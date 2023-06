Prasówka 6.06.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uwaga! Nie jedz tych produktów, jeśli masz problemy z pamięcią. Mogą zwiększać ryzyko rozwoju demencji”?

Prasówka 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Uwaga! Nie jedz tych produktów, jeśli masz problemy z pamięcią. Mogą zwiększać ryzyko rozwoju demencji Masz problemy z pamięcią i koncentracją? Przyjrzyj się swojej diecie. Te produkty źle wpływają na pracę twojego mózgu! Zrezygnuj z nich a zobaczysz różnicę. Szybko odzyskasz lepszą pamięć i koncentrację. Właściwa dieta i aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na prawidłową pracę mózgu. Sprawdź, jakich produktów powinieneś unikać. Szczegóły znajdziesz w galerii!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. To trzeba zrobić, by otrzymać pieniądze? Jest projekt ustawy Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 550 złotych niezależnie od wieku? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować!

Prasówka 6.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto samochody najmniej i najbardziej awaryjne. Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej?

📢 Rekordowa cena monety z PRL! 33 tysiące na aukcji - mógł mieć ją każdy! Zajrzyj do swojego klasera Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje tani sprzęt i akcesoria wojskowe. Sprawdź, co i za ile można kupić! [zdjęcia] Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje tani sprzęt wojskowy i róże akcesoria. Każdy, kto lubi militaria albo szuka prezentu dla bliskiej osoby powinna sprawdzić, co jest aktualnie dostępne w ofercie sklepu AMW. Sprawdźcie sami! 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na twardo! Wiedziałeś o tym? To się dzieje, gdy jesz jajka na twardo! Jajka na twardo są niezwykle popularne nie tylko w okresie świąt Wielkiej Nocy. Same jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Nie tylko są źródłem zdrowych tłuszczów i białka, ale również witamin i minerałów. Co więcej, jajka są niezwykle uniwersalnym jedzeniem. Zjemy je na miękko, na twardo, w formie omleta czy jajecznicy... nie wspominając o tym, że jajka są ważnym składnikiem wielu potraw i ciast. W tym miejscu jednak przyjrzymy się gotowanym jajkom na twardo. Takie mają zalety... i wady?

📢 Tak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim! Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać!

📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Sprawdź, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Emerytury w czerwcu 2023! Mamy najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy w czerwcu Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Znamy stawki! 📢 Dzwoni nieznany numer? Lepiej uważaj, co mówisz przy odbieraniu. Nie zgadzaj się! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Salmonella w jedzeniu! GIS ostrzega przed tymi jajkami! Masz te produkty w domu? Lepiej się ich pozbądź! Główny Inspektorat Sanitarny wydał 31 maja ostrzeżenie przed konkretnymi jajami konsumpcyjnymi. Okazało się, że na ich skorupce znajduje się Salmonella Enteriridis. GIS dodatkowo ostrzega przed korzystaniem z konkretnych produktów zarówno spożywczych, jak i takich do codziennego użytku. Problemem są toksyczne substancje, szkło i bakterie w produktach. Czego nie należy trzymać w domu? Co robić z wycofanymi produktami? Co nam zagraża?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w czerwcu. Już od 69 tys. z licytacji komorniczych! W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Oto konkrety i zdjęcia. 📢 Zasiłek pogrzebowy 2023 KRUS wypłacany przez ZUS? Poważne zmiany od 1 czerwca! Komu przysługuje i ile wynosi? Już od 1 czerwca 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania zasiłku pogrzebowego w ramach KRUS. Po osobach uprawnionych do rent pracowniczych lub emerytur zbiegających się z ich rolniczymi odpowiednikami wypłatę przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na jakich zasadach? Kiedy rodzina będzie się ubiegać o środki po zmarłym rolniku ubezpieczonym w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Sprawdź!

📢 Renta wdowia 2023 w Polsce. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły! 📢 Limit wypłaty z bankomatu 2023. Jedynie te kwoty wypłacisz z Millennium, PKO i wielu innych. Lepiej to wiedzieć! Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Emerytury 2024. 5 tysięcy złotych do świadczenia dla emerytów! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły! 📢 Wyższe pensje dla pielęgniarek od lipca. Również dla lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Nawet dodatkowe 500 złotych dla każdego seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły. 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie?

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki! 📢 Abonament RTV 2023. Nie musisz płacić! Wystarczy, że oglądasz telewizję w taki sposób! Zobacz listę zniżek dla niektórych osób Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Ale nie dla wszystkich. Niektóre osoby nie muszą martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje dość długą listę osób zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Zobacz w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV.

📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Zobacz szczegóły! Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne. 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii! 📢 Zwrot podatku 2023 - kiedy? Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Horoskop na czerwiec. Wróżka przepowiada, co cię czeka w finansach, zdrowiu, miłości Horoskop to przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca - dla konkretnego znaku zodiaku. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w czerwcu w miłości, finansach, zdrowiu. Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! 📢 Samochody, komputery i inny sprzęt od wojska. To wyprzedaje AMW w Kujawsko-Pomorskiem Tu znajdziesz najnowsze oferty z wyprzedaży prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, czyli w oddziale na województwo kujawsko-pomorskie. Od wojska można kupić samochody osobowe, terenowe, ciężarowe, przyczepy, sprzęt komputerowy i wiele innych rzeczy. W galerii zamieszczamy zdjęcia wojskowego sprzętu, który został wystawiony w przetargach w czerwcu.

📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów Seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć 📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby z regionu są poszukiwane przez policję za kradzież Pozostają nieuchwytni dla wymiaru sprawiedliwości. Te osoby są poszukiwane przez policję. To mieszkańcy kujawsko-pomorskiego. Są poszukiwani za kradzież i inne przewinienia. 📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz nietypowy dom polskich milionerów. Tak się urządzili z czwórką dzieci Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki jakiś czas temu zamieszkali w przestronnym domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Tak się bawi Toruń w "Bajce". Mamy kolejne zdjęcia z imprez! Kolejne gorące imprezy w Bajka Disco Club Toruń za nami! Jak zwykle publika dopisała! Zobaczcie, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce! 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Sprawdź, co mówią eksperci! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Drzewo zahaczone przez ciężarówkę spadło na samochód na ul. Dekerta w Toruniu. Były utrudnienia w ruchu Służby w poniedziałek (5 czerwca) rano zostały wezwane na ulicę Dekerta w Toruniu (przy skrzyżowaniu z ul. Polskiego Czerwonego Krzyża), gdzie samochód ciężarowy zahaczył i powalił jedno z drzew. Na czas prowadzenia działań na miejscu występowały utrudnienia w ruchu.

📢 Takie tanie działki budowlane można kupić w powiecie toruńskim [zdjęcia] Na portalu OtoDom.pl znajdziemy m.in. ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek budowlanych, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd tego typu nieruchomości. 📢 Strażacy i ratownicy z powiatu toruńskiego ruszyli na pomoc krowie pływającej w Wiśle W niedzielę w powiecie toruńskim doszło do nietypowego zdarzenia. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pływającej w Wiśle krowie. Na szczęście, dzięki interwencji służb, sytuacja miała szczęśliwe zakończenie.

📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia 5.06.2023 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 5.06.2023 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Tak wygląda życie w polskich firmach. Oto najlepsze memy o pracy, wyzysku i lenistwie pracowników 5.06.2023. Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 5.06.2023.

📢 Tak mieszka Sandra Kubicka z programu "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć". Zobaczcie zdjęcia! Sandra Kubicka to bizneswoman, modelka, influencerka, a od niedawna również prowadząca program reality show "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć" w TVP VOD. W programie "Pytanie na śniadanie" pokazała jak mieszka, jak wygląda jej salon, kuchnia oraz jadalnia. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Oto poszukiwani alimenciarze w regionie. Tych osób szuka policja Osoby, które uchylają się od płacenia alimentów, trafiają na listę poszukiwanych przez policję. Przestawiamy wybrane zdjęcia osób poszukiwanych za niepłacenie alimentów z województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie, kto aktualnie poszukiwany jest przez KWP Bydgoszcz na podst. art. 209 KK.

📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 5.06.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 5.06.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Co wypłukuje magnez z organizmu? To nie kawa! Organizm do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje magnezu. Pełni on bardzo ważną rolę i jego niedobór skutkuje konkretnymi problemami. Magnez m.in. uczestniczy w syntezie białka, przewodzeniu impulsów nerwowych i skurczu mięśni, bierze udział w procesach termoregulacji i regulacji ciśnienia tętniczego krwi oraz ma istotne znaczenie w mineralnej gospodarce kości. Powszechnie uważa się, że kawa wypłukuje magnez z organizmu. Czy tak naprawdę jest? 📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 5.06.23 r. Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Oto najniebezpieczniejsze przejścia dla pieszych w Toruniu! Wskazali je nasi Czytelnicy Niedawno na toruńskich Ugorach doszło do groźnego wypadku - nietrzeźwy kierowca potrącił prawidłowo jadącego rowerzystę po ścieżce rowerowej na przejściu dla pieszych. To rozpoczęło dyskusję, czy toruńskie przejścia na pewno bezpieczne. Zwróciliśmy się z prośbą do Czytelników, by wskazali miejsca, w których - ich zdaniem - bezpiecznie nie jest. Otrzymaliśmy dużo odpowiedzi. 📢 Sok z moreli przepisem na długowieczność? Wspiera pracę mózgu i chroni oczy. Powinni go pić seniorzy! Morele, żeby kwitnąć i wydawać owoce potrzebują wyjątkowo sprzyjających warunków, choć aktualnie w Polsce istnieje kilka rodzajów drzewa, odpornego na niskie temperatury. Dlaczego pomarańczowe owoce cieszą się rosnącą popularnością? Z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości i smak, ale także zmianę klimatu.

📢 Torunianki na Instagramie. Oto nasz najnowszy przegląd zdjęć! Zobaczcie nasz najnowszy, subiektywny przegląd zdjęć torunianek z Instagrama. W galerii prezentujemy wybrane fotografie pań z Torunia, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. 📢 Toruń na rowery 2023 wystartował spod CH Plaza! Byliśmy na wydarzeniu [ZDJĘCIA] W niedzielę 4 czerwca wystartowało jedno z największych, jeśli nie największe rowerowe wydarzenie sezonu. Mowa tu o akcji "Toruń na Rowery", które zgromadziło prawdziwe tłumy rowerzystów! 📢 Toruń. Schron, czołgi i samochody pancerne. Święto Twierdzy Toruń na poznańskiej [ZDJĘCIA] Obecny weekend upływa pod szyldem historycznie nowego święta. Po raz pierwszy obchodzimy "Święto Twierdzy Toruń". W ramach tego niezwykłego wydarzenia można poznać schrony i obronność Torunia. Nasz fotoreporter pojawił się na ul. poznańskiej, gdzie można było zwiedzać schron piechoty J-21, a także prezentowany były czołgi i samochody pancerne.

📢 Camila Giorgi, najlepsza włoska tenisistka znana ze zdjęć w koronkowych majteczkach i minispódniczkach. Fani rozbierają ją wzrokiem Camila Giorgi to wyjątkowa tenisistka. W wieku 30 lat Włoszka ma na swoim koncie zaledwie 4 tytuły WTA i nie żałuje, że czegoś jej w tym sporcie zabrakło. 📢 Nawet za to kuracjusz musi zapłacić w sanatorium. Takie dodatkowe opłaty obowiązują w uzdrowisku w 2023 roku Wyjazd do sanatorium to forma leczenia i rehabilitacji, która pozwala nam podreperować zdrowie. Wyjazd do sanatorium może odbywać się prywatnie gdzie pacjent w pełni pokrywa koszty, ale i też finansowany przez odpowiednie instytucje, dzięki czemu nie ponosimy kosztów. Jest jednak szereg dodatkowych opłat, które kuracjusz musi ponosić. Jakie to opłaty? Sprawdźcie.

📢 Toruń ma plac 4 Czerwca 1989 roku. Nazwę nadano w rocznicę pamiętnych wyborów Skwer przed Muzeum Etnograficznym w Toruniu został oficjalnie nazwany Placem 4 Czerwca 1989 roku. W ten sposób zostały upamiętnione wybory do Sejmu i Senatu sprzed 34 lat, które rozpoczęły transformację ustrojową w Polsce

📢 Weekendowy Dzień Dziecka w Toruniu. Art Piknik na Błoniach Nadwiślańskich [ZDJĘCIA] W tym roku Dzień Dziecka wypadł w czwartek, jednak nadchodzący weekend aż prosił się o to, aby zorganizować wyjątkowe wydarzenia dla dzieci. Tak też było na toruńskich Błoniach Nadwiślanych! Zobaczcie sami na zdjęciach. 📢 Serce Torunia dostało lokal od miasta! Tworzy łaźnię, kuchnię i przychodnię dla osób bezdomnych Ulica Legionów 238 - oto adres siedziby Serca Torunia. Organizacja pomagająca osobom bezdomnym bardzo się o taki lokal starała. Miasto wynajęło go społecznikom na preferencyjnych warunkach. Jak wygląda i co tutaj będzie się działo? 📢 Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny atrakcyjne! Oto licytacje komornicze czerwiec 2023 Tanie domy z ogrodem, mieszkania - takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - zebraliśmy oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Grudziądza i wielu innych miast i wsi! Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze licytacje domów w regionie.

📢 Nocny wypadek pod Toruniem. Na miejscu działały 3 zastępy straży pożarnej! [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w nocy, już po godzinie 23. Brał w nim udział jeden samochód. 1 osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala.

📢 Toruń. Kolejny samochód jechał w budynek! Tym razem na Bażyńskich [Zdjęcia] Jak poinformowała Komenda Miejska PSP w Toruniu, wczoraj o godzinie 21:48 doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego. ten wjechał w budynek. 📢 Kamionki przed sezonem. Jezioro, plaża i remonty. Zobacz, jak teraz wygląda w ośrodku w Kamionkach Letni sezon zbliża się wielkimi krokami. Część torunian, jak co roku, wybierze się nad jezioro do Kamionek. Już teraz, gdy tylko na dworze jest cieplej, do najpopularniejszego podtoruńskiego kąpieliska zjeżdżają się spragnieni odpoczynku mieszkańcy. Część korzysta ze słońca na plaży. Inni już kąpią się w jeziorze. Ci, którzy mają letniskowe domki także przygotowuję je do sezonu.

📢 Pierwsze Mieszkanie już od 1 lipca 2023. Na takie pieniądze będą mogli liczyć kupujący mieszkania Jeżeli planujesz kupić pierwsze mieszkanie albo dom, może odczekaj jeszcze niecały miesiąc. Od lipca 2023 będzie wolno skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%. Wyjaśniamy, na czym polega ten system dopłat i na jakie pieniądze można liczyć. Kto zechce później nabyć „M”, tak samo ma szansę na wsparcie. To w ramach Konta Mieszkaniowego. 📢 Tak wygląda wieża widokowa w Kurzętniku nieopodal Brodnicy. Zobacz zdjęcia! By sięgnąć wzrokiem aż po horyzont i spojrzeć na świat z góry, warto się wybrać na wieżę widokową, która ma aż ponad 35 metrów wysokości. Znajduje się w Kurzętniku, na trasie wiodącej z Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego i malowniczej Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem.

📢 Targowisko przy Szosie Chełmińskiej dostało drugie życie Zbliża się koniec gehenny sprzedawców na miejskim targowisku przy Szosie Chełmińskiej. W końcówce maja wrócił dwustronny ruch na ulicy i już odnotowano większe utargi, a niebawem powinno być jeszcze lepiej.

📢 Brawo! Te osoby adoptowały psy ze Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Toruniu Brawo! W Toruniu nie brakuje osób, którym na sercu leży dobro zwierząt. Ostatnio całkiem sporo psów znalazło nowy dom. Zostały zabrane ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Wielki szacunek dla osób, które zdecydowały się wziąć psa ze schroniska. Jak widać na zdjęciach zadowolone są obie strony. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu najwięcej jest psów. Trafiają tu najczęściej i są przywożone z różnych części powiatu. Te osoby adoptowały ostatnio psy ze schroniska.

📢 OSA ma już sto lat! Tak wojskowi świętowali 100-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu W piątek odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia powstania toruńskiej Oficerskiej Szkoły Artylerii. Popularna "OSA" powstała 1 czerwca 1923 roku na mocy decyzji Szefa Sztabu Generalnego marszałka Józefa Piłsudskiego. Z różnymi zmianami (mieliśmy Szkołę Podchorążych, Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii) trwała do 2002 roku.

📢 Dodatki 500 plus. Będą nowe świadczenia dla osób zatrudnionych? Sprawdź, kto może się starać o dodatkowe pieniądze 2.06.2023 Nowe świadczenie dla osób pracujących. 500 plus prawdopodobnie nie wzrośnie. Pojawił się pomysł nowych świadczeń, mają one pomóc rodzinom i osobom zatrudnionym. Kto będzie mógł skorzystać z dodatkowych pieniędzy? Nowe świadczenie zasili portfele rodziców? Należy się jednak wstrzymać, razie brak takich postulatów. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Mamy kolejne zdjęcia z imprez! Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Emerytura 2023. Od lipca nawet o 200-500 złotych więcej! Te pieniądze otrzymają seniorzy do świadczenia emerytalnego! Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły! 📢 Toruń. Horror na Olsztyńskiej. Dlaczego pani Agnieszka mieszkała ze zwłokami partnera? 41-letnia pani Agnieszka z bloku przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu przez blisko miesiąc żyła pod jednym dachem ze zwłokami partnera. Koszmar przerwał telefon sąsiada na policję, którego zaniepokoił fetor i to, że dawno nie widział sąsiada.

📢 Takie były odkryte baseny w Toruniu. To były czasy! Pamiętacie? Mamy unikalne archiwalne zdjęcia Upał zrobił się straszny, w związku z tym zapraszamy na toruńskie baseny, po których zostały tylko wspomnienia. Ale jakże miłe, bo kto w upalne dni nie szukał ochłody na Wodniku, Jordankach, czy na basenie przy Kujawskiej?

📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Oto SUV-y, które psują się najrzadziej. Są najmniej awaryjne według raportu ADAC Kupno używanego samochodu to zawsze wyzwanie. Jaka markę i jaki model wybrać? Sedan, kombi, SUV? To pytanie nurtuje kupujących. SUV-y w ostatnich opanowały drogi nie tylko w Polsce. Są wygodne, pojemne i przede wszystkim bezpieczne i ładne. Okazuje się, że cieszą się również dużym zainteresowaniem na rynku wtórnym. Jakiego więc SUV-a wybrać? Który jest najmniej awaryjny? W wyborze może pomóc raport niemieckiego automobilklubu ADAC dotyczący awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które są najmniej awaryjne.

📢 500 plus dla małżeństw coraz bliżej? Jest szansa na dodatek finansowy dla małżonków! Petycja trafiła już do Sejmu 500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Sprawdź! 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj