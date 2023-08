Prasówka 3.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kujawsko-Pomorskie. Tu w regionie nie będzie prądu. Zobacz, czy u Ciebie też!”?

Prasówka 3.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tu w regionie nie będzie prądu. Zobacz, czy u Ciebie też! Spółka Energa Operator regularnie publikuje informacje o najbliższych, planowanych wyłączeniach prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów w naszym materiale.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.08.23

📢 Sklepy, targi, kramy i markety z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Te SUV-y warto kupić. Są piękne i mało awaryjne. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

Prasówka 3.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [3.08.2023] Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Oto młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! Sprawdź listę poszukiwanych kobiet [ZDJĘCIA] Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilka tysięcy osób. Wśród nich są m.in. osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę młodych kobiet poszukiwanych przez policję w całej Polsce. 📢 Tego nie znasz! Tajne kody na telefon komórkowy. Android uruchomił ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Darmowy koncert Dawida Kwiatkowskiego w Toruniu. Idol nastolatek zaśpiewa przy Nowych Bielawach Z okazji zakończenia rozbudowy Centrum Handlowego "Nowe Bielawy" w Toruniu zorganizowany zostanie darmowy koncert, podczas którego wystąpi idol polskich nastolatek – Dawid Kwiatkowski. Już 1 września jego fani będą mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z występów w ramach kolejnej trasy koncertowej artysty. 📢 Tak mieszkają bogacze z powiatu toruńskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [3.08.2023 r.] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [3.08.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Godne zarobki posłów? Zarabiają więcej niż sądzisz! Za co dokładnie? NIK wylicza Ile tak naprawdę zarabiają politycy? Okazuje się, że kwota ta nie jest mała już w swojej podstawie, a wielu z nich dorabia poprzez członkostwo w rozmaitych komisjach i podkomisjach... Które nie zawsze realizują swoje zadania... Czy też jakiekolwiek działania. Ile wynoszą zarobki posłów? Co się składa na budowanie przez nich majątku?

📢 Kupujecie nowy telewizor? Wszystko, co robicie i mówicie, jest rejestrowane Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie.

📢 Mały udar. Co to jest i jakie są objawy. Czy można nie wiedzieć, że miało się udar? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować.

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Na takie numery telefonów należy uważać - także w sierpniu. Możesz zapłacić dużo pieniędzy za połączenie [3.08.2023] Oszustwo naciągaczy przez telefon polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Oddzwaniając na taki telefon naliczane są koszty, ale także pojawiają się oszustwa dzwonienia na nasz koszt. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [3.08.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [3.08.2023] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Sercownia dla bezdomnych otwarta! Stworzyło ją "Serce Torunia". Mamy zdjęcia! Prysznice, pralnia, kuchnia, punkt medyczny i wiele więcej - to wszystko czeka już na osoby bezdomne w Sercowni. To nowa siedziba społeczników z "Serca Torunia". Otwarta została w środę (02.08), a od czwartku (03.08) już służy potrzebującym.

📢 Zmienią się zasady waloryzacji? Rząd przygotowuje projekt. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej! Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 2.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tani wypoczynek i podróże - jak skorzystać? Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Uwaga! Masz telefon z systemem Android? Odinstaluj te aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz telefon z systemem Android? Okazuje się, że użytkownicy takich smartfonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Toruń. Seryjny zabójca i gwałciciel Andrzej G. znów przed sądem! Rozpoczyna się proces za kolejne zbrodnie Andrzej G. odbywa obecnie karę dożywocia za zabójstwo i trzy gwałty, w tym na 13-letnim chłopcu w Toruniu. Prokuratura zgromadziła jednak dowody na to, że na koncie ma jeszcze inne zbrodnie połączone z brutalnymi gwałtami. W czwartek (03.08) ruszyć ma kolejny proces mężczyzny. W śledztwie przyznał się do winy. 📢 Powstaje film o Kaszczorku! Twórcy szukają osób znających historię osiedla Film, jak mówi jego twórca, ma być pocztówką dla mieszkańców osiedla. - Szukam osób, które są chętne do podzielenia się z nami swoją historią i historią swojego Kaszczorka - mówi Damian Flisiak.

📢 Księgodzielnia Kopernikańska. Nowy raj dla czytelników w Toruniu Księgodzielnia Kopernikańska to nowy pomysł na promocję czytelnictwa i wymianę książek w Toruniu. Można z niej korzystać w samym centrum miasta. 📢 Tak urządziła się Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Meksyku. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem.

📢 Te ponad 10-letnie samochody warto kupić. Rzadko się psują i dobrze służą kierowcom. Świadczy o tym raport TUV 10-letni samochód wcale nie musi oznaczać auta w katastrofalnym stanie technicznym. Bywają modele, które całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Dobrze wyposażone, zadbane, pielęgnowane i z systemami bezpieczeństwa będą służyć nowym właścicielom jeszcze przez jakiś czas.

Kupując takie auto nie narażamy się na duże wydatki. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu te samochody wciąż dość rzadko się psują. Świadczą o tym dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Wyszczególniają one te ponad 10-letnie modele, które są mało awaryjne i dobrze znoszą upływający czas. Sprawdź!

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par. 📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska?

📢 Takie zabawki były modne w PRL. Niektóre zabawki z naszych domów są sprzedawane za krocie Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki – kto nie pamięta zabawek z PRL-u? Nie były tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Masz jeszcze takie zabawki z PRL-u? Możesz na nich zarobić. 📢 Masz takie objawy? To może być stan przedcukrzycowy! Stan przedcukrzycowy powstaje w wyniku rozregulowania poziomu glukozy w organizmie. Nie jest on jednostką chorobową, ale jeśli w porę go nie rozpoznamy i nie będziemy leczyć, może rozwinąć się w cukrzycę typu II. Pokazujemy osiem najczęściej występujących objawów i radzimy co robić, gdy pojawi się stan przedcukrzycowy.

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 2.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Oni piją najwięcej alkoholu! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 02.08.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Toruń. Pensje w górę? Firmy szukają do pracy "od zaraz". Ile płacą po podwyżce minimalnej krajowej? Od lipca minimalna płaca krajowa wzrosła do 3600 zł brutto. Wiele zakładów produkcyjnych w Toruniu i okolicy pilnie szuka teraz pracowników. Jakie płace firmy oferują w sierpniu?

📢 Uważaj na tę funkcję telefonu! Może służyć do podsłuchiwania Uważaj! Twój telefon może cię szpiegować i podsłuchiwać. To niestety nie jest żart. Jest w telefonie funkcja, która sprawia, że urządzenie faktycznie może w ten sposób działać. Dlatego też, jeśli chcesz ograniczyć takie ryzyko, warto sięgnąć po telefon, wejść w ustawienia i wyłączyć istotną funkcję. Jaką? Już wyjaśniamy! 📢 Jest podpis prezydenta! Świadczenia wspierające są już pewne 26 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to istotna informacja z punktu widzenia rodzin borykających się z tego typu trudnościami. Co więcej, wprowadzone są również istotne zmiany w zakresie warunków, w jakich przyznaje się świadczenia pielęgnacyjne. Co i od kiedy się zmieni?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 02.08.2023 Płatność bezgotówkowa a tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 2.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 2.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 2.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Istotne zmiany dla pacjentów. Już od sierpnia wejdą w życie. To również darmowe badania! W okresie wakacyjnym pojawiło się wiele zmian dotyczących opieki zdrowotnej. Część weszła w życie w lipcu, część jednak pojawi się dopiero w sierpniu. Czego dotyczą? Jakie zmiany dla pacjentów są niezwykle istotne? Jakie procedury się zmieniają?

📢 Kolejna impreza w toruńskiej Labie za nami. Zobaczcie zdjęcia! Co działo się na ostatniej imprezie w toruńskiej Labie? Zobaczcie sami! Oto najnowsza fotorelacja z jednego z najpopularniejszych miejsc na muzycznej mapie miasta. 📢 Zbierają pieniądze na leczenie poparzonych pań z KGW O'dolinka. Koncert i kiermasz ciast w Ciechocinku Trwa zbiórka dla sześciu poparzonych pań z KGW O’dolinka. Po dramacie, jaki rozegrał się na rynku w Chełmnie, trzy panie nadal przebywają w szpitalu. Lawina pomocy ruszyła od ludzi z całej Polski. W Ciechocinku panie z KGW Kruszynek zorganizowały kiermasz ciast, a podczas koncertu zaśpiewał Jacek Szyłkowskiego. 📢 Tak Toruń uczcił rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego We wtorek, 1 sierpnia, obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Toruniu z tej okazji odbyły się uroczystości patriotyczne.

📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 Darmowe leki dla dzieci i osób starszych. Na jakich zasadach i dla kogo? Minister Zdrowia wyjaśnia, od kiedy staną się faktem Program darmowych leków dla osób starczych ma być rozszerzony o dzieci oraz osoby 65+. Dotychczas korzystali z niego emeryci po 75. roku życia. Minister Zdrowia wyraźnie jednak mówi o tym, że trwają prace nad powiększeniem puli i zakresu dofinansowania leków. Wstępnie program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ ma obowiązywać od września 2023 roku, najpóźniej jednak wejdzie w życie na początku 2024 roku. Na czym dokładnie będzie polegać program i jakie leki obejmie?

📢 Toruń. Lekarze niewinni śmierci sędziego Marka Biczyka na Covid. Koniec śledztwa w Gdańsku Marek Biczyk, 47-letni sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, zmarł po zakażeniu koronawirusem w kwietniu 2021 roku. Hospitalizowany był na oddziale covidowym w szpitalu dziecięcym. Czy popełniono tu błąd w sztuce lekarskiej zbyt późno wdrażając konieczną terapię? Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo w tej sprawie umorzeniem. 📢 Tego brakuje mieszkańcom Osiedla Jar w Toruniu. Oto TOP 10 na podstawie zebranych opinii Zapytaliśmy mieszkańców toruńskiego Osiedla Jar, czego brakuje w okolicy. Uzyskaliśmy sporo sugestii, jakie obiekty usługowe i mała infrastruktura mogłaby tam powstać, aby ułatwić ludziom normalne funkcjonowanie. Czego zatem nie ma jeszcze na Jarze? Wybraliśmy 10 najczęściej pojawiających się pomysłów. 📢 Nieślubny syn Królikowskiego przyszedł z matką na pogrzeb ojca! Trzymali się z dala od jego najbliższych [ZDJĘCIA] Paweł Królikowski doczekał się piątki dzieci z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. Aktor "Rancza" miał również nieślubnego syna, owoc jego romansu z tajemniczą kobietą. Jak się okazuje, chłopak uczestniczył w pogrzebie ojca i został uchwycony na zdjęciach.

📢 Toruń. Niebawem ruszy Festiwal Wisły 2023. W tym roku dotrze do kolejnego miasta! 12 sierpnia, we Włocławku rozpocznie się tegoroczny Festiwal Wisły. Przez tydzień goście będą mogli wziąć udział w ulubionych paradach łodzi czy koncertach plenerowych. W tym roku festiwal dotrze także do bydgoskiego Fordonu, gdzie bieg Wisły skrzyżuje się z kulturą żydowską. 📢 Słynna mozaika jest demontowana z Auli UMK w Toruniu! Co z nią będzie? To jeden z najbardziej charakterystycznych widoków w Toruniu. Mozaikę składającą się z 255 kwadratowych elementów, odsłonięto w 1973 roku, w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Czytelnicy zaniepokoili się - właśnie trwa jej demontaż.

📢 Funkcjonariusze KAS uderzyli w nielegalny hazard. Zlikwidowali sześć lokali w Toruniu i okolicach Funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali na terenie Torunia i okolic 23 nielegalne automaty do gier. Zlikwidowali 6 lokali, w których urządzany był nielegalny hazard.

📢 Spór o maszt telefonii na Wrzosach w Toruniu. Mieszkańcy piszą do prezydenta Prezentujemy list otwarty grupy mieszkańców Wrzosów do prezydenta Torunia Michała Zaleskiego w sprawie masztu antenowego, który firma T-MOBILE chce postawić na kominie dawnej byłej piekarni na posesji przy ulicy Zbożowej 122. 📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach! 📢 WSZYSTKIE dzieci Pawła Królikowskiego: od Antka po nieślubnego syna. FOTO Media obiegła sensacyjna wiadomość o nieślubnym synu Pawła Królikowskiego, którą potwierdziła żona zmarłego aktora, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Oznacza to, że gwiazdor był ojcem sześciorga dzieci. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia wszystkich dzieci Pawła Królikowskiego!

📢 Parkingi w centrum Torunia. Gdzie zaparkujemy i ile zapłacimy? Parkingi na toruńskiej starówce, jak zawsze o tej porze roku, są przepełnione. Ogromną popularnością cieszy się zwłaszcza ten na placu św. Katarzyny. 📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany już od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Jak jest z darowizną i spadkiem? Już 1 lipca 2023 roku wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Zobacz!

📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły. 📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Oto modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprezy Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Najnowsza fotorelacja z Hex Club Toruń w naszej galerii.

📢 Toruń. Ruszył proces "Dżinksa" zawodnika The War i elanowców za śmierć na Studziennej! Pobili ofiarę za długi? W piątek (28.07) w Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces za śmiertelne pobicie na ul. studziennej Marcina K. Głównym oskarżonym jest Dominik Sz. "Dżinks", zawodnik walk w klatkach The War. Grozi mu dożywocie. Pozostali oskarżeni to pseudokibice Elany. 📢 Oto skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy wypijemy kawę na pusty żołądek Oto skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Rozpoczynacie dzień od filiżanki małej czarnej? Pewnie wielu z was zastanawiało się, jakie to ma skutki dla organizmu. Czy można pić kawę na czczo? Zobacz, co się z nami dzieje, gdy pijemy kawę na pusty żołądek.

📢 Po bilet i na kawę. W pawilonie MZK przy Dolinie Marzeń powstał nowy lokal Mapa gastronomiczna Torunia poszerzyła się o kolejne ciekawe miejsce, tym razem dość nietypowe. Nowy lokal powstał bowiem w pawilonie MZK przy alei. św. Jana Pawła II, tuż przy Dolinie Marzeń. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Okres wakacyjny to czas, w którym psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa całkiem sporo. Są wśród nich

małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Wakacyjny kurort porównują do Czarnobyla. Emerytki z Wrocławia czują się oszukane przez biuro podróży Całkowitego zwrotu kosztów domagają się dwie seniorki z Wrocławia, które czują się oszukane przez jedno z największych biur podróży w Polsce. Mirosława Bischof i Krystyna Wiśniewska chcą wiedzieć, dlaczego wysłano je (dwie "wiekowe" panie) do opuszczonego miasteczka i hotelu, który rażąco odbiegał od obiecanych standardów, bez rezydenta mówiącego po polsku. "Itaka obiecała nam podróż, która miała być spełnieniem marzeń, a okazała się koszmarną przygodą życia".

📢 Toruń. Pani Aurelia Liwińska skończyła 106 lat! Zachwyca formą i humorem! Świętowała urodziny na Barbarce Pani Aurelia Liwińska z Torunia skończyła 106 lat! Tym razem nigdzie nie odleciała samolotem, jak miało to miejsce przy okazji jej 102. urodzin, ale imprezowała na Barbarce. Nadal ma apetyt na życie i imponuje sprawnością. Doczekała się licznego grona wnuków, prawnuków, a nawet praprawnuczka! 📢 Na tym polega oszustwo "na gołębia" czy "na ptasią kupę". Takie są teraz ulubione metody złodziei Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Złodzieje sięgają po nowe metody oszustw, ale często też wracają do starych sztuczek, by okraść z pieniędzy czy telefonu. Stosują kilka prostych metod, na które łatwo się nabrać. Jedną z nich jest oszustwo "na ptasią kupę" zwana też metodą "na gołębia". Warto znać sztuczki złodziei, zwłaszcza że w ostatnich latach liczba kradzieży i oszustw stale wzrasta. Czytaj więcej.

📢 Świadkowie Jehowy spotkali się na trzydniowym kongresie w Toruniu Od piątku do niedzieli (28-30 lipca) trwa w Toruniu kongres Świadków Jehowy. 📢 Pracowałeś przed 1999 rokiem? Dokumenty potrzebne, aby nie mieć głodowej emerytury Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia są niezbędne do obliczenia emerytury. Dotyczy to wszystkich, którzy pracowali przed 1999 rokiem. Jeśli ich nie masz, stracisz mnóstwo pieniędzy! Koniecznie musisz to przeczytać! 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Bal u Rafała w Toruniu. Tak się bawiliście na koncercie Ralpha Kamińskiego i Sorry Boys [zdjęcia] W Toruniu trwa Festiwal Teatrów Ulicznych. Jedną z jego dodatkowych atrakcji był sobotni koncert Ralpha Kamińskiego oraz grupy Sorry Boys w Fosie Zamkowej. Byliście pod sceną? Mamy dużo zdjęć publiczności! 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii! 📢 Toruń. Co się stało z astrolabium z placu Armii Krajowej. Miało iść do renowacji... [Zdjęcia] Ze wszystkich pamiątek wielkiego kopernikańskiego jubileuszu z 1973 roku, ta znajdowała się w miejscu najbardziej wyeksponowanym. Astrolabium stanęło u wylotu mostu drogowego, każdego dnia oglądały je więc tysiące ludzi. Jesienią 2005 roku zostało zdemontowane. Miało trafić do konserwacji, ale na swoje miejsce już nie wróciło.

📢 Listy gończe za przestępcami z Kujawsko-Pomorskiego. Sprawdź, czy są Twoimi sąsiadami! Zamieszczamy listę osób, które są poszukiwane przez policję w województwie kujawsko-pomorskim. Jeżeli rozpoznajesz któryś z opublikowanych wizerunków, koniecznie powiadom mundurowych ze swojej okolicy!

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...