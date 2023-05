Prasówka 29.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie GIS! Sklepy wycofują produkty 28.05.2023. Co Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan wycofały ze sprzedaży 28.05.2023”?

📢 Emerytury 2024. 5 tysięcy złotych do świadczenia dla emerytów! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Nawet dodatkowe 500 złotych dla każdego seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

Prasówka 29.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te samochody najczęściej kradną złodzieje. Masz takie auto? Oto modele, których trzeba mocno pilnować W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły! 📢 Mamy horoskop na weekend 26-28 maja 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [29.05.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 26 – 28 maja 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Magdalena Kajrowicz w naprawdę odważnych kreacjach! [29.05.2023] Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto [29.05.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [29.05.2023] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Dorota Gardias rozebrała się do naga przed obiektywem i wyglądała jak bogini! Zobacz najnowsze prywatne zdjęcia [29.05.2023] Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Ostatnio Dorota Gardias odbyła nietypową sesją zdjęciową, a przed obiektywem zrzuciła wszystkie ciuchy i prezentowała się tak, jak ją stworzyła matka natura. Gwiazda w szczytnym celu wcieliła się w Nintu, babilońską boginię i trzeba przyznać, że wybór postaci był idealny, tak jak sylwetka pani Doroty. 📢 Tak wygląda Linda Evans - Krystle z serialu "Dynastia", która niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [29.05.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Tak się bawi Toruń nocą na starówce. Mamy kolejne zdjęcia z imprez w Hex Club Toruń! Co działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszą fotorelację z imprez w Hex Club Toruń! 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Nie uwierzycie w ich "dzieła". Oto perełki wśród fuszerek 28.05.2023 Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dramatyczne zderzenie w Toruniu. BMW potrąciło rowerzystę na przejściu dla pieszych. Kierowca był nietrzeźwy Potrącony rowerzysta trafił do szpitala. Policja czeka na opinię lekarską poszkodowanego użytkownika jednośladu. To od niej zależy, jak zakwalifikowane zostanie zdarzenie - jako kolizja, czy jako wypadek.

📢 Zderzenie w Grębocinie pod Toruniem. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala W Grębocinie miejscowości w gminie Lubicz doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Konieczna była pomoc ratowników medycznych.

📢 Nie tylko pojazdy od AMW. Kupisz też kołdry, buty, czapki i koszule! Za grosze od wojska! Co ciekawego jest obecnie dostępne w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia wojskowego? Można kupić tam różne ciekawego akcesoria i gadżety, które spodobają się każdemu miłośnikowi militariów. Sprawdźcie w galeri nasz przegląd wybranych rzeczy, które są aktualnie w sprzedaży! 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. Tak było podczas uroczystości! [zdjęcia] W niedzielę (28.05) do Pierwszej Komunii Św. przystępowały dzieci w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Był to ważny dzień zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin. Nie mogło przy tym wydarzeniu zabraknąć fotoreportera "Nowości".

📢 Mnóstwo zwrotów akcji w serialu "Zakazany owoc". Halit spadnie ze schodów i... zginie! Co jeszcze się zdarzy? [29.05.2023] "Zakazany owoc" to jeden z tureckich seriali, które gromadzą widownię w każdym kraju, w którym jest emitowany. Niedawno w Hiszpanii wyemitowano pierwszy odcinek telenoweli, który zgromadził przed ekranami ponad 1,6 mln widzów! W Polsce oglądać można trzeci sezon serialu. Sprawdzamy, jakie zwroty akcji przyszykowali twórcy serialu w tym sezonie i co wydarzy się w kolejnych. Jedno jest pewne - emocji i zaskakujących zwrotów akcji będzie sporo! 📢 Takie dodatki też przysługują seniorom z ZUS! Nikt o tym głośno nie mówi. Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Oto szczegóły!

📢 Takie objawy świadczą o niedoborze witamy D. W czym jest i która jest najlepsza? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D?

📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Kto skorzysta na uldze? Już 1 lipca wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Sprawdź!

📢 Zasiłek pogrzebowy 2023 KRUS wypłacany przez ZUS? Poważne zmiany od 1 czerwca! Komu przysługuje i ile wynosi? Już od 1 czerwca 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania zasiłku pogrzebowego w ramach KRUS. Po osobach uprawnionych do rent pracowniczych lub emerytur zbiegających się z ich rolniczymi odpowiednikami wypłatę przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na jakich zasadach? Kiedy rodzina będzie się ubiegać o środki po zmarłym rolniku ubezpieczonym w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Zobacz! 📢 Witaminy B12. W czym jest i co daje jej branie dla organizmu? Sprawdź jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Zobacz!

📢 Masz te objawy? To oznaki niedoboru kwasów omega 3 w organizmie! Co daje omega 3 i w czym jest? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 Spłonęło mieszkanie w centrum Torunia. Jedna osoba trafiła do szpitala W wyniku pożaru w kamienicy przy ulicy Mostowej w Toruniu, jedna osoba doznała poparzeń. Została przetransportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. 📢 Masz zbędne kilogramy - jak schudnąć? Odpowiednia prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć [porady] Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę?

📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 28.05.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 Niebezpiecznie na osiedlu Mieszkanie Plus w Toruniu. Podpalenia aut to nie wszystko! Będzie więcej kamer lub ogrodzenie? Podpalenia trzech samochodów, znikające hulajnogi i rowery, łapanie za klamki - to spędza sen z oczu mieszkańcom nowych bloków przy ul. Okólnej, czyli osiedla Mieszkanie Plus w Toruniu. Przestają się czuć bezpiecznie "na własnym terenie".

📢 Mały basen w Aqua Toruń nieczynny. Będzie gotowy na Dzień Dziecka Dobra wiadomość dla najmłodszych miłośników pływania. Już za kilka dni znów będzie można korzystać z niecki z ruchomym dnem. 📢 Oto jak należy się zachować podczas kontroli RTV. Takie są kluczowe momenty podczas wizyty kontrolerów Poczty Polskiej w domu 28.05.2023 Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. W niniejszym artykule omówimy podstawowe prawa obywateli i kontrolerów podczas takich wizyt. Omówimy również, kiedy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania oraz czy jesteśmy zobowiązani zapewnić mu dostęp zgodnie z przepisami ustawy o abonamencie RTV oraz konstytucją. Dodatkowo, przeanalizujemy prawa pracowników Poczty Polskiej podczas kontroli oraz sankcje, jakie mogą zostać nałożone w przypadku braku opłacenia abonamentu.

📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 28.05.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 28.05.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Takie utrudnienia zapowiadają banki w Polsce. Niedostępne bankomaty, płatności Blik, wnioski 500 plus. Te banki ostrzegają klientów Banki w Polsce ostrzegają klientów - będą spore utrudnienia. Bank Pekao, ING Bank Śląski, BNP Paribas i inne banki zapowiadają przerwę. W tym czasie niedostępne będą niektóre usługi, między innymi bankomaty, wpłatomaty, płatności Blik czy przelewy a także wnioski 500 plus. Czytaj więcej. 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę. To tzw. "uśmiechnięta depresja" Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby. 📢 Tak wygląda w domu Roberta i Anny Lewandowskich. Zobaczcie zdjęcia środka ich posesji pod Barceloną Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury.

📢 Tak wygląda w środku dom Małgorzaty Kożuchowskiej - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję gwiazdy seriali Małgorzata Kożuchowska to znana polska aktorka. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Natalii Boskiej w serialu "Rodzinka.pl". Ale znana jest także z innych ról, między innymi dziennikarki z "Killera", a już na zawsze zapadła w pamięć Polaków jako Hanka Mostowiak z serialu "M jak miłość". Tak, to ta, co zginęła w kartonach... Zobaczcie, jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska! 📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej "Bajce" za nami! Zobacz najnowsze zdjęcia! Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie Torunia! Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z ostatniej imprezy w Bajka Disco Club Toruń. Zobaczcie sami! 📢 „Piwo z Mentzenem” wcale nie zaszkodziło Sławomirowi Mentzenowi? Nagranie obiegło sieć - WIDEO Współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen wielu zaskoczył swoją kampanią "Piwo z Mentzenem", ale ostatnie wydarzenia mogły go wprawić w małe zakłopotanie. 26 maja w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku takie spotkanie. Ale później w internecie pojawił się film, na którym lider partii wyraźnie traci równowagę, co już może nie należeć do elementów jego kampanii. Sam polityk odnosi się do sprawy z dużym dystansem.

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Święta w parafii na Jarze [zdjęcia] W sobotę, 27 maja, do Pierwszej Komunii Świętej przystępowały dzieci w parafii św. Andrzeja Apostoła w Toruniu. To parafia na osiedlu Jar - młoda i prężna. Przy tym ważnym dla dzieci i rodziców wydarzeniu był fotoreporter "Nowości". 📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Sprawdź pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach!

📢 Sprzęt RTV z PRL-u? To chciał mieć każdy z nas! Oto najlepsze urządzenia z czasów PRL-u W epoce PRL-u dopiero zaczęły pojawiać się pierwsze produkty oparte na licencji zachodniej. Nie brakuje jednak sprzętu, który oryginalnie pojawił się właśnie u nas. Najlepsze urządzenia z PRL-u bez wątpienia były też trudno dostępne. Za czym ustawiali się ludzie w kolejkach? Na czym najbardziej im zależało? Zobacz!

📢 Uważaj! Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź! 📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Dostaniesz jeszcze wyższą emeryturę. Czeka dodatkowe 500 złotych! Takie pieniądze możesz zdobyć Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Leki refundowane w nowej cenie! Podrożało ponad 600 z nich! Cukrzycy mogą się zdziwić [Lista leków] Aktualizacja listy leków objętych refundacją przyniosła spadek cen kilkuset z nich, ale... niemalże dwa raz więcej leków refundowanych będzie droższych. Zdecydowanie najwyższe podwyżki są związane z insuliną. Co podrożeje i o ile? Zobacz! 📢 Zwrot podatku 2023 - kiedy? Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Toruński Kiermasz Różności. Zbierano środki na Hospicjum Nadzieja [zdjęcia] W sobotę (27.05) w Centrum Targowym Park w Toruniu odbyła się wyjątkowa akcja charytatywna, która miała na celu zebranie środków na rzecz Hospicjum Nadzieja. 📢 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu ma 15 lat. Dwie wystawy z okazji jubileuszu Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu obchodzi swoje 15-lecie. Z okazji jubileuszu w piątek zostały otwarte dwie wystawy "Tony Cragg. Rzeźba i rysunek" oraz "Centrum żywe. XV lat CSW Znaki Czasu w Toruniu. Prace z kolekcji CSW".

📢 Takie są skutki jedzenia gotowanych ziemniaków. To dzieje się z organizmem Ziemniaki w Polsce pojawiły się w XVII wieku. Od tego czasu trwa ich nieustanne królowanie na polskich stołach. Są podstawą naszych obiadowych dań. Ostatnio co prawda popularność zdobywają również posiłki przyrządzane bez ziemniaków, jednak sporo Polaków nadal nie wyobraża sobie obiadu bez tego warzywa. Ziemniaki mają sporo składników odżywczych w tym potasu i błonnika. Jednak spożywanie wielkich ilości ziemniaków ma swoje ciemne strony i powoduje skutki uboczne. Jakie dokładnie? 📢 Pierwsza Komunia Św. Szkoły Salezjańskiej w Toruniu [zdjęcia] W sobotę (27.05) do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci ze Szkoły Salezjańskiej w Toruniu. Wydarzenie miało miejsce w kościele pw. św. Antoniego na Wrzosach. Był przy tym nasz fotoreporter.

📢 Tak niedobór potasu i sodu wpływa na twój organizm. Sprawdź czy masz takie objawy Mikroelementy są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dotyczy to także potasu i sodu. Nieleczony niedobór potasu może powodować wiele problemów zdrowotnych. Z kolei niedobór sodu może spowodować marskość wątroby, niewydolność serca. To tylko niektóre z możliwych powikłań spowodowanych niewystarczającą ilością sodu i potasu w organizmie. Co jeszcze dzieje się z organizmem, gdy brakuje tych mikroelementów? Gdzie w naturze znaleźć te składniki i jak je prawidłowo uzupełnić.

📢 "Nie ma jak u mamy" w Toruniu! Koncert z okazji Dnia Matki w hali Arena Toruń! [ZDJĘCIA] Czwartkowe popołudnie Dnia Matki było celebrowane poprzez specjalny koncert. Wydarzenie odbywające się w hali widowiskowo-sportowej Arena Toruń było dedykowane wszystkim mamom i przyciągnęło tłum ludzi. Jak było na 13. odsłonie wydarzenia? 📢 Nowy Bon Turystyczny 2023: od kiedy, dla kogo oraz ile wyniesie. Czy szykują się rewolucyjne zmiany? Czy w 2023 roku zostanie wprowadzony kolejny Polski Bon Turystyczny? Według Ministerstwa Turystyki to kwestia czasu. Nowy bon turystyczny będzie nie tylko dłużej ważny, ale także będzie miał wyższą wartość. Wielu ekspertów uważa, że świadczenie zostanie podniesione, co przyczyni się do większego wsparcia finansowego dla rodzin podczas wakacji. Jednakże, należy pamiętać, że to tylko spekulacje i ostateczna decyzja zostanie podjęta przez rząd.

📢 Toruń. Blisko 93-letni szewc Józef Kania wciąż pracuje! "Jestem zawalony robotą! Ale zapraszam, zapraszam..." Historia szewca Józefa Kani z Torunia dwa lata temu poruszyła całą Polskę. 91-letniemu wtedy rzemieślnikowi brakowało zleceń, ale nagłośnienie sprawy pomogło. Dziś 93-latek nadal pracuje. - Jestem zawalony robotą. Ale zapraszam, zapraszam - mówi "Nowościom". 📢 Masz dzieci? Zrozumiesz... Oto najlepsze memy o niemowlakach. Dla rodziców małych dzieci to codzienność Memy o byciu rodzicem, choć powstały by bawić, są często codziennością dla tysięcy osób, które wychowują potomstwo. Śmieszne? Rodzicom niemowlaków często nie jest do śmiechu - ale cóż innego pozostaje? Sami zobaczcie najlepsze memy o rodzicielstwie - na dobry początek dnia! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Soda jest tania i kupisz ją w sklepie spożywczym. Zwalczy mszyce, mrówki i chwasty. Polecamy łatwe przepisy na opryski z sody Soda oczyszczona ma wiele pożytecznych właściwości, a przy tym jest tania i łatwo ją kupić. Przydaje się m.in. do domowych wypieków, ale jest bardzo przydatna także w ogrodzie. Łatwy do przygotowania oprysk z sody pomoże pozbyć się m.in. mszyc, mączlików i mączniaka. Sam proszek – usunie mrówki i chwasty, sprawi też, że kwiaty w wazonach będą trwalsze. Sprawdź przepis na oprysk z sody i zobacz, jak jeszcze stosować ten produkt w ogrodzie. Radzimy też, na co koniecznie zwrócić uwagę, żeby nie zaszkodzić roślinom. 📢 Tak mieszka Anna Popek. Zobacz, jak urządziła luksusowy apartament w kamienicy. Taki styl wnętrz lubi Anna Popek Anna Popek to dziennikarka telewizyjna, której konto na Instagramie obserwuje ponad 60 tysięcy fanów. Jakiś czas temu prezenterka porzuciła życie za miastem i zamieszkała w sercu stolicy. Zobacz, jak Anna Popek urządziła się w Warszawie. Koniecznie zajrzyj do jej luksusowego apartamentu.

📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem alarmowym Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić Twoje zdrowie i życie. Co powinno Cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę? 📢 Tych produktów nie powinno jeść się na noc. Unikaj jedzenia tego przed snem Według naukowców z Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu, sen tuż obok diety i aktywności fizycznej, jest podstawowym czynnikiem, pozwalającym zachować dobre zdrowie. Dieta ma znaczący wpływ na jakość snu. Czego nie jeść na noc, by dobrze się wyspać? Zobacz.

📢 Kolejne imprezy w Hex Club Toruń za nami. Zobacz, co się działo na parkiecie i nie tylko! [zdjęcia] Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w Hex Club Toruń! 📢 Po tych studiach i uczelniach zarabia się najlepiej. Absolwenci tych kierunków zaczynają nawet od ponad 10 tys. zł RANKING 25.05.2023 Maturzystom w ich życiowych wyborach, a dokładniej w wyborze kierunku studiów, a więc i szansy na określoną karierę zawodową, może pomóc ELA - system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Funkcjonuje on po to, by dawać rzetelną odpowiedź, jak absolwenci coraz liczniejszych kierunków i uczelni radzą sobie na rynku pracy. ELA monitoruje karierę byłych studentów na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zintegrowanej Sieci Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on). Sprawdziliśmy, po których studiach stacjonarnych absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki już na starcie.

📢 Koszmarne buble budowlane. Historie remontów, które stały się katastrofą. Największe niedoróbki i amatorska prowizorka polskiego internetu Każdy może stać się ofiarą koszmarnych bubli budowlanych. Wystarczy, że trafimy na nieodpowiednich majstrów, a nasz remont zamieni się w totalną katastrofę. Stracimy pieniądze, materiały budowlane i cenny czasu. Zobacz galerię zdjęć z największymi niedoróbkami i pokazem amatorskiej prowizorki polskiego internetu. Boli i ściska w środku od samego patrzenia. 📢 Toruń z lat 70. Takiego miasta już nie ma. Wyjątkowe fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego Zobaczcie kolejne, unikalne zdjęcia starego Torunia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tym razem prezentujemy zdjęcia z lat 70. Więcej w naszej galerii! 📢 Tak kibicowaliście "Aniołom"! Mamy nowe zdjęcia trybun z meczu z Apator - Motor Niesamowite emocje na torze, ogromne emocje na trybunach. Apator Toruń w ostatnim biegu zapewnił sobie zwycięstwo z mistrzem Polski z Lublina. Tysiące kibiców "Aniołów" kompletnie oszalało z radości. Byliście na meczu? Mamy dla Was kolejną paczkę zdjęć z trybun toruńskiego stadionu!

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. błogosławionej Marii Karłowskiej. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia! Pierwsza Komunia Święta to niezwykle istotne wydarzenie majowe, które dla dzieci wiąże się zarówno z radością, jak i stresem towarzyszącym podczas przygotowań. Zwieńczenie tego odbywa się na uroczystej Mszy Świętej. W sobotę 20 maja dotyczyło to również dzieci w parafii pw. błogosławionej Marii Karłowskiej na toruńskiej Skarpie. 📢 Tak dostaniesz ponad 550 zł od ZUS, a w rok ok. 6,6 tys. zł. Bez podatku. Specjalny dodatek ZUS wypłaci bez względu na wiek. Ale nie każdemu Ponad 6,6 tysiąca złotych w rok od ZUS i bez podatku. Tyle możesz zyskać dzięki ostatniej waloryzacji, bo wzrosła kwota specjalnego dodatku wypłacanego przez ZUS. O dodatkowych pieniądzach wie bardzo mało osób, a w ten sposób w maju 2023 możesz dostać miesięcznie ponad 550 zł. Co ważne, to pieniądze wolne od podatku dochodowego. Dodatkowe kwoty może otrzymać każdy, bez względu na wiek. Jak napisać wniosek o ekstra pieniądze z ZUS, by je dostać?

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły! 📢 Tyle zapłacisz za pobyt w sanatorium. Jakie koszty musisz ponieść w ramach kuracji odbywanej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego? Sprawdź! Tyle zapłacisz za pobyt w sanatorium, który trwa zazwyczaj dwadzieścia jeden dni i jest częściowo refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy kuracjusz, korzystający z takiej opcji ma pokryte koszty podstawowych zabiegów, ale musi dopłacić do zakwaterowania oraz wyżywienia. Stawka za jeden dzień pobytu w uzdrowisku została określona przez Ministra Zdrowia w odpowiednim rozporządzeniu, a zależy ona od sezonu, w jakim pacjent odbywa kurację. W okresie od 1 maja do 30 września ceny są wyższe, niż od 1 października do 30 kwietnia. Ponadto, dojazd do sanatorium pozostaje w gestii kuracjuszy i nie podlega żadnemu dofinansowaniu. Częściowa refundacja pobytu w uzdrowisku przysługuje osobom, które otrzymały skierowanie od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki dokument powinien zawierać konkretne uzasadnienie decyzji, na podstawie którego dobierany jest odpowiedni rodzaj leczenia uzdrowiskowego oraz miejsce pobytu przyszłego kuracjusza. Sprawdź, jakie koszty musisz ponieść w ramach pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego!

📢 Pensja minimalna 2023 netto. Tyle dostaniesz po drugiej podwyżce w tym roku, pracodawca nie ma wyjścia Od stycznia 2023 roku pensja minimalna w Polsce wynosi 3490 złotych brutto. W tym roku w związku z wysoką inflacją czeka nas jeszcze jedna podwyżka płacy minimalnej (zostanie przeprowadzona w lipcu, a rząd podał już w rozporządzeniu kwotę). Sprawdź ile teraz "na rękę" dostają pracownicy, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenia, a ile będą dostawać netto po podwyżce za kilka miesięcy. Porównujemy też to wynagrodzenie ze średnią pensją w Polsce.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 UOKiK ostrzega przed manipulacjami w sklepach internetowych. Czym są „dark patterns” i jak się przed nimi chronić? UOKiK przestrzega klientów przed „dark patterns”, czyli praktykami manipulacyjnymi stosowanymi przez sklepy internetowe. Z najnowszego raportu wynika, że nieuczciwe techniki stosuje aż 40 proc. przebadanych e-sklepów. Jak chronić się naciągaczami i na co zwrócić uwagę? 📢 Mieszkańcy Urzędniczej 2 w Toruniu mają dość "Magicala": "Tak się nie da żyć!" Od ośmiu lat trwa walka mieszkańców bloku przy ul. Urzędniczej 2 o chociaż jedną spokojną noc. Wszystko za sprawą patostreamów prowadzonych przez m.in. Daniela "Magicala". Tym razem mieszkańcy Urzędniczej byli świadkami wybuchu w mieszkaniu, z którego płyną patotransmisje. - Tu mieszkają dzieci. Boimy się, że w końcu coś im się stanie - mówią "Nowościom".

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

📢 Masz takie objawy? Zobacz dobrze poziom witaminy B12 w organizmie! Masz B12 zbyt mało? Sprawdź, co zrobić przy tych objawach Witamina B12. Jaka jest jej rola w organizmie i co się z nim dzieje, gdy jest jej zbyt mało? Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

