Prasówka 29.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 29.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów" [29.11.2023] Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na L4 [29.11.2023] Pracownik, który jest chwilowo niezdolny do pracy z powodu choroby, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L4. Sprawdzamy, na jakie pieniądze może liczyć podczas choroby.

Prasówka 29.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [29.11.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [29.11.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [29.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [29.11.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [29.11.2023] Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [29.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Pożar samochodu osobowego na autostradzie A1. Zobacz zdjęcia! We wtorek (28.11) w godzinach popołudniowych na autostradzie A1 doszło do pożaru samochodu osobowego. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [29.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [29.11.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! [29.11.2023 r.] O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu kupisz obecnie w regionie. Oto przegląd ogłoszeń Przygotowaliśmy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom, które dotyczą najtańszych domów do remontu, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba wydać na takie nieruchomości? W jakim są stanie? Gdzie się znajdują? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym materiale. 📢 Toruń. Polonistka kontra były dyrektor SP 8. Bój sądowy dopiero się zaczyna! Wszyscy apelują Grzegorz B., były dyrektor SP nr 8 w Toruniu, uporczywie naruszał prawa pracownicze nauczycielki Doroty Olszewskiej-Siomy i fałszywie zawiadamiał o przestępstwie - uznał sąd, ale sprawę warunkowo umorzył na trzy lata próby. Z tym wyrokiem nikt się nie pogodził - wszyscy apelują! W tle sprawy: głośna lekcja o depresji.

📢 Takie są pierwsze objawy cukrzycy typu drugiego. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Zobacz objawy, które powinny cię zaniepokoić. 📢 Nie tylko szczeniaki. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Odkryj ukryte świadczenie! 600 zł bez spełniania żadnych warunków. Sprawdź szczegóły W polskim systemie świadczeń socjalnych istnieje pewien ukryty dodatek, o którym nie wszyscy wiedzą. Dzięki temu świadczeniu można otrzymywać 600zł co miesiąc. O jakie bonus chodzi? Sprawdź w artykule! 📢 Wyższe emerytury dla samotnych seniorów? Jest na to szansa. Na jakich warunkach? Zwycięska koalicja rządowa w treści swojej umowy koalicyjnej wpisała konkretny zapis, który wyraźnie sugeruje, że w trakcie przyszłych rządów wprowadzi konkretne, istotne zmiany w emeryturach. Przede wszystkim dotkną one tzw. renty wdowiej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zmiany zostaną wprowadzone i w jakiej wysokości - jednak wiele wskazuje na to, że ostatecznie się pojawia. A na co potencjalnie możemy liczyć? 📢 Te SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć? 📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie zlikwidowany. Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz!

📢 Jak żyje i mieszka Kinga Rusin. Praca i wieczne wakacje. Celebrytka zwiedza świat Kinga Rusin to znana była dziennikarka i obecna bizneswoman. Od lat swoje życie dzieli między Polskę i kraje, w których zimą pogoda jest zdecydowanie lepsza. Regularnie zdjęcia ze swoich wypraw zamieszcza w mediach społecznościowych. Sprawdź, jak żyje Kinga Rusin.

📢 Wyprzedaż sprzętu wojskowego w AMW. Sprawdź, co i za ile można kupić! Co ciekawego znajdziemy aktualnie w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Z pewnością wiele z rzeczy, które sprzedaje wojsko przyda się w każdym domu, nie mówiąc o pasjonatach militariów. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Które roczniki emerytów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku. 📢 Ważna informacja od ZUS! Dotyczy emerytur oraz innych świadczeń. Nie przegap! Zagadnienia związane z emeryturami i świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są zawsze na czasie i ważne dla wielu osób. To właśnie tam kształtuje się nasza przyszłość finansowa i stabilność życiowa po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej. Dlatego niezwykle istotne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami i informacjami, które mogą wpłynąć na nasze świadczenia emerytalne oraz inne wsparcie ze strony ZUS.

📢 To są najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Oto lista modeli samochodów, które są bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i pasażerów Producenci samochodów od wielu lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Ma to kluczowe znaczenie przy sprzedaży nowych samochodów. Oprócz osiągów jakimi dysponuje dany samochód, kierowcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo pasażerów. Im lepiej samochody wypadają w różnego rodzaju testach, tym bardziej producenci mogą się tym chwalić.

📢 Odkrywaj rzadkie zabawki vintage z okresu PRL, które teraz osiągają znaczące ceny na platformie Allegro. To prawdziwe kolekcjonerskie skarby Epoka PRL-u dawno za nami, ale pozostały w nas wspomnienia i dawne przedmioty pochowane po piwnicach i strychach. Najbardziej lubimy chyba stare zabawki z tego okresu, ponieważ przypominają nam czasy dzieciństwa i beztroskiej zabawy. Znaleźliśmy dla Was te, które możecie dzisiaj kupić (albo sprzedać) w dobrej cenie na Allegro! Poznajcie nowy zestaw starych zabawek z PRL-u!

📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024! Sprawdź szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku. 📢 Ten dom jest najdroższy w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Ten ranking ADAC wskazuje na wysoką niezawodność pewnych starszych samochodów używanych. Zobacz które to modele Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Toruń. Policja podsumowała projekt, przygotowujący do walki z przestępczością zorganizowaną Od dwóch lat policjanci w regionie szkolą się w ramach projektu wartego ponad pół miliona euro. Zajęcia mają przygotowywać do walki z przestępczością zorganizowaną. Policjanci odbyli m.in. szkolenia spadochronowe czy nurkowe, a także w zakresie technologii czy kryptowalut. 📢 Wzrost zakażeń COVID-19 powoduje zmiany w toruńskich szpitalach. Czy jest szansa na powrót radykalnych obostrzeń? Wzrost zakażeń COVID-19 powoduje zmiany w toruńskich szpitalach. Konieczność noszenia maseczek i zmiany godzin odwiedzin. Czy jest szansa na powrót radykalnych obostrzeń? 📢 Toruń. Już po raz osiemnasty wręczono Stalowe Anioły pracownikom społecznym 12 osób i instytucji z całego regionu odebrało w Toruniu Stalowe Anioły, będące nagrodą za zaangażowanie w pracy społecznej. Statuetki wręczył marszałek województwa Piotr Całbecki.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna.

📢 Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota najbardziej się dogadasz Pers, kot syjamski, sfinks, a może kot norweski leśny... Który najlepiej będzie pasował do cech charakteru danego znaku zodiaku? Poszczególne rasy kotów charakteryzuje odmienna natura. Wróżka Nadya przygotowała specjalne zestawienie ras kotów z dwunastoma znakami zodiaku. Która rasa najlepiej będzie pasować do Wodnika, Strzelca, Ryb, Skorpiona, Wagi, Koziorożca i innych znaków? Sprawdźcie!

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 28.11.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Takie objawy niedoczynności tarczycy widać na twarzy. Sprawdź, czy masz tak zwaną "twarz tarczycową" Szacuje się, że niemal co czwarty Polak może cierpieć na zaburzenia czynności tarczycy. Z tego najczęstszym zaburzeniem jest niedoczynność tarczycy. Objawy tej podstępnej choroby widoczne są nie tylko w naszym samopoczuciu - schorzenie istotnie wpływa na nasz wygląd, w szczególności twarz. Sprawdź w artykule, czy masz tak zwaną "twarz tarczycową".

📢 Chory na SM kontra ZUS w Toruniu. Lekarz orzecznik uzdrowił go bez badania! Rentę przyznał sąd. Biegły: "Żadnej poprawy zdrowia" Chorującego od lat na stwardnienie rozsiane pana Macieja "uzdrowił" lekarz orzecznik ZUS. I to bez badania! Dopiero Sąd Okręgowy w Toruniu, po powołaniu biegłego neurologa, potwierdził schorzenia i przywrócił mężczyźnie rentę. 📢 Toruń. Rozdali kilkaset odblasków w ramach akcji "Razem świecimy przykładem" Odblaski na dworcu autobusowym w Toruniu rozdawali m.in. ratownicy medyczni i strażacy, zachęcając do noszenia widocznych elementów. - Zgodnie z przepisami piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych - przypominają policjanci.

📢 Powstaje Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny. Szła nim już Ewa Wachowicz Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny "Smakuj Toruń" to pomysł, który ma na dłużej zatrzymać turystów w mieście. 📢 Wieniec adwentowy – najpiękniejsze kompozycje na 2023. Wyjątkowe dekoracje domu w świątecznym klimacie – galeria zdjęć. Kiedy jest adwent? Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Te symptomy sygnalizują wysoki niedobór kwasów Omega-3 w Twoim organizmie Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało?

📢 Agencja Mienia Wojskowego prowadzi wielką wyprzedaż sprzętu. Zobacz, co można teraz kupić od wojska Akcesoria, ubrania i ciekawe gadżety wojskowe - to wszystko można kupić obecnie od wojska. To idealna okazja dla wszystkich miłośników militariów i wojskowości. Oto nasz najnowszy przegląd rzeczy ze sklepu online Agencji Mienia Wojskowego, które dostępne są do kupienia. 📢 Toruń. Strażnicy miejscy pomogą w uruchomieniu samochodu zimą, ale nie każdego i nie zawsze W poprzednich latach strażnicy miejscy w Toruniu w razie potrzeby pomagali mieszkańcom, jeśli ich auto unieruchomił mróz. W tym roku także można liczyć na wsparcie straży miejskiej, ale warto pamiętać o kilku rzeczach, zanim zadzwonimy pod 986. 📢 Najgorsze filmy Marvela – 7 produkcji, których nie warto oglądać. Na podium nowość, a dwa najgorsze mają wiele wspólnego Filmy superbohaterskie nie zawsze okazują się wielkimi przebojami, a poza licznymi hitami w Filmowym Uniwersum Marvela znajdziemy też niezbyt udane filmy. Oto siedem z nich, których według ocen fanów i widzów lepiej unikać, aby oszczędzić czas. Jakie to produkcje? Sprawdź.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 28.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 28.11.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Dieta NFZ pomoże ci schudnąć i leczyć choroby. Darmowy jadłospis dostaniesz nawet bez logowania. Zobacz, jakie diety są dostępne na gov.pl Dieta NFZ to to zdrowy jadłospis dostosowany do potrzeb zdrowotnych danej osoby lub całej rodziny, który jest dostępny bezpłatnie w portalu gov.pl. Serwis Diety NFZ działa nawet bez logowania, chociaż mając konto, do którego potrzebny jest tylko adres email, można pobierać menu na miesiąc, listy zakupów i przepisu. Darmowe diety Narodowego Funduszu Zdrowia to jadłospisy m.in. dla cukrzyków, osób z Hashimoto, nadciśnieniem czy depresją, a od niedawna również z osteoporozą. Zobacz, jak skorzystać. 📢 Salon szamponowania i fryzowania dam? Toruniankom mogło się poprzewracać w głowach Pastor z Bydgoskiego Przedmieścia sprzedał kamienicę listonoszowi, a władze Torunia rozpoczęły rozmowy nad przyłączeniem do miasta wsi, która liczbą mieszkańców i stopniem rozwoju infrastruktury, przewyższała wiele okolicznych miast powiatowych. Jesienią 1903 roku na toruńskim bruku i w jego okolicach działy się bardzo ciekawe rzeczy...

📢 Kiedy można zwolnić pracownika na L4? W tej sytuacji możesz zostać zwolniony, nawet gdy jesteś na L4 Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo skorzystać z L4 czyli zwolnienia lekarskiego, jeśli jest chory. Jak wynika z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na urlopie lub w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli nie upłynął okres uprawniający do zakończenia stosunku pracy bez wypowiedzenia. Jednak są sytuacje, gdy mimo tego, że pracownik jest na L4, pracodawca może go zwolnić. Jakie to sytuacje? Wyjaśniamy. 📢 Horoskop zawodowy na pierwszą połowę 2024 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP zawodowy na pierwszą połowę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. W co zainwestować, jak ułożyć współpracę z przełożonymi, na co zwrócić uwagę przy wyborze ścieżki awansu? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Stroik świąteczny na stół – wyjątkowe wzory bożonarodzeniowych dekoracji. Piękne świąteczne ozdoby w eleganckim stylu od florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stoik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycił domowników i gości. 📢 Takiej zabawy dawno nie było! Wielki roztańczony bal w Karbówku na 100-lecie łowiectwa! Kto był? [zdjęcia] Bal Charytatywny w Osadzie Karbówko zakończył obchody stulecia zjednoczenia polskiego łowiectwa zorganizowane przez okręg toruński Polskiego Związku Łowieckiego.

📢 Toruńska Fabryka Cukiernicza Kopernik ma już od 260 lat, to tu powstają słynne pierniki [wideo] Produkcji słynnych toruńskich pierników w Fabryce Cukierniczej Kopernik nie wstrzymały zabory ani wojny światowe. Wypieki powstają tu już od 260 lat, co nie jest jedynym ważnym jubileuszem w ostatnim czasie. Załoga fabryki przygotowuje się bowiem do świętowania 70. urodzin Wafla Teatralnego.

📢 Robert Lambert, żużlowiec Apatora Toruń oświadczył się pięknej Polce na plaży w Dubaju. Pochwalili się zdjęciami Robert Lambert, żużlowiec Apatora Toruń oświadczył się swojej wieloletniej partnerce. To Polka. Będzie ślub! 📢 Broń z konspiracyjnej skrytki okrytej przy ul. Łaziennej trafiła na wystawę w Muzeum Twierdzy Toruń [wideo] Muzeum Twierdzy Toruń zaprasza do swojej siedziby w Koszarach Bramy Chełmińskiej, gdzie po raz pierwszy została wystawiona na widok publiczny zawartość konspiracyjnej skrytki odkrytej podczas remontu piwnicy kamienicy przy ul. Łaziennej 32. Poza tym, w środę 29 listopada, muzeum zaprasza również na spotkanie z Marcinem Orłowskim, który zaprezentuje część swojej bardzo bogatej kolekcji zdjęć z czasów okupacji. 📢 Przedstawiamy niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Tak się bawi Toruń nocą na starówce. Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w Hex Club Toruń Hex Club Toruń to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam ostatnio działo! Było bardzo gorąco! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Nawet 7600 zł po zmarłym małżonku. Projekt nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Większa pomoc finansowa dostępna dla wielu osób, w tym emerytów, którzy otrzymają dodatkowe 4200 złotych Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Oto wyliczenia! 📢 Emeryci zyskają na nowych ulgach finansowych i atrakcyjnych ofertach podróży. To zdecydowanie warto rozważyć Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Ewa Wachowicz gościem specjalnym na warsztatach kulinarnych w Toruniu. Tak było w Muzeum Toruńskiego Piernika W ramach Świątecznego Festiwalu Toruńskiej Katarzynki odbyły się różnorodne pokazy, prelekcje, spotkania, a także... warsztaty kulinarne. Drugiego Dnia święta, czyli w sobotę 25 listopada w takich właśnie warsztatach gościem specjalnym była Ewa Wachowicz. Zdjęcia z wydarzenia.

📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z Bajki! Co działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Oto kolejna fotorelacja z imprez w Bajka Disco Club Toruń. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Dodatek w wysokości 1000 złotych do emerytur. Zrobiliśmy analizę, aby sprawdzić, kto kwalifikuje się do przyznania Rząd już zdecydował o podwyżce emerytury dla wybranych osób. Właściwie, dotyczy to specjalnego dodatku emerytalnego. Dla wielu emerytów z niezwykle niskimi świadczeniami jest to znakomita informacja, a ich sytuacja dzięki temu powinna się znakomicie poprawić. Kto dokładnie może liczyć na aż tak dużą podwyżkę emerytury?

📢 Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo] Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję. 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek dla seniorów - jak go zdobyć? Jest nowy pomysł PiS Niektórzy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 200 zł do emerytury. Ten dodatek przyznawany jest dożywotnio! Okazuje się, że posłowie PiS chcą rozszerzyć ten dodatek na inną grupę społeczną! O jakie osoby chodzi? Jak zdobyć dodatkowe 200 złotych do emerytury?

