Prasówka 4.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Tak wygląda wieża widokowa w Kurzętniku nieopodal Brodnicy. Zobacz zdjęcia! By sięgnąć wzrokiem aż po horyzont i spojrzeć na świat z góry, warto się wybrać na wieżę widokową, która ma aż ponad 35 metrów wysokości. Znajduje się w Kurzętniku, na trasie wiodącej z Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego i malowniczej Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem.

📢 Joanna Opozda kupiła dom i pokazała wnętrza. Tak będzie mieszkać aktorka z synkiem Vincentem Joanna Opozda jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Sympatię widzów przyniósł jej serial "Pierwsza miłość", gdzie wcielała się w postać Jowity - ukochanej Radka (w tej roli Mateusz Banasiuk). Następnie wystąpiła w wielu produkcjach filmowych. Ostatnio widzowie podziwiali ją w "Brigitte Bardot cudowna", gdzie wcielała się w tytułową postać.. Niestety w jej życiu prywatnym było wiele zawirowań. Zagrożona ciąża, problemy z ojcem aktorki, a wreszcie głośne rozstanie z Antkiem Królikowskim. Joanna Opozda ostatnio przeszła bardzo wiele. Jak mówi w wywiadach - sił dodaje jej synek, Vincent. To właśnie z nim Joanna Opozda zamieszka w pięknym domu. Teraz trwają tam prace remontowe, ale widać już pierwsze efekty!

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uważaj! Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź!

📢 Łapcie okazje! Tanie domy do remontu na wsi Kujawsko-Pomorskie. Zobacz zdjęcia i szczegóły! Na portalu OtoDom.pl możemy znaleźć także ogłoszenia, dotyczące sprzedaży tanich domów do remontu. Takie nieruchomości znajdują się także w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, co i za ile można obecnie kupić. Więcej w naszej galerii! 📢 To prawda. Są to 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Nowy abonament RTV 2023? Pojawił się konkretny pomysł zmian w przepisach. Zapłacą ludzie bez odbiornika? Oto szczegóły Opłaty abonamentowe dla wielu osób są źródłem mniej lub bardziej zasłużonego poczucia niesprawiedliwości. Opłacając abonament RTV, trzeba to robić, jeśli jest się w posiadaniu odbiornika radiowego lub telewizora. Coraz częściej jednak wykorzystuje się tu telewizję satelitarną lub kablową i niekoniecznie korzysta się z samego telewizora. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Nawet dodatkowe 500 złotych dla każdego seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Renta wdowia 2023 w Polsce. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły! 📢 Te dodatki też przysługują seniorom z ZUS! Nikt o tym głośno nie mówi. Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Zobacz szczegóły!

📢 Nie tylko pojazdy od AMW. Kupisz też kołdry, buty, czapki i koszule! Za grosze od wojska! Co ciekawego jest obecnie dostępne w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia wojskowego? Można kupić tam różne ciekawego akcesoria i gadżety, które spodobają się każdemu miłośnikowi militariów. Zobaczcie w galerii nasz przegląd wybranych rzeczy, które są aktualnie w sprzedaży!

📢 9000 Plus dla emerytów. To jest możliwe! Tak otrzymasz dodatkowe pieniądze na emeryturze 2023 9000 plus dla pracujących emerytów 2023. Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć seniorzy? PIT-0 dla seniorów jest premią wyłącznie dla seniorów, którzy uzyskują oskładkowane ZUS dochody: umowa o pracę, umowa zlecenie. Sprawdź szczegóły, jak uzyskać dodatkowe pieniądze na emeryturze! 📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 Zniżki na prąd 2023. Dla kogo? Nie masz tego dokumentu, nic nie dostaniesz. Oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca! Zniżki na prąd 2023. Przysługuje tobie zwiększony limit energii na gospodarstwo domowe? Musisz złożyć specjalne oświadczenie do swojego usługodawcy! W innym przypadku nie będziesz mógł skorzystać z niższych cen prądu. Oto szczegóły! 📢 Sięgnij po pieniądze z ZUS! Emeryci wniosek składają już teraz. Jakie są dodatki do świadczeń ZUS? Tyle możesz dostać! [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdź!

📢 Masz zbędne kilogramy - zobacz, jak schudnąć? Odpowiednia prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Zobacz!

📢 Witaminy B12. W czym jest i co daje jej branie dla organizmu? Sprawdź jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Targowisko przy Szosie Chełmińskiej dostało drugie życie Zbliża się koniec gehenny sprzedawców na miejskim targowisku przy Szosie Chełmińskiej. W końcówce maja wrócił dwustronny ruch na ulicy i już odnotowano większe utargi, a niebawem powinno być jeszcze lepiej. 📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Kto skorzysta na uldze? Już 1 lipca wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Sprawdź!

📢 Takie są skutki jedzenia gotowanych ziemniaków. To dzieje się z organizmem Ziemniaki w Polsce pojawiły się w XVII wieku. Od tego czasu trwa ich nieustanne królowanie na polskich stołach. Są podstawą naszych obiadowych dań. Ostatnio co prawda popularność zdobywają również posiłki przyrządzane bez ziemniaków, jednak sporo Polaków nadal nie wyobraża sobie obiadu bez tego warzywa. Ziemniaki mają sporo składników odżywczych w tym potasu i błonnika. Jednak spożywanie wielkich ilości ziemniaków ma swoje ciemne strony i powoduje skutki uboczne. Jakie dokładnie?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w czerwcu. Już od 69 tys. z licytacji komorniczych! W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Oto konkrety i zdjęcia.

📢 Uwaga, Salmonella! GIS ostrzega przed tymi jajkami! Masz te produkty w domu? Lepiej się ich pozbądź! Główny Inspektorat Sanitarny wydał 31 maja ostrzeżenie przed konkretnymi jajami konsumpcyjnymi. Okazało się, że na ich skorupce znajduje się Salmonella Enteriridis. GIS dodatkowo ostrzega przed korzystaniem z konkretnych produktów zarówno spożywczych, jak i takich do codziennego użytku. Problemem są toksyczne substancje, szkło i bakterie w produktach. Czego nie należy trzymać w domu? Co robić z wycofanymi produktami? Co nam zagraża? 📢 Dzwoni nieznany numer? Uważaj, co mówisz przy odbieraniu. Nie zgadzaj się! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać?

📢 Emerytury w czerwcu 2023! Mamy najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy w czerwcu Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Znamy stawki! 📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Sprawdź, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Tak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim! Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na twardo! Wiedziałeś o tym? To się dzieje, gdy jesz jajka na twardo! Jajka na twardo są niezwykle popularne nie tylko w okresie świąt Wielkiej Nocy. Same jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Nie tylko są źródłem zdrowych tłuszczów i białka, ale również witamin i minerałów. Co więcej, jajka są niezwykle uniwersalnym jedzeniem. Zjemy je na miękko, na twardo, w formie omleta czy jajecznicy... nie wspominając o tym, że jajka są ważnym składnikiem wielu potraw i ciast. W tym miejscu jednak przyjrzymy się gotowanym jajkom na twardo. Takie mają zalety... i wady?

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje tani sprzęt i akcesoria wojskowe. Sprawdź, co i za ile można kupić! [zdjęcia] Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje tani sprzęt wojskowy i róże akcesoria. Każdy, kto lubi militaria albo szuka prezentu dla bliskiej osoby powinna sprawdzić, co jest aktualnie dostępne w ofercie sklepu AMW. Sprawdźcie sami! 📢 Nie przegap! Takie są pierwsze objawy cichego zawału serca Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy?

📢 Nawet za to kuracjusz musi zapłacić w sanatorium. Takie dodatkowe opłaty obowiązują w uzdrowisku w 2023 roku [4.06.2023] Wyjazd do sanatorium to forma leczenia i rehabilitacji, która pozwala nam podreperować zdrowie. Wyjazd do sanatorium może odbywać się prywatnie gdzie pacjent w pełni pokrywa koszty, ale i też finansowany przez odpowiednie instytucje, dzięki czemu nie ponosimy kosztów. Jest jednak szereg dodatkowych opłat, które kuracjusz musi ponosić. Jakie to opłaty? Sprawdźcie. 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 roku. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu [4.06.2023] Na co dzień większość z nas korzysta z płatności bezgotówkowej. To wygodne i praktyczne. Jednak są sytuacje, w których jest nam potrzebna gotówka. Po pierwsze nie wszędzie zapłacimy kartą, gotówka przydaje się także na prezent dla kogoś jeśli nie mamy pomysłu. Sprawdzamy, dlaczego warto mieć gotówkę w domu i ile pieniędzy możemy przechowywać. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w naszych domach.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [4.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku. 📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [4.06.2023 r.] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Kawa która tuczy i przyspiesza proces starzenia Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na ten temat poniżej. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Nowe dodatkowe świadczenie. Oto co zrobić, by otrzymać pieniądze? Jest projekt ustawy Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym.

📢 Nie jedz tego na śniadanie. Najbardziej szkodliwe śniadania. Niezdrowe na śniadanie 3.06.2023 Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie! 📢 Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny atrakcyjne! Oto licytacje komornicze czerwiec 2023 Tanie domy z ogrodem, mieszkania - takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - zebraliśmy oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Grudziądza i wielu innych miast i wsi! Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze licytacje domów w regionie.

📢 Kopernik z petardą, czyli naukowy Dzień Dziecka w Młynie Wiedzy To był fantastyczny Dzień Dziecka w Młynie Wiedzy. Najmłodsi mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy związanych z nauką. 📢 Brawo! Te osoby adoptowały psy ze Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Toruniu Brawo! W Toruniu nie brakuje osób, którym na sercu leży dobro zwierząt. Ostatnio całkiem sporo psów znalazło nowy dom. Zostały zabrane ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Wielki szacunek dla osób, które zdecydowały się wziąć psa ze schroniska. Jak widać na zdjęciach zadowolone są obie strony. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu najwięcej jest psów. Trafiają tu najczęściej i są przywożone z różnych części powiatu. Te osoby adoptowały ostatnio psy ze schroniska.

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Zobacz szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki! 📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Zobacz szczegóły! Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne.

📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Toruń. Zmiany na placu NOT-u. Rowerzyści już nie przejadą przez skrzyżowanie Na placu NOT-u został już przywrócony ruch samochodów we wszystkich kierunkach. Uruchomienie nowej linii tramwajowej będzie jednak oznaczało duże zmiany dla rowerzystów, którzy wyjeżdżając z kontrpasu na al. Solidarności nie przejadą więcej przez skrzyżowanie.

📢 Lody na starówce w Toruniu: część 2. Ceny, smaki i zupełnie nowe miejsca! [zdjęcia] W tym roku na starówce w Toruniu panuje prawdziwy lodowy zawrót głowy! Tylu punktów sprzedaży tego zimnego przysmaku nigdy jeszcze dotąd w centrum nie było. Pojawiły się też zupełnie nowe, ciekawe punkty - np. w samym Ratuszu Staromiejskim czy na przeciwko Collegium Maximum. 📢 Oto lista chorób, które uprawniają do wyjazdu do sanatorium z ZUS ZUS może skierować chorego do leczenia sanatoryjnego. Na wyjazd do sanatorium z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czeka się dużo krócej niż z NFZ. Wyjazd do ośrodka z ZUS jest szybszy i bezpłatny, ale nie każdy ma do niego dostęp. Sprawdzamy, jakie choroby możemy leczyć w uzdrowisku ZUS.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.06.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 W czerwcu rusza rekrutacja na UMK w Toruniu. 110 kierunków do wyboru! Jakie nowinki? W nadchodzącym roku akademickim Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu proponuje kandydatkom i kandydatom 110 kierunków studiów, w tym również studia w języku angielskim. 📢 Projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Jak może wyglądać dom do 70 mkw? Zobacz zdjęcia Na początku 2023 roku został rozstrzygnięty I etap konkursu na projekt domu do 70 mkw., które można pobrać za darmo i wybudować bez pozwolenia. Zakończyły się również rozmowy z 38 architektami, zespołami i biurami, z których wybrano te najciekawsze. Wiele osób liczyło na ich udostępnienie jeszcze przed „wybuchem” wiosny. Ci, którzy z nadzieją czekają na gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw., to ta grupa Polaków, którzy – gdy nie widzą szans na kupno lokum odpowiadającego ich potrzebom – chcieliby dokonać racjonalnych wyborów mieszkaniowych nienadwerężających przesadnie rodzinnych budżetów. Inne cele programu budowy takich domów bez pozwolenia na budowę, który w połowie ubiegłego roku przyjął Sejm, to uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność określił organizator konkursu na projekt takiego domu. Prezentujemy galerię prac konkursowych.

📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 3.06.23 r. Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Takie jest znaczenie naklejek na owocach i warzywach. Zwróć na nie uwagę! Co oznacza kod na naklejkach warzyw i owoców? 3.06.23 r. Robiąc zakupy w popularnych supermarketach widzimy owoce i warzywa, które posiadają małe naklejki. Co one oznaczają? Niewiele osób zwraca na nie uwagę, a to błąd. Naklejki są nośnikiem informacji o danym produkcie. Jest tam pewien kod, który wskazuje na pochodzenie i sposób uprawy. Jest to bardzo ważna informacja dla klientów. Sprawdź szczegóły!

📢 Niemal setka finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku zjechała do Torunia Uczniowie z całej Polski w piątek, 2 czerwca rozpoczęli zmagania w ostatnim etapie konkursu o wielkim astronomie. - Myślę, że jest on postacią, którą możemy się dziś inspirować. Każdy może być takim Kopernikiem naszych czasów, dowiadując się nowych rzeczy, jest jeszcze dużo do odkrycia - mówią finaliści. 📢 OSA ma już sto lat! Tak wojskowi świętowali 100-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu W piątek odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia powstania toruńskiej Oficerskiej Szkoły Artylerii. Popularna "OSA" powstała 1 czerwca 1923 roku na mocy decyzji Szefa Sztabu Generalnego marszałka Józefa Piłsudskiego. Z różnymi zmianami (mieliśmy Szkołę Podchorążych, Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii) trwała do 2002 roku.

📢 W 34. rocznicę wyborów. Toruń będzie miał Plac 4 Czerwca 1989 roku Skwerowi w centrum Torunia w niedzielę 4 czerwca, w 34. rocznicę wyborów, zostanie oficjalnie nadana nazwa "Plac 4 Czerwca 1989 roku". 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS 2.06.2023. Uważajcie na te hamburgery i wafle. Czego jeszcze nie kupować w sklepie? Najnowsze ostrzeżenia GIS 2.06.2023. Uważaj na hamburgery i wafle. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Toruń. Spore zmiany na Bulwarze Filadelfijskim: otwarto jedną z bram Od 1 czerwca udostępniono zejście na Bulwar Filadelfijski przez Bramę Klasztorną. To nie jedyne zmiany nad Wisłą, niebawem mają zakończyć się prace nad pawilonami. 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 2.06.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie. 📢 500+ dla małżeństw. Od kiedy będzie obowiązywać? Kto może się ubiegać o dodatkowe pieniądze? Znamy szczegóły! 2.06.2023 Dodatkowe pieniądze dla małżeństw z długim stażem. W roku 2020 została złożona petycja do Prezydenta RP, która jednak nie uzyskała poparcia. Teraz, w nowej wersji petycji, osoby, które są po ślubie i mają staż małżeński wynoszący 40 lat, mieliby otrzymać dodatkowe pieniądze. Warto zastanowić się, jakie są szanse na wprowadzenie tego rodzaju inicjatywy obywatelskiej oraz czy w planach jest wprowadzenie programu "500 plus dla małżeństw". W przypadku przyjęcia takiego świadczenia, istotne są również szczegóły i zasady dotyczące wypłacania.

📢 Weekend w Toruniu. Rajd rowerowy, Święto Twierdzy Toruń i atrakcje dla najmłodszych Weekend w Toruniu stoi pod znakiem przedłużonego Dnia Dziecka - wiele instytucji przygotowało atrakcje dla najmłodszych także na sobotę. Coś dla siebie znajdą jednak także starsi: trwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt", wielkimi krokami zbliża się zwiedzanie fortów przy okazji Święta Twierdzy Toruń, nie zabraknie też rowerowego rajdu oraz koncertu legendy polskiego rocka progresywnego - zespołu Collage. Coś dla siebie znajdzie więc chyba każdy! 📢 Były komendant toruńskiej policji aresztowany. Jest podejrzany o łapownictwo. Pieniądze rzekomo dawali mu skazani Janusz B., były komendant toruńskiej policji został tymczasowo aresztowany. Postawiono mu zarzuty przyjęcia łapówek od skazanych na prace społeczne. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Mamy kolejne zdjęcia z imprez! Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Emerytura 2023. Od lipca nawet o 200-500 złotych więcej! Te pieniądze otrzymają seniorzy do świadczenia emerytalnego! Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły! 📢 Toruń. Horror na Olsztyńskiej. Dlaczego pani Agnieszka mieszkała ze zwłokami partnera? 41-letnia pani Agnieszka z bloku przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu przez blisko miesiąc żyła pod jednym dachem ze zwłokami partnera. Koszmar przerwał telefon sąsiada na policję, którego zaniepokoił fetor i to, że dawno nie widział sąsiada.

📢 Bella Skyway Festival 2023 znów do obejrzenia za darmo w Toruniu. Jaki jest program i atrakcje? Bella Skyway Festival odbędzie się w dniach 15 - 19 sierpnia. Jego motyw przewodni to „Marzyciele z zielonej planety”.

📢 Dachowanie auta pod Toruniem. Dwie osoby w szpitalu Do groźnego zdarzenia doszło po godzinie 20 w Brąchnowie pod Toruniem. Dachował samochód osobowy. 📢 Toruń. Od portu nad Wisłą do Bulwaru Filadelfijskiego. Tak się zmieniało toruńskie nabrzeże [archiwalne zdjęcia] Nabrzeże przez stulecia było dla Torunia najważniejszym oknem na świat. W latach 30., gdy port jeszcze tętnił życiem, zachwycony panoramą miasta Józef Czechowicz pisał o Wiśle widzianej przez toruńskie bramy na przestrzał. Widok ten zawsze pozostawał bez zmian. Aż do teraz.

📢 Tych produktów nie powinno jeść się na noc. Unikaj jedzenia tego przed snem Według naukowców z Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu, sen tuż obok diety i aktywności fizycznej, jest podstawowym czynnikiem, pozwalającym zachować dobre zdrowie. Dieta ma znaczący wpływ na jakość snu. Czego nie jeść na noc, by dobrze się wyspać? Zobacz.

📢 Koszmarne buble budowlane. Historie remontów, które stały się katastrofą. Największe niedoróbki i amatorska prowizorka polskiego internetu Każdy może stać się ofiarą koszmarnych bubli budowlanych. Wystarczy, że trafimy na nieodpowiednich majstrów, a nasz remont zamieni się w totalną katastrofę. Stracimy pieniądze, materiały budowlane i cenny czasu. Zobacz galerię zdjęć z największymi niedoróbkami i pokazem amatorskiej prowizorki polskiego internetu. Boli i ściska w środku od samego patrzenia. 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Czeka na Ciebie 500 złotych ekstra! Jak zdobyć te dodatkowe pieniądze? Emeryci, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać wyższe świadczenie emerytalne. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać jeszcze więcej. Co więcej, również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły!

📢 Te 10-letnie auta trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne i warte polecenia. Świadczy o tym raport TUV Chociaż w powszechnej świadomości 10-letnie auto uchodzi za stare, to wcale nie musi oznaczać, że będzie psuło się częściej niż nowsze egzemplarze. Niektóre modele bardzo dobrze znoszą upływający czas. Nie dość, że psują się rzadko, to jeszcze części do nich i ich serwisowanie jest stosunkowo tanie. O tym, że 10-letnie auta są godne uwagi świadczy też raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Te 10-letnie auta najlepiej wypadły w ostatnim zestawieniu. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Takich rzeczy nie wolno robić na balkonie. Zobacz koniecznie - za takie zachowania możesz dostać mandat Balkon to dodatkowa przestrzeń, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Jednak nawet na nim musimy przestrzegać wielu zasad. Tam możemy relaksować się pijąc kawę, a także złapać trochę oddechu. Życie we wspólnocie wymaga przestrzegania jej zasad. Sprawdź w naszej galerii, czego nie można robić na balkonie.

📢 Mieszkańcy Urzędniczej 2 w Toruniu mają dość "Magicala": "Tak się nie da żyć!" Od ośmiu lat trwa walka mieszkańców bloku przy ul. Urzędniczej 2 o chociaż jedną spokojną noc. Wszystko za sprawą patostreamów prowadzonych przez m.in. Daniela "Magicala". Tym razem mieszkańcy Urzędniczej byli świadkami wybuchu w mieszkaniu, z którego płyną patotransmisje. - Tu mieszkają dzieci. Boimy się, że w końcu coś im się stanie - mówią "Nowościom".

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

