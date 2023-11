Prasówka 3.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.11.2023”?

Prasówka 3.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 03.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Zobaczcie, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

Prasówka 3.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają na adopcję Właściwie nie ma dnia by do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu nie zawitał nowy lokator. Najczęściej są to psy i koty. Zwierzęta trafiają tam, gdyż albo same uciekły albo zostały porzucone przez dotychczasowych właścicieli lub im odebrane. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Jedne nowego właściciela wypatrują od miesięcy, inne niedawno przyszły na świat. Może któryś wam się szczególnie spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 Ogromna niespodzianka! ZUS obiecuje gigantyczne zwroty dla seniorów! Odkryj, ile rząd ma zamiar oddać emerytom! Czy wiesz, że przez wiele lat czerwiec był najsłabszym miesiącem na przechodzenie na emeryturę? Kto składał wniosek w ZUS w tym okresie, często mógł liczyć na znaczące obniżki w swoim świadczeniu. To była pułapka, z której wielu seniorów nie zdawało sobie sprawy. Ale teraz niespodziewane zmiany stawiają przed nami nową perspektywę. 📢 Dodatkowe pieniądze z ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i po nie sięgnąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

📢 Specjalny dodatek dla emerytów. Kto musi składać wniosek, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Większość emerytów z niecierpliwością co miesiąc oczekuje na pieniądze. Wielu z nich może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Nie wszyscy jednak muszą składać wniosek, by dostać to świadczenie. Kto jest uprawniony do otrzymania wraz z emeryturą dodatkowych pieniędzy? 📢 Emerytura wojskowa. Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Te piękne wille można kupić. Za ile? Sprawdź! W powiecie toruńskim znaleźć można wiele ciekawych i pięknych rezydencji, które robią wrażenie. Żyją w nich milionerzy, których stać na wielki luksus. Niektóre z takich nieruchomości można obecnie kupić. Chcesz tu zamieszkać? Sprawdź, ile trzeba na nie wydać! Więcej szczegółów i zdjęć w naszej galerii.

📢 Podwyżki po wyborach! Sprawdź, kto dostanie pierwszy i jakich kwot można się obecnie spodziewać? Prawie dwa tygodnie po wyborach nie milknie dyskusja na temat powyborczych podwyżek pensji. Czy w związku z wynikiem wyborów, w przyszłości zostaną zrealizowane wcześniejsze obietnice? Która grupa zawodowa jako pierwsza może liczyć na podwyżki? Jakie pieniądze zostaną wypłacone? 📢 Nowe meble od skarbówki za pół ceny w Kujawsko-Pomorskiem! Głównie marka "Klose" Urząd Skarbowy wystawił na licytację ponad setkę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose", z salonu spółki KMK Kolekcja Mebli. Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 50 proc. wartości. Jak je kupić? Zobacz szczegóły w naszej galerii. 📢 Choroba zbierająca śmiertelne żniwo. Może dotknąć każdego. Masz też takie niepokojące objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia.

📢 Wsparcie sąsiedzkie za pieniądze. 1 listopada wszedł w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wszedł w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Urodziłeś się w tych latach? Możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to wiedzieć Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą!

📢 Waloryzacja emerytur niższa niż zakładano! Oto nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń! 📢 Tyle zarabiają w branży budowniczej! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani?

📢 Pieniądze za staż małżeński? Na takie świadczenie będą mogli liczyć seniorzy. Wszystko zależy od decyzji polityków Trwanie w związku małżeńskim przez lata może okazać się opłacalne. Za długoletnie pożycie będzie można otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Tak przynajmniej wynika z pomysłu, którym ma się zająć Senat. Na jak wielkie kwoty będą mogli liczyć małżonkowie?

Kwoty będą się różnić w zależności od stażu.

📢 Takie są najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Moda na te samochody nie mija. Choć mają swoje lata trzymają się świetnie. One są najmniej awaryjne Starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Niektóre modele mają 10 i więcej lat i trzymają się świetnie. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Takie SUV-y są mało awaryjne. Takie auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te wille można kupić! Sprawdź ogłoszenia Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii.

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci przysługuje. Oto nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy, ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Najbogatsi Polacy według Forbesa. Szok! Sprawdź, kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach. 📢 Masz te objawy? Takie są skutki wysokiego niedoboru witaminy B6 w organizmie. Nie lekceważ ich Witaminy pełnia kluczowa role dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. są niezbędne. Jedną z nich jest witamina B6. Ma ważną funkcję do spełnienia. Odpowiada m.in. za pracę układu nerwowego. Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i wchłaniana do krwiobiegu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy B6 odbija się na naszym zdrowiu.

📢 Te towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Sprawdź, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii.

📢 Jak mieszka i żyje "Znachor"? Oto, jak żyje znany aktor Leszek Lichota. Swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota. 📢 Lubisz pić herbatę z cytryną? Warto uważać, bo może być niebezpieczna dla twojego zdrowia Któż z nas nie lubi herbaty z cytryną? Większość z nas nie tylko jesienią lubi sięgnąć po tego rodzaju gorący napój. Czy jednak picie herbaty z cytryną jest zdrowe? Haczyk tkwi w sposobie zaparzania. Kiedy więc herbata z cytryną może nam zaszkodzić? Sprawdź.

📢 Wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024? Poznaj szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Wielka wyprzedaż w Agencji Mienia Wojskowego. Oto, co można teraz kupić od wojska Akcesoria, ubrania i ciekawe gadżety wojskowe - to wszystko można kupić obecnie od wojska. To idealna okazja dla wszystkich miłośników militariów i wojskowości. Oto nasz najnowszy przegląd rzeczy ze sklepu online Agencji Mienia Wojskowego, które dostępne są do kupienia. 📢 Mały udar mózgu. Takie objawy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące symptomy choroby Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły! 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Zobacz najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź szczegóły. 📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia. Na nich można zarobić [3.11.2023] Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [3.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [3.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [3.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 To oznacza sen o zmarłej osobie według sennika. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie [3.11.2023] Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy [3.11.2023] Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [3.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [3.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u [3.11.2023] Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [3.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [3.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom". 📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta [3.11.2023] Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie.

📢 Budowa szkoły w lewobrzeżnym Toruniu na półmetku. Tak wygląda z góry W ponad połowie zbudowana jest już szkoła podstawowa wznoszona w lewobrzeżnym Toruniu. Lekcje mają się tu zacząć we wrześniu przyszłego roku.

📢 Gdzie na tatuaż w Toruniu? Przegląd miejsc, w których można wykonać wymarzony wzór na ciele Tatuaże nierzadko są częścią osobowości tych, którzy noszą je na swojej skórze. Kiedyś kojarzone wyłącznie z przynależeniem do danej subkultury, dziś stały się symbolem własnej tożsamości, wyrażeniem poglądów czy nawet sposobem manifestu rzeczywistości. Gdzie w Toruniu można wykonać tatuaż? Sporządziliśmy spis najpopularniejszych miejsc. 📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu powstanie nowy budynek mieszkalny Miasto sprzedało działkę przy Szosie Bydgoskiej 28. Inwestor zapowiada budowę obiektu z 16 mieszkaniami. 📢 Śmiertelny wypadek drogowy w powiecie toruńskim. Co było przyczyną tragedii? Krótko przed godziną 11:50 w czwartek (2 listopada) w Głogowie w gminie Obrowo w powiecie toruńskim doszło do śmiertelnego wypadku. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności zdarzenia. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć Twoja emerytura - wyliczenia podwyżek [2.11.2023 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [2.11.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej. 📢 To Ci się należy za wypadek przy pracy. Aktualne świadczenia dla pracujących po wypadku Każdemu z nas może zdarzyć się wypadek przy pracy. Dotyczy to zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Z zasady wypadek jest wydarzeniem losowym, którego nie da się przewidzieć, realnie na nie przygotować. Każdy pracownik z ubezpieczeniem w ZUS może starać się o odpowiednie rekompensaty za wypadek przy pracy. Co może dostać pracownik? Co mu przysługuje?

📢 Oto Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego 2.11.2023 Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć... 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 2.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Lucy z serialu Ranczo - tak wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Wybrane roczniki seniorów dostaną 5540 zł! Pod jednym warunkiem Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku.

📢 Przedwojenne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu kiedyś mieszkańcy spędzali czas - zobacz stare zdjęcia Gdzie kiedyś czas spędzali mieszkańcy miast w naszym regionie? Dzięki archiwalnym zdjęciom, wiemy które miejscówki były szczególnie popularne w okresie międzywojennym - w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, ale też mniejszych miastach i uzdrowiskach. Zobaczcie stare zdjęcia. 📢 PILNE! Te niebezpieczne dla zdrowia produkty wycofano ze sprzedaży! Nie jedz tego i nie kupuj w sieciach: Kaufland, Biedronka, Lidl i innych Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 2.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 2.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Kolejna gwiazda na EnergaCAMERIMAGE. Do Torunia przyjedzie Adam Driver Martin Scorsese powiedział, że to najlepszy aktor swojego pokolenia, a widzowie pokochali go za "Gwiezdne wojny", "Dom Guccci" i "Historię małżeńską". Adam Driver, bo o nim mowa, przyjedzie do Torunia na festiwal EnergaCAMERIMAGE.

📢 Toruń. Co dyrektor SP 8 zrobił polonistce? Oto słowa sędziego: "Fałszywie oskarżał". Celem było zwolnienie z pracy Grzegorz B., były już dyrektor SP nr 8 w Toruniu, uporczywie naruszał prawa pracownicze polonistki Doroty Olszewskiej-Siomy i fałszywie zawiadamiał o przestępstwie - uznał sąd. W tle jest głośna lekcja o depresji. "Nowości" poznały uzasadnienie wyroku na piśmie. Szczegóły poruszają...

📢 Zmiany w zasiłku macierzyńskim. Jakich podwyżek możemy się spodziewać w roku 2024? Zasiłek macierzyński może przysługiwać również ojcu? Znaczenie zasiłku macierzyńskiego w zakresie polskiego systemu opieki społecznej jest niezwykle duże. Dla przyszłych matek zasiłek przysługujący w czasie ciąży oraz po narodzinach dziecka odgrywa wręcz kluczową rolę. Dlatego też przyszli rodzice powinni wiedzieć, jakie wsparcie finansowe im przysługuje w tym czasie, a także jak ma to wspomóc pokrywanie kosztów związanych bezpośrednio z opieką nad noworodkiem. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i piękne rezydencje od komornika. Każdy może je mieć! Licytacje w listopadzie 2023 Tylko 22 tys. 500 zł - z taką ceną komornik wystawia na licytację cały dom w Kretkach Małych (pow. brodnicki). W listopadzie podobnych okazji będzie w Kujawsko-Pomorskiem. Ale licytowane będą też prawdziwe rezydencje czy kompleksy domów, np. w Bydgoszczy.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 2.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Nawiedzone miejsca w Kujawsko-Pomorskiem. Tu straszy - lepiej się nie zapuszczać po zmroku! Duchy na Pomorzu i Kujawach? Mamy dla Was propozycje dla odważnych na halloweenową wycieczkę. W naszym regionie są miejsca, które miejscowi omijają na co dzień szerokim łukiem. Tajemnicze hałasy, zamglone postaci, niepokojące trzaski, a czasami i widma - oto dziesięć miejsc na Pomorzu i Kujawach, w których straszy.

📢 Wieczorne cmentarze na Wszystkich Świętych. Tak wygląda Toruń - mamy zdjęcia z drona! Od poranka (a w wielu przypadkach również od weekendu) można obserwować wzmożony ruch na toruńskich cmentarzach. Jest to oczywiście związane z dzisiejszym dniem Wszystkich Świętych. Podobnie jak to bywało również i w przypadku wcześniejszych lat, setki, a nawet tysiące zniczy rozświetliły groby naszych bliskich zmarłych. To też sprawia, że w szczególności po zmroku widok ten zapiera dech w piersi. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia przedstawiające wieczorny obraz toruńskich cmentarzy. 📢 Toruń. Kto chce kupić stację benzynową? Na sprzedaż trafiła nieruchomość przy ulicy Lelewela Za 2 miliony złotych jest do kupienia nieruchomość przy ulicy Lelewela w Toruniu zabudowana stacją paliw. 📢 Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek. Takie są szczegóły świadczenia ZUS Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek - mowa o dodatku dla sieroty zupełnej. Po tegorocznej waloryzacji wynosi on 553,30 zł. Na wydanie decyzji o wypłacie ZUS ma 30 dni.

📢 Zderzenie czterech aut na DK 15 we Wrockach k. Golubia-Dobrzynia. Droga zablokowana Do zderzenia doszło przed godz. 17.00 w miejscowości Wrocki k. Golubia-Dobrzynia na drodze krajowej nr 15. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Droga jest zablokowana.

📢 Zablokują drogę w Czarnowie, gdzie zginął 15-latek. Matka chłopca: "Chcemy, by ludzie usłyszeli o tej tragedii" W poniedziałek 6 listopada w Czarnowie okoliczni mieszkańcy zablokują drogę krajową nr 80. Protest będzie pokłosiem dramatu, do którego doszło tam 9 października, kiedy pod kołami samochodu zginął 15-letni Jakub. - Mój syn już głosu nie ma, ale chcemy, żeby ludzie usłyszeli o tej tragedii - mówi matka nastolatka. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Torunianie wyruszyli na cmentarze Już od najwcześniejszych godzin porannych ruch na wszystkich toruńskich cmentarzach był naprawdę duży. Mieszkańcy miasta wyruszyli na cmentarze, by oporządzić groby i udekorować je z okazji tegorocznej uroczystości Wszystkich Świętych.

📢 Cmentarz dla zwierząt w Toruniu. Jaki jest koszt pochówku i ile zwierząt zostało już pochowanych? Zwierzęta często traktowane są jako członkowie rodziny. Gdy przychodzi więc czas jego utraty, warto pożegnać swojego przyjaciela, zapewniając mu godne miejsce spoczynku. W Toruniu od 2008 roku funkcjonuje cmentarz dla zwierząt, który oferuje pochówek pupili. 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Maja Frykowska, czyli "Frytka" z "Big Brothera" po latach. Tak wygląda po latach na zdjęciach Maja Frykowska to dobrze znana widzom osoba. Kiedyś nosiła imię Agnieszka, a popularność i rozpoznawalność zyskała za sprawą uczestnictwa w reality show "Big Brother", emitowanego w TVN. O jej udziale stało się głośno po tym, jak na wizji doszło - rzekomo - do stosunku płciowego pomiędzy nią a Łukaszem "Kenem" Wiewiórskim. Oboje potem zaprzeczali, jakoby w jacuzzi uprawiali seks, ale informacja okraszona scenami z programu nabrała siły kuli śniegowej i już była nie do zatrzymania.

📢 Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. W tym roku padł rekord! Po raz dwudziesty pierwszy w święto Wszystkich Świętych zorganizowano kwestę na renowację grobów zasłużonych torunian. Datki tradycyjnie zbierano na cmentarzu św. Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Okolice Aqua Toruń. Nowoczesne budynki, a za nim chaszcze W samym centrum Torunia, przy ulicy Bażyńskich, na terenie MOSiR-u powstaje nowoczesny budynek. Będzie się w nim mieściła normobaria. Niestety, teren obok, którym zarządza prywatny właściciel, wygląda okropnie.

📢 Jak funkcjonuje toruńska spopielarnia? Jak dużo trzeba zapłacić za kremację? W Toruniu od 2013 roku możliwa jest kremacja. Spopielarnię przy Cmentarzu Centralnym założył Wiesław Laskowski. W rozmowie z Nowościami podzielił się nie tylko tym, jak działa to miejsce, lecz także swoimi refleksjami w sprawie przeprowadzanych pogrzebów. 📢 Oto znani mieszkańcy Kujawko-Pomorskiego, którzy odeszli w ostatnim roku Choć odeszli, to zostawili ślady w swojej "małej ojczyźnie". Wspominamy mieszkańców Pomorza i Kujaw, którzy zmarli w okresie od listopada 2022 roku do końca października 2023 roku. 📢 Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik, publikowanych w sieci przez internautów. Zobacz! Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik w sieci – stworzonych, a także opublikowanych oraz udostępnionych przez internautów. Ogromne zainteresowanie tymi humorystycznymi obrazkami świadczy więc o tym, że zbliża noc, jaka co roku wywołuje liczne kontrowersje i sprzeczne opinie. Jako zachodnie święto, Halloween przyjęło się również w Polsce, choć wiele osób podchodzi do niego z dużym dystansem. Zwyczaje z nim związane to między innymi chodzenie z cukierkami od domu do domu w upiornym przebraniu bądź uczestniczenie w halloweenowych imprezach. Specjalnie na tę okazję przygotowywane są charakterystyczne przekąski, przypominające swym kształtem motywy z piekła rodem. Ponadto wśród modowych trendów, które królują jesienią nie zabrakło miejsca na halloweenowe stroje, a nawet manicure, fryzury czy makijaże. Popularne stały się wręcz pełne stylizacje, wyróżniające się mrocznymi barwami, wzorami, a także dodatkami, przymocowanymi do strojów bądź wplatanymi we włosy. W związku z tym, że Halloween wzbudza kontrowersje w internecie pojawiło się sporo memów, komentujących to święto oraz sposób jego obchodzenia. Twórcy zabawnych obrazków podeszli do tematu z przymrużeniem oka, a także niemałym dowcipem. Zobacz najpopularniejsze grafiki o Halloween i uśmiechnij się!

📢 Mroczne sekrety Torunia. Halloweenowy spacer po mieście przeszedł ulicami Starówki Halloween bezsprzecznie stało się wydarzeniem, na które czeka wiele osób. Jest to atrakcja i chwila do zabawy. W związku z tym co roku powstaje wiele wydarzeń, na które mają okazję wybrać się także mieszkańcy Torunia i okolic. Mroczne sekrety Torunia. Halloweenowy spacer po mieście przeszedł dziś ulicami Starego Miasta. Jakie tajemnice poznali uczestnicy? 📢 Siatka dilerów z Torunia rozbita. 200 funkcjonariuszy, 26 zatrzymanych, zabezpieczone narkotyki warte milion złotych Policjanci z komendy miejskiej w Toruniu i komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, przy wsparciu kontrterrorystów, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizowała się w handlu narkotykami. Zatrzymali 26 osób. 12 osób trafiło do aresztu. Część zatrzymanych to czynni pseudokibice piłkarskiego klubu z Torunia.

📢 Taki pies pasuje do twojego znaku zodiaku - znaki zodiaku a rasa psa. Z tym zwierzakiem stworzysz duet idealny! Znak zodiaku ma wpływ na charakter i osobowość człowieka - czy ktoś jest wesoły i energiczny, cichy i zamknięty w sobie, czy może poważny i ambitny. Znak zodiaku poprzez definiowanie naszego usposobienia, ma wpływ również na to, jakie zwierzę będzie idealnym kompanem dla danego człowieka. Ruchliwy i szczekający pies, który zarazi cię swym entuzjazmem? A może leniwy kanapowiec, który będzie ci towarzyszył w długie wieczory w domu? Zobacz, który pies pasuje do twojego znaku zodiaku! 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez na starówce Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Wszystko za sprawą "Kosmicznych otrzęsin UMK"! Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Ukończyłeś 60. rok życia? Oprócz tej emerytury, należy Ci się dodatek, który może ją podwoić! Jak go zdobyć? Jeżeli przebywacie obecnie emeryturze, to powinniście zwrócić uwagę na możliwość uzyskania tego dodatkowego świadczenia. Nie wszyscy o nim wiedzą, a może ono wynieść nawet drugie tyle, co emerytura minimalna. Przeczytaj, jak zdobyć ten dodatek! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

