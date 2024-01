Prasówka 29.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lista produktów wycofanych ze sklepów 29.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 29.01.2024”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 29.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 29.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 29.01.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Kto mógł się tego spodziewać? 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

Prasówka 29.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Leki refundowane 2024. Zmiany ważne dla pacjentów! Znamy nową listę leków refundowanych w 2024 roku Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in.flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie?

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Takich promocji nie było dawno! Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia! 📢 Świadczenie "babciowe" z ZUS będzie wynosić nawet 1500 zł? To już pewne i to w 2024 roku! W swoim expose 12 grudnia wprowadzenie babciowego 1500 złotych zapowiedział premier Donald Tusk. W założeniu ma je otrzymać każda mama oraz rodzina potrzebująca opieki nad małym dzieckiem. Ma to być świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Aktywna Mama. Co warto wiedzieć o nadchodzącym zasiłku?

📢 Spory zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Sprawdź, ile dostaniesz! Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Najważniejsze zmiany, jakie czekają na pracowników od stycznia 2024. Co się zmienia? To nie tylko minimalna! W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze?

📢 SUV-y warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele według ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Ceny energii 2024! Druzgocące wiadomości dla wielu właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 Moneta lub banknot z PRL warte ponad 5000 złotych! Tyle kosztują na aukcjach pieniądze z PRL-u. Masz taką? Sprawdź! Na platformach aukcyjnych można znaleźć wiele ofert kupna i sprzedaży banknotów i monet z okresu PRL. Niektóre z nich są niezwykle cenne i na aukcjach chodzą po kilka tysięcy złotych. Za inne dostaniemy np. kilkadziesiąt złotych, wciąż jednak jest to gra warta świeczki! Jak wyglądają styczniowe aukcje internetowe? Po ile są licytowane banknoty i monety z PRL-u? 📢 Podwyżki dla seniorów od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Uzdrowiska z czasów PRL-u. Krynica, Ciechocinek, Rabka i inne miejsca na unikalnych zdjęciach NAC. Pamiętacie je? Mamy dla Was kolejną porcję unikalnych zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. W naszej galerii prezentujemy znane uzdrowiska z czasów PRL-u. Zobaczycie tam m.in. kadry z uzdrowisk w Ciechocinku, Krynicy czy Połczyna Zdroju. 📢 Absurdalne emerytury policjantów? Jest ich więcej niż funkcjonariuszy na czynnej służbie! Wysokie świadczenia emerytalne otrzymuje coraz większa liczba mundurowych. W 2023 roku aż 8 tysięcy policjantów przeszło na emeryturę. To jest też dla nich coraz bardziej opłacalne dzięki rekordowej rewaloryzacji emerytur i rent resortowych. Ta wynosi 12 procent. 📢 Renta Wdowia z Nowymi Limitami! Będzie niższa niż zakładano? Wyliczenia [27.01.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 Waloryzacja 13. i 14. emerytury będzie w takiej wysokości? Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024?

📢 Emerytura wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku?

📢 Odbierz bon od ZUS dla emerytów! Komu należy się dodatkowe świadczenie i jak otrzymać przelew? Wkraczamy w nowy rok, a seniorzy otrzymają niecodzienne pocztówki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Listy te kryją w sobie coś więcej niż tylko informacje podatkowe. Dowiedzmy się, dlaczego emeryci otrzymują "bon od ZUS" i kto może liczyć na dodatkowe świadczenie. 📢 Emerytura przyszłości w ZUS? Są wyliczenia dla przyszłych seniorów. Tyle dostaniesz za 20-25 lat! Od kiedy nowe zasady wyliczenia emerytury? Komunikaty dotyczące przyszłych emerytur przedstawiane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie napawają optymizmem. Już sama tylko prognoza najbliższych czterech lat zakłada, że przybędzie w Polsce emerytów i to w gwałtownym tempie. To jednak dopiero cisza przed burzą, a wiele wskazuje na to, że za kilkanaście lat sytuacja emerytów nie będzie tak dobra. Tak, sytuacja tych przyszłych emerytów, którzy obecnie pracują i są np. w wieku 40 lat. Będą oni otrzymywać niskie świadczenia.

📢 Jakie będą podwyżki pensji dla nauczycieli 2024! Znamy stawki i terminy! Ile dostaną nauczyciele? [Aktualizacja] Pierwotnie ustawa okołobudżetowa przewidywała znaczący wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli w trwającym już 2024 roku. Jednak prezydenckie weto postawiło tę sprawę w stan niepewności. Pomimo tego jednak zarówno Prezydent, jak i Minister Finansów złożyli odpowiednie, nowe projekty ustawy okołobudżetowej. W treści tych ustaw również uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Ile mają oni dostać? Od kiedy zaczną obowiązywać nowe, ewentualnie uchwalone przepisy? Czy nauczyciele otrzymają wyrównanie za początek roku?

📢 Dostaniesz 500 złotych bonusu finansowego dla seniorów w 2024 roku? Sprawdź, czy spełniasz warunki do przelewu Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Oto informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [29.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [29.01.2024] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą,a jaka jest prywatnie? Nietuzinkowy outfit zapada w pamięć Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy outfit zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Piękne, młode, niebezpieczne. To tych kobiet szuka policja. Za nimi wystosowano listy gończe. Aktualna lista poszukiwanych kobiet z Polski To te kobiety są poszukiwane listami gończymi przez policję. Widziałeś którąś z nich? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Rozboje, kradzieże, pobicia, włamania, a nawet i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zobacz, za jakie przestępstwa i wykroczenia sąd wystosował za tymi kobietami listy gończe.

📢 Tramwajowe torowisko przy ulicy Kościuszki będzie zmodernizowane. I nie tylko ono Niebawem kolejny odcinek torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kościuszki - od wjazdu na teren kościoła pw. Chrystusa Króla do ulicy Olbrachta doczeka się kompleksowej modernizacji.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 28.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 28.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Mirosław Ziętarski "obronił" tytuł Sportowca Roku. Zobaczcie zabawę na wielkim balu [GALERIA] W sobotę 27 stycznia na Balu Sportowca zostały ogłoszone wyniki plebiscytu na "Sportowca Torunia 2023 Roku”. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 28.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 28.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Toruniu od 1994 roku. To będzie 30. finał w naszym mieście. Znamy program i atrakcje Koncerty, parada, ściskawa, 400 wolontariuszy na ulicach, wiosłowanie na rekord, wyścigi sportowych samochodów - m.in. takie wydarzenia czekają nas w finałową niedzielę w Toruniu. Jednak początki WOŚP w mieście były dużo skromniejsze. Warto je przypomnieć.

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 28.01.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze 28.01.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy.

📢 Kuchenne Rewolucje w Żninie - zdjęcia. Magda Gessler zamieniła Chicken Go na Bar "Mój Schaboszczak" W najbliższy piątek, 26 stycznia, do Żnina zawita Magda Gessler, prowadząca programu "Kuchenne Rewolucje". Będzie to jej kolejna i zarazem ostatnia wizyta w barze "Mój Schaboszczak". Wcześniej był tu Chicken Go, który pod okiem pani Magdy przeszedł metamorfozę. 📢 Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych w Toruniu. Tak działa od środka! W ubiegłą niedzielę, czyli 21 stycznia, na mapie Torunia pojawił się nowy punkt – Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych. Cel jest jeden – stworzyć przestrzeń dla seniorów, w której będą mogli porozmawiać, napić się kawy i zyskać pomoc w najróżniejszych sprawach. Zajrzeliśmy do środka, by sprawdzić, jak działa. A działa naprawdę świetnie!

📢 Kupili działkę na Jarze i... nie mogą do niej dojechać. Mamy odpowiedź MZD Małżeństwo z Torunia wylicytowało na przetargu działkę przy ulicy Heweliusza pod budowę domu jednorodzinnego. Na razie jednak budowa spotyka się z kłopotami z dojazdem. 📢 Sen o zmarłej osobie według sennika - to oznacza. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Za to można stracić prawo jazdy w 2024 roku. Wyjaśniamy - kiedy można utracić prawo jazdy Utrata prawa jazdy w 2024 roku. Za co kierowca w Polsce może stracić prawo jazdy? Utrata prawa jazdy grozi w Polsce za kilka przewinień, nie tylko za przekroczenie dozwolonej prędkości czy jazdę pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy można stracić nawet nie wsiadając do auta! Dokument można utracić na kilka miesięcy, a w najgorszych przypadkach nawet dożywotnio! Sprawdź teraz, za co w Polsce można stracić prawo jazdy.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Toruń. Na budowie studia filmowego ECF Camerimage mnożą się odkrycia archeologiczne Tego można było się spodziewać. Teren na Jordankach, na których obecnie jest budowane studio filmowe Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage odsłania kolejne historyczne skarby. 📢 Niesamowita historia! XVII-wieczny katowski miecz znaleziony w toruńskiej rakarni Zgłosił się do nas Czytelnik, którego dziadek znalazł kiedyś na strychu domu toruńskich rakarzy XVII-wieczny miecz katowski. Ten niezwykły zabytek można podziwiać na stałej wystawie w Muzeum Historii Torunia. Lada moment powinien się rozpocząć remont budynków rakarni przy Szosie Chełmińskiej, gdzie przed wiekami rezydował również toruński kat.

📢 Żłobek przy ul. Strzałowej w Toruniu wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych! Wracamy do sprawy żłobka przy ul. Strzałowej w Toruniu, z którego masowo rodzice zaczęli wypisywać dzieci na początku stycznia br. W sprawie pojawiły się nowe fakty, o czym poinformował Piotr Lenkiewicz, radny miasta Torunia.

📢 Gdzie mieszka Robert Janowski z trzecią żoną? Zobacz, jak się urządził prowadzący „Jaka to melodia". Zajrzyj do domu Roberta Janowskiego Robert Janowski mieszka w przestronnej willi z ogrodem w sercu miasta. Kultowy prowadzący muzyczne show „Jaka to melodia” uwielbia tu ładować akumulatory z żoną i dzieciakami. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” bardzo docenia rodzinny czas i spotkania z przyjaciółmi w swoim domowy azylu w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz w galerii, jak wygląda dom Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Gmina Łysomice zagra z WOŚP 2024. W niedzielę będzie się działo! Znamy program i atrakcje! Łysomice to gmina, która od lat bije rekordy podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W najbliższą niedzielę 28 stycznia znów przygotowała szereg atrakcji. Kulminacją będzie licytacja Złotego Serduszka. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Znamy kluczowe dane i wyliczamy: o ile wzrosną świadczenia? Ile zyskasz na drugiej waloryzacji? Inflacja za cały 2023 rok ma kluczowe znaczenie dla wyliczeń wysokości waloryzacji emerytur w 2024 roku. O ile wzrosły ceny w ubiegłym roku? Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur 2024? GUS podał najistotniejsze dane, a my sprawdzamy, o ile realnie wzrosną świadczenia seniorów. Czy w tym roku dojdzie do drugiej waloryzacji emerytur?

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Zima i sezon grypowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Tabela emerytur po waloryzacji 2024. Ile wyniesie emerytura netto od marca? Oto stawki Waloryzacja emerytur 2024. Takie emerytury dostaną seniorzy od marca. Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2024 roku. Wyniósł on 11,9%. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie są teraz stawki brutto i netto emerytur. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 W niedzielę w podróż wyrusza pociąg specjalny "Dolina Drwęcy". Jego pasażerowie wesprą WOŚP Z Torunia m.in. poprzez Jabłonowo Pomorskie, Brodnicę, Rypin i Sierpc przejedzie w najbliższą niedzielę, 28 stycznia pociąg historyczny "Dolina Drwęcy". Wybierając się w podróż tym składem można nie tylko przeżyć przygodę, ale także wesprzeć WOŚP.

📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 To dopiero historia! Orient Express, czyli bezpośredni pociąg z Aleksandrowa Kujawskiego do Chin Sto dwadzieścia lat temu toruńska prasa poinformowała, że w kolejowym rozkładzie jazdy na 1904 rok pojawi się luksusowy pociąg z Aleksandrowa Kujawskiego do Mandżurii. Podróż znad Tążyny nad Morze Żółte miała trwać 13 dni i dwie godziny.

📢 Studniówka 2024. Tak było na balu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu Na studniówce w hotelu Filmar bawili się na studniówce tegoroczni maturzyści z jednej z najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Ruszają dotacje na rowery elektryczne 2024. Sprawdź, ile dofinansowania można dostać i gdzie szukać dopłat do rowerów W dwóch dużych miastach w Polsce mogą ponownie pojawić się dotację na zakup rowerów elektrycznych. Nabór trwa długo, jednak warto się spieszyć, bo budżety miast wyczerpuje się bardzo szybko. Sprawdzamy, kto, gdzie i ile dofinansowania na rower elektryczny może dostać.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Studniówka 2023. Maturzyści z toruńskiego I LO w Toruniu bawili się na Jordankach W sali na Jordankach bawili się na studniówce maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 📢 Studniówka 2023 w Toruniu. Tak bawiła się młodzież Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich W hotelu Filmar bawili się w sobotę 21 stycznia na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.

