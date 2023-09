Prasówka 28.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh?”?

Prasówka 28.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Choroby zawodowe - wykaz w 2023 roku. Za te choroby otrzymasz gigantyczne odszkodowanie Choroby zawodowe powstają w wyniku długotrwałego narażenia na czynniki związane z pracą. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zobaczcie jakie choroby powstają w pracy.

📢 Emerytury stażowe 2024 - wyliczenia. Sprawdzamy, ile mogą wynosić emerytury stażowe Wiceminister wiceminister rodziny i polityki społecznej Sławomir Szwed podkreślił, że - jeśli PiS wygra wybory - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. Zaznaczył przy tym, że o tym, czy skorzystać z tego rozwiązania, zdecydują sami pracownicy.

Prasówka 28.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lucy z serialu Ranczo - tak wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"!

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Przepiękny dom z widokiem na góry - zobacz zdjęcia Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry! 📢 Te produkty zawierają najwięcej substancji rakotwórczych. Są szkodliwe dla zdrowia - mamy listę By zadbać o swoje zdrowie, warto zwrócić uwagę na to, co jemy. Najlepiej byłoby kupować tylko produkty ekologiczne, ze sprawdzonych gospodarstw, od znajomych rolników. To jednak bardzo drogi interes, a poza tym nie zawsze mamy dostęp do takich produktów czy sklepów. Rakotwórcze związki chemiczne nitrozoaminy wykryto w wielu produktach, które spożywamy każdego dnia. Sprawdź, co to za produkty i zmniejsz ich udział w swojej diecie codziennej.

📢 Sanatorium w 2024 roku - za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Zwiększona pomoc finansowa dostępna dla wielu osób, w tym emerytów, którzy otrzymają dodatkowe 4200 złotych Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Oto wyliczenia! 📢 Pieniądze z ZUS i OFE czekają aż je odbierzesz. Oto kilka prostych kroków, aby je zdobyć Wszyscy pracujący na umowie o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składki do ZUS. Na ich bazie są ustalane świadczenia emerytalne. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że dany ubezpieczony umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak nie oznacza, że odłożone środki przepadają. Okazuje się, że są dziedziczone. Na jakich warunkach? Jak uzyskać pieniądze z OFE po zmarłym?

📢 Przebywasz obecnie w szpitalu? Oprócz korzystania z telewizora, mogą pojawić się dodatkowe opłaty. Jakie konkretnie? Nie ma wątpliwości, że pobyt w szpitalu wiąże się z licznymi nieprzyjemnościami, z których największą jest powód trafienia na oddział. Jednak nie brakuje również innych bolączek szpitalnych korytarzy. Wśród nich jest się konieczność płacenia za pewne rzeczy i usługi. Chociaż przyjęło się dodatkowo płacić za korzystanie z telewizora, na tym jednak problem się nie kończy. Za co dodatkowo zapłacimy w szpitalu? Jakich opłat możemy się spodziewać? Sprawdźcie szczegóły!

📢 Poznaj naprawdę niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tych słów używają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Mamy wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. O czym warto pamiętać? 📢 Praktyczny kalkulator dla emerytów. Tak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Kujawsko-Pomorskie: Groźny wypadek w Pędzewie pod Toruniem. Jedna osoba przewieziona do szpitala W czwartek, 27.09.2023, o godz. 18:00 na drodze krajowej nr 80 doszło do wypadku z udziałem samochodów osobowych. Jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala.

📢 Zanim przejdziesz na emeryturę, odbierz 1600 zł świadczenia dodatkowego co miesiąc. Jak je uzyskać? Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? 📢 Oto najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalające na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę spore fundusze.

📢 Większe świadczenia dla seniorów! Emerytury w 2024 roku wzrosną o co najmniej 178 zł. Szczegóły w tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy? 📢 Kwoty za te luksusowe wille w Toruniu mogą przyprawić o zawrót głowy. Zobacz te najdroższe! Jesteś ciekawy jak żyją milionerzy z powiatu toruńskiego? Zastanawiasz się jak wyglądają piękne rezydencje, w których mieszkają? Zobacz ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które właśnie dotyczą tego typu nieruchomości z okolic Torunia. Wszystkie wille, opisywane w artykule są obecnie na sprzedaż.

📢 Jak wybrać najmodniejsze paznokcie na jesień 2023? Postaw na ciepłe i stonowane kolory Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie. 📢 Te małe auta doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim i charakteryzują się rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Sprawdź najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne. 📢 Masz te stare zabawki z PRL? Takie egzemplarze osiągają zawrotne kwoty na Allegro. Sprawdź, jakie konkretnie Czasy PRL-u już dawno minęły, ale pozostały z nami wspomnienia i dawne przedmioty, które jej przywołują. Najbardziej lubimy stare zabawki z tego okresu, ponieważ przypominają nam czasy dzieciństwa i beztroskiej zabawy. Wybraliśmy dla Was te, które możecie dzisiaj kupić (albo sprzedać) w dobrej cenie na Allegro!

📢 Te auta są bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów. Mamy listę najlepszych modeli Producenci samochodów od wielu lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Ma to kluczowe znaczenie przy sprzedaży nowych samochodów. Oprócz osiągów jakimi dysponuje dany samochód, kierowcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo pasażerów. Im lepiej samochody wypadają w różnego rodzaju testach, tym bardziej producenci mogą się tym chwalić. 📢 Popadłeś w długi? Możesz otrzymać pomoc od specjalnej fundacji, która pomaga dłużnikom wyjść z długów Rosnące zadłużenie dla wielu osób stanowi poważny problem. Obciążenie dotyczy zarówno dłużników, jak i ich rodzin. Najlepiej jest znaleźć sposób na jak najszybsze wyjście z długów. Jak skutecznie wyjść z długów? Można znaleźć pomoc rozmaitych instytucji finansowych.

📢 Wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Poznaj najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Nowe prawo dotyczące waloryzacji emerytur. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd? 📢 Te auta są wyjątkowo niezawodne! ADAC ocenił je jako najmniej awaryjne samochody używane dostępne na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii!

📢 Projekt tej nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców, oferując nawet 7600 zł po zmarłym małżonku Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Ukryte kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się przydać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Przed nami waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Pawilony na toruńskim bulwarze - jest raport Najwyższej Izby Kontroli Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący przebudowy toruńskiego bulwaru, w tym budowy dwóch betonowych pawilonów przed Bramą Żeglarską i ul. Łazienną. Do wyników kontroli odniosły się władze miasta. Ich ocena raportu NIK mocno się jednak różni od tego, co w raporcie Najwyższej Izby Kontroli zapisano.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Drzyzga w Krakowie. Oto jej przytulny dom Ewa Drzyzga choć zawodowo realizuje się w Warszawie, swój azyl odnalazła w Krakowie. Dziennikarka w Małopolsce posiada przytulny dom, w którym odpoczywa i przygotowuje posiłki dla swoich bliskich. Zobacz, jak tam jest. Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Drzyzga. 📢 Te trzyletnie samochody mają bardzo mało usterek według oficjalnego rankingu ADAC. To są prawdziwe cacka Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie!

📢 Tak żyje i mieszka Sylwia Grzeszczak. Zobacz prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Toruń. 7 lat więzienia za śmierć Damiana na pasach. Kierowca pił i uciekł z miejsca wypadku 7 lat więzienia - taki wyrok usłyszał w Sądzie Rejonowym w Toruniu kierowca Dariusz P., który 14 maja br. śmiertelnie potrącił na pasach przy ul. Andersa 20-letniego Damiana. Był po alkoholu, uciekł z miejsca wypadku. Taki wymiar pozbawienia wolności został ustalony z prokuraturą, bo sprawca dobrowolnie poddał się karze.

📢 Toruń pamięta o Polskim Państwie Podziemnym. Były też życzenia dla terytorialsów Przed pomnikiem upamiętniającym komendantów Okręgu Pomorskiego ZWZ-AK w Toruniu oddano w środę 27 września hołd Polskiemu Państwo Podziemnemu. Świętowano tu także Dzień Wojsk Obrony Terytorialnej. 📢 Wojsko sprzedaje mieszkania! Kup tanią nieruchomość od Agencji Mienia Wojskowego. Oto zdjęcia i ceny. Zobacz! Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Sprawdź zdjęcia i ceny. 📢 Uczniowie z trzech toruńskich szkół stworzyli film o Adamie Mickiewiczu. Premiera już w czwartek w Kinie Camerimage Adamus – taki tytuł nosi film o Adamie Mickiewiczu. Stworzyli go uczniowie z trzech toruńskich szkół. Pomysł zrodził się już dwa lata temu, kiedy ogłoszono, że 2022 rok będzie rokiem romantyzmu. Premiera już w ten czwartek w toruńskim Kinie Camerimage.

📢 Nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 27.09.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Oto kiedy możesz wyrzucić stare dokumenty i rachunki. Jak długo należy przechowywać dokumenty? PIT, faktury, deklaracje, rachunki. Sprawdź! Przechowywanie starych dokumentów może być problematyczne dla osób zorganizowanych i lubiących porządek. Niepotrzebne papiery mogą zajmować zbyt wiele przestrzeni i "zagracać" domowe szuflady. Warto przejrzeć zebraną papierologię i pozbyć się tego, co już straciło swoją aktualność. Sprawdź, po jakim czasie można wyrzucić rachunki, PIT-y, faktury i inne dokumenty. 📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Tak żyje Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swoje miejsce na ziemi. Aktorstwo to nie jest jedyna pasja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego syn. Podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza? [zdjęcia] Andrzeja Gołoty nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tę legendę polskiego sportu znają wszyscy. Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Były sportowiec mieszka z rodziną w USA, a dzięki aktywności w sieci jego żony, możemy zobaczyć, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Rozłam w toruńskiej Koalicji Obywatelskiej. Gdzie jest prawda i kto się z nią minął? Podczas niedawnego posiedzenia Rady Miasta Torunia znów zaiskrzyło między przedstawicielami dwóch ugrupowań, które powstały po rozwiązaniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Dość zagmatwany spór opisaliśmy, teraz zaś przedstawiamy jeszcze stanowiska obu stron. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 27.09.2023 r. Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 27.09.2023 r. Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 27.09.2023 r. Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Przy szpitalu na Batorego w Toruniu przydałby się wielopoziomowy parking. Czy jest na to szansa? Problem z parkowaniem w okolicach Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ulicy Batorego istnieje "od zawsze". Sytuację mógłby rozwiązać wielopoziomowy parking. 📢 Kupiłeś to mięso w Lidlu? Grozi ci zatrucie Salmonellą! GIS wycofuje partię produktu ze względu na skażenie groźnymi bakteriami Salmonellę wykryto w partii mięsa z Lidla. Nie należy go jeść! Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że spożycie produktu skażonego bakteriami może wywołać zatrucie pokarmowe groźnymi pałeczkami Salmonella. Zobacz szczegóły.

📢 Toruńscy policjanci zlikwidowali hurtownię narkotyków. Przechwycili prawie 24 kg różnych substancji Zarzut wprowadzania do obrotu i posiadania znacznej ilości narkotyków usłyszał zatrzymany przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu 31-latek. Funkcjonariusze znaleźli ukryte przez niego w różnych miejscach prawie 24 kilogramów narkotyków w tym amfetaminy, MDMA, marihuany i kokainy. Podejrzany trafił do aresztu. Jest recydywistą, grozi mu do 18 lat więzienia. 📢 Toruńska Olimpiady Przedszkoli i Szkół. Tak było podczas inauguracji na Stadionie Miejskim w Toruniu We wtorek na Stadionie Miejskim zainaugurowano kolejny sezon Toruńskiej Olimpiady Przeszkoli i Szkół. 📢 Piękne jesienne dekoracje do salonu, sypialni i na balkon. Zobacz, jak klimatycznie możesz ozdobić dom. Wyjątkowe wnętrza na jesień 2023 Powitaliśmy już jesień, dni są coraz krótsze i zdecydowanie chłodniejsze. Coraz więcej wolnego czasu zaczynamy spędzać w domu, warto więc pomyśleć o udekorowaniu wnętrz klimatycznymi dekoracjami. Jesienne ozdoby w kolorach złota, pomarańczu czy fioletu sprawią, że wnętrze stanie się wyjątkowo przytulne. Podpowiadamy, jak modnie ozdobić mieszkanie i zaprosić do domu jesień.

📢 Rzucam miasto, jadę na odludną wieś! W tych regionach Polski będzie najtrudniej o bliskich sąsiadów Rzucić tak gwar miasta, korki, spaliny i widok na okna sąsiadów z bloku naprzeciwko... Poszukującym bezludnej oazy na wsi podpowiadamy, gdzie w Polsce gęstość zaludnienia jest najmniejsza, a same wsie najmniej liczne. Różnice na terenach wiejskich są ogromne. Najłatwiej o bliskich sąsiadów będzie w Małopolskim i Śląskim. Gdzie ludności na kilometr kwadratowy mamy najmniej? 📢 Te bajki lat 90. oglądali wszyscy. Dzieciństwo w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Torunianka najlepszym technikiem farmaceutycznym w całej Irlandii. Kim jest Dominika Wikowicz? Z Torunia wyprowadziła się w 2016 roku. Wyjechała do Irlandii, gdzie mieszka do dziś, osiągając kolejne sukcesy. W tym roku została laureatką Irish Pharmacy Technician Of The Year, czyli najlepszym technikiem farmaceutycznym w całej Irlandii. W rozmowie z "Nowościami" podzieliła się swoimi odczuciami i opowiedziała o różnicach między farmacją w Polsce i w Irlandii.

📢 Rak trzustki - wczesne objawy jednego z najbardziej bolesnych nowotworów. Oto pierwsze objawy raka trzustki Rak trzustki jest uważany za jeden z najbardziej śmiertelnych i bolesnych nowotworów. Każdego roku w Polsce na raka trzustki umiera ponad 5 tys. osób. Ten nowotwór często przebiega bezobjawowo a pierwsze oznaki raka trzustki mogą przypominać niestrawność. Jednak wcześnie wykryty może być uleczalny. Jak rozpoznać raka trzustki? Jakie są jego wczesne objawy? Poznaj teraz w naszej galerii wczesne objawy raka trzustki - jednego z najbardziej bolesnych nowotworów. 📢 Tak się bawią torunianie w Hex Clubie. Mamy kolejne gorące zdjęcia z imprez! Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie w galerii najnowsze zdjęcia z imprez w Hex Club Toruń. 📢 Bulwar Filadelfijski rozkopany. Co obecnie dzieje się na prawym brzegu Wisły? Budowa jezdni i i promenady oraz przygotowanie skarp pod zieleń - między innymi te prace są obecnie wykonywane na przebudowywanym Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu.

📢 Nowi nauczyciele mianowani w Toruniu. Kto odebrał akty awansu zawodowego? Ponad sto osób odebrało w poniedziałek 25 września akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

📢 Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan - tutaj gotuje gwiazda. Mamy zdjęcia jej nowego domu Małgorzata Rozenek-Majdan już nie raz pokazała, że ceni sobie klasyczny i luksusowy styl. W taki też sposób urządziła swój dom pod Warszawą. Jego sercem jest kuchnia, w której gwiazda gotuje i przyrządza zdrowe przekąski dla męża i dzieci. Sprawdź, jak tam jest! 📢 Tak kibice Apatora świętowali medal w Częstochowie. Jan Ząbik podał im puchar! To było święto "Aniołów" na stadionie Włókniarza Częstochowa. For Nature Solutions Apator pojechał świetnie w meczu rewanżowym o brązowy medal i pokonał Włókniarza różnicą 8 punktów w dwumeczu. Na podium PGE Ekstraligi kibice w Toruniu czekali siedem lat. Około tysiąca toruńskich fanów tak cieszyło się z medalu razem z żużlowcami - zobaczcie zdjęcia z Częstochowy!

📢 Jest pomysł na odkorkowanie Szosy Chełmińskiej. Co z innymi problemami na trasie na Jar? Urzędnicy cały czas pracują nad usprawnieniem ruchu w pobliżu otwartej miesiąc temu trasy tramwajowej między centrum Torunia a Jarem. Na placu NOT-u taki efekt ma dać zakaz jazdy w dwóch relacjach. 📢 Grekokatolicy z Torunia mają swoją cerkiew. Oto fotorelacja z niedzielnej konsekracji W niedzielę odbyła się konsekracja cerkwi przy ul. Sobieskiego 9A w Toruniu. To pierwsza cerkiew w województwie kujawsko - pomorskim. 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było pod Centrum Handlowym "Kometa"! Jak w każą niehandlową niedzielę, przy Centrum Handlowym "Kometa" w Toruniu zorganizowano Pchli Targ. Dzisiaj, 24 września nie zabrakło również interesujących ofert. Zresztą, zobaczcie sami! 📢 Dziś tak się już mówi bardzo rzadko. Znasz te zapomniane słowa z regionu? Taka jest gwara Zmieniają się miasta, inaczej wyglądają wioski. Zmienia się rzeczywistość wokół nas. Nie inaczej sytuacja wygląda z językiem. Ten też cały czas ewoluuje. Słowa, które jeszcze niedawno były w powszechnym użyciu powoli odchodzą w zapomnienie. Dotyczy to zwłaszcza regionalizmów. Gwarą charakterystyczną dla danego regionu mówi coraz mniej osób. Podobnie jest w Toruniu i miejscach, gdzie dominował zabór Pruski. 📢 Toruń. Te psy w schronisku czekają na adopcję. Może któremuś zapewnisz nowy dom? Zobacz zwierzęta, które ostatnio trafiły do schroniska Posiadanie psa to marzenie wielu ludzi. Zwłaszcza dzieci chętnie wzięłyby do domu czworonożnego przyjaciela. Okazuje sie, że nie trzeba daleko szukać. W Schronisku dla Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które czekają na adopcję. Jedne nowego właściciela wypatrują od miesięcy, inne niedawno przyszły na świat. Może któryś wam się szczególnie spodoba? Zobaczcie psy, które w schronisku czekają na nowy dom.

📢 Dodatek w wysokości 1000 złotych do emerytur. Zrobiliśmy analizę, aby sprawdzić, kto kwalifikuje się do przyznania Rząd już zdecydował o podwyżce emerytury dla wybranych osób. Właściwie, dotyczy to specjalnego dodatku emerytalnego. Dla wielu emerytów z niezwykle niskimi świadczeniami jest to znakomita informacja, a ich sytuacja dzięki temu powinna się znakomicie poprawić. Kto dokładnie może liczyć na aż tak dużą podwyżkę emerytury? 📢 500 zł grzywny za pranie na balkonie. Przepisy na 2023 rok mówią jasno. Podpowiadamy, jak uniknąć mandatu za suszenie ubrań Mandat za suszenie mokrego prania na balkonie? To możliwe! Wieszanie ubrań na balkonie ponad barierką w bloku mieszkalnym wywołuje mnóstwo kontrowersji i często jest powodem sporów między sąsiadami. Gdy za oknami robi się ciepło, wiele osób ozdabia balkony kolorowymi kwiatami i denerwuje ich widok mokrych ubrań i bielizny, które szpecą elewację. Zobacz, czy można bezkarnie eksponować pranie na balkonie i kiedy grozi za to mandat.

📢 Niedobór żelaza - takie są objawy. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 500 plus dla małżeństw coraz bliżej? Jest szansa na dodatek finansowy dla małżonków! Petycja trafiła już do Sejmu 500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Sprawdź!

