Prasówka 30.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [30.01.2024 r.] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [29.01.2024 r.] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [30.01.2024 r.] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Horoskop dzienny na jutro (30.01, wtorek). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Sprawdź horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Zobacz, co według horoskopu może się wydarzyć we wtorek 30.01.2024. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (wtorek, 30.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Masz taką chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Trzeba zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Vintage zabawki z okresu PRL osiągają rekordowe ceny na portalach aukcyjnych. Tyle można na nich zarobić! Czy pamiętacie czasy, gdy zabawki z PRL były naszym największym skarbem? Okazuje się, że te stare pamiątki z dzieciństwa mogą teraz przynieść nie tylko sentymentalne wspomnienia, ale także całkiem pokaźną gotówkę. Odkryjcie, jakie rekordowe ceny osiągają niektóre z tych kultowych gadżetów sprzed lat. 📢 Kto mógł się tego spodziewać? 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 Najbardziej topowe stylizacje paznokci w sezonie zimowym 2023/2024. Co króluje wśród topowych stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Leki refundowane 2024. Zmiany ważne dla pacjentów! Znamy nową listę leków refundowanych w 2024 roku Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in.flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie?

📢 Ceny energii 2024! Druzgocące wiadomości dla wielu właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 SUV-y warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele według ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Od początku stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Najważniejsze zmiany, jakie czekają na pracowników od stycznia 2024. Co się zmienia? To nie tylko minimalna! W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze? 📢 Dostaniesz 500 złotych bonusu finansowego dla seniorów w 2024 roku? Sprawdź, czy spełniasz warunki do przelewu Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Oto informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku.

📢 Takich promocji nie było dawno! Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia!

📢 Podwyżki dla seniorów od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 W krainie PRL-owskiego handlu. Odkrywamy fascynujące zdjęcia sklepów, marketów i targów ze zbiorów NAC Sklepy w czasach PRL-u kojarzą się nam z wieloma aspektami. Dla niektórych stanie w ciągnących się kolejkach, braki towarów na półkach oraz kartki na produkty to historia, do której nie chcą już wracać. Są też tacy, którzy wspominają czasy PRL-u z lekkim sentymentem, bowiem ówczesna rzeczywistość wiązała się z wieloma wyzwaniami i przygodami. Zobaczcie sami, jak wtedy wyglądały sklepy, targi oraz markety. 📢 Nie wolno zwolnić pracownika przed emeryturą? Kogo obowiązuje wiek ochronny? Do kiedy? W dzisiejszych czasach wielu pracodawców woli zatrudniać młodych pracowników niż tych doświadczonych. Osoby, które przekroczyły 50. rok życia i zostały zwolnione z pracy często mają duży problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z tymi, którzy zbliżają się do emerytury. Tu jednak z pomocą przychodzą przepisy i tak zwany wiek ochronny. Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika przed emeryturą?

📢 Jakie będą podwyżki pensji dla nauczycieli 2024! Znamy stawki i terminy! Ile dostaną nauczyciele? [Aktualizacja] Pierwotnie ustawa okołobudżetowa przewidywała znaczący wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli w trwającym już 2024 roku. Jednak prezydenckie weto postawiło tę sprawę w stan niepewności. Pomimo tego jednak zarówno Prezydent, jak i Minister Finansów złożyli odpowiednie, nowe projekty ustawy okołobudżetowej. W treści tych ustaw również uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Ile mają oni dostać? Od kiedy zaczną obowiązywać nowe, ewentualnie uchwalone przepisy? Czy nauczyciele otrzymają wyrównanie za początek roku?

📢 Emerytura przyszłości w ZUS? Są wyliczenia dla przyszłych seniorów. Tyle dostaniesz za 20-25 lat! Od kiedy nowe zasady wyliczenia emerytury? Komunikaty dotyczące przyszłych emerytur przedstawiane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie napawają optymizmem. Już sama tylko prognoza najbliższych czterech lat zakłada, że przybędzie w Polsce emerytów i to w gwałtownym tempie. To jednak dopiero cisza przed burzą, a wiele wskazuje na to, że za kilkanaście lat sytuacja emerytów nie będzie tak dobra. Tak, sytuacja tych przyszłych emerytów, którzy obecnie pracują i są np. w wieku 40 lat. Będą oni otrzymywać niskie świadczenia.

📢 Odbierz bon od ZUS dla emerytów! Komu należy się dodatkowe świadczenie i jak otrzymać przelew? Wkraczamy w nowy rok, a seniorzy otrzymają niecodzienne pocztówki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Listy te kryją w sobie coś więcej niż tylko informacje podatkowe. Dowiedzmy się, dlaczego emeryci otrzymują "bon od ZUS" i kto może liczyć na dodatkowe świadczenie. 📢 Emerytura wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku?

📢 Renta Wdowia z Nowymi Limitami! Będzie niższa niż zakładano? Wyliczenia [27.01.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 Absurdalne emerytury policjantów? Jest ich więcej niż funkcjonariuszy na czynnej służbie! Wysokie świadczenia emerytalne otrzymuje coraz większa liczba mundurowych. W 2023 roku aż 8 tysięcy policjantów przeszło na emeryturę. To jest też dla nich coraz bardziej opłacalne dzięki rekordowej rewaloryzacji emerytur i rent resortowych. Ta wynosi 12 procent.

📢 Pogranicze w ogniu. Co się działo w Toruniu i okolicach w pierwszym roku powstania styczniowego? W poniedziałek 22 stycznia minęła 161. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Podobnie jak to było w roku ubiegłym, członkowie toruńskiego oddziału Związku Szlachty Polskiej uczcili rocznicę składając kwiaty na grobach pochowanych w Toruniu powstańców. Tym razem uhonorowali w ten sposób poruczników Piotra Wróblewskiego i Stanisława Waltera, spoczywających na Cmentarzu Garnizonowym. 📢 Posłanka wygadała się na antenie. Iwona Hartwich: - Może nie mam matury, ale mam doktorat z życia Posłanka z Torunia sądziła, że wywiad radiowy już się zakończył i niechcący ujawniła kilka szczegółów z życia prywatnego. - Dobrze, że pani redaktor mnie uprzedziła, bo mogłam popłynąć – śmieje się Iwona Hartwich.

📢 Torunianka z szansą na Maturalnego Nobla! Marcelina Marciniak działa na rzecz młodych i chce by w końcu ich usłyszano Marcelina Kaja Marciniak ma szansę zdobyć Maturalnego Nobla, czyli specjalne stypendium dla młodych, którzy chcą zmieniać i już zmieniają świat. W rozmowie z „Nowościami” podzieliła się swoimi refleksjami i opowiedziała o swoich pasjach oraz osiągnięciach.

📢 Toruń. Wypadek przy ul. Turystycznej! Zderzenie dwóch samochodów osobowych Przed godz. 8.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych przy ul. Turystycznej w Toruniu.

📢 Toruń. Wypił 100 ml wódki z sąsiadem i pojechał do narzeczonej, która poroniła. Sąd dał mu szansę: nie ma zakazu kierowania Sąd Rejonowy w Toruniu dał szansę młodemu mężczyźnie, którego policja złapała na drodze po alkoholu. Wypił dwa kieliszki imieninowej wódki, odczekał 3 godziny i pojechał do narzeczonej, która poroniła. Gorzko tego w sądzie żałował... 📢 Waloryzacja 13. i 14. emerytury będzie w takiej wysokości? Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024?

📢 WOŚP 2024. Nowy rekord w Toruniu! Daliśmy na WOŚP ponad milion złotych! 1.084. 403, 31 zł - takiej kwoty doliczono się dotąd w czterech toruńskich sztabach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A to na pewno nie koniec, bo licytacje w internecie wciąż trwają. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 29.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 29.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 29.01.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 29.01.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Daleko od..., czyli spotkanie prezydenta Torunia i jego ludzi z mieszkańcami Podgórza Na tereny u wylotu ulicy Nieszawskiej cywilizacja jeszcze nie dotarła. Nie ma tam wodociągu i kanalizacji, nie docierają również autobusy komunikacji miejskiej. Na poprawę warunków się nie zanosi, bo podłączenie stojących tam domów do miejskiej sieci wod-kan wymaga jej bardzo kosztownej rozbudowy. W takim razie może łatwiej i taniej byłoby skorzystać z usług sąsiedniej gminy?

📢 Studniówka 2024. Bal Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu. Tak się bawiliście w sobotę W sobotę, 27 stycznia, odbyła się druga część uroczystej studniówki 2024 maturzystów reprezentujących Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Oczarowujący bal rozpoczął się punktualnie o godzinie 20.00

📢 WOŚP 2024. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczęła swój finałowy koncert w Toruniu [Światełko Do Nieba] Barwnie ubrani wolontariusze rozdający na ulicach czerwone serduszka, pierwsze koncerty i zabawy w orkiestrowym miasteczku - tak toruńska WOŚP rozpoczyna swoje finałowe granie. A atrakcji szykuje się całe mnóstwo. 📢 Wielkie Morsowanie z WOŚP 2024 w Kamionkach Małych pod Toruniem. Tak pomagaliście w niedzielę! Tak było podczas wielkiego morsowania w Kamionkach pod Toruniem dla WOŚP 2024. Zobaczcie galerię zdjęć!

📢 Dzieci Szmalcówki, czyli z kamerą przez wojenne tragedie mieszkańców Pomorza Znów rozdarł się worek z historiami - takimi przeszywającymi do szpiku kości. Każda poruszająca, każda jest warta filmu. Wszystkie właśnie dzięki filmowi wypłynęły poza rodzinne archiwa. Ich wydobyciem zajmuje się ekipa Instytutu Filmowego Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, która pracuje nad filmem o toruńskiej Szmalcówce.

📢 Tak mieszkają największe gwiazdy disco polo. Wybrali domy na wsi. Który robi większe wrażenie? Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk z zespołu Akcent i Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" to obecnie największe gwiazdy muzyki disco polo. Sypią przebojami jak z rękawa od lat. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie. 📢 Nie tylko Gdańsk: Pomorskie na ferie zimowe. Fajne i nietypowe atrakcje dla dzieci blisko Trójmiasta - kina 7D, gokarty i inne zabawy Warto wybrać się na ferie z dziećmi nad morze. Jest tam taniej niż w górach, atrakcji nie brakuje, a powietrze jest aż gęste od jodu. Gdańsk, Gdynia i Sopot przygotowały ciekawą ofertę na ferie zimowe, ale jeśli nie lubicie tłoczyć się w dużych miastach, mamy dla was przydatny przewodnik po zimowych atrakcjach całego woj. pomorskiego. Co warto zobaczyć i zrobić w czasie ferii zimowych z dziećmi niedaleko Trójmiasta? Zebraliśmy dla was 9 najciekawszych atrakcji - to gotowe pomysły na zabawę i wypoczynek dla całej rodziny!

📢 Tramwajowe torowisko przy ulicy Kościuszki będzie zmodernizowane. I nie tylko ono Niebawem kolejny odcinek torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kościuszki - od wjazdu na teren kościoła pw. Chrystusa Króla do ulicy Olbrachta doczeka się kompleksowej modernizacji.

📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy. 📢 Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych w Toruniu. Tak działa od środka! W ubiegłą niedzielę, czyli 21 stycznia, na mapie Torunia pojawił się nowy punkt – Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych. Cel jest jeden – stworzyć przestrzeń dla seniorów, w której będą mogli porozmawiać, napić się kawy i zyskać pomoc w najróżniejszych sprawach. Zajrzeliśmy do środka, by sprawdzić, jak działa. A działa naprawdę świetnie! 📢 UMK włącza się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Turniej sportowy o Puchar Dziekana Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra również na UMK. Do walki o zdrowe płuca przyłączył się miedzy innymi Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Organizatorzy przygotowali turnieje sportowe i licytację.

📢 Toruń. Na budowie studia filmowego ECF Camerimage mnożą się odkrycia archeologiczne Tego można było się spodziewać. Teren na Jordankach, na których obecnie jest budowane studio filmowe Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage odsłania kolejne historyczne skarby.

📢 Polsko-holenderskie trojaczki z Torunia z wizytą u prezydenta. Poznajcie Rozalkę, Marysię i Bernarda Na świat przyszły już w listopadzie, a prezydenta miasta Torunia, Michała Zaleskiego, odwiedziły w piątek, 26 stycznia. Polsko-holenderskie trojaczki przez ręce rodziców odebrały specjalny prezent w Urzędzie Miasta. 📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska. 📢 Tabela emerytur po waloryzacji 2024. Ile wyniesie emerytura netto od marca? Oto stawki Waloryzacja emerytur 2024. Takie emerytury dostaną seniorzy od marca. Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2024 roku. Wyniósł on 11,9%. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie są teraz stawki brutto i netto emerytur.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 7 zachwycających plaż Madery. Portugalska wyspa wiecznej wiosny zachwyca widokami Madera to prawdziwy turystyczny diament wśród światowych wysp. Należący do Portugalii ląd słynie przede wszystkim z zachwycających krajobrazów i dobrej pogody. Wyspa wiecznej wiosny nie zawodzi także w kwestii miejsc na relaksujący wypoczynek – dowodem jest istnienie tych zapierających dech w piersiach plaż. 📢 Studniówka 2024. Maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się w Warszewicach Maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zdecydowali się na studniówkę poza miastem. Bawili się w Warszewicach. 📢 Sami znamienici goście! Marszałkowski Bal Dobroczynny 2024 w Toruniu. Zobaczcie naszą fotorelację! Marszałkowski Bal Dobroczynny odbywa się po raz dwunasty. Pojawili się na nimi goście ze świata polityki, filmu, biznesu, nauki i innych. Zebrano fundusze na wybrane placówki, a zabawa jeszcze trwa i jest zaplanowana niemal do białego rana. Zobaczcie galerię zdjęć z jednego z ważniejszych wydarzeń w Toruniu!

📢 Studniówka 2024. Tak było na balu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu Na studniówce w hotelu Filmar bawili się na studniówce tegoroczni maturzyści z jednej z najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce.

📢 Studniówka 2024. Na balu w "Filmarze" bawili się maturzyści z VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu [ZDJĘCIA] Szaleństwo studniówkowej nocy już za maturzystami z VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Bawili się w restauracji hotelu "Filmar". 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły! 📢 Studniówka V LO w Toruniu. Tak bawili się uczniowie. Zobaczcie zdjęcia! Tak podczas swojej studniówki w sali na Jordankach bawili się uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Obejrzyjcie naszą fotorelację!