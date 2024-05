Prasówka 30.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 30.05.2024”?

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 30.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 30.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [30.05.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [30.05.2024] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [30.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [30.05.2024] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [30.05.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Tak wpływa na zdrowie borówka amerykańska. Kto powinien jej unikać? [30.05.2024 r.] Wkrótce rusza sezon na borówkę amerykańską - zaczyna się on w czerwcu i trwa do września. W tym okresie owoce te są najłatwiej dostępne i najbardziej soczyste. Borówki amerykańskie cieszą się ogromną popularnością nie tylko ze względu na swój smak, ale także liczne korzyści zdrowotne, jakie oferują. Zobacz, jak działają owoce borówki amerykańskiej na organizm człowieka oraz kto powinien ich unikać. Szczegóły w galerii.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto [30.05.2024] Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy [30.05.2024 r.] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [30.05.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [30.05.2024 r.] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium [30.05.2024] W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [30.05.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje [30.05.2024] Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić. 📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać [30.05.2024 r.] Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [30.05.2024] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda! 📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [30.05.2024] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze.

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki [30.05.2024] Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [30.05.2024] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Sporo nowych dróg krajowych powstanie w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższej dekadzie [30.05.2024] W najbliższych 10 latach w Kujawsko-Pomorskiem powstanie 160 kilometrów nowych dróg krajowych. Wyłonieni w przetargach projektanci już pracują nad ich dokumentacją. Wybudują 6 obwodnic, dokończą S5 i S10. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 29.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 29.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 UMK z nowym obiektem. Centrum Nauk Technicznych już działa Największa uczelnia w regionie może pochwalić się kolejną nowoczesną placówką - Centrum Nauk Technicznych UMK w Toruniu będzie zapleczem badawczo-dydaktycznym Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. 📢 Tak Apator Toruń walczył w Częstochowie. Zobaczcie zdjęcia Apator Toruń przegrał w Częstochowie 40:50 w zaległym meczu PGE Ekstraligi. Mamy zdjęcia z toru, parkingu i trybun

📢 Kiedy zostanie wbita pierwsza łopata na budowie S10 między Bydgoszczą a Toruniem? Głos zabrał wojewoda Członkowie Stowarzyszenia „Droga ekspresowa S10”, którzy obradowali w Bydgoszczy, są zgodni: Trzeba jak najszybciej budować całą trasę między Szczecinem a Warszawą, zachowując przy tym wymogi środowiskowe. 📢 Oto pomysły turystyczne na długi weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie! Niektórzy mają wolny cały długi tydzień, inni cztery dni… To doskonała okazja do wybrania się na wycieczkę po naszym regionie, zwłaszcza że aura sprzyjać będzie aktywności na świeżym powietrzu. Zobaczcie, co można robić w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Toruń. Michał Zaleski uniewinniony w sprawie nagród! Ostateczna decyzja GKO w Warszawie. Nagana uchylona, winy nie było To już finał głośnej afery o miliony złotych na nagrody i dodatki specjalne wypłacone przez prezydenta Torunia bez uzasadnienia na piśmie. Główna Komisja Orzekająca w Warszawie wydała ostateczną decyzję: uchyliła Michałowi Zaleskiemu karę nagany, całkowicie uniewinniając go od zarzutów.

📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Pilne! Złe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę w tych latach! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie?

📢 Toruń. Kontrola w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim już się rozpoczęła. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta Nie milkną głosy w sprawie ogłoszenia, które pojawiło się w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Prezydent Torunia Paweł Gulewski zapowiedział kontrolę. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec także postanowił wszcząć postępowanie w sprawie wykupu dodatkowej opieki pielęgniarskiej. 📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Wyprzedaż w armii. Tanie sprzęty można kupić od wojska! Zobacz, co AMW ma obecnie w swoim asortymencie [ceny, zdjęcia] W oficjalnym sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można znaleźć wiele ciekawych sprzętów, gadżetów oraz ubrań wojskowych. Co konkretnie i za ile można kupić? Tego dowiesz się z naszego materiału. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii. 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Kto dziś jeszcze tak mówi? Gwara miejska nie brzmi znajomo. Czy znasz te słowa? Sprawdź! Gwara miejska to słowa, które na przestrzeni lat wrosły w miejscowy obieg miasta. Te zmienia się cały czas. Zmieniają się również słowa używane przez mieszkańców. Te, które popularne były jeszcze kilkadziesiąt lat temu teraz praktycznie wyszły już z użycia. W wielu częściach regionu cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla danego obszaru. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie! 📢 Wyjątkowe czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Niewyobrażalnie cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 UWAGA! Większa liczba emerytów dostanie dodatek 500 zł. Sprawdź, czy się załapiesz! Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Zobacz, jak złożyć wniosek i zobacz, czy się kwalifikujesz. 📢 Będą masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają o te rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej. 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy, jak kto wygląda w Toruniu! 📢 Tysiące złotych na wczasy pod gruszą w 2024 roku! Dodatek wakacyjny nawet na kilka tysięcy złotych Pracownicy na umowie o prace mogą starać się o specjalny dodatek wakacyjny 2024. Mowa tu o wczasach pod gruszą. One nie są przeznaczone dla wszystkich, ale pewna bardzo szczególna i spora grupa pracowników może liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Co więcej, niektórzy dostaną nawet kilak tysięcy złotych! Kto i ile dokładnie? Wyjaśniamy!

📢 Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wyższa niż zwykle? Będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia! Od kiedy nowa minimalna krajowa? Wymóg nałożony przez UE będzie oznaczać wyższa minimalną pensję? Wiele na to wskazuje - już teraz ministerstwo prowadzi prace w tym zakresie, aby wprowadzić zasady wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej! To oznaczałoby podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o ponad 600 złotych! Jakie miałyby zasady ustalania minimalnej krajowej? 📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu. Wyższe świadczenie nawet o kilkaset złotych. Sprawdź, o ile wzrosły świadczenia emerytalne Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. Więcej szczegółów i tabela wyliczeń w naszym materiale. 📢 Wdowia renta 2024. Mamy nowe wyliczenia! Ile dostanie wdowiec? [STAWKI] Wdowy i wdowcy mają bardzo poważny problem, gdy przychodzi do próby pogodzenia domowego budżetu z nagłą obniżką tego, ile faktycznie można wydać. Po śmierci współmałżonka problem jest ten bardzo bolesny. Od długiego czasu mówi się o zmianach w rencie wdowiej - jakie propozycje są przedstawiane? Na co będą mogli liczyć wdowcy i wdowy?

📢 To tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i nietuzinkowe wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu! Te piękne rezydencje i wille można kupić! Więcej w naszej galerii. 📢 Oto jakie zwierzęta zostały złapane w fotopułapce! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 29.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Toruń. Najlepsze sztafety biegowe ścigały się na Rudelce. Zobaczcie fotorelację We wtorek (28.05) w toruńskim lasku na Rudelce zorganizowano 1. Towarzyskie Przełajowe Mistrzostwa Torunia w biegach sztafetowych 4 x 2000m. Obejrzycie naszą fotorelację z tego wydarzenia.

📢 Wielki toruński piknik archiwalny, czyli pospolite ruszenie - zupełnie niepospolite Czegoś takiego jeszcze w Toruniu nie było. Wiele instytucji otworzy swoje archiwa, bądź podwoje, aby można było tam o archiwach mówić. Po raz pierwszy drzwi otwarte organizuje Archiwum Wojskowe. Aby wejść za jego bramę należy się jednak wcześniej zapisać. Termin zapisów upływa w piątek 31 maja. 📢 Kompost z plastikiem. Czytelnicy alarmują w sprawie budowy nowego ronda Czy ktoś oszalał? - zadzwonił do nas poirytowany czytelnik. - Poszatkowali krzaki i trawę razem plastikami i szkłem. Sprawdziliśmy kto stoi za bezmyślną wycinka zieleni przy wylocie z Torunia.

📢 Dostaniesz 1000 zł dodatku do pensji. Kto i na jakich zasadach dostanie pieniądze? Sprawdź szczegóły Specjalny projekt ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony przez Sejm. Poinformowała o tym ministra resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodatek 1000 złotych do pensji otrzymają m.in. pracownicy pomocy społecznej. Kto jeszcze?

📢 Gdzie mieszka Martyna Wojciechowska? Modna kuchnia i salon znanej podróżniczki. Nowoczesny dom Martyny Wojciechowskiej na zielonym Żoliborzu Martyna Wojciechowska mnóstwo czasu spędza poza domem, ale uwielbia wracać po podróżach do swojego mieszkania w stolicy. Tutaj uwiła swoje przytulne gniazdko. Apartament dziennikarki pełen jest pamiątek z różnych części świata. Zobacz, jak stylowo urządziła mieszkanie Martyna Wojciechowska. Koniecznie zajrzyj do przytulnego domu podróżniczki w modnej warszawskiej dzielnicy. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem zaskoczy. Nadciągnie niewielkie ochłodzenie, będą deszcze i burze z gradem Jeszcze we wtorek w centrum naszego regionu temperatura osiągnie 27 stopni Celsjusza, ale w środę wszystko na co będzie stać naturę to 22-23 stopnie. W niedzielę ociepli się do około 25 stopni. 📢 Kibice na derbach GKM Grudziądz - Apator Toruń. Kolorowo i głośno na trybunach - zobaczcie zdjęcia! Około ośmiu tysięcy kibiców z Grudziądza i Torunia kibicowało żużlowcom w derbach Pomorza GKM - Apator. Było kolorowo, głośno, momentami także bardzo gorąco. Tak kibicowaliście żużlowcom w meczu w Grudziądzu.

📢 Szpital w Toruniu poszukuje pielęgniarek. Jak wygląda ich praca? Jakie są zarobki? Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu szuka pielęgniarek i położnych zainteresowanych pracą w tej lecznicy. "Nowości" sprawdziły, co im oferuje.

📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami. Zobaczcie, co się działo! Mamy dla Was kolejną gorąca fotorelację z imprez w toruńskiej Labie! Zobaczcie, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Więcej zdjęć w galerii. 📢 Znani torunianie z mamami. Zobaczcie piękne i wzruszające zdjęcia! Z okazji Dnia Matki poprosiliśmy znanych mieszkańców Torunia o zdjęcie z mamą. Powstała z tego wzruszająca galeria fotografii. Wśród nich znaleźli się samorządowcy, pisarze, sportowcy, a także osoby związane z kulturą. Część zdjęć została wykonana w dzieciństwie. Poznajecie, kto się na nich znajduje?

📢 Podmurna 31. Była tu redakcja "Nowości", teraz będzie hostel "Happy Street". Zobacz, jak wygląda w środku Ten adres - Podmurna 31 w Toruniu wiele osób pewnie jeszcze kojarzy z siedzibą redakcji "Nowości". Nie ma nas tam jednak od końcówki 2020 roku. Niebawem w tym miejscu ruszy zaś hostel.

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Święcenia w Toruniu. Diecezja ma dwóch nowych kapłanów Dwóch diakonów przyjęło święcenia kapłańskie w katedrze świętych Janów w Toruniu w sobotę 25 maja. 📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni.

📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem. Lider na mapie pojawia się aż 14 razy! Sprawdziliśmy, jakie nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem są najpopularniejsze. Lider na mapie regionu pojawia się aż 14 razy. Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie kujawsko-pomorskim? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Legendarna karczma "Pod Kotwicą" została zniszczona. Z jej wystroju, dzieła wybitnych artystów, nic nie zostało Ignorując wytyczne konserwatora zabytków, nowy właściciel karczmy "Pod Kotwicą", w miejscu witraża od strony ul. Łaziennej wstawił plastikowe okno i takie same drzwi. Z wnętrza zniknęły również pochodzące z lat 70. ubiegłego wieku płaskorzeźby. W tej chwili nie wiadomo jednak, kiedy i przez kogo zostały zniszczone.

📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Dodatki emerytalne w 2024 roku. Na te dodatki można liczyć w tym roku. O jakich świadczeniach przy emeryturze warto pamiętać? Poważna inflacja z 2022 i 2023 roku poważnie dotknęła w szczególności emerytów i rencistów. W 2024 roku będą mogli oni skorzystać z szeregu udogodnień i wzrostów świadczeń, które mają zrekompensować ten niezwykle trudny czas. Jednak to nie tylko 13. i 14. emerytura, czy waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Co jeszcze zyskają seniorzy? Na jakie dodatki i ulgi mogą liczyć? O co warto się postarać? 📢 Te modele samochodów często trafiają na naprawę i nie osiągają dobrych wyników Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz! [archiwalne zdjęcia] Toruń z okresu dwudziestolecia międzywojennego na wyjątkowych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jak wyglądało życie w tamtym czasie?

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Przeszłaś na emeryturę w złym miesiącu? Dostaniesz za to wypłatę! TK zdecydował o rekompensacie Już teraz wiadomo, że przyszły rząd będzie musiał się postarać o odnalezienie dodatkowych miliardów złotych, aby wyrównać tzw. czerwcowe emerytury. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wypłaty z ZUS dla emerytów, którzy przeszli na świadczenia w czerwcu, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego też dodatkowy zastrzyk gotówki obejmie te osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dlaczego tak jest? Ile będzie to kosztować państwo? Dlaczego czerwcowe emerytury były niższe? 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Toruń w latach 70. Tak prezentowało się miasto 50 lat temu! Unikalne zdjęcia archiwalne Przedstawiamy kolejną porcję archiwalnych zdjęć Torunia z fotograficznego skarbca Tadeusza Zakrzewskiego. Znów dominują widoki z lat 70., chociaż na końcu galerii umieściliśmy dwa zdjęcia starsze.

📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje?