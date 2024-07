Prasówka 4.07.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź!”?

Prasówka 4.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Za te rzeczy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź!

📢 Tak się bawią torunianie w Largo Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z gorących imprez Działo się ostatnio w Largo Club Toruń! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta. Więcej zdjęć w galerii.

📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Dla kogo? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz! Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek. 📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Oto wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 300+ złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Zobacz szczegóły Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tak tanio dawno nie było! Mieszkania od komornika w czerwcu nawet już od 70 tys. zł! 70 i 83 tysięcy zł - z taką ceną komornik wystawia na licytację dwie kawalerki w Brodnicy. Podobnych okazji kupna "M" w niższej od rynkowej cenie jest w czerwcu więcej. W Kujawsko-Pomorskiem pod młotek idzie wyjątkowo dużo lokali. 📢 Renta wdowia w modelu kroczącym jest opóźniona. Niepokojące zmiany przepisach! Oto najnowsze plany W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm! 📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są warte swojej ceny! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym opisujemy najtańsze domy do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim. Niektóre z tych nieruchomości wymagają kompleksowego remontu, inne zaś jedynie niewielkich prac. Czy to się opłaca? Musicie to rozstrzygnąć sami! Więcej w naszej galerii.

📢 Waloryzacja rent i emerytur 2024/2025! Ile dostaną emeryci w 2025 roku? Mamy już wyliczenia! Sprawdź, jaka będzie waloryzacja świadczeń Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wiemy, ile mają wstępnie wynieść przyszłoroczne waloryzacje świadczeń emerytalnych. Sprawdź dokładne wyliczenia przyszłych emerytur! 📢 UWAGA. Bez tego nie dostaniesz renty wdowiej! Takie są nowe kryteria Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy

📢 Wille pełne przepychu i luksusu do kupienia w powiecie toruńskim. Możesz je mieć! Poczuj się jak milioner Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. W naszej galerii prezentujemy najdroższe wille z powiatu toruńskiego, które aktualnie można kupić. Sprawdźcie sami!

📢 Waloryzacja emerytur w lipcu. O ile wyższe świadczenie? Teraz najlepiej przejść na emeryturę Wakacje to dobry czas na przejście na emeryturę. Lipiec jest tego najlepszym przykładem. Wszystko przez waloryzacje kapitału, którą ZUS przeprowadził w czerwcu. Osoby, które kwalifikują się do emerytury i przejdą na nią w lipcu mogą dostać nawet kilkaset złotych więcej od tych, którzy przeszli na emeryturę w pierwszej połowie roku. 📢 Tych rzeczy nie może zabrać komornik. Sprawdź najnowszą listę mienia, które nie podlega egzekucji komorniczej! Jeżeli posiadasz niespłacone długi, a twoją sprawą zajmuje się komornik, to powinieneś przeczytać ten artykuł. Dowiesz się, czego absolutnie może zabrać tobie komornik na poczet spłaty zaległych wierzytelności. 📢 Ulgi dla seniorów, karta seniora oraz zniżki dla osób po 60-tce! Te korzyści są właśnie dla Ciebie! W wieku emerytalnym mamy nie tylko prawo do pobierania emerytury. Możemy również korzystać z licznych ulg i zniżek, dzięki którym mniej płacimy zarówno za podstawowe sprawy, jak i za przyjemności w postaci np. rozrywki. To również dochody zwolnione z podatku dochodowego. Jakie ulgi dla seniorów warto wyróżnić? Z czego korzystają emeryci?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i piękne posiadłości od komornika. Oto największe skarby z licytacji komorniczych w lipcu 2024 Komornicy w Kujawsko-Pomorskiem w lipcu licytują bardzo dużo domów. Najtańsze na sprzedaż wystawione są z ceną poniżej 130 tys. zł. Pod młotek komorniczy idą też jednak piękne posiadłości np. w Brzozie czy Tryszczynie za 1 mln zł i więcej. Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Olbrzymi bon senioralny jak kolejna emerytura! To nawet 2150 zł dodatku. Sprawdź, kto go otrzyma Już teraz wiemy, że na III kwartał 2024 roku jest planowane przyjęcie przez Radę Ministrów specjalnego projektu ustawy o bonie senioralnym. Ten ma stać się integralną częścią systemu usług skierowanych ku wsparciu rodziny. Świadczenie wynoszące nawet 2150 złotych miałoby obowiązywać już od 2025 roku! Kto je dostanie? Oto szczegóły!

📢 Masz tę grupę krwi? Jesteś szczęściarzem. Kleszcze jej nie lubią Lato to czas kiedy najczęściej możemy zarazić się chorobą przenoszona przez kleszcze. Dzieje się tak dlatego, że w tym czasie przebywamy na świeżym powietrzu wśród traw i krzaków, gdzie najczęściej przebywają te pajęczaki.

Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie? Zobacz szczegóły! 📢 Od lipca wyższe stawki za pracę w nocy. Ile teraz będzie można zarobić? Praca w nocy wymaga poświęceń. Dlatego osoby, które pracują w godzinach nocnych mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie. W lipcu wzrosła stawka dodatku do pensji za pracę w nocy. Co trzeba zrobić, by otrzymać specjalny dodatek? 📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [4.07.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei [4.07.2024] Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 [Tak wygląda jacht Kulczyka, który został wystawiony na sprzedaż! Cena jachtu Phoenix 2, który odziedziczył Sebastian Kulczyk, oszałamia! 4 Ten jacht należy do najbardziej ekskluzywnych na świecie. Należał wcześniej do Jana Kluczyka, jednego z najbogatszych Polaków. Po jego śmierci odziedziczył go syn miliardera - Sebastian, który wystawił go na sprzedaż za 129 mln euro! Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda jednostka, która tyle kosztuje.

📢 Rzadkie znaczki pocztowe PRL - ceny, zdjęcia. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić [4.07.2024] Stare znaczki z czasów PRL mogą być w 2024 roku sporo warte. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Porcelana PRL z lat 70. i 80. poszukiwana przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nią zapłacić [4.07.2024] Porcelanowe naczynia i dekoracje w czasach PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły jednak głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny peerelowskiej porcelany.

📢 Dzięki temu trikowi wygrasz z zarazą ziemniaczaną na pomidorach. Domowy oprysk za mniej niż 10 złotych [4.07.2024] Zaraza ziemniaczana jest groźną chorobą grzybową, która równie często jak ziemniaki, atakuje również pomidory. Warzywa są na nią narażone szczególnie w okresie intensywnych deszczów. Z tym problemem móżna sobie poradzić, stosując domowy oprysk. Pamiętaj, że łatwiej jej zapobiegać, niż leczyć. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [4.07.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 TOP 12 marek, których brakuje w Toruniu. O tych sklepach marzą torunianie. IKEA dopiero na trzecim miejscu! Jaki sklepów brakuje w Toruniu? Najwięcej wskazań pojawiło się na popularne w całej Polsce marki odzieżowe. Torunianom brakuje też konkurencji w branży fast foodów, drogerii, a także marketów. O jakie konkretnie marki chodzi? Sprawdźcie w naszej galerii poniżej. 📢 Toruński bulwar w latach 90. Kto rozpozna się na zdjęciach z archiwum "Nowości"? W fotograficznym archiwum "Nowości" znaleźliśmy kopertę ze zdjęciami z Bulwaru Filadelfijskiego. Wewnątrz było kilkadziesiąt fotografii z lat 90. takich, które sprawiają najwięcej uciechy, bo widać na nich nie tylko miejsca, ale również ludzi. Zdjęcia poskanowaliśmy i puszczamy "w obieg" z nadzieją, że dostarczą miłych wspomnień.

📢 Wypadek w Dylewie koło Rypina. Samochód zderzył się z pociągiem relacji Katowice-Gdynia. Jedna osoba nie żyje W środowe popołudnie 3 lipca, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Dylewie koło Rypina, samochód osobowy zderzył się z pociągiem relacji Katowice-Gdynia. Na miejscu zginęła 45-letnia mieszkanka gminy Skrwilno, kierująca autem.

📢 Dodatkowe 4000 zł dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Sprawdź, kto dokładnie może zyskać te pieniądze! ZUS szykuje się do wypłat dodatkowego świadczenia dla wielu Polaków. Do zyskania jest niemalże 4000 złotych. Kto dokładnie otrzyma te pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać świadczenie? 📢 Co z drugą waloryzacją? Fatalne wieści dla emerytów To już praktycznie pewne. Nie będzie drugiej w tym roku waloryzacji emerytur. Wiadomo już dlaczego wrześniowa podwyżka emerytur nie wchodzi w grę.

Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz powiedziała o tym w TVP Info. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Minimalna emerytura na rękę. Tyle netto musi teraz płacić ZUS emerytom Sprawdź, ile wynosi obecnie minimalna emerytura w Polsce. Ile na rękę (minimum) musi płacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Z materiału dowiesz się również, kto dostanie czternastkę w pełnym wymiarze (świadczenie będzie wypłacane we wrześniu, a jego wysokość równa się minimalnej emeryturze). 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Dodaj to do róż, a kwiatów będzie ponad miarę. Oto trik na dużo róż Róże to jedne z najpopularniejszych kwiatów ogrodowych i doniczkowych. Ich aksamitne kwiaty kontrastujące z mocnym zapachem i kłującymi łodygami sprawiły, że przez lata zyskały wymiar symboliczny. Pielęgnacja róż nie jest skomplikowana, lecz do obfitego kwitnienia potrzebują pewnych składników odżywczych. W amatorskich uprawach dostarczysz je domowymi nawozami. Oto trik, aby mieć dużo róż w ogrodzie i na parapecie. 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Na Jordankach umiera pomnik przyrody. Czy to efekt prowadzonych tam robót ziemnych? Przyroda wystawia rachunek za nieprawidłowości przy ochronie drzew podczas przebudowy dróg w centrum Torunia? W coraz gorszym stanie jest zachodni szpaler lip przy al. Jana Pawła. Poza tym umiera pomnik przyrody, wielki kasztanowiec rosnący na wschód od tej alei. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 3.07.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Wypadek z udziałem trzech aut i pieszej. Jedna osoba trafiła do szpitala Niebezpieczny wypadek z udziałem trzech samochodów osobowych i pieszej w Toruniu. Na ulicy Kościuszki doszło do potrącenia prawidłowo idącej pieszej, której dwa samochody udzieliły pierwszeństwa. Do nieszczęścia doprowadził trzeci pojazd - kierowca forda. Poszkodowana została zabrana do szpitala. 📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Mamy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Toruńscy uczniowie lepsi od rówieśników w kraju i regionie! Wynik ze wszystkich przedmiotów zdawanych podczas majowego egzaminu ósmoklasisty są w Toruniu lepsze niż średnie krajowe oraz regionalne. Wyniki w Toruniu są też wyższe niż w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. A które szkoły w mieście wypadły najlepiej? 📢 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zaskoczyły? Jest gorzej czy lepiej? Ogólnopolskie wyniki nie pozostawiają złudzeń Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Język polski, matematyka czy język obcy nowożytny – który przedmiot sprawił uczniom najwięcej problemów? Jak przedstawiają się tzw. staniny? W jakich miejscowościach zdający uzyskali najlepsze wyniki? Sprawdź najważniejsze informacje o ogólnopolskich wynikach egzaminu ósmoklasisty. 📢 Czy to koniec podwyżek najniższej krajowej? Takie są przewidywane zmiany na 2025 rok Wielu Polaków z zainteresowaniem śledziło dynamiczne wzrosty płacy minimalnej, które miały miejsce w ciągu ostatnich siedmiu lat. Jednak najnowsze prognozy sugerują, że ta epoka szybkich podwyżek dobiega końca. Jakie zmiany czekają nas w 2025 roku?

📢 Ciechocinek na archiwalnych zdjęciach. Perła Kujaw w obiektywie Ciechocinek, malowniczo położone nadwiślańskie miasteczko, jest jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk w Polsce, przyciągającym turystów z całego świata. Zobaczmy, jak perła polskich uzdrowisk wyglądała wcześniej. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 03.07.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Uwaga, kierowcy! Na ulicy Grudziądzkiej są utrudnienia związane z jej przebudową Rozkręca się przebudowa północnego fragmentu ulicy Grudziądzkiej w Toruniu, gdzie między innymi powstanie rondo. Remontowany będzie z kolei fragment tej drogi w centrum miasta

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 03.07.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 03.07.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Oto TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic - zobaczcie zdjęcia Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie!

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 03.07.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 03.07.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi? 📢 Pożar w Jazdrowie - zdjęcia. W ogniu stanął budynek inwentarski ze zwierzętami W nocy z 2 na 3 lipca w miejscowości Jazdrowo w gminie Sępólno Krajeńskie palił się budynek inwentarski, gdzie składowano siano i przybywały zwierzęta. Kozy i króliki ocalały, ale budynek uległ częściowemu spaleniu.

📢 Ostrzeżenie GIS 3.07.2024 Produkty wycofane ze sklepów TEDi, Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 3.07.2024 Ostrzeżenie GIS 3.07.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 ZUS wypłaca świadczenie od 55 roku życia. Wystarczy spełnić te warunki! Jeśli ukończyłaś 55. rok życia, lub w przypadku mężczyzn - 60. rok życia, to możesz liczyć na świadczenie stałe, będące odpowiednikiem emerytury. Nie wszyscy jednak się załapią, ponieważ świadczenie przyznawane jest osobom wykonującym konkretne zawody i profesje. Jakie? 📢 Oto jak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda 3.07.2024 Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody.

📢 Niebywały luksus! Te wille milionerów z regionu można kupić! Zobacz zdjęcia i szczegóły Na portalu OtoDom.pl publikowane są ogłoszenia, które dotyczą sprzedaży niecodziennych nieruchomości. Mowa tu o wyjątkowych domach milionerów z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, ile trzeba wydać na takie domy. Więcej szczegółów w galerii. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Tak się bawi Toruń w Labie. Kolejna gorąca impreza za nami! Laba - Przystań Towarzyska to jeden z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Imprezy w tym miejscu przyciągają tłumy. Zobaczcie kolejną galerię z imprez w tym miejscu. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Przebadali ziemniaki z Biedronki i Lidla. Zobacz, co w nich znaleźli 2.07.2024 Przebadali ziemniaki z Biedronki i Lidla. Fundacja Pro-Test sprawdziła zawartość pozostałości pestycydów w ziemniakach sprzedawanych w Lidlu i Biedronce. Wyniki wskazały, że kartofle z Biedronki nie miały ich w ogóle. Natomiast w ziemniakach z Lidla wykryto pozostałości jednego pestycydu. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Tak pracujesz sobie na cukrzycę typu II. Masz te objawy? Ta choroba jest niezwykle podstępna! Cukrzycę śmiało można nazwać chorobą cywilizacyjną. Co roku zapada na nią coraz więcej osób. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Najczęściej jest to cukrzyca typu II. Oto objawy, które powinny cię zaniepokoić. 📢 Lody z kultowych lodziarni Torunia i Bydgoszczy w rejestrze fałszowanej żywności! Co odkryli inspektorzy IJHARS? Nie do wiary? A jednak! Do rejestru zafałszowanej żywności trafiły lody z kultowych lokali w Toruniu i Bydgoszczy - kawiarni Lenkiewicz i "Cafe Primo". Okazuje się, że inspektorzy są drobiazgowi, a wpadki zdarzają się nawet najlepszym.

📢 Ulewa podmyła tory kolejowe na trasie Grudziądz - Toruń. Tak wygląda to miejsce. Zniszczenia są bardzo duże W Gorzuchowie w powiecie chełmińskim, na trasie Grudziądz - Toruń, ulewne deszcze podmyły nasyp, na którym ułożone są tory kolejowe. Na odcinku pomiędzy stacjami Grudziądz Mniszek i Kornatowo kursuje autobusowa komunikacja zastępcza.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 02.07.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Toruń. Polonistka kontra były dyrektor SP 8. Biegli sprawdzą, czy oskarżony naprawdę choruje i nie może stawić się w sądzie Proces apelacyjny Grzegorza B., byłego dyrektora SP nr 8 w Toruniu, wciąż nie może ruszyć. Sąd Okręgowy powołał biegłych, którzy sprawdzą, czy naprawdę choruje i nie jest w stanie uczestniczyć w procesie.

📢 Piękne panie na imprezach w Largo Club Toruń w czerwcu! Zobaczcie, co się działo na parkiecie Czerwiec w Largo Club Toruń był bardzo gorący! Wszystko za sprawą imprez, które się tam odbyły. Zobaczcie wybrane zdjęcia z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika. Już od 54 tys. zł! Sprawdź oferty z czerwca 2024 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze z ceną poniżej 100 tysięcy zł. Oto szczegóły licytacji i zdjęcia nieruchomości. 📢 Absurdalne pomysły "mistrzów parkowania" z Torunia! Tak zostawiają swoje pojazdy i utrudniają życie innych Zobaczcie kolejne przykłady zachowań tzw. "mistrzów parkowania" z Torunia! Oni nie liczą się z innymi użytkownikami dróg i chodników i zostawiają swoje pojazdy gdzie popadnie. Więcej zdjęć w galerii.

📢 Oto zarobki i majątki prezesów miejskich spółek w Toruniu! MPO, MZK, TTBS, TiS i Wodociągi - dochody imponują Zarobki prezesów miejskich spółek w Toruniu naprawdę robią wrażenie. Rekordziści - tacy jak szefowie Toruńskich Wodociągów czy MZK - mają ponad 250 tysięcy zł dochodu rocznie. Wielu tak godnie zarabia od lat.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Śmiertelny wypadek w Małej Nieszawce pod Toruniem. Nie żyje kierowca samochodu osobowego W sobotę, 29 czerwca ok. godz. 19.00 doszło do wypadku na Drodze Krajowej nr 15 w miejscowości Mała Nieszawka. Zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden z kierowców zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.

📢 Dodatkowe pieniądze dla seniorów we wrześniu 2024. Mamy wyliczenia - tyle dostaną wraz z emeryturą We wrześniu tego roku seniorów czeka dodatkowy zastrzyk gotówki. Wraz z podstawową emeryturą otrzymają także "czternastkę". Nie wszyscy dostaną jednak taką samą kwotę. Mamy wyliczenia wypłat. 📢 Miejski konserwator zabytków przeprowadził kontrolę w legendarnej toruńskiej "Kotwicy". A raczej tym, co kiedyś nią było Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowym Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontrolę w dawnej karczmie "Pod Kotwicą" przy ul. Łaziennej 2 w Toruniu. Kilka tygodni temu pisaliśmy, że przebudowujący lokal nowi właściciele zignorowali wytyczne konserwatora, a część prac przeprowadzili w ogóle ze służbami konserwatorskimi się nie konsultując. W takich właśnie okolicznościach z wnętrza zniknęły cenne ceramiczne płaskorzeźby z lat 70.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

