o różnych świadczeniach i dodatkach, jeden z nich często pozostaje niezauważony. To świadczenie, które ma potencjał znacząco poprawić jakość życia i pomóc w finansach. Jednak, aby go otrzymać, istnieje jeden kluczowy warunek, który, niestety, wielu osobom umyka. 📢 1 listopada wchodzi w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia. Wsparcie sąsiedzkie za pieniądze Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wchodzi w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Urodziłeś się w tych latach? Możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to sprawdzić Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą! 📢 Zmienia się prawo spadkowe! Te zmiany wchodzą w życie już w listopadzie Już w listopadzie w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące spadków. Dzięki nowym przepisom dziedziczenie po zmarłych będzie prostsze. Zawęzi się grono uprawnionych, a także skróci czas postępowania spadkowego. Co dokładnie wprowadza nowelizacja prawa spadkowego? Kto na tym skorzysta? 📢 Dziesięciogroszówka aż za 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Konieczne sprawdź Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku.

📢 Waloryzacja emerytur niższa niż zakładano! Są nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń! 📢 Możesz obniżyć koszty ogrzewania domu w 2023 roku! Trzeba tylko TO zrobić Obniżenie opłat za ogrzewanie domu w 2023 roku może wydawać się zadaniem trudnym, ale istnieje prosty sposób, który pozwoli ci zaoszczędzić na rachunkach za energię. Wystarczy podjąć kilka kluczowych kroków, aby uczynić swój dom bardziej energooszczędnym i przyjaznym dla portfela. Oto sprawdzone metody, które pomogą ci znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania w nadchodzącym roku.

📢 Kontrole ZUS w całej Polsce. Dostałeś takie pismo? Uważaj! Czego się możesz się spodziewać? W całej Polsce ruszyły kontrole ZUS, a może i Ty właśnie otrzymałeś takie pismo? To chwila, aby dowiedzieć się, co kryje się za tym ruchem instytucji i czego można się spodziewać podczas kontroli. Przygotuj się na ważne informacje dotyczące Twojej sytuacji. Odkryj, na co zwrócić uwagę i jakie kroki podjąć, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Zobacz te, które mogą Ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy? 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Akcja policji w centrum Torunia. Huk i funkcjonariusze z bronią maszynową W czwartek po godzinie 16 na Wałach generała Sikorskiego w Toruniu kilka nieoznakowanych policyjnych samochodów zablokowało auta stojące koło kościoła św. Szczepana. Jak informuje świadek, w stronę aut poleciały granaty hukowe, a za nimi funkcjonariusze uzbrojeni w broń maszynową.

📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Oni nie wylewają zazwyczaj za kołnierz! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Te objawy wskazują na raka jelita grubego. To jeden z najczęstszych nowotworów - nie lekceważ tych symptomów! [26.10.23 r.] Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Bardzo ważne w profilaktyce nowotworu jelita grubego są regularne badania, ponieważ początkowo tego rodzaju rak nie daje wyraźnych objawów. Jakie symptomy muszą być dla nas alarmem? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Oto objawy, które mogą wskazywać na raka jelita grubego. 📢 Certyfikaty Made in Toruń rozdane po raz 13. Ma je już 319 lokalnych firm! 22 firmy i przedsięwzięcia biznesowe dołączyły do grona 297 wcześniejszych podmiotów mogących szczycić się certyfikatem jakości Made in Toruń. 📢 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te stroiki na cmentarz robią furorę na 1 listopada. Najmodniejsze ozdoby grobów Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia!

📢 Ukończyłeś 60. rok życia? Oprócz tej emerytury, należy Ci się dodatek, który może ją podwoić! Jak go zdobyć? Jeżeli przebywacie obecnie emeryturze, to powinniście zwrócić uwagę na możliwość uzyskania tego dodatkowego świadczenia. Nie wszyscy o nim wiedzą, a może ono wynieść nawet drugie tyle, co emerytura minimalna. Przeczytaj, jak zdobyć ten dodatek! 📢 Najmodniejsze stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Tak wyglądają najpiękniejsze stroiki na Wszystkich Świętych. Zachwycające dekoracje na cmentarz na 1 listopada Wielkimi krokami zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, dekorujemy nagrobki kompozycjami i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby i językiem kwiatów powiedzieć, że cały czas o nich pamiętamy. 📢 Sean Penn w Toruniu. Amerykański gwiazdor kina przyjeżdża na Festiwal EnergaCAMERIMAGE Zdobywca dwóch Oscarów, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta Sean Penn przyjeżdża do Torunia. Na Festiwalu EnergaCAMERIMAGE zaprezentuje swój film dokumentalny „Superpower”, który jest próbą zrozumienia najnowszej historii Ukrainy. 📢 Znane lokale na starówce na sprzedaż, w tym popularne restauracje. Ile trzeba zapłacić? Popularna restauracja "Mistrz i Małgorzata" przy ul. Szewskiej szuka chętnego do poprowadzenia interesu. To nie jedyny lokal gastronomiczny na starówce, który można nabyć, bo na kupca czeka chociażby restauracja "U Kucharzy" przy Szerokiej.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 26.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 26.10.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 26.10.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Największe inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim. Te zadania dostały najwyższe wsparcie Basen, kąpielisko, bulwary - to tylko niektóre z największych inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, które uzyskały wsparcie z VIII edycji Polskiego Ładu. Będą projekty w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, ale też mniejszych powiatach. 📢 Wandale nie oszczędzają wind przy moście im. Piłsudskiego. Pomogą kamery? Miało być pięknie, wygodnie i nowocześnie, ale nie jest. Windy przy moście im. Piłsudskiego są dewastowane, a obecnie nie działają.

📢 Aktywni dla Torunia wylewają żale, Platforma Obywatelska kontruje Klub radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska nie miał prawa samorozwiązać się - twierdzi troje jego byłych członków. Z kolei na zarzut, że Margareta Skerska-Roman została niesłusznie usunięta z partii władze Platformy Obywatelskiej odpowiadają, że sama się z niej usunęła. 📢 Małgorzata Opczowska z Pytania na śniadanie - tak wygląda prywatnie. "Jest cudowna" Małgorzata Opczowska-Łęska jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z "Pytania na śniadanie", które do niedawna prowadziła w parze z Łukaszem Nowickim. Co wiemy o prezenterce? Jak wygląda jej życie prywatne? Sprawdziliśmy, jak gwiazda TVP wygląda na co dzień! Zobacz zdjęcia Małgorzaty Opoczowskiej-Łęskiej! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Pożar pod Żninem - zdjęcia. W akcji ratowania dobytku wzięło udział 9 zastępów straży pożarnej W środę, 25 października 2023 roku, doszło do pożaru we wsi Podgórzyn pod Żninem. Ogniem zajął się obiekt gospodarczy znajdujący się w centrum tej miejscowości. W akcji ratowania dobytku wzięły udział zastępy ratowniczo - gaśnicze z KP PSP w Żninie oraz strażacy ochotnicy z okolicznych miejscowości.

📢 Koszt ogrzewania domu w 2023? Wiemy, ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła, gazem i węglem. Sprawdź kwoty! Koszty ogrzewania domu w 2023 mogą zaskakiwać. Ustawicznie spada zużycie węgla, a rośnie udział pomp ciepła i gazu w produkcji energii dla gospodarstw domowych. Czy ogrzewanie węglem jeszcze jakkolwiek się opłaca? Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła? Sprawdzamy średnie ceny w Polsce w 2023 roku. 📢 Cena karpia na święta - ile zapłacimy za kilogram w 2023 roku? Oto przewidywania hodowców. Pierwsza taka sytuacja od kilku lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami znacząco rosły, czego powodem była droższa karma, podwyżki pensji dla pracowników, a także rosnące koszty transportu. Tegoroczne prognozy hodowców wskazują na odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile trzeba będzie zapłacić za kilogram karpia na święta?

📢 Toruńskie murale. Gdzie można je zobaczyć i jakie są najciekawsze? Murale na stałe wpisały się w przestrzeń wielu polskich miast. I w Toruniu ich nie brakuje. Z każdym rokiem w miejskiej przestrzeni przybywa ich coraz więcej, stając się niemałą atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, którzy chętnie je podziwiają, a nawet i robią sobie na ich tle wiele zdjęć. Sprawdzamy, które cieszą się największą popularnością. 📢 Poszukiwania Grzegorza Borysa. Szósty dzień obławy. Detektyw Rutkowski oferuje nagrodę W Gdyni nadal trwają poszukiwania Grzegorza Borysa, oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego 6-letniego syna. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł za wskazanie żywego lub martwego Grzegorza Borysa zaoferowało biuro detektywna Rutkowskiego, które, jak poinformował sam Rutkowski, zaczyna również operację specjalną poszukiwań zbiega.

📢 Toruń. Baraki na Podgórzu. "Dziki Zachód" czy bezpieczna okolica? Oto, co mówią lokatorzy, policja i ZGM Podpalenia są tutaj cały czas. Tu jest dosłownie "Dziki Zachód" - skarży się cześć lokatorów baraków na Podgórzu w Toruniu. Tymczasem policja mówi o poprawie bezpieczeństwa, a ZGM o braku skarg i donosów lokatorskich. Jaka jest prawda o życiu w tej okolicy? 📢 Przez 170 lat widział wiele: najbardziej znany pomnik w Toruniu obchodzi swoje urodziny Odlany z brązu pomnik Mikołaja Kopernika na toruńskiej starówce przetrwał zabory i dwie wojny światowe. Do dzisiaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Torunia i właśnie świętuje swoje 170. urodziny. Jego droga do Torunia do prostych jednak nie należała, a sam pomnik przez lata potrafił zaskoczyć torunian.

📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo! Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów w Toruniu! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w Hex Club Toruń.

📢 Szaro i obskurnie na ulicach miasta. Tak wyglądał Toruń w czasach PRL-u Co działo się na ulicach Torunia i nie tylko w czasach PRL-u? Nie były to kolorowe czasy, choć na twarzach mieszkańców było widać uśmiechy. Zobaczcie kolejne unikalne zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Joanna Opozda zachwyca nawet w dresie! Zobacz codziennie stylizacje gwiazdy. Tak znana aktorka wygląda prywatnie Znana i lubiana, pochodząca z Buska-Zdroju aktorka Joanna Opozda od lat błyszczy na salonach. Jej stylizacje na wielkie wyjścia są zawsze dopracowane w każdym szczególe, a podkreślające atuty aktorki ubrania zawsze uzupełnione są modnymi dodatkami. Jednak nawet z dala od blasku fleszy, ubrana w dresy i bez makijażu - Joanna Opozda zachwyca. Zainspiruj się stylem gwiazdy. 📢 Laweta wjechała w kamienicę w Toruniu, ewakuowano mieszkańców. Dramat szewca [NOWE FAKTY] W nocy z poniedziałku na wtorek (23 na 24 października) laweta wjechała w zakład szewski na parterze kamienicy przy Szosie Chełmińskiej 104. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Na szczęście nikomu nic się stało. 📢 Brawo! To oni adoptowali psy ze schroniska. Zwierzęta znalazły kochający dom [zdjęcia] Wielkie brawa dla osób, które zdecydowały się wziąć psa ze schroniska. Nie jest to łatwa decyzja tym większy szacunek dla wszystkich którzy adoptują zwierzęta, by zapewnić im nowy dom. Zobaczcie zdjęcia osób, które ostatnio adoptował psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt.

📢 Toruń. Pracownicy produkcji pilnie potrzebni! Oto oferty pracy tylko z zarobkami (październik 2023) Technical, Boryszew, Dap-Tech, Fart Produkt, Drimer, Uni-Kat i wiele, wiele innych... Zakłady w Toruniu intensywnie szukają w październiku kandydatów do pracy na produkcji. Ile płacą? Oto aktualne oferty pracy z zarobkami. 📢 Toruń Maraton już po raz 40. Mamy zdjęcia biegaczy ze startu i trasy! Maraton Toruń przebiegł ulicami miasta już po raz 40. Tym razem biegacze wystartowali spod pomnika Kopernika na Rynku Staromiejskim i naszego fotoreportera nie mogło tam zabraknąć. Mamy dla Was dużo zdjęć ze startu i trasy, Biegliście w 40. Toruń Maraton? Poszukajcie się na zdjęciach! 📢 Tak wyglądał Toruń 100 lat temu! Zobacz wyjątkowe zdjęcia z archiwum NAC Co działo się w Toruniu około 100 lat temu? Jakie wydarzenia miały wtedy miejsce? Kto z ważnych osób odwiedził miasto? Na te i inne pytania można łatwo znaleźć odpowiedź, przeglądając unikalne zdjęcia Torunia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Więcej szczegółów w naszej galerii.

📢 Zmiany w receptach. Od 1 listopada utrudnienia dla pacjentów, którzy przyjmują lek na stałe. To musisz wiedzieć Od 1 listopada 2023 r. będą obowiązywać kolejne zmiany zasad dotyczące recept. Uderzą w pacjentów, którzy przyjmują leki na stałe, ale też farmaceutów. Pacjenci, którzy realizują przywrócone niedawno recepty roczne, będą musieli wykupować je częściej niż dotychczas. Zobacz, jak dokładnie ma wyglądać wydawanie i realizacja recept na 365 dni. 📢 Twoje pieniądze z subkonta ZUS. Kto je odziedziczy, gdy umrzesz? Takie są zasady W przypadku śmierci osoby, dla której Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi subkonto, zgromadzone na nim środki są dzielone i wypłacane osobom uprawnionym. Nie zawsze jednak po śmierci ubezpieczonego rodzina ma prawo do dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS. Oto najważniejsze zasady dotyczące dziedziczenia pieniędzy z subkonta.

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

