Prasówka 3.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny marzec 2024 [3.03.2024]”?

Prasówka 3.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny marzec 2024 [3.03.2024] Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Poznaj szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Niewiarygodne, ale te samochody hybrydowe są praktycznie bezawaryjne! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

Prasówka 3.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agencja Mienia Wojskowego przeprowadza wyprzedaż sprzętu i akcesoriów! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Zobacz szczegóły i zdjęcia!

📢 Przewidujesz wysoki zwrot PIT? Dowiedz się, ile możesz otrzymać po rozliczeniu z US Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci oraz renciście. Dla rekordzistów powróci nawet 3600 złotych! Oto szczegóły! 📢 Świadczenie "babciowe" z ZUS będzie wynosić aż 1500 zł? Jest to pewne w 2024 roku! W swoim expose 12 grudnia wprowadzenie babciowego 1500 złotych zapowiedział premier Donald Tusk. W założeniu ma je otrzymać każda mama oraz rodzina potrzebująca opieki nad małym dzieckiem. Ma to być świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Aktywna Mama. Co warto wiedzieć o nadchodzącym zasiłku? Oto szczegóły! 📢 Absurdy na polskich drogach, które mogą Cię zaskoczyć! Czy na polskich drogach widujecie czasem absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Więcej takich przykładów znajdziecie w naszej galerii.

📢 Emeryci mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku! Zwroty! Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz szczegóły! 📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Sprawdź najmniej awaryjne modele według wiarygodnego raportu ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Kluczowe zmiany dla pacjentów! Poznaj nową listę leków refundowanych na rok 2024 Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in. flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie? Sprawdźcie! 📢 Co jeść, aby schudnąć po zimie? Mamy wskazówki na skuteczne zrzucenie wagi Kończący się okres zimy i powoli nadchodzącą wiosna to czas, w którym warto pomyśleć o tym, aby popracować nad zaniedbaniami poprzednich miesięcy. Przedstawiamy porady dotyczące tego, co jeść, aby schudnąć, a także nasze porady na to, co zmienić, aby przywrócić dobrą kondycję!

📢 Derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. O zwycięstwie zdecydował jeden gol - zdjęcia i wideo Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz to był hit inauguracyjnej kolejki rundy wiosennej w III lidze. Derby regionu kujawsko- pomorskiego jednak rozczarowały poziomem. Mało było podbramkowych spięć oraz parad bramkarzy. O wyniku zdecydował jeden gol. 📢 To ważne! Takie są objawy braku witamy D w organizmie. Jak szybko uzupełnić niedobór tej witaminy? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D?

📢 Najlepsi weterynarze w Toruniu: Ci, którzy cieszą się największą liczbą pozytywnych opinii W Toruniu jest bardzo dużo gabinetów weterynaryjnych. W którym przyjmują najlepsi specjaliści? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Tu z pomocą przychodzą internauci, którzy wystawiają pozytywne opinie tym, którzy pomogli ich pupilom. Wiadomo, że zwierzęta również chorują i oddanie ich w dobre ręce weterynarza to prawdziwa ulga dla właścicieli nie tylko czworonogów. 📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Walka z Legią Warszawa do ostatnich sił. Tak kibicowaliście Twardym Piernikom! Osłabione Twarde Pierniki do 35. minuty walczyły jak równy z równym ze zdobywcą Pucharu Polski i jednym z najbogatszych polskich klubów. Ostatecznie Legia Warszawa wyszarpała zwycięstwo w Arenie Toruń w ostatnich minutach czwartej kwarty. 📢 Przedstawiamy niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Te używane SUV-y wykazują się dużą bezawaryjnością. Zobacz, które modele warto kupić SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 W krainie PRL-owskiego handlu. Odkrywamy fascynujące zdjęcia sklepów, marketów i targów ze zbiorów NAC. Oto zdjęcia! Sklepy w czasach PRL-u kojarzą się nam z wieloma aspektami. Dla niektórych stanie w ciągnących się kolejkach, braki towarów na półkach oraz kartki na produkty to historia, do której nie chcą już wracać. Są też tacy, którzy wspominają czasy PRL-u z lekkim sentymentem, bowiem ówczesna rzeczywistość wiązała się z wieloma wyzwaniami i przygodami. Sprawdźcie sami, jak wtedy wyglądały sklepy, targi oraz markety.

📢 Banknoty i monety PRL z roku 2024 - sprawdź, czy masz je w domu! Oto aktualne ceny na aukcjach Na platformach aukcyjnych można znaleźć wiele ofert kupna i sprzedaży banknotów i monet z okresu PRL. Niektóre z nich są niezwykle cenne i na aukcjach chodzą po kilka tysięcy złotych. Za inne dostaniemy np. kilkadziesiąt złotych, wciąż jednak jest to gra warta świeczki! Jak wyglądają styczniowe aukcje internetowe? Po ile są licytowane banknoty i monety z PRL-u? Zobacz!

📢 Samochody, które mimo swojego wieku nadal świetnie radzą sobie na drogach Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Kto jest uprawniony do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy dla seniorów o wartości prawie 3 tysięcy złotych? Wielu seniorów pomimo sporego wsparcia ze strony państwa ciągle żyje na niewystarczającym poziomie. Otrzymywane świadczenia często nie wystarczają na godne życie. Sporo pieniędzy seniorzy wydają na lekarstwa i inne niezbędne potrzeby bytowe. Często brakuje na opłatę mieszkania. Tu seniorzy mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać? Oto szczegóły! 📢 Zwracany podatek dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Zobacz, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Emerytury policjantów osiągają absurdalnie duże kwoty! Liczba emerytowanych funkcjonariuszy przewyższa liczbę tych na czynnej służbie Wysokie świadczenia emerytalne otrzymuje coraz większa liczba mundurowych. W 2023 roku aż 8 tysięcy policjantów przeszło na emeryturę. To jest też dla nich coraz bardziej opłacalne dzięki rekordowej rewaloryzacji emerytur i rent resortowych. Ta wynosi 12 procent.

📢 W 2024 roku emeryci mogą spodziewać się zysków dzięki waloryzacji świadczeń! Nadchodzi ogromna waloryzacja 13. i 14. emerytury Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? Sprawdź!

📢 Czy limity renty wdowiej zostaną obniżone? Czy sytuacja będzie gorsza niż pierwotnie przewidywano? Oto analiza wyliczeń. Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe! 📢 Emerytura zwolniona z podatku w 2024 roku. Kto będzie z niej zwolniony? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Zakaz zwalniania pracowników przed osiągnięciem wieku emerytalnego - Kto jest objęty tym zakazem? Jak długo obowiązuje? Szczegóły tutaj W dzisiejszych czasach wielu pracodawców woli zatrudniać młodych pracowników niż tych doświadczonych. Osoby, które przekroczyły 50. rok życia i zostały zwolnione z pracy często mają duży problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z tymi, którzy zbliżają się do emerytury. Tu jednak z pomocą przychodzą przepisy i tak zwany wiek ochronny. Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika przed emeryturą? Sprawdź!

📢 Najnowsza waloryzacja świadczeń przynosi spore podwyżki dla seniorów w marcu Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu.

📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [01.03.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów. 📢 Emerytury po waloryzacji: Niektóre trafią na konto w lutym, a inne w marcu Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Samochody hybrydowe są godne polecenia. Sprawdź, które modele hybryd są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Najważniejsze zniżki dla seniorów w 2024 roku! To informacje, które zdecydowanie warto mieć na uwadze Seniorze, pamiętasz o tym, że możesz korzystać z ulg i zniżek, które zostały przygotowane tylko i wyłącznie dla Ciebie?! Nie powinieneś o tym zapominać, gdyż dzięki temu możesz skorzystać m.in. z darmowych leków... Ale i ze zniżek na przejazdy nawet pociągami! Ale to nie wszystko. Są również mniej znane ulgi i zniżki, które realnie ułatwią Ci życie! 📢 Twórca Kanału Zero, Krzysztof Stanowski, mieszka w domu położonym w środku lasu, z ogrodem i boiskiem Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Sprawdź, jak żyje Krzysztof Stanowski.

📢 Na te świadczenia socjalne możesz liczyć nawet po przekroczeniu progu dochodowego! Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość otrzymania zasiłków i pomocy rzeczowej nawet wtedy, gdy przekraczają kryterium dochodowe. Warto poznać szczegóły tej formy wsparcia, która może okazać się pomocna w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia.

📢 Modele samochodów, które często wymagają napraw, nie radzą sobie dobrze w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Te długi przedawniają się w marcu 2024 roku - nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 2.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Zrób tylko ten krok, a ZUS będzie musiał wypłacić Ci 13. i 14. emeryturę! Zobacz kwoty w TABELI Chcesz dostać dodatkowe wypłaty emerytalne, nie harując przez całe życie zawodowe? Okazuje się, że to możliwe! Nawet osoby, które przepracowały zaledwie jeden dzień, mogą liczyć na trzynastą i czternastą emeryturę. Jak to działa i ile możesz otrzymać? Sprawdź szczegóły poniżej!

📢 Pomorzanin Toruń mistrzem Polski w hali, brąz dla LKS Gąsawa! To był nasz finał! W turnieju w nowej hali w Gronowie pod Toruniem Pomorzanin w meczu o złoto ograł Wartę Poznań, w meczu o brąz LKS Gąsawa lepszy od AZS Politechniki Poznańskiej. 📢 Toruń. Te 12 inwestycji zmieni lewobrzeże! Gdzie będą realizowane? Lewobrzeżny Toruń mocno zmienił się w ostatnich latach. Przybyło w nim mieszkańców, wzrosły też oczekiwania żyjących w tej części miasta ludzi. Sprawdziliśmy więc, czego się w najbliższych miesiącach i latach się tu mogą doczekać.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 02.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 02.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 2.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 2.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Przejechali pociągiem z Torunia do Olka. Zobacz naszą fotorelację W sobotę, 2 marca, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego zorganizowało przejazd historycznym pociągiem z lat 70. z Torunia Głównego przez Toruń Miasto, Toruń Wschodni, Toruń Północny, Barbarkę aż do Olka. 📢 Co z drugą waloryzacją emerytur? Minister potwierdza, kiedy będzie! Zgodnie z zapowiedzią minister ds. polityki senioralnej Marzeny Okła-Drewnowicz, w 2024 roku będzie miała miejsce również druga waloryzacja świadczeń emerytalnych. Kiedy i na jakich zasadach można będzie liczyć na drugą waloryzację? 📢 Planowane podwyżki dla nauczycieli! ZNP prowadzi negocjacje z resortem edukacji Nowy projekt ministerstwa edukacji określa minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli. Wychodzi z niego, że pensje pedagogów mają wzrosnąć nawet o ponad tysiąc złotych. Istotne jest jednak to, że wzrośnie nie zasadnicze, a średnie wynagrodzenie. To też jest kością niezgody pomiędzy resortem edukacji a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się bowiem podwyżki wynoszącej 1500 zł - i ma ona dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego.

📢 OSTRZEŻENIE! Metal w ciastkach! Produkty wycofane przez GIS! Co jeszcze warto uważać? Tego lepiej pozbyć się z domu Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega - w pewnych partiach ciastek pojawił się metal. Wcześniej w jedzeniu odkryto Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli? 📢 Marcowa waloryzacja emerytur: Jak dużo wzrosną świadczenia? Zobacz, ile trafi na konto emerytów od 1 marca Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia.

📢 "Laba" na spotkaniu prezydenta Torunia z mieszkańcami Bydgoskiego Przedmieścia Jak się można było spodziewać, jednym z tematów poruszanych podczas spotkania prezydenta Zaleskiego i jego ludzi z mieszkańcami Bydgoskiego Przedmieścia były niedawno przez nas opisywane kontrowersje związane z klubem "Laba", który od maja do września działa w sąsiedztwie Przystani Toruń. Na sali pojawili się narzekający na nocne hałasy mieszkańcy, przyszli również właściciele klubu. W burzliwej dyskusji wzięli udział także urzędnicy. 📢 Derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Zapis relacji na żywo Na inaugurację rundy wiosennej III ligi piłki nożnej spotkały się Elana Toruń i Zawisza Bydgoszcz. To najbardziej prestiżowe derby w regionie kujawsko-pomorskim. Na stadionie przy ul. Bema wicelider podejmował trzeci zespół w tabeli. Poniżej zapis relacji na żywo. 📢 Bierzesz witaminę D? Ten błąd popełnia wielu! O jakiej porze nie wolno brać witaminy D? Wspiera kości, zęby i mięśnie. Wpływa na naszą odporność i jest niezbędna dla naszego organizmu. Nazywana jest witaminą słońca, gdyż dzięki niemu nasz organizm ją produkuje. Zimą i jesienią jej niedobór jest niezwykle wysoki, a problemy z jej brakiem ma całkiem spora część Polaków. Co trzeba wiedzieć o suplementacji witaminy D? Kiedy jej nie brać?

📢 Jak mieszka Cleo? Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA 2.03.2024 Znanej artystki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Odcinek ulicy Grudziądzkiej w centrum Torunia doczeka się remontu Do 14 marca Miejski Zarząd Dróg w Toruniu czeka na oferty firm gotowych do wykonania remontu ulicy Grudziądzkiej.

📢 To nie czary, tak pracują profesjonaliści. Niezwykłe metamorfozy kobiet Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 NBP ostrzega - tymi banknotami już nie zapłacisz! Co możesz z nimi zrobić, aby nie stracić pieniędzy? Komunikaty Narodowego Banku Polskiego są niezwykle jasne! W określonych sytuacjach nie będziesz mógł liczyć na to, że zapłacisz konkretnymi banknotami. Jakie pieniądze nie są przyjmowane w sklepach. Kiedy kasjerzy mogą odmówić przyjęcia środków?

📢 Tak się objawia cichy zawał serca i jego późniejsze powikłania! Tych objawów choroby nie możesz przegapić Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Oto najpopularniejsi dentyści w Toruniu. Ci stomatolodzy mają najwięcej pozytywnych opinii Coraz więcej osób dba o swoje zęby. Wizyty u dentysty przynajmniej raz w roku stały się standardem. Stomatologów w Toruniu nie brakuje. Ważne jednak by trafić na takiego, który oprócz tego, że jest dobrym lekarzem jest również sympatycznym człowiekiem.

Z reguły jeżeli dentysta okaże się dobry, chodzimy do niego zawsze i polecamy go również znajomym. Jak wybrać tego najlepszego? Tu z pomocą przychodzi nam portal ZnanyLekarz,pl. Zobacz stomatologów z Torunia, którzy mają najwięcej opinii. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Renta wdowia w "modelu kroczącym". Kto może liczyć na nową rentę wdowią? Kiedy wejdzie w życie? Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 Takie tanie mieszkania można kupić obecnie w Toruniu. Zobacz przegląd ogłoszeń Przygotowaliśmy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, który dotyczy tanich mieszkań, które są obecnie do kupienia w Toruniu. Więcej zdjęć i szczegółów w galerii. 📢 Gigantyczna ulga podatkowa na samochód - Czy wiesz, że możesz otrzymać nawet kilkanaście tysięcy złotych?! W rozliczeniu podatkowym za 2023 rok istnieje szansa na znaczne zyski dla niektórych użytkowników samochodów. Ulga rehabilitacyjna może stanowić formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych, umożliwiając im odliczenie kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej ulgi? Sprawdźmy bliżej.

📢 Jak wysoka będzie kwota emerytury po waloryzacji w 2024 roku? Zobacz wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd. 📢 Toruń. Marzec na rynku pracy. Betpref, Nova Trading, TZMO i inne znane marki rekrutują. Ile płacą? Pracownicy produkcji potrzebni od zaraz! W Toruniu w marcu rekrutacji nie brakuje. Prowadzą je tak znane marki jak np. Nova Trading, TZMO, Betpref i inni. Czym chcą przyciągnąć kandydatów na wiosnę? Kto wysokość pensji podaje, a kto kryje? Sprawdzamy.

📢 Tak kibicowaliście podczas ostatnich derbów Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz - zdjęcia W sobotę inauguracja rundy wiosennej w regionie kujawsko-pomorskim. Hitem będą derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Na stadionie przy ul. Bema wicelider III ligi podejmie trzeci zespół. Różnica między zespołami to aż siedem punktów. Przypominamy jak było podczas ostatnich derbów rozgrywanych w Toruniu.

📢 Protest przeciwko zmianom w podręcznikach historii pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Toruniu "Nie wykreślajcie nam Żołnierzy Niezłomnych" - pod takim hasłem odbył się w piątek, 1 marca apel pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych. Otwarte dla wszystkich spotkanie zorganizowała grupa Patriotyczny Toruń. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Jubileusz "siedemnastki". Przedszkole z ulicy Gagarina powstało pół wieku temu Jubileusz 50-lecia istnienia świętowało w piątek 1 marca Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu. 📢 UWAGA! Koniecznie uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Mały udar mózgu. Te symptomy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące symptomy choroby Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły! 📢 Tajne kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się przydać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Odczuwasz to podczas snu - co to w ogóle znaczy? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy raka kości?

📢 Toruń. Laba? Dla niektórych wręcz przeciwnie. Są skargi na uciążliwe sąsiedztwo popularnego klubu Konflikt dotyczący Laby działającej wiosną i latem na toruńskich błoniach trwa od trzech lat. Grupa mieszkańców z Bydgoskiego Przedmieścia skarży się na ogłuszające nocne hałasy oraz problemy, które powodują podpici goście klubu wracający po zabawie do domów. Władze miasta stoją jednak za Labą murem. Argumentują, że gospodarze klubu, którzy podpisali z gminą umowę, tchnęli w ten fragment toruńskiego nabrzeża nowe życie. 📢 Na Targowisku Manhattan kupców jest coraz mniej. Ci, którzy są, nie narzekają Klienci odpływają do galerii, handel opłaca się coraz mniej - to najczęstsze żale kupców z polskich targowisk. Tym razem sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja na "Manhattanie" na Rubinkowie. Okazuje się, że o ile władze targowiska narzekają na mniejsze wpływy, to sami kupcy są zadowoleni.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje?

