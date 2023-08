Prasówka 29.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia”?

Prasówka 29.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

Prasówka 29.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Andrea Bocelli na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. To był rekordowy koncert! FOTO W sobotni wieczór (26 sierpnia) w Chorzowie wystąpił Andrea Bocelli. Był to pierwszy tak duży koncert muzyki klasycznej na Stadionie Śląskim i jednocześnie największy biletowany występ włoskiego tenora w naszym kraju. Legendarny Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Te objawy świadczą o tym, że masz za mało kwasów omega 3 w organizmie. Masz takie? Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało?

📢 Te używane auta są najmniej awaryjne. Kupuj je śmiało. Oto ranking ADAC Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić. 📢 Kujawsko-Pomorskie: tak mieszkają milionerzy! Te piękne wille i rezydencje są do kupienia w powiecie toruńskim Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobacz, ile trzeba wydać!

📢 Pijesz wodę podczas upałów? To wielki błąd! Co nawadnia organizm lepiej niż woda? Letnie upały zdają się atakować znienacka i utrzymują się przez wiele dni. W tym czasie przypominamy sobie o tym, aby pić wodę... Co nie zawsze jest dobre. Dlaczego? Jeśli sięgamy po zwykłą wodę, nie zadbamy o dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych. Jest to i tak lepsze niż próba nawodnienia się alkoholem. Co najlepiej pić w czasie upałów? Czego z kolei powinniśmy unikać? 📢 Zmiany na nowy rok szkolny. Czego można spodziewać się od 1 września 2023? Nowy rok szkolny 2023/2024 przyniesie zmiany w oświacie. Będzie dodatek dla nauczycieli i nowy przedmiot w programie nauczania. Czego konkretnie mogą spodziewać się uczniowie i nauczyciele od września? 📢 Tych słów używają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Rozszyfruj ich znaczenie! W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Tanie domy do remontu na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Poznaj aktualne ceny nieruchomości Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Planujesz kupić samochód hybrydowy? Sprawdzamy najmniej awaryjne samochody tego typu! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Tak dawniej mówili w domach w Toruniu i okolicy. Poznaj gwarę toruńską! Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie!

📢 Które auta kradną najczęściej? Zobacz jakie modele aut znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Trwa wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz, co i za ile można kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Tak kiedyś wyglądał handel! Targi, kramy, sklepiki i markety w PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Te SUV-y wyglądają pięknie i naprawdę warto je kupić. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - zobacz wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Prezenty ślubne 2023 - tyle dajemy do koperty na weselu. Zapytaliśmy rodziców, świadków, chrzestnych i gości Ile powinno się włożyć pieniędzy do koperty na ślub w 2023 roku? Wiemy, ile w tym sezonie weselnym dają do koperty rodzice, świadkowie, rodzeństwo, chrzestni i inni goście. Stawki poszły w górę w porównaniu w 2022 rokiem. Zobacz, jak nie przynieść sobie wstydu. 📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood [zobacz zdjęcia] Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek. 📢 Tak mieszka Doda. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wynagrodzenia nauczycieli - rok szkolny 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli.

📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Toruń. Gwałciciel i zabójca Andrzej G. zrezygnował z udziału w procesie. A chciał "rozliczyć się z przeszłością" 3 sierpnia ruszył nowy proces seksualnego sadysty Andrzeja G. z Torunia, który już odbywa karę dożywocia za zabójstwo i brutalne gwałty. Za kolejne zbrodnie, na tropy których sam naprowadził prokuraturę, grozi mu kolejne dożywocie. Nieoczekiwanie zrezygnował z uczestniczenia w procesie - nie chce być już doprowadzany do sądu. 📢 Masz smartfon z systemem Android? Odinstaluj tę aplikację, jeśli nie chcesz stracić pieniędzy! Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Masz nowy telewizor? Uważaj, bo wszystko, co mówisz i robisz jest rejestrowane! Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie.

📢 Kujawsko-Pomorskie: tak tutaj żyją milionerzy! Ich posiadłości można kupić. Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Nawet tysiące złotych za zwyczajne 5 groszy! Po czym poznać wartościowe monety i banknoty? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych! 📢 Ukryte kody na telefon z Androidem, o których nie wiedzieliście! Jakie warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Te SUV-y niezwykle rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które mają najmniej usterek. Samochody najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 28.08.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 28.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Betard Wrocław. Nowe zdjęcia z Motoareny! Kilkanaście tysięcy kibiców głośno i wytrwale dopingowało toruńskich żużlowców w walce o finał z PGE Ekstraligi. For Nature Solutions Apator zremisował z Betardem Wrocław, a był o włos od wygranej. Tak torunianie kibicowali na Motoarenie. Zobaczcie zdjęcia z trybun toruńskiego stadionu.

📢 To możesz teraz kupić od wojska w Bydgoszczy - zobacz zdjęcia i ceny. Sprzęt sportowy, drewno, auta... Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału. 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Bezwarunkowy dochód podstawowy 1300 zł dla każdego Polaka. Takie trzeba spełnić warunki Bezwarunkowy dochód podstawowy to określona suma pieniędzy, która regularnie miałby trafiać do każdego Polaka, bez względu na dochód czy zatrudnienie. Mowa tu o kwocie 1300 złotych. Temat znów wraca. Wiele osób w Polsce liczy na uruchomienie programu. Jakie są na to szanse i kiedy miałoby to nastąpić? Na jakich zasadach miałby być wypłacany bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce? Sprawdź.

📢 Tych parówek nie powinieneś kupować ani jeść. Sprawdź ich skład. Nie dawaj tych parówek dzieciom. Wyrzuć je ze swojej lodówki Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Tak kibicowaliście "Aniołom" w półfinale PGE Ekstraligi. Zobaczcie zdjęcia trybun! Co to był za mecz, co były za emocje! For Nature Solutions Apator Toruń zremisował w półfinale PGE Ekstraligi z Betardem Wrocław. Byliście w tłumie kibiców na Motoarenie? Poszukajcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Pracodawcy szukają rąk do pracy. Takie zarobki oferują teraz znane firmy w Toruniu i okolicy Niskie bezrobocie, głód rąk do pracy, wzrost od lipca minimalnej pensji krajowej i presja płacowa - co to zmieniło na rynku pracy w Toruniu? Jakie wynagrodzenia oferują teraz znane w mieście zakłady i firmy? Sprawdzamy. 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 28.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Święto Bydgoskiego Przedmieścia po raz 14! Tak świętowano w niedzielę! W ten weekend już po raz 14. odbyło się Święto Bydgoskiego Przedmieścia. Zabawy i koncerty były urozmaicone aktywnym czasem w parku - m.in. jogą. Nie brakowało również lokalnych wydarzeń - również drugiego dnia, czyli w niedzielę.

📢 Kuloodporna kawa. Czym "bulletproof coffee" różni się od normalnej kawy, jak działa i kto może ją pić? W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 28.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 28.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Objawy raka jelita grubego. Często przychodzą późno - nie lekceważ ich! Rak jelita grubego należy do grupy najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Zajmuje również bardzo wysokie miejsce jeśli chodzi o przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej. W początkowej fazie bardzo często nie daje objawów - istotne w wykryciu tego typu nowotworu we wczesnym etapie są zatem profilaktyczne badania. Jakie objawy najczęściej towarzyszą nowotworom jelita grubego, gdy już się pojawią? 📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś - tak mieszkają. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów!

📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów - jakie ma znaczenie? Podpowiadamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje.

📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi.

📢 Pluskwy w mieszkaniu - skąd się biorą? To oznacza, że masz pluskwy w domu Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 Car Motoareny i remis z gigantem z Wrocławia. Apator wciąż w grze o finał PGE Ekstraligi Niesamowite emocje, genialny Emil Sajfutdinow i fala na trybunach Motoareny - to był niemal wieczór idealny. For Nature Solutions Apator zremisował z Betardem Wrocław w pierwszym meczu półfinału i udowodnił, że nie znalazł się tu przez przypadek.

📢 Toruń: Casting do filmu fabularnego "Taksówkarz" w reżyserii Ryszarda Kruka [galeria] W niedzielę, 27 sierpnia, w Domukultury_BYDGOSKIE Przedmieście przy ulicy Sienkiewicza 11 w Toruniu odbył się casting do filmu "Taksówkarz" w reżyserii Ryszarda Kruka. Mamy fotorelację z tego wydarzenia! 📢 Kujawsko-Pomorskie: wypadek z udziałem pojazdu typu Buggy. Jedna osoba w szpitalu W niedzielę (27 sierpnia) o godzinie 17:57 w Pędzewie, gm. Zławieś Wielka, doszło do zdarzenia z udziałem pojazdu typu Buggy. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

📢 Bydgoskie Przedmieście świętowało akcją dobroczynną "Wyprowadź Psa". Mamy zdjęcia! W dniach 26-27 sierpnia obchodzimy w Toruniu 14. Święto Bydgoskiego Przedmieścia. W ramach święta odbywa się mnóstwo interesujących wydarzeń. Jednym z nich jest akcja dobroczynna "Wyprowadź Psa". Zobaczcie zdjęcia z akcji! 📢 Dożynki powiatowo-gminne w Grzywnie. Zobacz, jak bawili się ich uczestnicy Grupa Boys to gwiazda wielkiej plenerowej imprezy, która dobyła się w sobotę, 26 sierpnia w Grzywnie. To właśnie tam Starostwo Powiatowe w Toruniu wraz z Gminą Chełmża zorganizowały doroczne święto plonów.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Nie uwierzysz do czego zdolny jest Janusz z Grażyną na plaży! Najśmieszniejsze memy z wakacji! Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez! 📢 Pierwsza kolizja na nowej toruńskiej linii tramwajowej. MZD czeka na uwagi dotyczące funkcjonowania trasy Miejski Zarząd Dróg ogłosił, że czeka na uwagi jakie nasuną się kierowcom po uruchomieniu linii tramwajowej na Jar. Rzeczywiście, to i owo będzie trzeba poprawić. Do pierwszej stłuczki na nowej trasie doszło już w piątek.

📢 Festiwal Sportu na Skarpie. Wydarzenie sportowe dla najmłodszych. Treningi, pokazy, animacje [galeria] W niedzielę w Toruniu odbywa się doroczny Festiwal Sportu na Skarpie. Zobaczcie zdjęcia z tej rodzinnej i kolorowej imprezy, na której było mnóstwo atrakcji!

📢 Twórca pierwszej polskiej fabryki pierników pamiętał o Toruniu. Jest szansa, że Toruń przypomni sobie o nim Pan Jerzy Marchewka, pracownicy Muzeum Toruńskiego Piernika oraz członkowie Rady Okręgu Jakubskie-Mokre zabiegają o upamiętnienie Jana Ruchniewicza, który w 1908 roku, na rogu obecnych ulic Kościuszki i Wojska Polskiego otworzył pierwszą w Toruniu polską fabrykę pierników. 📢 Toruń. Kierowcy skarżą się na działanie parkomatów. Co zrobić, gdy urządzenia odmawiają współpracy? Zdaniem kierowców, płatności w parkomatach często są odrzucane albo urządzenia w ogóle nie działają, co sprawia, że zostawienie samochodu w centrum staje się sporą kombinacją. Zapytaliśmy Miejski Zarząd Dróg, co zrobić w razie awarii parkomatu.

📢 Te psy czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom. Są gotowe do adopcji W Schronisku dla Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 27.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Zawody strzeleckie w Toruniu z okazji stulecia Polskiego Związku Łowieckiego. Zobaczcie zdjęcia! Stulecie zjednoczenia polskiego łowiectwa jest świętowane przez toruńskich myśliwych, a także myśliwych z całego kraju. W ramach obchodów zorganizowali oni zawody strzeleckie. Dzisiaj (sobota 26 sierpnia) odbyły się one na strzelnicy myśliwskiej im. Andrzeja Przeworskiego na ul. Poznańskiej. Jak było? Uwieczniliśmy to na zdjęciach w naszej galerii! 📢 Park Run Toruń 363. Tak biegaliście w lesie na Skarpie w sobotę 26 sierpnia 26 sierpnia 2023 roku odbyła się 363. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. Nie mogło zabraknąć naszego fotoreportera, a jego pracę możecie podziwiać w naszej galerii.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Były menedżer nie skreśla Apatora w półfinale. Jacek Gajewski widzi jeden kluczowy warunek W niedzielę pierwszy mecz półfinałowy PGE Ekstraligi For Nature Solutions Apator - Betard Wrocław. - Dla torunian kluczowy będzie pierwszy mecz, a nawet pierwsze wyścigi na Motoarenie. Nie może się powtórzyć sytuacja, że to goście są lepiej spasowani i szybsi - mówi Jacek Gajewski, były menedżer "Aniołów". 📢 Co z połączeniem stacji Toruń Katarzynka z osiedlem Jar? Miasto chce zbudować rondo Pierwsze pociągi mają zatrzymać się na nowej stacji na północy Torunia 3 września. Przystanek nadal jednak nie jest połączony z osiedlem Jar po drugiej stronie drogi krajowej nr 91. Ma to umożliwić budowa ronda, na którą środki miasto chce pozyskać z rządowego programu Polski Ład. 📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [26.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Abonament RTV 2024 - tyle będzie trzeba płacić w nowym roku. Mamy wyliczenia ze zniżkami Znamy stawki za Abonament RTV w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Zobacz, jakie będą opłaty już od stycznia przyszłego roku. 📢 W Toruniu powstało 12 nowych mieszkań chronionych, pomogą się usamodzielnić i wyjść na prostą Mieszkania powstały w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74. Są przeznaczone dla wychowanków pieczy zastępczej i osób wychodzących z kryzysu bezdomności. - Mam nadzieję, że uda mi się nauczyć tu samodzielnego życia i przygotować na to, co mnie czeka w przyszłości - mówi nastoletni Stanisław, który odebrał klucze swojego nowego mieszkania. 📢 UWAGA! Groźna bakteria atakuje! Czym jest "Legionella" i jak uchronić się przed zakażeniem? W ostatnim czasie pojawiła się alarmująca informacja o wzroście przypadków zakażeń Legionellą w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Dotychczas w Polsce w wyniku zakażenia zmarło osiem osób. Zwołano sztab kryzysowy na szczeblu wojewódzkim. Dowiedz się, czym jest ta groźna bakteria, skąd się bierze i jak możesz uchronić się przed jej działaniem.

📢 Czternasta Emerytura 2023 - końcowa tabela wyliczeń. Wyliczenia netto i brutto - wrzesień 2023 Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Uwaga! W niedzielę 20.08. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 W Toruniu otwiera się "Szkoła Magii". To kawiarnia inspirowana Harrym Potterem Na gości będą tu czekać magiczne eliksiry i ciasta inspirowane słynną serią J.K. Rowling. Każdy zakamarek piwnicy przy Strumykowej kryje niespodzianki, które sprawią, że fani Harrego Pottera poczują się jak w Hogwarcie.

📢 Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Utalentowana sprinterka, miłośniczka zwierząt, fanka tatuaż Ewa Swoboda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich lekkoatletek. Nie tylko z powodu wyników sportowych. Jaka jest na co dzień?

📢 Wakacje w PRL. Obozy harcerskie stanowiły stały element lata. Bywaliście na takich? Podzielcie się swoimi wspomnieniami! ZDJĘCIA Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) to czas, który wiązał się z wieloma charakterystycznymi zjawiskami i wydarzeniami, w tym również z organizacją obozów harcerskich, które stanowiły nieodłączny element wakacyjnych doświadczeń młodzieży tego okresu. Obozy harcerskie były nie tylko okazją do wypoczynku i spędzenia wolnego czasu, ale także miały głęboki wpływ na rozwój uczestników, kształtując ich charaktery, umiejętności społeczne oraz ducha wspólnoty. Bywaliście na takich? Zobaczcie archiwalne zdjęcia i obudźcie wspomnienia z tamtych lat! 📢 Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy do remontu do kupienia w regionie. Sprawdź, ile trzeba wydać! Jak wyglądają najtańsze domy w Kujawsko-Pomorskiem, które są wstawione na sprzedaż na portalu OtoDom.pl? Ile trzeba wydać? W jakim są stanie? Sprawdźcie sami!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Chcesz kupić samochód? Te auta można bez obaw kupować. Okazały się najmniej awaryjne według raportu ADAC. Zobacz szczegóły! Wybór używanego samochodu nigdy nie jest lekki. Część osób kupujący auto kieruje się sympatią do danej marki. Inni zwracają uwagę na rankingi awaryjności poszczególnych modeli. Z pomocą kupującym przychodzi raport ADAC. Ten niemiecki automobilklub co roku przygotowuje raporty dotyczące samochodów. Tegoroczny powstał na podstawie 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie w 2020 roku. Które samochody są najmniej awaryjne? Zobacz!

