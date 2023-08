Prasówka 31.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci”?

Prasówka 31.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - sprawdź wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Dom Macieja Kurzajewskiego i Kasi Cichopek - tak ma wyglądać. Wnętrza to dzieło projektanta gwiazd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają w nowym domu. Wnętrza projektuje znany i ceniony wśród gwiazd projektant - Jonatan Kilczewski. Niedawno artysta pokazał w sieci, jak będzie wyglądać garderoba gwiazdy "Pytania na Śniadanie". Jej wygląd zachwycił projektantów!

Prasówka 31.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023 roku. Te znaki zodiaku czekają finansowe kłopoty Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca przyszłości poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczcie, co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze, a które mogą wpaść w tarapaty? A może ktoś ma szanse na wygraną? Sprawdzamy horoskop finansowy na najbliższe dni. 📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Dawid Kwiatkowski - tak wygląda mieszkanie muzyka. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia! 📢 Modne paznokcie od Ukrainek - mamy zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 i nie tylko Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Anna Lewandowska - tak urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24 - mamy listę zmian. Takie są wyliczenia wypłat nauczycieli Do rozpoczęcie roku szkolnego zostało już niewiele czasu. To czas wzmożonej pracy nauczycieli. Lada dzień rozpoczyna się matury poprawkowe, ustalane są plany zajęć, zaczną się rady pedagogiczne. Rok szkolny rozpocznie się 4 września i będzie trwał do 26 czerwca. Ile będzie wynosiło wynagrodzenie nauczycieli w 2023 i 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Andrea Bocelli na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Niezwykły koncert słynnego tenora! ZDJĘCIA W sobotni wieczór (26 sierpnia) w Chorzowie wystąpił Andrea Bocelli. Był to pierwszy tak duży koncert muzyki klasycznej na Stadionie Śląskim i jednocześnie największy biletowany występ włoskiego tenora w naszym kraju. Legendarny Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Obchody 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu W środę 30 sierpnia w toruńskich Jordankach odbyły się obchody 30-lecia WFOŚiGW. Podsumowano działania na rzecz środowiska i uhonorowano zasłużonych pracowników. Zwieńczeniem jubileuszu był koncert Alicji Majewskiej. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Kujawsko-Pomorskie: tak mieszkają miliarderzy z regionu. Te wille i rezydencje są teraz do kupienia! Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobacz, ile trzeba wydać! 📢 Te samochody używane są mało awaryjne. Kupuj świadomie zgodnie z rankingiem ADAC Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 Masz te symptomy? Rozpoznaj objawy niedoboru kwasów omega-3 w organizmie! Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało? 📢 Czym jest kawa kuloodporna? Jak ją przyrządzić, jakie ma działanie i kto może ją pić W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy.

📢 Planowane wyłączenie prądu w regionie Kujawsko-Pomorskim. Sprawdź, czy dotyczy również Twojej lokalizacji Znamy najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach prądu w regionie kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, gdzie w ciągu najbliższych dni zabraknie energii elektrycznej. 📢 Przeglądaj okazje na rynku nieruchomości w regionie Kujawsko-Pomorskim. Oferowane niedrogie domy do remontu. Bieżące ceny nieruchomości Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Poznaj lokalne słownictwo wykorzystywane wyłącznie w Kujawsko-Pomorskim. Czy zrozumiesz, co oznaczają te wyrażenia? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Sprawdź ile zarabiają żołnierze w 2023. Wojsko Polskie prowadzi rekrutację i kusi wysokimi kwotami Obecnie w Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się również podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co też sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej - wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. A jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? 📢 Zmiany w szkolnictwie na nowy rok szkolny. Co przyniesie 1 września 2023 roku? Nowy rok szkolny 2023/2024 przyniesie zmiany w oświacie. Będzie dodatek dla nauczycieli i nowy przedmiot w programie nauczania. Czego konkretnie mogą spodziewać się uczniowie i nauczyciele od września?

📢 Oto wnioski z raportu ADAC 2023. Poznaj oszałamiające SUV-y, które warto rozważyć lub nawet nabyć SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Wyprzedaż AMW. Odkryj, co i po jakich cenach można teraz nabyć od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Poznaj zapomniane wyrażenia zastosowywane w toruńskich i okolicznych domach. Odkryj sekrety Gwary Toruńskiej! Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie! 📢 Chcesz kupić auto hybrydowe? Przejrzyj ranking najmniej awaryjnych silników hybrydowych Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Czy jesteś zwolniony z opłaty abonamentowej RTV w 2023 roku? Sprawdź, czy spełniasz kwalifikujące warunki! Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Udostępniamy listę osób zwolnionych z opłaty i podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy krok po kroku. 📢 Drugi Titanic! Rewelacyjne atrakcje i bilety na pokładzie statku Icon of The Seas Jak poinformowało biuro prasowe przedsiębiorstwa Royal Caribbean International, największy wycieczkowiec świata, Icon of the Seas, wypłynął na otwarte wody. To statek, który robi niesamowite wrażenie. Niektórzy określają go jako nowy Titanic. Zobaczcie, jak wygląda oraz jakie atrakcje czekają na turystów. Najwięcej atrakcji jest dla rodzin. 📢 Fortuna za zwyczajne 5 groszy? Jak rozpoznać cenne monety i banknoty? Poznaj wskazówki! Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Nowe dodatki do emerytur dla małżeństw. Dowiedz się więcej o szczegółach wypłaty tych świadczeń! Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Podajemy stawki! 📢 Emerycie, po waloryzacji otrzymasz tę kwotę na rękę. Emerytura w lipcu 2023 Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii.

📢 Tak żyją miliarderzy z Kujawsko-Pomorskiego! Ich luksusowe posiadłości są na sprzedaż Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem Android, usuń tę aplikację, aby uniknąć strat finansowych Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Najmniej awaryjne samochody według rankingu ADAC. Używane auta, które rzadko ulegają awariom! Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Szczegóły poznacie w galerii!

📢 Nowy dodatek za staż małżeński dla seniorów! Nawet do 5 tysięcy złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada?

📢 Stare monety i banknoty z PRL-u mogą przynieść duże pieniądze! Sprawdź, ile dziś można za nie otrzymać Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Te SUV-y niezwykle rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Dostajesz za wysokie rachunki za prąd? Poznaj przyczynę! Wiemy jaki błąd popełniasz! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły! 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Obecnie jest warta krocie - zdjęcia i ceny z sierpnia 2023 Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 10-letnie auta osobowe, które mają najmniej usterek. Samochody najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Znaki zodiaku - tym znakom gwiazdy wróżą duże pieniądze. Uważaj, aby nie przegapić okazji Niby pieniądze szczęścia nie dają ale zdecydowanie lepiej jest je mieć niż nie. Choć wszystkiego za pieniądze nie kupimy to jednak ich posiadania może nam sporo ułatwić. A co gdybyśmy mieli szansę na jakieś ekstra pieniądze? Na co byśmy je wydali? Sprawdzamy którym znakom zodiaku gwiazdy wróżą ekstra pieniądze w najbliższym czasie. Jesteście na liście? 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 30.08.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Prezenterka piłkarska BBC protestuje przeciwko narzucaniu kobietom staników. Gdy pojawiła się na wizji radykalnie wzroła oglądalność piłki Prezenterka piłkarska brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC, Emma Louise Jones, wyrobiła sobie wielką sławę w branży. Gdy pojawiła się na wizji w BBC radykalnie wzrosła oglądalność futbolu w kanale. Znając swoją największą wartość sprzeciwia się narzucaniu kobietom staników.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 W Toruniu 87-letni senior padł ofiarą oszustów. Policja apeluje o ostrożność Przestępcy wciąż wykorzystują zaufanie, naiwność i wrażliwość osób starszych. Przekonał się o tym 87-letni mieszkaniec Torunia, który padł ofiarą oszustów działających metodą na „policjanta”. Mężczyzna stracił 68 tys. złotych, chcąc pomóc córce, która rzekomo spowodowała wypadek i potrzebowała pilnie pieniędzy. 📢 W Toruniu auto osobowe uderzyło w ogrodzenie. Kierowca trafił do szpitala Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę (30 sierpnia) na ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Auto osobowe uderzyło w ogrodzenie jednej z posesji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

📢 Tak mieszka Doda. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wycofane produkty przez GIS - nowe alerty w Biedronce, Lidlu i pozostałych sklepach. Aktualna lista - sierpień 2023 Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania.

📢 Emerytury wrześniowe - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 30.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Tak mieszka Marzena Rogalska. Zobacz wyjątkowy dom dziennikarki. Różowe SPA, granatowa kuchnia i modna tapeta – oto zdjęcia Marzena Rogalska to lubiana dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz autorka książek. Prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć kadry z jej przytulnego mieszkania. Zobacz, jak żyje na co dzień Marzena Rogalska i jak stylowo urządziła mieszkanie w sercu miasta.

📢 Toruń. Lokal po kultowym warzywniaku wciąż do wynajęcia od miasta! Co jeszcze? Długa lista adresów... Od ponad roku miasto szuka najemcy lokalu przy Rynku Nowomiejskim 23, gdzie przez lata działał kultowy warzywniak. W ogłoszonym właśnie naborze ofert czeka na propozycje stawek za czynsz. Do wynajęcia jest ponad 30 nieruchomości - lokale użytkowe, forty, garaże, miejsca parkingowe. 📢 Toruń. 35-latek z Wrocławia odpowie za wniesienie i odpalenie racy na meczu żużlowym Wysoką grzywnę i zakaz stadionowy orzekł w trybie przyspieszonym sąd wobec zatrzymanego przez toruńską policję 35-letniego mężczyzny, który odpalił racę po zakończeniu niedzielnego meczu Ekstraligi Żużlowej w Toruniu. Sprawca usłyszał zarzut wniesienia wyrobów pirotechnicznych na imprezę masową. Ponadto popełnił dodatkowo wykroczenie, bo był zamaskowany.

📢 Bałtyk obdarował ich złotem podczas spaceru plażą w Darłowie. Tak wygląda ogromny bursztyn. Zobacz ZDJĘCIA Pan Sebastian Kubiak wraz z małżonką wybrali się nad morze w Darłowie. Spacerowali plażą i Bałtyk obdarował ich wspaniałym prezentem - ogromnym bursztynem. To wspaniałe złoto Bałtyku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Afera silnikowa w Apatorze. Skradziony sprzęt znaleziono... w boksie Patryka Dudka Duże zamieszanie w boksach Apatora Toruń. W ubiegłym roku skradziono Krzysztofowi Lewandowskiemu klubowy silnik, a teraz odnalazł się w motocyklu Patryka Dudka. Sprawę wyjaśnia policja i zapowiada wkrótce postawienie zarzutów podejrzanej osobie. 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 30.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatorium za darmo. Uzdrowisko za 0 zł. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy! 📢 Oto jak wyglądały wnętrza w czasach PRL-u. Pamiętacie taki wystrój mieszkań? Styl lat 60., 70., 80. Ta moda wróciła! Jak wiadomo, moda zawsze wraca. Niezależnie od tego, czy dany trend dotyczy ubrań, czy też wnętrz - styl, który propagowano kilka dekad temu triumfalnie powraca w 2023 roku. Pragniecie wrócić pamięcią do lat PRL-u? W naszej galerii przypominamy, jak wyglądały wnętrza w tamtych czasach! Pamiętacie?

📢 Te meble z PRL są warte fortunę. Zobacz, co jest poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX. 📢 Porządki przy Grunwaldzkiej w Toruniu. Trzy budynki znikną z powierzchni ziemi Przy ulicy Grunwaldzkiej w Toruniu zostaną wyburzone trzy budynki. Zabiega o to szkoła, na terenie której się znajdują.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Wypadek na ul. Poznańskiej w Toruniu. Zderzyły się dwa auta Do zderzenia dwóch aut doszło we wtorek (29.08) na ul. Poznańskiej w godzinach wieczornych. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 30.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 30.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 30.08.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 30.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Śmierć pacjentów hematologii w Toruniu. Drugie śledztwo też umorzone! Szpital miejski przy ul. Batorego bez winy Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła drugie śledztwo w sprawie zgonów pacjentów hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Uznała, że podczas epidemii koronawirusa lecznica nie dopuściła się zaniedbań, które naraziły życie chorych, a także nie sprowadziła niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób. 📢 Abonament RTV 2024 - tyle będzie trzeba płacić w nowym roku. Mamy wyliczenia ze zniżkami Znamy stawki za Abonament RTV w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Zobacz, jakie będą opłaty już od stycznia przyszłego roku.

📢 Skutki jedzenia natki pietruszki - lista reakcji po jedzeniu pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Pluskwy w mieszkaniu - skąd się biorą? To oznacza, że masz pluskwy w domu Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 Kuchnie w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Tak bawią się torunianie nocą w Labie! Mamy gorące zdjęcia z imprez Co działo się na ostatnich imprezach w toruńskiej Labie? Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Tak się bawią torunianie nocą!

📢 Śmierć na torach pod Chełmżą. Dramat dwóch młodych mężczyzn: Sylwestra i maszynisty pociągu 12 sierpnia w nocy na torach pod Chełmżą los zetknął tragicznie dwóch młodych mężczyzn. 31-letni maszynista najechał na leżącego 29-latka. Dawał sygnały dźwiękowe, hamował, ale... Po wszystkim mógł już tylko sam wezwać policję. 📢 20. urodziny zakładu „Płatków” w Lubiczu. Był piknik rodzinny dla załogi To się nie zdarza często. Z okazji jubileuszu Zakładu Cereal Partners Poland Toruń-Pacific w Lubiczu, w którym od 2003 roku firma produkuje zbożowe batoniki Nestlé, zarząd firmy zaprosił załogę na piknik rodzinny.

📢 Strażnicy miejscy z Torunia obchodzą swoje święto. Otrzymali awanse i nagrody Z okazji, przypadającego 29 sierpnia, święta straży miejskiej, toruńscy mundurowi odebrali w swojej siedzibie awanse i nagrody. - To święto to przede wszystkim dobra okazja do podziękowań, bo służba strażników nie jest lekką pracą - mówi komendant Straży Miejskiej w Toruniu, Mirosław Bartulewicz. 📢 Park and Ride w Toruniu. Czym szybciej: autem czy tramwajem? Sprawdziliśmy Parkingi Park and Ride przy Dziewulskiego i Olimpijskiej mają być dostępne dla kierowców od 1 września. Miasto zachęca do parkowania na nich, bo ma to być spora oszczędność pieniędzy i czasu. Sprawdziliśmy, czy dla kierowców pozostawienie samochodu na park and ride faktycznie jest dobrym rozwiązaniem. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Korki na Żwirki i Wigury w Toruniu. Gdy rozpocznie się szkoła, może być jeszcze gorzej Po przesterowaniu sygnalizacji Świetlnej na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej i ulicy Żwirki i Wigury jest wielki problem z przejazdem drugą z tych tras. 📢 Zamieszanie z kontrapasem w centrum Torunia. Co powinno się tu zmienić? Na placu NOT-u w Toruniu nie ma już prowadzącego przez niego na skos przejazdu dla rowerów. Po staremu zostało jednak oznakowanie na końcu prowadzącego do niego aleją Solidarności kontrapasu. Efektem jest chaos przy jednym z najruchliwszych skrzyżowań w Toruniu. 📢 Malownicze klify i lazurowa woda w Parku Gródek w Jaworznie. Polskie Malediwy zachwycają! ZDJĘCIA Polskie Malediwy zachwycają. Turkusowa woda i drewniane pomosty jak na Malediwach, a do tego malownicze klify jak w Chorwacji. Gdzie można zobaczyć takie cuda? Wszystko to znajduje się w Parku Gródek w Jaworznie. Jak dojechać do Polskich Malediwów, czyli Parku Gródek w Jaworznie, czy wolno się tutaj kąpać i czy trzeba zapłacić za wstęp?

📢 Znaczenie imion - ludzie o tych imionach są najbardziej złośliwi. Sprawdź znaczenie popularnych imion Wybór imienia dla młodego człowieka to wielka odpowiedzialność. Choć oficjalnie imię można zmienić to jednak często zostajemy przy wyborze naszych najbliższych. Imiona jak się okazuje niosą za sobą także pewną moc, w którą wierzono już od dawna. Do każdego imienia przyporządkowane są cechy charakteru jakie dostaje dziecko wraz z nim. Zobaczcie do których imion przyporządkowana jest złośliwość. 📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak się zmieniła. Tak wygląda teraz Joanna Trzepiecińska "Rodzina zastępcza" była serialem, który uwielbiała niegdyś cała Polska. Perypetie rodziny Kwiatkowskich i ich sąsiadów śledziły miliony telewidzów. Serca widzów skradła postać Alutki, w którą wcielała się Joanna Trzepiecińska. Charakterystyczna postać Jędruli zachwycała urodą. Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska - niezapomniana Alutka z "Rodziny zastępczej".

📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Betard Wrocław. Nowe zdjęcia z Motoareny! Kilkanaście tysięcy kibiców głośno i wytrwale dopingowało toruńskich żużlowców w walce o finał z PGE Ekstraligi. For Nature Solutions Apator zremisował z Betardem Wrocław, a był o włos od wygranej. Tak torunianie kibicowali na Motoarenie. Zobaczcie zdjęcia z trybun toruńskiego stadionu. 📢 Tak kibicowaliście "Aniołom" w półfinale PGE Ekstraligi. Zobaczcie zdjęcia trybun! Co to był za mecz, co były za emocje! For Nature Solutions Apator Toruń zremisował w półfinale PGE Ekstraligi z Betardem Wrocław. Byliście w tłumie kibiców na Motoarenie? Poszukajcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Pracodawcy szukają rąk do pracy. Takie zarobki oferują teraz znane firmy w Toruniu i okolicy Niskie bezrobocie, głód rąk do pracy, wzrost od lipca minimalnej pensji krajowej i presja płacowa - co to zmieniło na rynku pracy w Toruniu? Jakie wynagrodzenia oferują teraz znane w mieście zakłady i firmy? Sprawdzamy.

📢 Święto Bydgoskiego Przedmieścia po raz 14! Tak świętowano w niedzielę! W ten weekend już po raz 14. odbyło się Święto Bydgoskiego Przedmieścia. Zabawy i koncerty były urozmaicone aktywnym czasem w parku - m.in. jogą. Nie brakowało również lokalnych wydarzeń - również drugiego dnia, czyli w niedzielę. 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów - jakie ma znaczenie? Podpowiadamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje.

📢 Bydgoskie Przedmieście świętowało akcją dobroczynną "Wyprowadź Psa". Mamy zdjęcia! W dniach 26-27 sierpnia obchodzimy w Toruniu 14. Święto Bydgoskiego Przedmieścia. W ramach święta odbywa się mnóstwo interesujących wydarzeń. Jednym z nich jest akcja dobroczynna "Wyprowadź Psa". Zobaczcie zdjęcia z akcji!

📢 Dożynki powiatowo-gminne w Grzywnie. Zobacz, jak bawili się ich uczestnicy Grupa Boys to gwiazda wielkiej plenerowej imprezy, która dobyła się w sobotę, 26 sierpnia w Grzywnie. To właśnie tam Starostwo Powiatowe w Toruniu wraz z Gminą Chełmża zorganizowały doroczne święto plonów. 📢 Te psy czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom. Są gotowe do adopcji W Schronisku dla Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa.

📢 W Toruniu otwiera się "Szkoła Magii". To kawiarnia inspirowana Harrym Potterem Na gości będą tu czekać magiczne eliksiry i ciasta inspirowane słynną serią J.K. Rowling. Każdy zakamarek piwnicy przy Strumykowej kryje niespodzianki, które sprawią, że fani Harrego Pottera poczują się jak w Hogwarcie.

📢 500 plus dla małżeństw coraz bliżej? Jest szansa na dodatek finansowy dla małżonków! Petycja trafiła już do Sejmu 500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Sprawdź! 📢 Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek dla seniorów - jak go zdobyć? Jest nowy pomysł PiS Niektórzy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 200 zł do emerytury. Ten dodatek przyznawany jest dożywotnio! Okazuje się, że posłowie PiS chcą rozszerzyć ten dodatek na inną grupę społeczną! O jakie osoby chodzi? Jak zdobyć dodatkowe 200 złotych do emerytury?

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

iPolitycznie - Anna Moskwa o funduszach w ramach akcji "Mój prąd"