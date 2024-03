Prasówka 5.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 5.03.2024”?

Prasówka 5.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 5.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Świadczenie rodzinne nie dla każdego. Kto może starać się o dodatkowe tysiąc złotych miesięcznie? Urodziny dziecka to zawsze wielkie wydarzenie. Oprócz radości rodzice muszą również mierzyć się z kosztami utrzymania i wychowania potomstwa. Tu z pomocą przychodzi państwo, które oferuje różnego rodzaju wsparcie finansowe. Jednym z nich jest świadczenie rodzicielskie. Ile wynosi? Sprawdź komu przysługuje świadczenie rodzicielskie i jak długo rodzice mogą je otrzymywać.

📢 Kolejna gorąca impreza w Largo Club Toruń za nami! Zobaczcie, jak się bawią torunianie Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy w Largo Club Toruń. To miejsce szybko zyskuje popularność wśród torunian! Oto zdjęcia!

Prasówka 5.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Teraz komornik może zająć więcej Twojego wynagrodzenia. Istotne zmiany dla dłużników w marcu 2024 Od marca 2024 roku, dłużnicy w Polsce stoją przed istotnymi zmianami w zakresie egzekucji komorniczych. Nowe przepisy przewidują większe uprawnienia dla komorników, co może znacząco wpłynąć na sytuację finansową osób zadłużonych. Zwiększenie możliwości zajęcia wynagrodzenia to konsekwencja rosnących zaległości finansowych i potrzeby bardziej skutecznej egzekucji wierzytelności.

📢 Kontrole świadectw energetycznych. Kto powinien się ich spodziewać i komu potrzebny jest taki dokument? Kontrole świadectw energetycznych są coraz częstsze. Polegają one na sprawdzeniu, czy właściciele budynków, którzy powinni mieć świadectwa energetyczne, rzeczywiście postarali się o ich wydanie lub uaktualnienie. Kto powinien posiadać taki dokument i co grozi za brak świadectwa energetycznego? 📢 Nadchodzi termin rozliczeń dochodów dodatkowych dla emerytów. Jakie są limity? Koniec lutego przynosi dla rencistów oraz wcześniejszych emerytów nie tylko okazję do przypomnienia sobie zeszłorocznych zarobków, lecz również konieczność poinformowania ZUS-u o dodatkowych przychodach osiągniętych w roku poprzednim. Zbliżający się termin rozliczeń dochodów dodatkowych przypomina o istotności terminowego raportowania, co ma kluczowe znaczenie dla właściwej wypłaty świadczeń. 📢 Tysiące osób niedługo otrzymają podwyżki, ale jest jeden szczegół! Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, że ponad 112 tysięcy osób w całym kraju otrzyma podwyżkę specjalnego dodatku do emerytury. Decyzja dotyczy strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Jednak, mimo radosnej nowiny, istnieje pewien szczegół wart uwagi.

📢 Toruń. Te firmy i instytucje z Torunia szukają nowych pracowników. Zobacz ile możesz zarobić Zbliżająca się wiosna to dobry moment na zmiany również w życiu zawodowym. Ofert pracy w Toruniu nie brakuje. Pracowników szukają zarówno firmy jak i instytucje. Okazję na nową pracę mają m.in. majster budowy, nauczyciel, fizjoterapeuta i wielu innych. Oprócz ofert prezentujemy również zarobki, jakie można uzyskać w danym zakładzie pracy. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 Te używane SUV-y wykazują się dużą bezawaryjnością. Zobacz, które modele warto kupić SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Takie tanie mieszkania można kupić obecnie w Toruniu. Zobacz przegląd ogłoszeń Przygotowaliśmy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, który dotyczy tanich mieszkań, które są obecnie do kupienia w Toruniu. Więcej zdjęć i szczegółów w galerii. 📢 Renta wdowia w "modelu kroczącym". Kto może liczyć na nową rentę wdowią? Kiedy wejdzie w życie? To wiemy! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? 📢 Masz problemy ze wzrokiem? Może brakować ci tych cennych witamin Dobry, sprawny wzrok wymaga dbania o niego. Spędzanie długich godzin przed telefonem lub komputerem nie sprzyja zachowaniu jego dobrego stanu zdrowia. Jednocześnie tryb życia oparty o stresie dodatkowo przemęcza wzrok. Jednak największe problemy zdaje się powodować brak dbania o dostarczanie organizmowi witamin i minerałów, które dbają o to, aby wzrok był w jak najlepszej kondycji. Przez to atakuje nas kurza ślepota, zwiększa się ryzyko zaćmy, a także zwyrodnienia plamki żółtej. Co musimy dostarczać organizmowi? Jakie witaminy są najlepsze dla oczu?

📢 13. emerytura 2024. Zobacz ile na rękę otrzymają seniorzy już w kwietniu. Taka będzie trzynastka dla emerytów i rencistów Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura?

📢 Nowe świadczenie dla jednej grupy seniorów! Jest wprowadzone już od marca 2024 Od marca bieżącego roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe świadczenie dla osób starszych zmagających się z uzależnieniem od alkoholu. Zmiana stawek renty alkoholowej otwiera nowe możliwości wsparcia dla seniorów dotkniętych skutkami tego uzależnienia. Poznaj szczegóły tej inicjatywy oraz kryteria uzyskania tego świadczenia. 📢 Wojsko prowadzi wyprzedaż sprzętu i akcesoriów. Zobacz, co można kupić ze sklepu AMW! Co aktualnie można znaleźć w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Sprawdziliśmy! Zobaczcie wybrane akcesoria wojskowe, które kupić można przez internet. Więcej zdjęć, cen i szczegółów w galerii. 📢 Najlepsi weterynarze w Toruniu: Ci, którzy cieszą się największą liczbą pozytywnych opinii W Toruniu jest bardzo dużo gabinetów weterynaryjnych. W którym przyjmują najlepsi specjaliści? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Tu z pomocą przychodzą internauci, którzy wystawiają pozytywne opinie tym, którzy pomogli ich pupilom. Wiadomo, że zwierzęta również chorują i oddanie ich w dobre ręce weterynarza to prawdziwa ulga dla właścicieli nie tylko czworonogów.

📢 Podwyżki dla nauczycieli! ZNP prowadzi negocjacje z resortem edukacji Nowy projekt ministerstwa edukacji określa minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli. Wychodzi z niego, że pensje pedagogów mają wzrosnąć nawet o ponad tysiąc złotych. Istotne jest jednak to, że wzrośnie nie zasadnicze, a średnie wynagrodzenie. To też jest kością niezgody pomiędzy resortem edukacji a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się bowiem podwyżki wynoszącej 1500 zł - i ma ona dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego. 📢 OSTRZEŻENIE! Metal w ciastkach! Produkty wycofane przez GIS. O czym ostrzega urząd? Co jeszcze warto uważać? Tego musisz pozbyć się z domu Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega - w pewnych partiach ciastek pojawił się metal. Wcześniej w jedzeniu odkryto Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli?

📢 Okazje na rynku nieruchomości w Kujawsko-Pomorskim: Tanie domy od komornika w marcu 2024. Już od 103 tysięcy złotych! [zdjęcia] W marcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Często z ceną między 100 a 200 tys. zł. Kiedy i gdzie odbędą się licytacje? Oto szczegóły ze zdjęciami nieruchomości. 📢 Emerytury 2024. Marcowa waloryzacja emerytur: Jak dużo wzrosną świadczenia? Sprawdź, ile trafi na konto emerytów od 1 marca Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia.

📢 Planowane kolejne przerwy w dostawie energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Czy Twoja okolica jest objęta tymi włączeniami? Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawdźcie, czy to dotyczy także Waszej okolicy!

📢 Najważniejsze zniżki dla seniorów w 2024 roku! Oto informacje, które zdecydowanie warto mieć na uwadze Seniorze, pamiętasz o tym, że możesz korzystać z ulg i zniżek, które zostały przygotowane tylko i wyłącznie dla Ciebie?! Nie powinieneś o tym zapominać, gdyż dzięki temu możesz skorzystać m.in. z darmowych leków... Ale i ze zniżek na przejazdy nawet pociągami! Ale to nie wszystko. Są również mniej znane ulgi i zniżki, które realnie ułatwią Ci życie! 📢 Twórca Kanału Zero, Krzysztof Stanowski, mieszka w domu położonym w środku lasu, z ogrodem i boiskiem. Robi wrażenie Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski.

📢 Na te świadczenia socjalne możesz liczyć nawet po przekroczeniu progu dochodowego! Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość otrzymania zasiłków i pomocy rzeczowej nawet wtedy, gdy przekraczają kryterium dochodowe. Warto poznać szczegóły tej formy wsparcia, która może okazać się pomocna w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia. 📢 Oto modele samochodów, które często wymagają napraw. Nie radzą sobie dobrze w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Samochody hybrydowe są godne polecenia. Zobacz, które modele hybryd są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Zwracany podatek dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Zobacz, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu w akcji! Gdzie zostawiają swoje auta? Mamy kolejne zdjęcia Mówi się na nich potocznie "mistrzowie parkowania" lub "Janusze parkowania". Takie osoby są także w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim. Zostawiają swoje samochody w miejscach niedozwolonych i utrudniają życie innym uczestnikom ruchu. Zobacz kolejne przykłady takich zachowań! 📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele według wiarygodnego raportu ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Niewiarygodne, ale te samochody hybrydowe są praktycznie bezawaryjne! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Kto jest uprawniony do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy dla seniorów o wartości prawie 3 tysięcy złotych? Wielu seniorów pomimo sporego wsparcia ze strony państwa ciągle żyje na niewystarczającym poziomie. Otrzymywane świadczenia często nie wystarczają na godne życie. Sporo pieniędzy seniorzy wydają na lekarstwa i inne niezbędne potrzeby bytowe. Często brakuje na opłatę mieszkania. Tu seniorzy mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać? Oto szczegóły! 📢 Samochody, które mimo swojego wieku nadal świetnie radzą sobie na drogach [raport] Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Banknoty i monety PRL z roku 2024 - sprawdź, czy masz je w domu! Takie są aktualne ceny na aukcjach Na platformach aukcyjnych można znaleźć wiele ofert kupna i sprzedaży banknotów i monet z okresu PRL. Niektóre z nich są niezwykle cenne i na aukcjach chodzą po kilka tysięcy złotych. Za inne dostaniemy np. kilkadziesiąt złotych, wciąż jednak jest to gra warta świeczki! Jak wyglądają styczniowe aukcje internetowe? Po ile są licytowane banknoty i monety z PRL-u? Zobacz! 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni [5.03.2024] W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 Emerytury policjantów osiągają absurdalnie duże kwoty! Liczba emerytowanych funkcjonariuszy przewyższa liczbę tych na czynnej służbie Wysokie świadczenia emerytalne otrzymuje coraz większa liczba mundurowych. W 2023 roku aż 8 tysięcy policjantów przeszło na emeryturę. To jest też dla nich coraz bardziej opłacalne dzięki rekordowej rewaloryzacji emerytur i rent resortowych. Ta wynosi 12 procent. 📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Zobacz, co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny marzec 2024 [5.03.2024] Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Te produkty zawierają najwięcej substancji rakotwórczych. Są szkodliwe dla zdrowia - mamy listę [5.03.2024] By zadbać o swoje zdrowie, warto zwrócić uwagę na to, co jemy. Najlepiej byłoby kupować tylko produkty ekologiczne, ze sprawdzonych gospodarstw, od znajomych rolników. To jednak bardzo drogi interes, a poza tym nie zawsze mamy dostęp do takich produktów czy sklepów. Rakotwórcze związki chemiczne nitrozoaminy wykryto w wielu produktach, które spożywamy każdego dnia. Sprawdź, co to za produkty i zmniejsz ich udział w swojej diecie codziennej.

📢 Gdzie jesteś, Kasiu? Poszukiwania Katarzyny Wojnarowskiej zaginionej w Elgiszewie przekazano do Warszawy Katarzyna Wojnarowska przyjechała ze stolicy do Osady Karbówko w Elgiszewie pod koniec stycznia. Wieczorem wyszła z hotelu i... ślad po niej zaginął. Poszukiwania kobiety właśnie zostały przez golubską policję przekazane do Warszawy. 📢 Wsadzili Michała... w grunt na toruńskim Wrzosowisku Podczas marcowej sesji Rady Miasta Torunia, przedostatnim roboczym spotkaniu w tej kadencji, radni zajmą się między innymi uchwałą dotyczącą ustanowienia Parku Naturalnego Wrzosowisko. 📢 Podwyżki w sferze budżetowej. Zobacz na jakie pieniądze mogą liczyć nauczyciele a na jakie żołnierze Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej.

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle zyskali emeryci od 1 marca - stawki netto O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur została przeprowadzona 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urosła twoja emerytura od 1 marca. 📢 Toruń. Młodzi wyżywają się na bezdomnych: biją, podpalają. "Zrobili sobie ze mnie piłkę"- mówi zaatakowany. Co na to policja? Zrobili sobie ze mnie piłkę - mówi bezdomny mężczyzna, którego czterech młodych ludzi pobiło w ubiegłym tygodniu na starówce w Toruniu. W tym samym czasie inny bezdomny został raniony nożem i podpalony, a kolejnemu zniszczono rzeczy. Za każdym razem sprawcami była młodzież.

📢 Masz taki samochód? Super. Te samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Sprawdźcie! 📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Babcia która zawstydza aparycją! Yazemeenah Rossi to najpiękniejsza babcia na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia. 📢 Tak mieszka Aleksander Mackiewicz. Zobacz dom przystojnego gliniarza z „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje na co dzień gwiazda tanecznego show Aleksander Mackiewicz mieszka w przytulnym domu pełnym designerskich przedmiotów. Przystojny uczestnik tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień z partnerką i dziećmi w nowoczesnych wnętrzach. Zobacz, jak mieszka aktor z „Gliniarzy”, który występuje obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera, Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła nowa gwiazda Muzycznego show Polsatu.

📢 To Ci się należy! Zachowek po zmianach - jak wygląda dziedziczenie po zmarłym? Na co możesz liczyć? Obecnie obowiązujące zasady zachowku zostały wprowadzone w 2023 roku. Uregulowano wtedy bardzo ważne kwestie dotyczące jego wysokości, odroczenia i rozłożenia na raty. Jakie są kluczowe zmiany?

📢 To są przeciętne zarobki lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w Polsce W ochronie zdrowia gwarantowana najwyższa pensja minimalna wynosi 9201,92 zł brutto. Otrzymuje ją lekarz ze specjalizacją. Niższą otrzymują m.in. diagności, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci - wynosi ona 8186,53 zł brutto. Jednak stawki te wkrótce mają wzrosnąć. Wszystko zależy od tego, co wprowadzą nowelizacje sejmowe. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Oto najtańsze działki budowlane do kupienia w powiecie toruńskim. Ile trzeba wydać? Sprawdź nasz przegląd! Przygotowaliśmy dla Was kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem pod lupę bierzemy najtańsze działki budowlane, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Jak wyglądają obecne ceny? Sprawdźcie sami!

📢 Pociąg "Tężnia" przyjechał do Ciechocinka. Podróż koleją z uzdrowiska do Torunia. Zdjęcia, wideo Pociąg turystyczny "Tężnia" z Torunia przyjechał do Ciechocinka. To pierwsza od 2014 roku podróż koleją z uzdrowiska. Z atrakcji skorzystało wielu mieszkańców i kuracjuszy. 📢 Barmanka Irka z "Plebanii" - tak zmieniła się Małgorzata Teodorska. Dawniej mężczyźni za nią szaleli "Plabania" to jedna z pierwszych polskich telenoweli, którą widzowie wspominają z dużym sentymentem. Emitowana była w latach 2000 - 2012. Jedną z gwiazd serialu była urocza barmanka Irka - w rolę tę wcielała się Małgorzata Teodorska. Po zakończeniu emiji słynna Irka wycofała się z aktorstwa i nigdy nie wróciła do grania. Oto jak obecnie wygląda.

📢 W Toruniu trwają kwalifikacje wojskowe. Młodzież poznaje swoje kategorie Do 30 kwietnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu przeprowadzi kwalifikację wojskową dla mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego.

📢 To nawet ponad 830 zł z ZUS! Jak starać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Specjalnym programem skierowanym do rodziców jest tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jest ono znane również jako mama 4 plus. Program ten ma na celu wsparcie finansowe osób, które wychowywały dzieci, a an tym ucierpiała ich kariera zawodowa i nie były w stanie wypracować minimalnej emerytury, czy też zbudować sobie do niej pełnych praw. Ile wynosi takie świadczenie? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 04.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Tak się bawią torunianie w Cubano Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez Cubano Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Ostatnio odbyła się tam kolejna gorąca impreza. Zobaczcie fotorelację! 📢 Porządkami wiosna się zaczyna. Oto zdjęcia ze sprzątania lasu na Skarpie w Toruniu Grupa społeczników, w tym jeden olimpijczyk, sprzątali w sobotę las przy ulicy Olimpijskiej w Toruniu. 📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu cały rok przyjmuje nowych lokatorów. Wśród nich najwięcej jest psów. Za każdym stoi osobna historia. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. Na nowych właścicieli czekają psy małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich jest Twój nowy zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które w ostatnim czasie trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Bieg Tropem Wilczym 2024 w Toruniu. Uczestnicy upamiętnili Żołnierzy Wyklętych [zdjęcia] W niedzielę (03.03) w Toruniu odbyła się kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym. Uczestnicy w ten sposób chcieli uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych. My, jak zwykle, również tam byliśmy! Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia.

📢 Toruń. 17-latek z nożem i w kominiarce chciał ukraść rentę chorej kobiecie! Trafi do więzienia na 1,5 roku - zdecydował sąd Prawdziwy horror przeżyły rencistka i jej córka we własnym domu w dniu, w którym odebrały rentę. Wtargnął do nich 17-latek w kominiarce i z nożem w ręku, żądając pieniędzy. Za rozbój Piotr W. trafi teraz do więzienia. Niestety, nastoletnich rozbójników nie brakuje - ostatnio także na ulicach Torunia. 📢 Niedzielna akcja na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Rolnicy rozdawali wędliny, sery i... mówili o strajku Około 30 rolników z powiatów toruńskiego, golubskiego-dobrzyńskiego i lipnowskiego zjechało w niedzielę (3 marca 2024) do Torunia. Zorganizowali happening, dotyczący strajku. Atrakcje dla przechodniów też były.

📢 Będzie kolejne wyniesione skrzyżowanie w Toruniu. Właśnie rozpoczyna się jego budowa We wtorek 5 marca rozpocznie się przebudowa zbiegu ulic Podgórnej Wiązowej w Toruniu. Po dwóch miesiącach w tym miejscu ma być gotowe wyniesione skrzyżowanie. Dzięki niemu powinno tu być bezpieczniej. 📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było podczas pierwszego w marcu. Zobacz zdjęcia! Kolejny pchli targ odbył się na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. 📢 Przeniesiony dom Heleny Grossówny jest już prawie gotowy. Tak teraz wygląda Przeniesiony na ul. św. Jakuba dom Heleny Grossówny z zewnątrz jest już gotowy. W tej chwili trwają tam roboty wykończeniowe. Przewiezione z ul. PCK cegły udało się wykorzystać w stu procentach. Większość elementów drewnianych trzeba jednak było wymienić. Podobnie dzieje się w przypadku budynków przenoszonych do skansenów.

📢 Derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. O zwycięstwie zdecydował jeden gol - zdjęcia i wideo Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz to był hit inauguracyjnej kolejki rundy wiosennej w III lidze. Derby regionu kujawsko- pomorskiego jednak rozczarowały poziomem. Mało było podbramkowych spięć oraz parad bramkarzy. O wyniku zdecydował jeden gol.

📢 Walka z Legią Warszawa do ostatnich sił. Tak kibicowaliście Twardym Piernikom! Osłabione Twarde Pierniki do 35. minuty walczyły jak równy z równym ze zdobywcą Pucharu Polski i jednym z najbogatszych polskich klubów. Ostatecznie Legia Warszawa wyszarpała zwycięstwo w Arenie Toruń w ostatnich minutach czwartej kwarty. 📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z weekendowych imprez Działo się w ostatni weekend w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Raz na lodzie, raz pod lodem, czyli niebezpieczne zabawy na rozmarzającym Kaszowniku Witamy ponownie w Toruniu z początków 1904 roku. Zima jeszcze nie dała za wygraną, jednak prace przy budowie teatru szły pełną parą, zaś przy we wznoszonym po sąsiedzku gmachu obecnego Collegium Maius, trwały prace wykończeniowe. Sto dwadzieścia lat temu toruńska prasa podała rozkład szkolnych wakacji w roku 1904. Rok szkolny wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż teraz. 📢 Toruń. Te 12 inwestycji zmieni lewobrzeże! Gdzie będą realizowane? Lewobrzeżny Toruń mocno zmienił się w ostatnich latach. Przybyło w nim mieszkańców, wzrosły też oczekiwania żyjących w tej części miasta ludzi. Sprawdziliśmy więc, czego się w najbliższych miesiącach i latach się tu mogą doczekać.

📢 Przejechali pociągiem z Torunia do Olka. Zobacz naszą fotorelację W sobotę, 2 marca, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego zorganizowało przejazd historycznym pociągiem z lat 70. z Torunia Głównego przez Toruń Miasto, Toruń Wschodni, Toruń Północny, Barbarkę aż do Olka. 📢 Bierzesz witaminę D? Ten błąd popełnia wielu! O jakiej porze nie wolno brać witaminy D? Wspiera kości, zęby i mięśnie. Wpływa na naszą odporność i jest niezbędna dla naszego organizmu. Nazywana jest witaminą słońca, gdyż dzięki niemu nasz organizm ją produkuje. Zimą i jesienią jej niedobór jest niezwykle wysoki, a problemy z jej brakiem ma całkiem spora część Polaków. Co trzeba wiedzieć o suplementacji witaminy D? Kiedy jej nie brać? 📢 To nie czary, tak pracują profesjonaliści. Niezwykłe metamorfozy kobiet Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Zbliża się rozliczenie PIT-u. To odliczysz od podatku! Wielkimi krokami zbliża się rozliczenie podatkowe za 2023 rok. Jak trzeba obliczyć podatki w 2024 roku? I przede wszystkim, na jakie ulgi PIT 2023 zezwala? Oto, na co możesz liczyć w tym roku! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.