Prasówka 4.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni”?

Prasówka 4.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poradzili sobie uczniowie w Toruniu i kraju? Uczniowie z dużych miast lepsi od swoich rówieśników z małych miasteczek, a test z języka angielskiego napisany lepiej niż polski i matematyka. Takie są m.in. wnioski z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat wyników egzaminu ósmoklasisty.

Prasówka 4.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Tańsze paliwo na stacjach. Koncerny obniżają ceny na wakacje. Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocji? Gdzie najtaniej? Szykuje się dobry czas dla kierowców. Wszystkie większe sieci paliwowe w Polsce w ślad za Orlenem obniżają ceny paliw na wakacje. Od 30 czerwca zyskać można na litrze nawet 40 groszy. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Czego wymagają m.in. Orlen, BP, Shell i Circle K, by dostać zniżkę? 📢 Masz za wysoki rachunek za prąd? Wiemy, jaki popularny błąd popełniasz. Poznaj przyczyny! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły!

📢 Najlepsza pizza w Toruniu 2023. Oto ranking najlepszych pizzerii w mieście. Sprawdź TOP 15! Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii.

📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Spodziewaj się kontroli skarbówki. Taka będzie kara W 2023 roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontroli będą poddawani przede wszystkim ci, którzy skorzystali z ulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać! 📢 Nawet 33 tysiące złotych za monety z PRL-u! Które z nich są najcenniejsze? Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 Świadczenia finansowe i dodatki dla ubogich rodzin. Takie wsparcie można otrzymać w Polsce Wiele rodzin w Polsce ma bardzo niskie lub niskie dochody. Często jest to sytuacja absolutnie przez nie niezawiniona. Mając to na względzie państwo stara się ulżyć tym rodzinom w trudnej sytuacji. Dlatego też dostępne są rozmaite formy wsparcia oraz liczne dodatki. Co dokładnie mogą otrzymać najubożsi? Kiedy przysługują im świadczenia i zasiłki? Zobaczcie!

📢 Masowe kontrole w domach już trwają. Taką karę zapłacisz za brak dokumentów Kontrolerzy będą sprawdzać kwestię wód opadowych. Te powinny być odprowadzane w odpowiedni sposób. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku przedstawia konkretne wymogi. Jeśli ich nie spełnimy, możemy oczekiwać poważnych mandatów! Co nam grozi i za co dokładnie? Sprawdź! 📢 Ostrzeżenie! Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co mówisz, bo możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać?

📢 Cichy zawał serca i późniejsze powikłania. Tych objawów nie możesz przegapić Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

📢 Toruń. Tragedia na Podgórzu. 13-latka zginęła pod kołami volkswagena W poniedziałek (03.07.2023) około godz. 14:00 doszło do tragicznego wypadku na ul. Podgórskiej w Toruniu. 13-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód. Zmarła na miejscu. 📢 Kamień węgielny pod nową podstawówkę w Toruniu. Będzie gotowa za rok Na inaugurację roku szkolnego 2024/2025 ma być gotowa nowa szkoła podstawowa w Toruniu. Budowana jest przy ulicy Strzałowej na Rudaku.

📢 Toruń. Recydywista oskarżony o kradzież 75 czekolad w Biedronce uniewinniony! Monitoring niewyraźny... Złodziej recydywista oskarżony został o kradzież 75 dużych czekolad "Milka" w sklepie Biedronki przy ul. Mickiewicza w Toruniu. Rozpoznał go na nagraniu ochroniarz. Ale nagranie było słabej jakości i Sąd Rejonowy w Toruniu mężczyznę uniewinnił. Tymczasem sklepowych kradzieży przybywa - w roku ubiegłym ich liczba wzrosła o blisko 30 procent.

📢 Tak mieszka Łukasz Nowicki, gdy jest w Polsce. Zobacz, jak się urządził z żoną i dzieciakami. Zajrzyj do przytulnych wnętrz domu aktora Łukasz Nowicki ma kilka domów, które są zlokalizowane w kraju i za jego granicami. Gwiazda „Pytania na śniadanie” uwielbia podróże i spędzanie czasu na łonie natury. Dlatego Łukasz Nowicki uwił swoje rodzinne gniazdko na Mazowszu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Łukasz Nowicki. Sprawdź, w jak pięknych okolicznościach przyrody uwielbia spędzać wolne chwile prezenter z żoną i dzieciakami. 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP i Miss Polonia. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Uwaga, kierowcy! Od wtorku do listopada będą utrudnienia na drodze Toruń-Bydgoszcz We wtorek 4 lipca rozpoczyna się remont nawierzchni dwóch fragmentów drogi krajowej nr 80 między Toruniem a Bydgoszczą. Trudniej może być przejechać przez Przysiek i Górsk.

📢 Toruń. Rodzinne kibicowanie na Motoarenie. Tak dopingujcie Anioły w tym sezonie! [zdjęcia] Nie od dziś torunianie kibicują swojej ulubionej drużynie żużlowej całymi rodzinami. W naszej galerie zebraliśmy najlepsze zdjęcia najmłodszych kibiców Apatora Toruń i ich rodziców z obecnego sezonu. Jeśli kibicujecie w takim gronie na Motoarenie, to na pewno wypatrzycie na nich również siebie.

📢 Toruń. "Na produkcję od zaraz" - ogłaszają firmy. TZMO, PAK, SMP i wielu innych. Ile płacą? Widać rosnący głód rąk do pracy w zakładach produkcyjnych w Toruniu i okolicy. "Na produkcję od zaraz" - tak na początku lata zaczyna się już wiele ogłoszeń rekrutacyjnych. Ale czy pracodawcy w potrzebie są w stanie rywalizować o kandydatów finansowo?

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 3.07.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Horoskop dzienny na 3 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 3 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 3.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 3.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Horoskop miesięczny na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka mówi o miłości, finansach, zdrowiu Oto horoskop na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Z naszego horoskopu dowiesz się, co cię czeka w miłości, finansach, zdrowiu. W lipcu życie niektórych znaków zodiaku może się mocno zmienić, a u niektórych wręcz wywrócić do góry nogami. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na lipiec. Sprawdź miesięczny horoskop na lipiec 2023.

📢 Mieszkania i działki inwestycyjne w Toruniu. Co aktualnie jest w ofercie miasta? Tereny inwestycyjne, powierzchnie magazynowe, lokale mieszkalne i użytkowe - miejska propozycja dla biznesu jest szeroka. Sprawdzamy, co obecnie jest w mieście oferowane na sprzedaż. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Ekskluzywna willa kosztowała fortunę! - zobacz zdjęcia Justyna Steczkowska to niekwestionowana diva polskiej sceny muzycznej. Jej głosem, urodą, talentem, a także klasą zachwycają się wszyscy od lat. Zawsze jest nienagannie ubrana i do wszystkich wyraża się z odpowiednim szacunkiem. Instagram jest miejscem, na którym dzieli się prywatnymi zdjęciami ze swoimi obserwującymi. To tam można zobaczyć, w jakich warunkach mieszka "Dziewczyna Szamana". Willa Justyny Steczkowskiej kosztowała fortunę! 📢 Pożar przyczepy kempingowej. Akcja strażaków w Przysieku Do groźnego pożaru doszło w niedzielę w Przysieku. Spłonęła przyczepa kempingowa stojąca w pobliżu budynku mieszkalnego.

📢 Grzechy z toruńskiego bulwaru. Na co zwróciła uwagę komisja archeologów? Odkryte jesienią ubiegłego roku średniowieczne mury kompleksu klasztoru św. Ducha nie zostały zabezpieczone. Zgoda na prowadzenie prac budowlanych na toruńskim bulwarze, bez nadzoru archeologicznego, była decyzją pochopną. Poniesionych w związku z tym strat nie da się nawet oszacować. Na co jeszcze zwrócili uwagę członkowie komisji Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, powołanej w celu wyjaśnienia nieprawidłowości do jakich doszło podczas prac na toruńskim bulwarze?

📢 Serialowe dzieci z kultowych produkcji. Dorastały na naszych oczach. Niektóre zmieniły się nie do poznania, inne zrobiły karierę Dziecięcy aktorzy pojawiają się w polskich serialach od lat. W czasach PRL-u najbardziej rozpoznawali byli dwaj kuzyni, w których role w "Podróży za jeden uśmiech" wcielali się Henryk Gołębiewski i Filip Łobodziński. Starsi widzowie dobrze pamiętają także "Bąble" z serialu "Rodzina Leśniewskich", a młodsi dzieciaki z "Rodzinki.pl". Te ostatnie dorastały na naszych oczach i niektóre z nich zdążyły już zrobić karierę. Jesteście ciekawi jak się zmienili? Zobaczcie!

📢 Problem na Jarze. Nie widać szansy na jego rozwiązanie, choć dzieci na to czekają Jar to najdynamiczniej rozwijające się osiedle w Toruniu. Powstały tu dziesiątki budynków mieszkalnych, ale są też braki w infrastrukturze. Dotyczy to choćby boiska.

📢 Toruń. Tak wygląda nowa siedziba "Solidarności" przy ul. Mickiewicza NSZZ Solidarność zmieniła siedzibę w Toruniu. Związkowcy opuścili lokal przy ul. Piekary i przenieśli się do oficyny przy ul. Mickiewicza 76a. Jak wygląda nowa siedziba związku? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w lipcu: licytacje komornicze już od 56 tys. zł! W lipcu 2023 roku komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na licytację aż kilkadziesiąt domów. Najtańsze licytowane będą od poziomu 56 tys. zł i 65 tys. zł. Na sprzedaż wystawione są też droższe, atrakcyjne domy w Toruniu, Ciechocinku, Świeciu czy Brzozie pod Bydgoszczą. Oto szczegóły. 📢 Nie tylko archeolodzy. Jaki plan prac na Bulwarze Filadelfijskim? Na początku tygodnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał zgodę na przeprowadzenie badań archeologicznych na toruńskim Bulwarze Filadelfijskim. Mowa jednak tylko o odcinku nadbrzeża - na jego pozostałej części toczą się prace związane z przebudową.

📢 Pół roku po tragedii torunian w BMW pod Łodzią. Co było w telefonach zmarłych Emilii i Michała? 7 stycznia br. doszło do tragedii na autostradzie A2 pod Łodzią. Wskutek wypadku zginęło dwoje młodych torunian, pasażerów BMW - Emilia i Michał. Przeżyła tylko kierująca autem 19-latka. Jak ustaliły "Nowości" do dziś prokuratura jej nie przesłuchała i nie stawia zarzutów. 📢 Tak nocą bawi się Toruń w Bajka Disco Club. Gorące rozpoczęcie wakacji. Zobaczcie, co się działo! [zdjęcia] Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta. Atmosfera w tym miejscu bywa bardzo gorąca. Nie inaczej było na imprezie rozpoczynającej wakacje. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprezy w tym miejscu. Działo się sporo!

📢 Zmiany na kąpieliskach w pobliżu Torunia. Co powstaje w Kamionkach i Zalesiu? Sezon letni nad jeziorami w pobliżu Torunia trwa. Mimo to na kąpieliskach w Kamionkach i Zalesku trwają prace budowlane.

📢 Nowe bloki TTBS przy ul. Poznańskiej 294 c. Tak wyglądają w środku. Zamieszka tam 75 rodzin! [zdjęcia] Prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył dziś symbolicznie klucze do mieszkań trzem rodzinom, które zamieszkają w nowym budynku Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Poznańskiej 294 c na Osiedlu Glinki na lewobrzeżu. 📢 Znowu uśmiechy na Motoarenie! Tak kibicowaliście na meczu Apator - Unia Leszno [zdjęcia] For Nature Solutions Apator Toruń wreszcie przełamał serię porażek i w piątek pokonał na Motoarenie Unię Leszno. Tak kibice wspierali "Anioły" w tym meczu. Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach z trybun.

📢 Kradną, oszukują, handlują narkotykami, działają w gangach. Tych kobiet poszukuje dolnośląska policja Co mają wspólnego kobiety ze zdjęć? Są młode i poszukiwane przez policję listami gończymi. Zobaczcie, co mają na sumieniu, jakich przestępstw się dopuściły - pod każdym zdjęciem znajdziecie informacje: jak się nazywają, gdzie mieszkają i co zrobiły, że są ścigane.

📢 Toruń. Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? Tak nadbrzeże wygląda w końcówce czerwca [zdjęcia] Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? W poniedziałkowe przedpołudnie przebudowywane nadbrzeże odwiedził nasz fotoreporter -przynajmniej wtedy turyści przeważali liczebnościowo nad pracownikami. 📢 Od euforii do rozczarowania. Nowe zdjęcia kibiców "Aniołów" na Motoarenie For Nature Solutions Apator w kiepskim stylu przegrał na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa. Było początkowo sporo radości, ale im bliżej końca meczu, tym "Aniołom" wiodło się coraz gorzej. Fani nie mogli uwierzyć, że ten mecz można było przegrać. Mamy nowe zdjęcia kibiców na Motoarenie podczas meczu Apator - Wlókniarz.

📢 Tak kibicowaliście na Motoarenie podczas meczu Apator - Włókniarz [zdjęcia] Dziesięć tysięcy kibiców dopingowało "Aniołom" w klasyku PGE Ekstraligi z Włókniarzem Częstochowa. Było gorąco na trybunach i na torze. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach! 📢 Toruń z lat 90. na zdjęciach Alicji Piotrowskiej. Na Jej imieniny i ku pamięci Toruńskie Spacery Fotograficzne zapraszają 21 czerwca do siedziby TNT przy ul. Wysokiej w Toruniu na spotkanie poświęcone zmarłej w marcu członkini TSF a także naszej wieloletniej fotoreporterce, Alicji Piotrowskiej. My również do tych wspominków się dołączamy, publikując na stronie internetowej „Nowości” obszerną galerię zdjęć jakie zrobiła Alicja. 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

