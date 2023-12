Prasówka 28.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kup tanio mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. Oto najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Mamy zdjęcia”?

Prasówka 28.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kup tanio mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. Oto najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Mamy zdjęcia Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [28.12.2023 r.] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [28.12.2023 r.] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

Prasówka 28.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [28.12.2023 r.] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [28.12.2023 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [28.12.2023 r.] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [28.12.2023 r.] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Te trzy znaki zodiaku mogą się wzbogacić jeszcze w grudniu - nowy horoskop. Wróżka Azalia przepowiada [28.12.2023 r.] Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większe szczęście, niż inni i jeszcze w grudniu mogą się wzbogacić o niezłą sumkę! Wróżka Azalia odczytuje zapisane w gwiazdach tajemnice i przepowiada, kto ma szansę na pieniądze. Zobacz, czy i ty możesz liczyć na dodatkową kasę.

📢 Masz taką chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Trzeba zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego. 📢 W Kujawsko-Pomorskiem można kupić tanie domy od komornika. Poznaj licytacje komornicze W grudniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów, zarówno w Toruniu i Bydgoszczy, jak i mniejszych miejscowościach. Licytowane nieruchomości mają naprawdę okazyjne ceny. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Waloryzacja emerytur w grudniu 2023. Te kwoty seniorzy dostaną na Boże Narodzenie! Oto tabela wyliczeń netto i brutto Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia.

📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [28.12.2023 r.] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 TOP stylizacje paznokci w sezonie zimowym 2023/2024. Co króluje wśród topowych stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu 2024! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku?

📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka [28.12.203 r.] Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy [28.12.203 r.] Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [28.12.203 r.] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule. 📢 Dodatkowe 300 złotych dla emerytów, ale tylko niektórych. Kto może liczyć na wsparcie? Część emerytów będzie mogła liczyć na dodatek 300 złotych. Jednak już teraz wiadomo, że wsparcie nie obejmie wszystkich. Tylko osoby z prawem do dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać z ekstra 300 złotych. Ten zaś jest przyznawany wyłącznie w dwóch przypadkach. Co mówią o tym przepisy prawa? O jakich przypadkach mowa?

📢 Jadłodzielnie w Toruniu po świętach Bożego Narodzenia. Czy torunianie chętnie dzielą się tym, co zostało w ich lodówkach? Jadłodzielnie działają w całej Polsce. Ich głównym celem jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem, a także niesienie pomocy tym, którzy niekoniecznie mogą pozwolić sobie na zakup dużej ilości jedzenia. W Toruniu mieści się kilka punktów, gdzie można zostawić żywność. Miejsca te służą zwłaszcza teraz – w okresie poświątecznym. 📢 Wojsko Polskie wzywa na ćwiczenia. Armia ma na celowniku informatyków i kierowców. Kto jeszcze dostanie powołanie na poligon? Ćwiczenia rezerwy zbliżają się wielkimi krokami. W 2024 roku powołanych na ćwiczenia wojskowe może zostać nawet 200 tys. osób - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać. Sprawdź, czy dostaniesz powołanie i ile pieniędzy płaci Wojsko Polskie za dzień szkoleniowy.

📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę. 📢 Toruń po świętach utonął w śmieciach. MPO wykonuje podwójną pracę W środę rano mieszkańcy Torunia zastali przepełnione śmietniki. Tego jednak można było się spodziewać po kilku dniach wolnego.

📢 Produkty wycofane ze sklepów 27.12.2023 Nowa lista produktów wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 27.12.2023 Ostrzeżenie GIS 27.12.2023 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Kto otrzyma największy zwrot podatku PIT? Emeryci i zatrudnieni mogą liczyć nawet na 3600 zł zwrotu Nadpłata w rocznym rozliczeniu PIT jest oczekiwana przez wielu z nas. Często to dosłownie kilka złotych, które Urząd Skarbowy zwróci na nasze konto, jednak niekiedy nadpłaty sięgają kilku tysięcy złotych. Kto ma szansę dostać zwrot podatku w kwocie 3600 zł? Jaki zwrot podatku otrzymają emeryci? 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 27.12.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 27.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Używany Subaru Forester V (2018-obecnie). Poznaj jego wady i zalety Subaru Forester to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają auta radzącego sobie w terenie, bezpiecznego, przestronnego i wygodnego. Nie ma tu zbyt wielu nowoczesnych gadżetów czy modnych dodatków, ale stały napęd na cztery koła, świetne prowadzenie i pewność, że auto poradzi sobie nawet w trudniejszych warunkach drogowych i pogodowych sprawia, że to solidna propozycja dla rodzin i osób aktywnych.

📢 Kulinarne hity PRL-u - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 Ciężki powrót do pracy po świętach. Tak internauci śmieją się ze swoich szefów i firm 28.12.2028 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Ile się trzeźwieje po wódce, winie lub piwie? Jak obliczyć promile? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 27.12.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 27.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Kujawsko-Pomorscy milionerzy oraz ich posiadłości. Te wille można kupić! Oto szczegóły i ogłoszenia Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii.

📢 Urodzony w tych latach? Teraz możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to wiedzieć Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą! 📢 Pomoc sąsiedzka za opłatą? Wszedł w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wszedł w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 27.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 27.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Szczeniaki, ale nie tylko. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają one wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Boisko na osiedlu Na Skarpie znów jest zadaszone i czeka na piłkarzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do korzystania z zadaszonych boisk piłkarskich przy ulicy Przy Skarpie. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 27.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 27.12.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 27.12.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 27.12.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 27.12.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 27.12.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 27.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 27.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 27.12.2023 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 27.12.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Memy o latach 80- tych, które rozbawią Cię do łez. Internauci na potęgę żartują z minionej epoki. Śmiech i nostalgia na memach 27.12.2023 Lata 80., epoka neonowych ubrań, ikonicznych filmów i kultowych hitów muzycznych, stanowią źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych twórców internetowych. Te śmieszne memy przenoszą nas w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez i wzruszą sentymentalnymi akcentami. Odkryj z nami, dlaczego memy z lat 80. stały się nieodłączną częścią internetowej rozrywki, łącząc w sobie nostalgię, śmiech i niezapomniane momenty tamtej dekady. 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 27.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Takie będą 34 nowe miasta w Polsce w 2024 roku. To rekord! Zmiany także w Kujawsko-Pomorskiem Nowe miasta w Polsce w 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 roku pojawią się w Polsce aż 34 nowe miasta w dziesięciu województwach. To efekt rozporządzenia Rady Ministrów. Na liście są także miejscowości z woj. kujawsko-pomorskiego. To ważna zmiana dla ponad 200 tys. mieszkańców. Zobacz listę nowych miast w Polsce. 📢 Oto niecodzienne sytuacje sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo ciekawych sprawach. Co można przeczytać na klatkach schodowych? Coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, w których sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. Treść tych korespondenci wielokrotnie budzi kontrowersje i wiele emocji. A co można poczytać na tablicach w blokach, wieżowcach, kamienicach? Zobaczcie poniżej ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Agencja Mienia Wojskowego prowadzi wielką wyprzedaż sprzętu. Zobacz, co można teraz kupić od wojska Akcesoria, ubrania i ciekawe gadżety wojskowe - to wszystko można kupić obecnie od wojska. To idealna okazja dla wszystkich miłośników militariów i wojskowości. Oto nasz najnowszy przegląd rzeczy ze sklepu online Agencji Mienia Wojskowego, które dostępne są do kupienia. 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli aut odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Babcia która zawstydza aparycją! Yazemeenah Rossi to najpiękniejsza babcia na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia.

📢 Małe auta są bezawaryjne i doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Charakteryzują się niezwykle rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne. 📢 Płaca nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Za cztery lata powstanie nowoczesna zajezdnia przy ulicy Legionów Tramwajowy tabor w Toruniu systematycznie rozrasta się. Nic dziwnego, że powstała w 1891 roku zajezdnia nie jest w stanie obsłużyć wszystkich wozów. Ale jest szansa, że sytuacja znacznie się poprawi. 📢 Świąteczny czas w Toruniu i kolędowanie z duetem Lucy and Fred w szopce na Rynku Nowomiejskim! [zdjęcia] Tak kolędowaliście we wtorek wspólnie w szopce bożonarodzeniowej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z występu duetu Lucy and Fred!

📢 Wypadek samochodowy na Szosie Chełmińskiej w Toruniu. Jedna osoba trafiła do szpitala Do groźnego wypadku doszło we wtorek 26 grudnia 2023 roku przed godziną 13 na Szosie Chełmińskiej w Toruniu. 📢 Poważny wypadek na Drodze Krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa była nieprzejezdna To już drugi wypadek w drugi dzień świąt pod Solcem Kujawskim. Oba dzieliły zaledwie trzy kilometry. 📢 Światło błyska, rewolwer strzela, czyli Toruń przed świętami w 1903 roku W Toruniu, najlepszy sztuczny kamień piaskowy powstaje pod Dębową Górą. Tak mogli powiedzieć nasi przodkowie, gdy Reinhard Uebrick uruchomił swoją cementownię. Wtedy jednak, bardzo uprzemysłowiona Dębowa Góra, podobnie jak całe Mokre nie była jeszcze częścią Torunia. Chociaż wyroby Uebricka miały duży wpływ na toruńskie budowy, to początkowo źródło cementu biło poza granicami miasta.

📢 Toruń. Zaginieni w grudniu: Remek i Marcin "Czteras". Czy po 10 latach poszukiwania policji ustają? Marcin Tchorzewski "Czteras" zaginął w Toruniu dekadę temu: w nocy z 25 na 26 grudnia 2013 roku. Remigiusz Baczyński natomiast siedem lat temu - w nocy z 30 na 31 grudnia 2016 roku. Jak długo będą poszukiwani? Czy policja po dekadzie zamyka sprawę?

📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie 📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie!

📢 Wierni na pasterkach w Toruniu. Tak było w kościele przy ulicy Podgórnej Wielu wiernych wybrało się w noc wigilijną na msze święte, tak zwane pasterki, w kościołach w Toruniu. 📢 Boże Narodzenie 2023. Oto choinki naszych Czytelników - zobaczcie wasze zdjęcia Otrzymaliśmy od Was ogromną ilość uroczych zdjęć choinek, które pięknie udekorowały Wasze domy podczas obchodów tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. To niesamowite, jak wiele wysiłku i kreatywności wkładacie w przygotowania świąteczne, tworząc wyjątkowe aranżacje, które dodają magii temu wyjątkowemu okresowi.

📢 Wypadek pod Toruniem. Na DK 10 czołowo zderzyły się dwa samochody W sobotę 23 grudnia na DK10 pod Dybowem czoło zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowca jednego z nich, oraz podróżujące tym autem dziecko, trafili do szpitala. 📢 106-letnia Aurelia Liwińska z Torunia kocha Boże Narodzenie. Wigoru nadal jej nie brakuje! Czeka na choinkę, kolędowanie, prezenty Ulubiona kolęda? "Przybieżeli do Betlejem pasterze"! Jest taka radosna. Można pośpiewać i poskakać - śmieje się pani Aurelia Liwińska. 106-letnia torunianka uwielbia święta. W tym roku także chce je spędzić rodzinnie i aktywnie.

📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 22.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku. Zobaczcie, na kogo czekają wielkie pieniądze Pieniądze, pieniądze - śpiewano niegdyś w musicalu "Metro". I choć nie są w życiu najważniejsze, to warto je mieć. Już niedługo przekonają się o tym niektóre znaki zodiaku. 2024 rok będzie sowity. Kto może spodziewać się zastrzyku gotówki już w styczniu 2024 roku? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Oto horoskop finansowy na nowy rok. Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.23] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 11.12.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jakie długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź, kiedy nie musisz już spłacać swoich długów 24.11.2023 Te długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Kodeks cywilny daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od spłaty długów poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Podpowiadamy, które długi się przedawniają. Nie zdarza się to często. Muszą być spełnione pewne warunki. Zobacz, które długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Masz problemy ze skórą lub wypadają ci włosy? Zbadaj poziom witaminy F w organizmie. Te objawy świadczą o jej braku Witamina F jest kluczowa dla naszego organizmu. Została odkryta na początku XX wieku. Choć jest dość mało znana, jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jest bardzo ważne. Witamina F wpływa m.in. na skórę, a także pracę mózgu i serca. Jak poznać, że jest jej zbyt mało? Oto szczegóły!

📢 Morze alkoholu i impreza za imprezą. Tak żyła polska mafia w latach 90. Luksusowe życie gangsterów w Polsce [prywatne zdjęcia] Drogie samochody, luksusowe rezydencje i niewyobrażalne bogactwo zdobyte dzięki haraczom, przemytowi narkotyków i korumpowaniu polityków. W latach 90. byli królami życia. Obejrzyjcie kulisy życia polskiej mafii. 📢 Tak wyglądał Toruń w latach 70. Oto nowe unikalne zdjęcia archiwalne z życia miasta Przedstawiamy kolejną porcję archiwalnych zdjęć Torunia z fotograficznego skarbca Tadeusza Zakrzewskiego. Znów dominują widoki z lat 70., chociaż na końcu galerii umieściliśmy dwa zdjęcia starsze.

