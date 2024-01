Prasówka 28.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany!”?

Prasówka 28.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.01.24

📢 Kuchenne Rewolucje w Żninie - zdjęcia. Magda Gessler zamieniła Chicken Go na Bar "Mój Schaboszczak" W najbliższy piątek, 26 stycznia, do Żnina zawita Magda Gessler, prowadząca programu "Kuchenne Rewolucje". Będzie to jej kolejna i zarazem ostatnia wizyta w barze "Mój Schaboszczak". Wcześniej był tu Chicken Go, który pod okiem pani Magdy przeszedł metamorfozę.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [28.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

Prasówka 28.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych w Toruniu. Tak działa od środka! W ubiegłą niedzielę, czyli 21 stycznia, na mapie Torunia pojawił się nowy punkt – Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych. Cel jest jeden – stworzyć przestrzeń dla seniorów, w której będą mogli porozmawiać, napić się kawy i zyskać pomoc w najróżniejszych sprawach. Zajrzeliśmy do środka, by sprawdzić, jak działa. A działa naprawdę świetnie! 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [28.01.2024] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Toruń. Ubrania do oddania - oddaj rzeczy i pomóż Fundacji! Kurier odbierze je z domu bezpłatnie Masz w domu ubrania, których nie nosisz? Oddaj je - zachęca Fundacja Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu. Kurier może bezpłatnie odebrać je z Twojego domu - w kartonie może być do 20 kg. 📢 Leki refundowane 2024. Zmiany ważne dla pacjentów! Znamy nową listę leków refundowanych w 2024 roku Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in.flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie?

📢 SUV-y warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele według ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Od początku stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Najważniejsze zmiany, jakie czekają na pracowników od stycznia 2024. Co się zmienia? To nie tylko minimalna! W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze?

📢 Spory zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Sprawdź, ile dostaniesz! Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Takich promocji nie było dawno! Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia! 📢 Podwyżki dla seniorów od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Moneta lub banknot z PRL warte ponad 5000 złotych! Tyle kosztują na aukcjach pieniądze z PRL-u. Masz taką? Sprawdź! Na platformach aukcyjnych można znaleźć wiele ofert kupna i sprzedaży banknotów i monet z okresu PRL. Niektóre z nich są niezwykle cenne i na aukcjach chodzą po kilka tysięcy złotych. Za inne dostaniemy np. kilkadziesiąt złotych, wciąż jednak jest to gra warta świeczki! Jak wyglądają styczniowe aukcje internetowe? Po ile są licytowane banknoty i monety z PRL-u? 📢 Dostaniesz 500 złotych bonusu finansowego dla seniorów w 2024 roku? Sprawdź, czy spełniasz warunki do przelewu Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Oto informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku.

📢 Jakie będą podwyżki pensji dla nauczycieli 2024! Znamy stawki i terminy! Ile dostaną nauczyciele? [Aktualizacja] Pierwotnie ustawa okołobudżetowa przewidywała znaczący wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli w trwającym już 2024 roku. Jednak prezydenckie weto postawiło tę sprawę w stan niepewności. Pomimo tego jednak zarówno Prezydent, jak i Minister Finansów złożyli odpowiednie, nowe projekty ustawy okołobudżetowej. W treści tych ustaw również uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Ile mają oni dostać? Od kiedy zaczną obowiązywać nowe, ewentualnie uchwalone przepisy? Czy nauczyciele otrzymają wyrównanie za początek roku? 📢 Emerytura wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku?

📢 Waloryzacja 13. i 14. emerytury będzie w takiej wysokości? Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? 📢 Renta Wdowia z Nowymi Limitami! Będzie niższa niż zakładano? Wyliczenia [27.01.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 Najpiękniejsze koty rasowe. Te koty rasowe kochają Polacy! Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce 27.01.2024 Dzień Kota obchodzimy 17 lutego 2024. A jakie są najpopularniejsze koty rasowe w Polsce? Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi. 📢 Małgorzata Tusk - tak się ubiera. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera.

📢 Studniówka 2024. Bal Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu. Tak bawiono się w Filmarze Tradycyjnie w dwóch turach odbywa się studniówka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. W piątek 26 stycznia bawili się maturzyści z czterech klas licealnych.

📢 Nietypowa interwencja soleckiej straży pożarnej. Strażacy... stawiali na nogi konia Strażacy z Solca Kujawskiego dostali nietypowe zgłoszenie w piątek (26.01) po południu. Na jednej z posesji upadł koń i nie miał siły wstać o własnych siłach. Trzeba było ściągać ciężki sprzęt. 📢 Piękny jubileusz pani Beaty Chomicz. Stulatka jest w Toruniu znana w wielu środowiskach Setne urodziny za kilka dni obchodzić będzie torunianka, pani Beata Chomicz. Z biegiem lat nie ustaje w swej niezwykłej, życiowej aktywności.

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 27.01.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Sen o zmarłej osobie według sennika - to oznacza. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 W Toruniu znowu będzie czerwono od serc. W niedzielę zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Ratowanie płuc dorosłych i dzieci po pandemii to temat przewodni 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Toruniu orkiestrowych wydarzeń będzie cała masa - od koncertów, parad, ściskawy aż po wyścigi samochodowe, wiosłowanie i wycieczkę historycznym pociągiem. 📢 Które sklepy będą otwarte 28 stycznia? Pierwsza niedziela handlowa 2024 przypada w czasie ferii Niedziele handlowe 2023 bywały tematem burzliwych dyskusji. W tym roku będzie już prawdopodobnie spokojniej wokół zakazu handlu, tymczasem sprawdzamy, które sklepy będą otwarte w niedzielę 28 stycznia. To pierwsza z niedziel handlowych 2024, a jak prezentuje się pełen kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku? Sprawdź, gdzie zakupy zrobisz mimo zakazu handlu.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 27.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 27.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 27.01.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 27.01.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Koszmarny mecz KH Energa Toruń. To były najgorsze minuty w sezonie KH Energa Toruń przegrała z JKH Jastrzębie aż 0:10. W drugiej tercji torunianie stracili sześć goli w... osiem minut. - To było żenujące - przyznał trener Juha Nurminen.

📢 Afera w MOPR Toruń. Wyłudzane latami zasiłki na fikcyjnych bezdomnych bada prokuratura! Dyrektor MOPR w Toruniu sam zgłosił przestępstwo. Od 2017 do 2023 roku doszło do wyłudzenia przynajmniej 56 tys. zł zasiłków na fikcyjne osoby bezdomne. Winny jest były już pracownik, czy bezdomni? I gdzie był nadzór dyrekcji? 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Kto mógł się tego spodziewać? 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska. 📢 Dwa albumy zdjęć Andrzeja Kamińskiego od redakcji "Nowości" na aukcjach WOŚP Panie i Panowie, wyjątkowa okazja! Dwa toruńskie sztaby WOŚP: ze Skarpy i ze Starówki, wystawiły na licytacje dwa albumy zdjęć Andrzeja Kamińskiego "Toruń w obiektywie fotoreportera. 1960 - 2000". To nasz tegoroczny wkład w Wielką Orkiestrę. A i najważniejsze - nabywca otrzyma album z dedykacją autora. Dla siebie, albo dla osoby wskazanej. 📢 Niesamowita historia! XVII-wieczny katowski miecz znaleziony w toruńskiej rakarni Zgłosił się do nas Czytelnik, którego dziadek znalazł kiedyś na strychu domu toruńskich rakarzy XVII-wieczny miecz katowski. Ten niezwykły zabytek można podziwiać na stałej wystawie w Muzeum Historii Torunia. Lada moment powinien się rozpocząć remont budynków rakarni przy Szosie Chełmińskiej, gdzie przed wiekami rezydował również toruński kat.

📢 Żłobek przy ul. Strzałowej w Toruniu wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych! Wracamy do sprawy żłobka przy ul. Strzałowej w Toruniu, z którego masowo rodzice zaczęli wypisywać dzieci na początku stycznia br. W sprawie pojawiły się nowe fakty, o czym poinformował Piotr Lenkiewicz, radny miasta Torunia. 📢 Gdzie mieszka Robert Janowski z trzecią żoną? Zobacz, jak się urządził prowadzący „Jaka to melodia". Zajrzyj do domu Roberta Janowskiego Robert Janowski mieszka w przestronnej willi z ogrodem w sercu miasta. Kultowy prowadzący muzyczne show „Jaka to melodia” uwielbia tu ładować akumulatory z żoną i dzieciakami. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” bardzo docenia rodzinny czas i spotkania z przyjaciółmi w swoim domowy azylu w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz w galerii, jak wygląda dom Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej.

📢 Polsko-holenderskie trojaczki z Torunia z wizytą u prezydenta. Poznajcie Rozalkę, Marysię i Bernarda Na świat przyszły już w listopadzie, a prezydenta miasta Torunia, Michała Zaleskiego, odwiedziły w piątek, 26 stycznia. Polsko-holenderskie trojaczki przez ręce rodziców odebrały specjalny prezent w Urzędzie Miasta. 📢 Niesamowity wyczyn Polki. Ustanowiła nowy rekord Guinnessa w morsowaniu W świecie ekstremalnych osiągnięć pojawiła się nowa gwiazda — Katarzyna Jakubowska, znana jako Królowa Lodu, założycielka grupy MORSjANKI i MORSjANIE, stała się rekordzistką Guinnessa. Jej wyczyn, to nie tylko zapis w księdze rekordów, lecz także opowieść o sile ludzkiego ducha i zdolności do triumfu nad ekstremalnymi wyzwaniami. 📢 Na północy Torunia trwa wycinka drzew. Nadleśnictwo uspokaja - to dla dobra lasu Zaniepokojona mieszkanka poinformowała nas o "masowej" wycince drzew w lesie przy wylotówce na Barbarkę. "Nowości" ustaliły, jaki jest jej powód.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 26.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Pożar Fabryki Lloyda na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. W akcji brało udział 40 strażaków Trwa dogaszanie pożaru w Fabryce Lloyda przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, do którego doszło rano w piątek (26 stycznia). W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział jedenaście zastępów oraz czterdziestu strażaków. Jak mówi st. kpt. Karol Smarz, budynek jest w tak złym stanie, że nie można wykluczyć konieczności jego rozbiórki.

📢 To nowe połączenia kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem. Maszyniści dostaną podwyżki! Od lutego 2024 roku wracają połączenia z Bydgoszczy do Grudziądza . To pozytywne wieści, ale są i takie, że w regionie brakuje maszynistów, choć ich zarobki są dużo większe niż średnia krajowa i jeszcze wzrosną.

📢 Scenariusz zbrodni. Zięć zabił teściową w Złotorii pod Toruniem? Zwłoki 69-letniej mieszkanki Złotorii policja odkryła w wannie 15 stycznia. Po pościgu ujęto jej zięcia i postawiono mu zarzut zabójstwa. Ale nic w tej sprawie na razie nie jest ani jasne, ani pewne... 📢 Marta Manowska na egzotycznych wakacjach. Zwiedza kraj, który Polacy rzadko odwiedzają – i nie jest sama! Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu. 📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki?

📢 Emilia i Michał z Torunia zginęli w BMW pod Łodzią. "To moi przyjaciele, kocham ich!". Ruszył proces 19-letniej Martyny N. Wśród wielkich emocji ruszył proces 19-letniej Martyny z Torunia, oskarżonej o spowodowanie rok temu wypadku na A2 pod Łodzią. Zginęli w nim jej nastoletni przyjaciele: Emilia i Michał. Oskarżona ze łzami wybiegła z sali rozpraw.

📢 Toruńskie Centrum Szkolenia WOT nie zostanie zlikwidowane. Część szkoleń będzie przeniesiona do Grudziądza W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej gruchnęła wieść, że ma ono zostać zlikwidowane. 📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Znamy kluczowe dane i wyliczamy: o ile wzrosną świadczenia? Ile zyskasz na drugiej waloryzacji? Inflacja za cały 2023 rok ma kluczowe znaczenie dla wyliczeń wysokości waloryzacji emerytur w 2024 roku. O ile wzrosły ceny w ubiegłym roku? Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur 2024? GUS podał najistotniejsze dane, a my sprawdzamy, o ile realnie wzrosną świadczenia seniorów. Czy w tym roku dojdzie do drugiej waloryzacji emerytur? 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Tabela emerytur po waloryzacji 2024. Ile wyniesie emerytura netto od marca? Oto stawki Waloryzacja emerytur 2024. Takie emerytury dostaną seniorzy od marca. Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2024 roku. Wyniósł on 11,9%. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie są teraz stawki brutto i netto emerytur.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 W niedzielę w podróż wyrusza pociąg specjalny "Dolina Drwęcy". Jego pasażerowie wesprą WOŚP Z Torunia m.in. poprzez Jabłonowo Pomorskie, Brodnicę, Rypin i Sierpc przejedzie w najbliższą niedzielę, 28 stycznia pociąg historyczny "Dolina Drwęcy". Wybierając się w podróż tym składem można nie tylko przeżyć przygodę, ale także wesprzeć WOŚP. 📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Rowery za pół ceny! Komornik licytuje już od 25 stycznia. Ceny: od 100 do 600 zł 64 różne rowery za połowę ich wartości wystawia na sprzedaż bydgoski komornik. Ceny: od 100 do 600 zł. Licytacja zacznie się 25 stycznia i potrwa tydzień. Każdy może w niej wziąć udział - odbywa się w trybie elektronicznym. 📢 Remont Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Czy zakończy się w nowym terminie? Zima wyhamowała prace przy przebudowie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Władze miasta zapewniają, że mimo to termin zakończenia robót już się nie zmieni. 📢 To dopiero historia! Orient Express, czyli bezpośredni pociąg z Aleksandrowa Kujawskiego do Chin Sto dwadzieścia lat temu toruńska prasa poinformowała, że w kolejowym rozkładzie jazdy na 1904 rok pojawi się luksusowy pociąg z Aleksandrowa Kujawskiego do Mandżurii. Podróż znad Tążyny nad Morze Żółte miała trwać 13 dni i dwie godziny.

📢 7 zachwycających plaż Madery. Portugalska wyspa wiecznej wiosny zachwyca widokami Madera to prawdziwy turystyczny diament wśród światowych wysp. Należący do Portugalii ląd słynie przede wszystkim z zachwycających krajobrazów i dobrej pogody. Wyspa wiecznej wiosny nie zawodzi także w kwestii miejsc na relaksujący wypoczynek – dowodem jest istnienie tych zapierających dech w piersiach plaż. 📢 Studniówka 2024. Tak bawiła się młodzież z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu Tradycji stało się zadość - maturzyści z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w bawili się na studniówce w hotelu ""Filmar" w Toruniu. 📢 Studniówka 2024. Maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się w Warszewicach Maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zdecydowali się na studniówkę poza miastem. Bawili się w Warszewicach.

📢 Sami znamienici goście! Marszałkowski Bal Dobroczynny 2024 w Toruniu. Zobaczcie naszą fotorelację! Marszałkowski Bal Dobroczynny odbywa się po raz dwunasty. Pojawili się na nimi goście ze świata polityki, filmu, biznesu, nauki i innych. Zebrano fundusze na wybrane placówki, a zabawa jeszcze trwa i jest zaplanowana niemal do białego rana. Zobaczcie galerię zdjęć z jednego z ważniejszych wydarzeń w Toruniu!

📢 Studniówka 2024. Maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się w sali na Jordankach W sali koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego "Jordanki" bawili się na studniówce maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Studniówka 2024. Szalona zabawa maturzystów z III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu [ZDJĘCIA] W sobotę 13 stycznia na studniówce w hotelu "Filmar" bawili się maturzyści z III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

📢 Studniówka 2023. Maturzyści z toruńskiego I LO w Toruniu bawili się na Jordankach W sali na Jordankach bawili się na studniówce maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy". 📢 Tak na studniówce bawili się uczniowie X LO w Toruniu Kolejną szkołą, której uczniowie bawili się na studniówce jest X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Zobaczcie jak było. Oto fotorelacja z tego wydarzenia.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich