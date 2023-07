Prasówka 5.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni”?

Prasówka 5.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny lipiec 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 1,5 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

Prasówka 5.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak prywatnie wygląda Małgorzata Opczowska z Pytania na śniadanie. "Jest cudowna" - zachwycają się internauci Małgorzata Opczowska-Łęska jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z "Pytania na śniadanie", które do niedawna prowadziła w parze z Łukaszem Nowickim. Co wiemy o prezenterce? Jak wygląda jej życie prywatne? Sprawdziliśmy, jak gwiazda TVP wygląda na co dzień! Zobacz zdjęcia Małgorzaty Opoczowskiej-Łęskiej!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Tyle powinienś dostać za pracę w nocy. Ile jest warta nocna zmiana? Pracujesz w porze nocnej? Należy ci się specjalny dodatek! Za pracę w nocy dostaniesz więcej. Ile to jest od 1 lipca 2023 r.? Ile dostaniesz w kolejnych miesiącach? Kto dokładnie może liczyć na wyższą stawkę? Wyjaśniamy! 📢 Makabryczna kraksa na Motoarenie. "Najgorsza w sezonie". Żużlowiec Apatora w szpitalu Oskar Rumiński i Emil Poertner brali udział w koszmarnej kraksie na Motoarenie. "Najgorszy wypadek, jaki widziałem w tym sezonie" - skomentował jeden z kibiców. Duńczyka zabraknie w meczu ekstraligowym we Wrocławiu.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [4.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez :D

📢 Toruń. Drugi proces Ślązaka za seksualne wykorzystanie dziewczynki pod Chełmnem Joasia została seksualnie wykorzystana przez krewniaka ze Śląska sześć lat temu, w rodzinnym domu na wsi w powiecie chełmińskim - ustaliła prokuratura. 6 lipca w Toruniu ruszyć ma drugi proces Dominika G. Dlaczego ta sprawa trwa tak długo? Pokrzywdzona ma już 19 lat i jej krzywda kolejny rok jest "przedmiotem postępowania".

📢 Ostrzeżenie! Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Ważna podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 Te 10-letnie samochody mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Ty też możesz je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć.

📢 Cichy zawał serca i późniejsze powikłania. Tych objawów zdrowotnych nie możesz przegapić Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

📢 Aż 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Które z nich są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 Najlepsza pizza w Toruniu 2023. Oto ranking najlepszych pizzerii w mieście. Sprawdź TOP 15! Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii. 📢 Kasety magnetofonowe z lat 90. Ile kosztują? Najdroższe sprzedasz za kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci?

📢 Bonusy zamiast podwyżek dla nauczycieli? Od 1 lipca 2023 roku zyskują również mundurowi W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek?

📢 Emerytura po mężu na nowych zasadach! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki? 📢 Takie SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Spodziewaj się kontroli skarbówki. Taka będzie kara W 2023 roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontroli będą poddawani przede wszystkim ci, którzy skorzystali z ulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać! 📢 Masz zbyt wysoki rachunek za prąd? Wiemy, jaki częsty błąd popełniasz! Poznaj przyczyny! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły!

📢 To niewiarygodne. Te samochody mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej osób docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które mają 10 i więcej lat wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one które modele stosunkowo rzadko się psują i dobrze znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Uwaga! Masz 180 dni na zrobienie tych badań! Zegar już tyka W Polsce przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. To oznacza spore zmiany i nowe obowiązki zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Co się zmienia? O czym mamy pamiętać? Od 1 lipca, kiedy odwołano ten stan zagrożenia epidemicznego, ruszył zegar - na niektóre rzeczy mamy 180 dni... na inne tylko 14! Oto szczegóły!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Najtańsze mieszkania od komornika: licytacje komornicze już od 68 tys. zł (lipiec 2023) 68 tys. zł - od tego poziomu zacznie się w lipcu licytacja kawalerki w Bydgoszczy. Mieszkań wystawionych przez komorników w niskiej cenie w Kujawsko-Pomorskiem jest jednak w tym miesiącu więcej. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto 4.07.2023 Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Pod Dębową Górą powstanie nowe osiedle. Zobacz wizualizację! Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego już wkrótce ruszy z budową Osiedla Mieszkaniowego Pod Dębową Górą. Zaniedbany dotąd teren w atrakcyjnej części Torunia przestanie straszyć i zyska zupełnie inny wygląd.

📢 Najgorsze tatuaże świata. Koszmarne, brzydkie i na całe życie. Zobacz efekty prac nieuzdolnionych tatuatorów Myśleliście o zrobieniu tatuażu? Macie ich już kilka? Jedno jest pewne, nie chcielibyście trafić pod skrzydła tatuatorów o tej skali talentu. Specjalnie dla was zebraliśmy najgorzej wykonane tatuaże świata. Koszmarny efekt prac i problem na całe życie. Nas śmieszą, a dla właścicieli stały się uciążliwe i zawstydzające. Galeria zdjęć to hit internetu.

📢 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 4.07.2023. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan usuwają te artykuły 4.07.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 4.07.2023. Co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży? Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. 📢 Toruń. Na starówce ruszyły zdjęcia do nowego filmu. Producent szuka statystów W Toruniu ruszyły zdjęcia do filmu "Sezony" w reżyserii Michała Grzybowskiego. Główną rolę w produkcji zagra Łukasz Simlat. Producenci filmu szukają w Toruniu statystów do roli widzów w teatrze.

📢 Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku 4.07.2023 Wymiana banknotów 2023. O jakie pieniądze chodzi? Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić? Posiadacz banknotu ma obowiązek wymiany. Masz te banknoty? Szybko je wymień, ponieważ tracą na ważności i wartości. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że do 2024 roku trzeba pozbyć się tych banknotów. Sprawdź szczegóły! 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 4.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 4.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany już od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Jak jest z darowizną i spadkiem? Już 1 lipca 2023 roku wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Zobacz!

📢 Dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie!

📢 Musisz zrzucić zbędne kilogramy? Prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź! 📢 Wyjątkowe meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? Zobacz!

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Atakują kleszcze? Co z grupą krwi? Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

Oto szczegóły! 📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Serialowe dzieci z kultowych produkcji. Dorastały na naszych oczach. Niektóre zmieniły się nie do poznania, inne zrobiły karierę. Zobacz! Niektórzy z nich zmienili się tak, że dziś trudno ich poznać. Inni na lata zniknęli, a jeszcze inni dziś nie zajmują się występami w filmach czy telewizji. Dziecięcy aktorzy pojawiają się w polskich serialach od lat. W czasach PRL-u najbardziej rozpoznawali byli dwaj kuzyni, w których role w "Podróży za jeden uśmiech" wcielali się Henryk Gołębiewski i Filip Łobodziński. Starsi widzowie dobrze pamiętają także "Bąble" z serialu "Rodzina Leśniewskich", a młodsi dzieciaki z "Rodzinki.pl". Te ostatnie dorastały na naszych oczach i niektóre z nich zdążyły już zrobić karierę. Jesteście ciekawi jak się zmienili? Zobaczcie! Będziecie zdziwieni!

📢 Proces mordercy z ulicy Chełmińskiej. Jaki wyrok otrzymał zaatakowany nożownik? Handel i transport wiślany były bardzo dochodowe. W walce o klientów właściciele parostatków korzystali z różnych forteli. Opłacało im się na przykład rejestrować statki w Prusach, ponieważ dzięki temu mogli prawie bez przeszkód pracować za granicą.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.07.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Lovenda Kujawska w Leszczach niedaleko Inowrocławia kusi kolorami i zapachem lawendy. Zobaczcie zdjęcia i wideo Jesteś miłośnikiem lawendy? Zatem spiesz się! Bo w Leszczach pod Złotnikami Kujawskimi nadchodzą żniwa. Póki co jednak możemy się cieszyć bajecznie fioletowym polem i urzekającym zapachem.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 04.07.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 04.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP i Miss Polonia. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Najlepsze romantyczne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu możesz się umówić na randkę W województwie kujawsko-pomorskim nie brakuje urokliwych krajobrazów i ciekawych obiektów, do których można zabrać drugą połówkę. Szukasz najlepszych miejscówek na Kujawach i Pomorzu, by wybrać się tam ze swoją ukochaną osobą? A może chcesz wykonać ciekawą sesję fotograficzną i pochwalić się oryginalnymi fotkami wśród znajomych? Podpowiadamy, gdzie najlepiej się wybrać. Oto top lista - najpiękniejsze miejsca w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem internautów.

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 4.07.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 4.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 4.07.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Toruń. Uparcie nie płacił alimentów na córkę. Wyrok: bezwzględne więzienie! Na 5 miesięcy bezwzględnego więzienia skazał Sąd Rejonowy w Toruniu ojca, który uparcie nie łożył na córkę. Płacił za niego Fundusz Alimentacyjny, a dług mężczyzny przekroczył 13 tys. zł. 📢 Są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poradzili sobie uczniowie w Toruniu i kraju? Uczniowie z dużych miast lepsi od swoich rówieśników z małych miasteczek, a test z języka angielskiego napisany lepiej niż polski i matematyka. Takie są m.in. wnioski z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat wyników egzaminu ósmoklasisty.

📢 Rozpoczęły się wykopaliska archeologiczne na toruńskim bulwarze W poniedziałek rozpoczęły się wykopaliska archeologiczne na toruńskim bulwarze w miejscu, gdzie jesienią zostały odkryte pozostałości kompleksu klasztoru św. Ducha. Zgodnie z programem archeolodzy rozpoczną od badań nieinwazyjnych, chociaż zanim wytoczą georadar, będą musieli uporządkować wykop. Przez kilka miesięcy nie był on zabezpieczony, co niestety widać. 📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Toruń. Tragedia na Podgórzu. 13-latka zginęła pod kołami volkswagena W poniedziałek (03.07.2023) około godz. 14:00 doszło do tragicznego wypadku na ul. Podgórskiej w Toruniu. 13-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód. Zmarła na miejscu. 📢 Kamień węgielny pod nową podstawówkę w Toruniu. Będzie gotowa za rok Na inaugurację roku szkolnego 2024/2025 ma być gotowa nowa szkoła podstawowa w Toruniu. Budowana jest przy ulicy Strzałowej na Rudaku.

📢 Uwaga, kierowcy! Od wtorku do listopada będą utrudnienia na drodze Toruń-Bydgoszcz We wtorek 4 lipca rozpoczyna się remont nawierzchni dwóch fragmentów drogi krajowej nr 80 między Toruniem a Bydgoszczą. Trudniej może być przejechać przez Przysiek i Górsk. 📢 Toruń. Rodzinne kibicowanie na Motoarenie. Tak dopingujcie Anioły w tym sezonie! [zdjęcia] Nie od dziś torunianie kibicują swojej ulubionej drużynie żużlowej całymi rodzinami. W naszej galerie zebraliśmy najlepsze zdjęcia najmłodszych kibiców Apatora Toruń i ich rodziców z obecnego sezonu. Jeśli kibicujecie w takim gronie na Motoarenie, to na pewno wypatrzycie na nich również siebie. 📢 Pożar mieszkania przy ul. Mickiewicza w Toruniu. Ewakuowano ponad 20 osób [zdjęcia] Pięć zastępów toruńskiej straży pożarnej wzięło udział w akcji ratowania dobytku na ulicy Adama Mickiewicza w Toruniu.

📢 Mieszkania i działki inwestycyjne w Toruniu. Co aktualnie jest w ofercie miasta? Tereny inwestycyjne, powierzchnie magazynowe, lokale mieszkalne i użytkowe - miejska propozycja dla biznesu jest szeroka. Sprawdzamy, co obecnie jest w mieście oferowane na sprzedaż. 📢 Waloryzacja emerytury w lipcu 2023. Najważniejsze zmiany dla emerytów od 1 lipca W lipcu dochodzi do ważnych zmian z punktu widzenia emerytów! Ich świadczenia są coraz wyższe, a zmiana w 2023 roku oznaczała konkretną waloryzację emerytur. Od lipca emerytury wyższe o nawet kilkaset złotych to tylko część zmian! Co dostaną emeryci od 1 lipca 2023 roku? Na co mogą liczyć? Jak przebiega waloryzacja?

📢 Ewa Jakubiec z Nysy została Miss Polonia 2023. Poznajcie 26-letnią pielęgniarkę, która zdobyła koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] 26-letnia Ewa Jakubiec w piątek (30 czerwca) wieczorem zdobyła koronę Miss Polonia i oficjalny tytuł najpiękniejsze Polki. W konkursie reprezentowała województwo dolnośląskie, ale pochodzi ze Strobic koło Nysy.

📢 Tak nocą bawi się Toruń w Bajka Disco Club. Gorące rozpoczęcie wakacji. Zobaczcie, co się działo! [zdjęcia] Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta. Atmosfera w tym miejscu bywa bardzo gorąca. Nie inaczej było na imprezie rozpoczynającej wakacje. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprezy w tym miejscu. Działo się sporo!

📢 Kibice na meczu Apator - Unia. Mamy nowe zdjęcia z trybun! For Nature Solutions Apator Toruń w piątkowy wieczór pokonał Unię Leszno. Kilka tysięcy najwierniejszych fanów oglądało efektowne zwycięstwo swojej drużyny. Tak torunianie kibicują żużlowcom - zobaczcie zdjęcia kibiców! 📢 Te rzeczy można kupić od wojska! Sprzęt na sprzedaż od Agencji Mienia Wojskowego. Militaria, odzież, i akcesoria codziennego użytku. ZDJĘCIA Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt i akcesoria. Niektóre z tych rzeczy można kupić w dobrej jakości, po okazyjnej cenie. Jakie przedmioty konkretnie sprzedaje wojsko? Sprawdź listę rzeczy, które można nabyć od Agencji Mienia Wojskowego!

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Podajemy aktualne wyliczenia W 2023 roku "czternastka" po raz kolejny zostanie wypłacona świadczeniobiorcom. Jednak, by tak się stało, musi najpierw zostać uchwalona odpowiednia ustawa, gwarantująca wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego. Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki!

📢 Toruń z lat 90. na zdjęciach Alicji Piotrowskiej. Na Jej imieniny i ku pamięci Toruńskie Spacery Fotograficzne zapraszają 21 czerwca do siedziby TNT przy ul. Wysokiej w Toruniu na spotkanie poświęcone zmarłej w marcu członkini TSF a także naszej wieloletniej fotoreporterce, Alicji Piotrowskiej. My również do tych wspominków się dołączamy, publikując na stronie internetowej „Nowości” obszerną galerię zdjęć jakie zrobiła Alicja. 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Te znane marki padają łupem złodziei. Zobacz, które popularne auta kradną najczęściej Chociaż skala kradzieży aut w Polsce na przestrzeni lat się zmniejszyła, przestępczy proceder nadal trwa. Według policyjnych statystyk z 2022 roku, Poznań - zaraz po Warszawie - uplasował się na drugim miejscu w kraju. Giną luksusowe pojazdy, ale też te bardziej zwyczajne. Jakie modele tanich aut najczęściej znikają sprzed bloków i posesji w Wielkopolsce? Sprawdź w galerii. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Takie są wysokości mandatów dla właścicieli psów. Nawet kilkaset złotych kary w 2023 roku. Za to dostaniesz karę pieniężną 8.04.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zastanawiasz się nad adopcją szczeniaka? Zobacz, jakie będziesz miał obowiązki. Wychodzenie na spacer to nie wszystko. Psy są kochane i lojalne, jednak aby im się dobrze żyło trzeba zaspokoić ich wszystkie potrzeby. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Takie są Twoje obowiązki, jako właściciela psa. Za ich nie wypełnienie możesz zostać ukarany. Sprawdź szczegóły! 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!