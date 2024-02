Prasówka 28.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze”?

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane! W większości polskich miast ubywa mieszkańców. Polacy coraz chętniej do zamieszkania wybierają mniejsze miejscowości rozrastające się wokół dużych metropolii. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Kujawsko-Pomorskiem wyludniają się najszybciej, z jakich miejscowości ludzie najchętniej się wyprowadzają.

📢 KH Energa Toruń poznał rywala w play off. Tak kibicowaliście hokeistom na Tor-Torze! Efektowne zwycięstwo z topową drużyną Tauron Hokej Ligi, bramki wychowanków klubu i awans w tabeli - KH Energa Toruń finiszuje w rundzie zasadniczej na piątym miejscu. Chwilę po meczu torunianie dowiedzieli się, że w ćwierćfinale zmierzą się z HKH GKS Jastrzębie!

📢 Tak rozpoznasz zatkane tętnice. Nigdy nie ignoruj tych objawów, to oznaki zagrożenia zawałem serca i udarem mózgu Zatkane tętnice to potoczne określenie miażdżycy. Pierwsze oznaki tej groźnej choroby nie są charakterystyczne, więc łatwo je przegapić lub przypisać zmęczeniu, nadmiarowi stresu czy niedoborom pokarmowym. Niestety, nieleczona miażdżyca prowadzi do zawałów i udarów, przez co należy do najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Warto więc wiedzieć, jakie są wczesne symptomy zapchanych tętnic, by móc w porę zareagować. 📢 Po prawie 20 latach przygotowań Toruń ma mieć kartę miejską. Miasto ogłosiło przetarg Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji ogłosiło przetarg na wdrożenie systemu karty miejskiej w Toruniu.

📢 Pierwsza Komunia 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Na takie wydatki trzeba się teraz przygotować Dzieci, które w tym roku pójdą do pierwszej komunii, chodzą ze specjalnymi dzienniczkami do kościoła. To w ramach przygotowań. Ich rodzice natomiast przygotowują pieniądze, bo uroczystość wiele pochłonie.

📢 Toruń. Konserwator w Parku Miejskim. Zajmie się zabytkową ławką Urząd Miasta przymierza się do renowacji ławki Schillera, stojącej w Parku Miejskim przy ulicy Bydgoskiej. To bardzo ciekawy element architektury parkowej. 📢 Ci seniorzy otrzymają dodatkowe 700 zł z ZUS. Świadczenie należy się także tym osobom, które nie przepracowały ani jednego dnia Seniorzy, którzy skończą 100 lat 1 marca 2024 roku, dostaną ponad 700 zł więcej niż ci, którzy już świętowali swoją „setkę". Do końca lutego 2024 roku świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto, od 1 marca wzrasta do kwoty 6 246,13 zł brutto miesięcznie, czyli będzie o 705,88 zł wyższe – podaje ZUS. 📢 Tak wyglądał kiedyś zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ.

📢 Na Wielkanoc robię ciasto drożdżowe z rodzynkami. Ten wypiek smakuje jak od babci. Znika w mgnieniu oka Idealne ciasto drożdżowe z rodzynkami to baza do wielu domowych wypieków. Można z niego upiec bułeczki, babkę drożdżową lub przełożyć do prostokątnej blaszki i upiec z jabłkami. Takie ciasto piekę zawsze, gdy mam ochotę na coś słodkiego. Zazwyczaj piekę je z wiśniami z kompotu, ale to rodzynki są klasycznym dodatkiem. Poznaj przepis na babcine ciasto drożdżowe z rodzynkami dla całej rodziny.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Wypadek w Toruniu. Samochód uderzył w słup trakcji tramwajowej We wtorek, 27 lutego, na ulicy Władysława Broniewskiego w Toruniu doszło do wypadku. Samochód nagle zjechał z drogi, wjechał na torowisko i uderzył w słup trakcji tramwajowej. 📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Wianek wielkanocny to piękna ozdoba na drzwi lub świąteczny stół. Sprawdź, jak łatwo ją zrobić! Zobacz zdjęcia, które inspirują Wianek na drzwi lub okno to jedna z najpiękniejszych dekoracji na Wielkanoc. Symbolizuje on radość z budzącej się do życia po zimie przyrody. Ozdoby wielkanocne DIY cieszą się ogromną popularnością – bo ich wykonanie należy do wyjątkowo przyjemnych czynności. Jeśli nie masz zdolności manualnych, to nic straconego. Wiele kwiaciarni oferuje gotowe wielkanocne dekoracje domu. Zobacz, że samodzielne przygotowanie ozdób wielkanocnych to nic trudnego!

📢 Oto żona Sławomira Mentzena całkiem prywatnie. Z twarzy Agnieszki Mentzen nie schodzi uśmiech. Tak wygląda dzisiaj 27.02.2024 Oto prywatne zdjęcia Agnieszki Mentzen. To żona jednego z liderów Konfederacji. Zobacz zdjęcia... 📢 Co teraz pyli? Kalendarz pylenia na marzec 2024. Wraz z wiosną może dopaść cię uczulenie. Sprawdź, jakie drzewa pylą w marcu najbardziej? Kalendarz pylenia pomaga alergikom w ustaleniu pory największego stężenia alergenów w powietrzu i w odpowiedniej reakcji. Uczuleniowcy sprawdzają w nim, co teraz pyli, a w szczególności szukają informacji, jakie drzewa pylą w marcu najbardziej? Wczesna wiosna to czas, w którym urocze kotki i bazie powodują u niejednego alergika katar, kichanie i łzawienie oczu. Zobacz, co teraz pyli i jak zmniejszyć objawy alergii.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 27.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 27.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej wymarzony azyl w mieście na wodzie. Podłoga i sufit ze szkła – tak pięknie urządziła dom Kayah Już niebawem Kayah pojawi się w nowym muzycznym programie TVP2 „Muzyka na dobry wieczór”. Artystka zaprezentuje swoje przeboje i przy okazji opowie o tym, jakie znaczenie mają dla niej poszczególne utwory. Gwiazda polskiej sceny muzycznej kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale ostatnio malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

📢 Czy to już ostatni miesiąc utrudnień na ulicy Poznańskiej w Toruniu? Wiele wskazuje na to, że lewoskręt z ulicy Poznańskiej w Prüfferów zostanie oddany do użytku na koniec marca. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. O tyle podniosą się wypłaty od 1 marca [TABELA NETTO] Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. Przedstawiamy wyliczenia netto.

📢 Kto nie może jeść jajek? Tym osobom nawet najzdrowsze jajka mogą zaszkodzić. Jeśli jesteś jedną z nich, zrezygnuj lub ogranicz ich spożycie Jajka na miękko, na twardo, jajecznica, omlet, kotlety – jest mnóstwo dań z jajkami, dlatego jajka jemy praktycznie codziennie. Wiele z nas zastanawia się, jakie jajka są najzdrowsze. Jednak niektóre osoby nie powinny ich w ogóle jeść i to nie tylko przez cholesterol. Sprawdź, jak zdrowe są jajka i komu nie są zalecane. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 27.02.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Memy o latach 80- tych, które rozbawią Cię do łez. Internauci na potęgę żartują z minionej epoki. Śmiech i nostalgia na memach 27.02.2024 Lata 80., epoka neonowych ubrań, ikonicznych filmów i kultowych hitów muzycznych, stanowią źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych twórców internetowych. Te śmieszne memy przenoszą nas w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez i wzruszą sentymentalnymi akcentami. Odkryj z nami, dlaczego memy z lat 80. stały się nieodłączną częścią internetowej rozrywki, łącząc w sobie nostalgię, śmiech i niezapomniane momenty tamtej dekady.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 27.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 27.02.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 27.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 27.02.2024 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 27.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 27.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 W Muzeum Twierdzy Toruń o początkach toruńskiego lotniska Zbliża się ostatnia środa miesiąca, a to oznacza, że załoga Muzeum Twierdzy Toruń szykuje kolejne ciekawe spotkanie poświęcone militarnej przeszłości miasta. Tym razem Miłosz Rusiecki, wielki pasjonat i znawca lotnictwa, autor wydanej niedawno, doskonałej książki „Lotnicze obiekty Torunia 1908–1955. Obiekty aeronautyczne”, opowie o początkach toruńskiego lotniska. 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Krzysztof Skiba z Big Cyc z żoną Karoliną - tak mieszkają i żyją na co dzień. Para wzięła ślub Krzysztof Skiba to gwiazda zespołu Big Cyc, który w tym roku świętuje 35-lecie. W sierpniu 2023 po raz drugi wziął ślub. Zobaczcie jak żyje jedna z najpopularniejszych par show-biznesu ostatnich tygodni - Karolina i Krzysztof Skiba.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Wokół Torunia. Który z wójtów powalczy o ponowny wybór, kto rezygnuje? Przed nami wybory samorządowe. 7 kwietnia w powiecie toruńskim wybierani będą radni gminni, powiatowi i wojewódzcy, burmistrz Chełmży i wójtowie ośmiu gmin. Starosta powiatowy będzie wybrany później, przez nową radę powiatu. 📢 W Toruniu powstanie nowe rondo turbinowe. Pomyślano też o pieszych i rowerzystach [wideo] W Toruniu powstanie kolejne rondo turbinowe. Jego budowa została zaplanowana na skrzyżowaniu ulicy Strobanda i drogi krajowej nr 91 (czyli ulicy Grudziądzkiej).

📢 Chełmno. Piłeś? Nie jedź! Sąd ujawnił personalia 75-latka na podwójnym gazie. Wyrok do publicznej wiadomości 75-letni pan Andrzej został przyłapany przez policję, gdy kierował autem po alkoholu. Nie spowodował żadnej kolizji czy wypadku, nie wypił też dużo - wynik kwalifikował się na wykroczenie. Ale wstyd ma teraz ogromny! 📢 Horoskop chiński na 2024 rok - taki jest twój szczęśliwy kolor i przyjazne znaki. Zobaczcie! Przed nami rok Drewnianego Smoka. Zaczyna się 10 lutego 2024 roku. Pod wpływem Smoka wyznaczymy sobie ambitne cele, nabierzemy optymizmu. To dobry rok aby działać i spełniać marzenia. Do realizacji ambitnych celów przydadzą się sojusznicy. Sprawdź, które znaki to twoi sprzymierzeńcy - z nimi warto się trzymać. Pomogą w potrzebie, wesprą dobrym słowem, nie będą pod tobą kopać dołków. Wiemy też, jaki kolor będzie w nadchodzącym 2024 roku szczęśliwy dla ciebie. Noś rzeczy i dodatki w tym kolorze, a zapewni ci to pomyślność losu.

📢 Sokoły Toruń z medalem mistrzostw Polski juniorów. Tak kibicowaliście młodym hokeistom! Legenda klubu Jarosław Dołęga w roli trenera z pomocą Łukasza Podsiadły, asystenta trenera zespołu ligowego i wielu utalentowanych graczy w składzie. Sokoły Toruń trzecią drużyną juniorów w Polsce. Na najlepszych czekamy w Tauron Hokej Lidze. 📢 Nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 25.02.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 KH Energa Toruń znowu lepszy od mistrza! Tak kibicowaliście hokeistom na Tor-Torze KH Energa - GKS Katowice: od 0:1 do 4:1 i znowu kapitalna ostatnia tercja! To już drugie z rzędu zwycięstwo na własnym lodowisku z liderem i mistrzem Polski. Torunianie mają przed sobą dwa mecze w rundzie zasadniczej i niedługo play off.

📢 Forum Seniora 2024 w Toruniu. Na uczestników czeka 650 darmowych miejsc Organizowane przez nas Forum Seniora to wydarzenie, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. Pod koniec marca odbędzie się już VIII odsłona tej imprezy. 📢 Miliony z kryształu. Zarabiali: kucharz, stolarz, bezrobotny... Produkcję rozbito dzięki kryminalnym z Kujawsko-Pomorskiego Rekordowa produkcja tzw. kryształu w Koninie tygodniowo dawała 150 kg tego narkotyku i nawet 1,5 mln zł zysku. Jej rozbicie to zasługa kryminalnych i śledczych z Torunia i Bydgoszczy. A kto produkował klefedron? Kogo zatrzymano, także w Toruniu? Wcale nie chemików...

📢 Jak wyglądał kurort Czerniewicach w 1926 roku, gdy zaczęły tam jeździć autobusy z Torunia? W lipcu 1926 roku korespondent "Gońca Nadwiślańskiego" rozpływał się nad zaletami uzdrowiska w podtoruńskich Czerniewiciach. Chwalił piękny park, wielki staw z łódkami, dobrze urządzone łazienki. Dwa lata później dolegliwości związane z reumatyzmem leczył tu pewien pan Stanisław i setnie się nudził. 📢 Toruń. Tak działa robot da Vinci! Zajrzeliśmy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, aby przyjrzeć się mu bliżej [wideo] Robot chirurgiczny da Vinci trafił do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu w ubiegłym roku. W ciągu ostatnich miesięcy odbyło się już ponad 30 operacji przy jego użyciu. Reporterzy „Nowości” udali się na Pododdział Ginekologii Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Onkologii Ginekologicznej, by przyjrzeć się bliżej pracy robota oraz całego zespołu.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Przeszłaś na emeryturę w złym miesiącu? Dostaniesz za to wypłatę! TK zdecydował o rekompensacie Już teraz wiadomo, że przyszły rząd będzie musiał się postarać o odnalezienie dodatkowych miliardów złotych, aby wyrównać tzw. czerwcowe emerytury. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wypłaty z ZUS dla emerytów, którzy przeszli na świadczenia w czerwcu, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego też dodatkowy zastrzyk gotówki obejmie te osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dlaczego tak jest? Ile będzie to kosztować państwo? Dlaczego czerwcowe emerytury były niższe?

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura. 📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024! Sprawdź szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Masz taką monetę 2 zł? Może być warte kilka tysięcy złotych. Te są najcenniejsze! Moneta o nominale 2 złote wydaje się powszechną i niewartą więcej niż jej wartość nabywcza. Okazuje się jednak, że są kolekcjonerskie i zabytkowe monety 2 złote, które można sprzedać nawet za kilkaset razy więcej! Po czym poznać najcenniejsze monety 2 zł? Sprawdź, czy masz taką w domu! 📢 Obiad z rodziną? Rodzicu! Te restauracje w Toruniu warto odwiedzić z dziećmi! Mają kąciki zabaw i inne atrakcje Wyjście do restauracji z dziećmi to nie lada wyczyn - o tym wie każdy rodzic. Wybranie z menu czegoś, co na pewno będzie maluchom smakować to dopiero początek wyzwań. Dla wielu dzieci siedzenie z dorosłymi przy stole jest po prostu nudne! Dlatego restauracje w Toruniu i wielu innych miastach decydują się na stworzenie dla najmłodszych specjalnych kącików zabaw albo proponują inne atrakcje, aby wyjście na obiad dla rodziców nie było udręką, a dla dzieci stało się przyjemnością. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powinno pomóc w wyborze lokalu. Oto restauracje w Toruniu przyjazne dzieciom.

