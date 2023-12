Prasówka 4.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.12.2023”?

Prasówka 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [4.12.2023] Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie.

📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [4.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień?

Prasówka 4.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [4.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [4.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów [4.12.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [4.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Oto najlepsze zdjęcia z Bajki z listopada. Zobaczcie, co się działo na parkiecie! Co działo się w listopadzie na parkiecie w toruńskiej Bajcie? Zobaczcie wybrane zdjęcia z imprez, które odbywały się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 04.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 04.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 04.12.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 04.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 04.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 04.12.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Świąteczne warsztaty kulinarne z dziećmi w Toruniu. Jakie dania powstały? "Świąteczna zdrowa kuchnia pełna energii z Katarzyną Gubałą" - warsztaty kulinarne o takim tytule odbyły się w pierwszą niedzielę grudnia w Hotelu Filmar w Toruniu. 📢 Masz te objawy? Tak zachowuje się organizm, gdy ma pasożyty. Sprawdź jak się ich pozbyć Coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że przyczyną złego samopoczucie mogą być pasożyty. Jak trafiają do ludzkiego organizmu i kiedy możemy się nimi zarazić? Sprawdź jakie są charakterystyczne objawy obecności pasożytów w naszym organizmie.

📢 Tak żyje Julia Wieniawa. Nowa jurorka "Mam Talent" pławi się w luksusie Julia Wieniawa mimo młodego wieku osiągnęła już wielki sukces. Jest znana aktorką. Spełnia się również jako piosenkarka. O jej popularności świadczy fakt, że w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 2 miliony osób. Właśnie rozpoczęły się nagrania programu "Mam Talent", w którym Julia Wieniawa będzie jurorką. Zobacz, jak żyje młoda polska gwiazda.

📢 Abonament 2024. Masz radio w aucie? Tyle za nie zapłacisz! Radio w samochodzie posiada większość osób z pojazdami. Również dla większości kierowców zaskakujące się wydaje to, że abonament za radio w samochodzie również trzeba opłacać. Jednak nie powinniśmy się wymigiwać od tego obowiązku, bo brak opłaty za abonament radiowy może skutkować naliczeniem kary. Ile zapłacimy za abonament radiowy w samochodzie w przyszłym roku?

📢 Rekordowe ceny za stare zabawki z PRL. Tyle można na nich zarobić! Czy pamiętacie czasy, gdy zabawki z PRL były naszym największym skarbem? Okazuje się, że te stare pamiątki z dzieciństwa mogą teraz przynieść nie tylko sentymentalne wspomnienia, ale także całkiem pokaźną gotówkę. Odkryjcie, jakie rekordowe ceny osiągają niektóre z tych kultowych gadżetów sprzed lat. 📢 Emeryci mogą liczyć na zwrot pieniędzy w 2024 roku. Ile wpłynie na konto i kiedy? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź. 📢 Sensacja na Tor-Torze. Mistrz Polski bez szans! Tak kibicowaliście hokeistom KH Energa Toruń Ostatnio nie szło hokeistom KH Energa, ale to jedna z większych niespodzianek w sezonie. Torunianie po kapitalnej ostatniej tercji ograli lidera i mistrza Polski GKS Katowice. Kibice szaleli na trybunach!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tyle seniorzy dostaną w grudniu! Oto tabela wyliczeń Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Domy od komornika w okazyjnej cenie! Grudzień 2023 [zdjęcia] W grudniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów, zarówno w Toruniu i Bydgoszczy, jak i mniejszych miejscowościach. Licytowane nieruchomości mają naprawdę okazyjne ceny. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Cierpisz na taką chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Trzeba zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu kupisz obecnie w regionie. Oto przegląd ogłoszeń Przygotowaliśmy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom, które dotyczą najtańszych domów do remontu, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba wydać na takie nieruchomości? W jakim są stanie? Gdzie się znajdują? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym materiale. 📢 Nie tylko szczeniaki. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Styl życia milionerów w powiecie toruńskim. Oto luksus, który na Ciebie czeka! Sprawdź ogłoszenia Chcesz dowiedzieć się, jak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego? Teraz jest to możliwe! Wszystko za sprawą ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl i dotyczą ofert sprzedaży pięknych i luksusowych nieruchomości z okolic Torunia. Zobacz, ile trzeba wydać na takie wille!

📢 Urząd Skarbowy zwraca spore sumy emerytom. Sprawdź co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze Rok 2022 dla wielu emerytów przyniósł zaskoczenie w postaci wysokich zwrotów z podatku. Jakich kwot mogą spodziewać się emeryci w tym roku? Sprawdźcie! 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [4.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Poznaj ukryty dodatek 600 zł bez spełniania żadnych warunków. Sprawdź szczegóły W polskim systemie świadczeń socjalnych istnieje pewien ukryty dodatek, o którym nie wszyscy wiedzą. Dzięki temu świadczeniu można otrzymywać 600zł co miesiąc. O jakie bonus chodzi? Sprawdź w artykule! 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin [4.12.2023 r.] Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur od marca [4.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Zwolnienie z pracy? Takie pieniądze Ci się należą! Sprawdź komu przysługuje odprawa Zwolnienie z pracy to zawsze przykra wiadomość dla zatrudnionego pracownika. Osoba pozbawiona możliwości zarobkowania może liczyć przy zwolnieniu na odprawę pieniężną. Pomoże ona przetrwać czas poświęcony na znalezienie nowej pracy. Czy odprawa należy się każdemu. Kto może na nią liczyć i w jakiej wysokości? 📢 Poznaj bezawaryjne SUV-y. Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć?

📢 Tak mieszka i żyje Muniek Staszczyk. Lider zespołu T.Love skończył niedawno 60 lat Muniek Staszczyk to muzyk doskonale znany polskiej publiczności. W listopadzie skończył 60 lat. Od ponad 40 lat jest liderem zespołu T.Love, który założył w 1982 roku w Częstochowie. Od wielu lat mieszka w Warszawie. Jak na co dzień żyje Muniek Staszczyk? 📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz!

📢 ZUS rozdaje dodatkowe pieniądze. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

📢 UWAGA! Koniecznie uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka! 📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Tak wygląda Rubinkowo nocą z lotu ptaka. Zobaczcie niesamowite zdjęcia Torunia! Bloki przy ul. Działowskiego, targowisko Manhattan czy boisko przy Skarpie to tylko niektóre miejsca, które udało się uchwycić naszej fotoreporterce na niesamowitych zdjęciach z drona. Rubinkowo nocą absolutnie zachwyca! 📢 Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Na te zmiany lepiej się przygotuj! Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne?

📢 Pożary w Toruniu. Strażacy w weekend mieli pełne ręce roboty W sobotę 2 grudnia toruńscy strażacy gasili pożar w mieszkaniu przy ulicy Mickiewicza, a w niedzielę na działkach ROD przy Rudackiej. W żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał. 📢 Brawo! Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu. Zobacz zdjęcia Toruńskie schronisko ma pod opieką kilkaset zwierząt. Przeważają psy i koty, ale nie brakuje również innych gatunków. Do placówki trafiają zwierzęta z różnych miejscowości całego powiatu. Na szczęście nie brakuje osób, które chcą zabrać psa do domu. Wielkie brawa dla nich za decyzję. Zobaczcie osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Oto zdjęcia.

📢 Biegi Świętych Mikołajów w Toruniu. Świąteczny klimat i same uśmiechy. Mamy zdjęcia z trasy i mety! Tak było na trasie Festiwalu Świętych Mikołajów. Wystartowali o godz. 13.00 na Rynku Staromiejskim, a potem biegli ulicami Torunia w kierunku Chełmińskiego Przedmieścia. Nasz fotoreporter uwiecznił rywalizację Świętych Mikołajów w Toruniu - poszukajcie na zdjęciach siebie i znajomych!

📢 Oto Suv-y, które warto kupić. Są najmniej awaryjne i długo służą kierowcom. Sprawdź raport ADAC SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Oto lista samochodów z rankingu ADAC, niezawodnych aut używanych. Dokonaj mądrego wyboru Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Sprawdź Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu. Tak było na starcie na Rynku Staromiejskim - zobaczcie zdjęcia! Ponad dwa tysiące biegaczy wystartowało w Festiwalu Świętych Mikołajów w Toruniu. Na Rynku Staromiejskich było czerwono od czapek i zmarzniętych nosów, ale humory dopisywały. Zobaczcie zdjęcia ze startu trzech biegów Świętych Mikołajów w Toruniu. 📢 Oto jaką emeryturę dostaniesz w styczniu 2024. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024. 📢 Modne paznokcie na zimę 2023/2024. Co króluje wśród stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 "Rose. Legenda żużla" - nowa książka autorstwa Daniela Ludwińskiego Daniel - były dziennikarz "Nowości", napisał już kilka książek o żużlu. Jego najnowsza publikacja poświęcona jest legendzie toruńskiego speedway'a, Marianowi Rosemu.

📢 Wolny Jarmark Toruński na Rynku Nowomiejskim. Co było w ofercie? Zobacz! W niedzielę (03.12) na Rynku Nowomiejskim w Toruniu obyła się kolejna edycja Wolnego Jarmarku Toruńskiego. Zobaczcie, jak było! 📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Grudniowy pchli targ w Toruniu. Następny dopiero za trzy tygodnie Pierwszy grudniowy pchli targ w Toruniu zorganizowano w pierwszą niedzielę ostatniego miesiąca roku. Kiedy odbędą się kolejne wobec niedawnej decyzji Sejmu? 📢 TE IMIONA przyciągają pieniądze! Mają szansę na finansowy sukces! Kto będzie bogaty? 3.12.2023 Imię to coś więcej niż tylko nazwa. Określa nas, naszą osobowość, nierzadko wywołując skojarzenia z innymi osobami. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak ściśle imiona powiązane są z naszymi predyspozycjami i cechami charakteru. Wejdź w naszą galerię i sprawdź, czy twoje imię znajduje się na liście tych, przyciągających pieniądze jak magnes! 📢 Czy ktoś mógł się tego spodziewać? 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 10. urodziny mostu im. gen Zawackiej. Zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie Zbliża się 10. rocznica otwarcia mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. 10 lat temu, kiedy uruchamiano przeprawę, fotoreporter "Nowości" zrobił torunianom pamiątkowe zdjęcie. W najbliższą sobotę, 9 grudnia chcemy to powtórzyć. Zapraszamy serdecznie na most! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 3.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 3.12.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 3.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Tego sprzętu wideo szukają kolekcjonerzy. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 3.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 3.12.2023.

📢 Miliony Polaków otrzymają na konta dodatek w wysokości 240zł. Co trzeba zrobić, żeby go dostać? Zbliżający się koniec roku to nie tylko okazja do świątecznych przygotowań, ale także czas, kiedy miliony Polaków mogą oczekiwać dodatkowego wsparcia finansowego na swoich kontach. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) staje się coraz bardziej popularny, przyciągając uwagę uczestników swoimi unikalnymi korzyściami. Oto, co warto wiedzieć, by zdobyć dodatek w wysokości 240 zł i uczestniczyć w tej innowacyjnej inicjatywie. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Zakazana miłość. Rzuciła pracę w więzieniu, bo pokochała skazanego Monika odeszła z pracy w zakładzie karnym, bo zakochała się w więźniu. Są parą od czterech lat, planują wspólną przyszłość i dziecko. Tyle, że prawie cały świat jest przeciwko nim... 📢 32. rocznica powstania Radia Maryja. Na obchody do Torunia zjechało kilka tysięcy słuchaczy Tysiące słuchaczy zjechało w sobotę 2 grudnia do Torunia na obchody 32. rocznicy powstania Radia Maryja. Nie zabrakło na nich polityków Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Najlepsza pizza na dowóz w Toruniu i okolicy. Te lokale zdobyły najwyższe opinie internautów Toruń, miasto pełne historii, malowniczych uliczek i tętniące życiem kulturalnym, jest również miejscem, gdzie możesz delektować się wyśmienitą pizzą bez wychodzenia z domu. Przedstawiamy zestawienie pizzerii, które zdobyły najwyższe noty od lokalnych smakoszy. Odkryj kulinarne skarby Torunia, gdzie smak, jakość i profesjonalizm idą w parze! 📢 Festiwal Dmuchańców w Toruniu. Tak było w sobotę [ZDJĘCIA] Dziś w Toruniu odbył się Festiwal Dmuchańców. W Programie były m.in.: mega dmuchańce, zjeżdżalnie, plac zabaw, przeciągany byk rodeo, mega piłkarze, dmuchany mega dart, basen z kulkami, wata cukrowa i popcorn, szczudlarz, baloniarz, malowanie buziek, lody tajskie, konkursy i zabawy dla dzieci, atrakcje na scenie, mini disco, chodzące maskotki i mnóstwo atrakcji! Zobaczcie jak było.

📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Emerytury stażowe wprowadzone przez urzędujący rząd? Taki jest plan rządu PiS Obecny rząd wciąż planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy poświęconej emeryturom i rentom. Zakłada on wprowadzenie tzw. emerytur stażowych bez względu na wiek. W proponowanym rozwiązaniu emerytura byłaby dostępna po przepracowaniu określonego okresu składkowego, który dla kobiet miałby wynosić 38 lat, a z kolei dla mężczyzn 43 lata. Co warto o tym wiedzieć?

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Realne wsparcie dla samotnych seniorów? To wyjątkowe formy pomocy finansowej. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy? 📢 Toruń. Bieg Mikołajka dla Dzieci. Zobaczcie, jak było! Sport to zdrowie. Wiedzą o tym także dzieci. W sobotę przed galerią Copernicus najmłodsi rywalizowali na kilku dystansach. Odbył się Bieg Mikołajka. 📢 40-lecie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu. Na urodziny dostało patronkę Pisarka Maria Kownacka została patronką Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu. Stało się to przy okazji obchodów 40-lecia placówki.

📢 Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan - tutaj gotuje gwiazda. Mamy zdjęcia jej nowego domu Małgorzata Rozenek-Majdan już nie raz pokazała, że ceni sobie klasyczny i luksusowy styl. W taki też sposób urządziła swój dom pod Warszawą. Jego sercem jest kuchnia, w której gwiazda gotuje i przyrządza zdrowe przekąski dla męża i dzieci. Sprawdź, jak tam jest! 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Synowe - takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz!

📢 Remont jednej z najcenniejszych toruńskich kamienic nareszcie zbliża się do końca! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowy rozdział w historii kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu rozpocznie się mniej więcej 125 lat po tym, gdy zaczęła się historia tego wyjątkowego zabytku. Ekipy, które od ponad trzech lat remontują perłę toruńskiej secesji, musiałyby się jednak z tym definitywnie uporać do marca 2024 roku.

📢 Na Rynku Staromiejskim w Toruniu jest już choinka. Można zacząć odliczanie do świąt Z naszych obliczeń wynika, że jest to 36. choinka, która stanęła na toruńskim Rynku Staromiejskim dzięki współpracy Nadleśnictwa Golub- Dobrzyń oraz "Nowości". Ten świerk, jak ponad 30 poprzednich, przywieźli do Torunia i ustawili na rynku pracownicy toruńskiej firmy eM-Tech, zaś zieloną kosmetyką zajęli się również zaangażowani w choinkowe przedsięwzięcie od bardzo wielu lat, pracownicy firmy Sybilscy. Oświetlenie i dekoracje ufundował Urząd Miasta.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Zero litości dla nauczycieli. Oto najbardziej absurdalne odpowiedzi podawane podczas kartkówek i sprawdzianów Oto prawdziwe hity ze sprawdzianów i kartkówek, jakie potrafią otrzymywać nauczyciele. Niektóre z odpowiedzi nie są już nawet absurdalne, są to po prostu głupoty. Co więcej, niektórzy uczniowie pokusili się nawet o namalowanie czegoś lub napisanie jakiegoś wyznania. Mało? Zdesperowani nauczyciele nie pozostają im dłużni. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze hity ze szkolnych ław. 📢 Horoskop roczny dla kobiet 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na 2024 rok dla kobiet. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 Tak się bawi Toruń nocą na starówce. Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w Hex Club Toruń Hex Club Toruń to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam ostatnio działo! Było bardzo gorąco! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Wideo szkolenie wojsko