Prasówka 6.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.08.2023”?

Prasówka 6.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [6.08.2023 r.] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami. Tak się bawią torunianie nocą na starówce Co ciekawego działo się na parkiecie w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy najnowszą fotorelację z imprezy w Hex Club Toruń.

Prasówka 6.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach [6.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Uważaj. Żyjesz w stresie? To prosta droga do cukrzycy. Sprawdź czy masz takie objawy Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. Z każdym rokiem wzrasta liczba zachorowań. Na świecie na cukrzycę choruje prawie 500 milionów osób. W Polsce z cukrzycą zmaga się 3 miliony osób. Wiele z nich cierpi na cukrzycę typu 2. Znany jest cały szereg czynników ryzyka, które mogą sprzyjać tej chorobie lub chociaż pomóc ją przewidzieć. Naukowcy właśnie odkryli, że jednym z nich jest stres. Jak stres przyczynia się do cukrzycy? 📢 III liga piłki nożnej: Elana Toruń - Błękitni Stargard. Beniaminek nie zawiódł [zdjęcia mecz + kibice] Na inaugurację III ligi piłki nożnej: Elana Toruń podejmowała Błękitnych Stargard. Beniaminek pokazał się z dobrej strony. 📢 W taki sposób najszybciej schudniesz jedząc jogurt naturalny. Tak jedzenie jogurtu prowadzi do utraty kilogramów [6.08.2023] Jogurt naturalny jest prawdziwą skarbnicą białka i probiotyków. Ma również bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Dietetycy są zgodni, że jogurt naturalny powinno się wprowadzić do diety odchudzającej. Co daje jedzenie jogurtu naturalnego? W jaki sposób można schudnąć od jogurtu naturalnego? Jak jogurt naturalny prowadzi do utraty kilogramów? Sprawdź w artykule.

📢 Mamy horoskop na weekend 4-6 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [6.08.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 4-6 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Na takie numery telefonów należy uważać - także w sierpniu. Możesz zapłacić dużo pieniędzy za połączenie [6.08.2023] Oszustwo naciągaczy przez telefon polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Oddzwaniając na taki telefon naliczane są koszty, ale także pojawiają się oszustwa dzwonienia na nasz koszt. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe.

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [6.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Czternasta emerytura - tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [6.08.2023 r.] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! 📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [6.08.2023] Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli.

📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [6.08.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [6.08.2023 r.] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Brawo. Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt Brawo! Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu. Taka decyzja wymaga pewniej odwagi. Na szczęście w Toruniu takich osób nie brakuje. A psy w większości przypadków odwdzięczają się wielką miłością i przywiązaniem. Zresztą, jak widać na zdjęciach, zadowolone są obie strony. Do schroniska w Toruniu praktycznie codziennie trafiają nowi lokatorzy. Do części z nich uśmiechnęło się szczęście. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Gwara Toruńska. Tak kiedyś mówiono w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się przez lata na bazie wielu słów zaczerpniętych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słów powszechnie używano w domach w Toruniu i regionie.

Używacie tych słów w swoich domach? Znacie je? Sprawdźcie.

📢 Lubisz słodkie i gazowane napoje? Tak stopniowo wyniszczają Twój organizm! Oto pierwsze objawy Słodkie gazowane napoje są częstym wyborem wielu osób, jako dodatek do posiłków i orzeźwienie latem. Niestety, mimo przyjemnego smaku, kryją zagrożenia dla zdrowia. Dlaczego gazowane napoje nie są dobrym wyborem? Jakie są objawy ich nadużywania i kto powinien zdecydowanie unikać? 📢 Ogłoszenia z łódzkich klatek schodowych. Na pewno w Twoim bloku, wieżowcu, kamienicy też takie z pewnością są ZDJĘCIA Co też ludzie potrafią napisać na klatkach schodowych! W Łodzi coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się bardzo ciekawe ogłoszenia, które sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. I korespondencja ta w wielu przypadkach okazuje się bardzo zaskakująca!

📢 Słuchacze Radia Maryja spotkali się w Toruniu na 15. Dziękczynieniu w Rodzinie Słuchacze Radia Maryja z całej Polski zjechali do Torunia na 15. Dziękczynienie w Rodzinie. 📢 Nie żyje 19-letni Piotr z Torunia. Zmarł po niemal roku walki z nowotworem Walkę z mięsakiem 19-letni torunianin rozpoczął w październiku 2022 r. By móc opłacić leczenie w niemieckiej klinice, założył internetową zbiórkę, w którą zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli. Dzięki temu już w kwietniu Piotr mógł przejść operację usunięcia guza. Niestety, w ostatnim czasie stan jego zdrowia pogorszył się. W środę, 2 sierpnia, nastolatek zmarł. 📢 Karty telefoniczne. W latach 90. zbierał je niemal każdy W latach 90. w całej Polsce zapanował prawdziwy szał na punkcie zbierania kart telefonicznych. Nowe hobby błyskawicznie stało się wyjątkowo popularne, ale w XXI wieku, wraz z rozwojem telefonii komórkowej, niemal równie szybko stało się zainteresowaniem niszowym.

📢 Parkrun Toruń 360. 5 sierpnia 2023 roku pogoda była idealna do fizycznego wysiłku [zdjęcia] 5 sierpnia 2023 roku odbyła się jubileuszowa 360. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. 📢 Tak Apator Toruń zremisował w Gorzowie. Jan Ząbik odwiedził kibiców na rowerze [zdjęcia] Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator Toruń 45:45. Po najlepszym meczu wyjazdowym w sezonie teraz "Anioły" będą szykować się do ćwierćfinałowego starcia z Platinum Motorem Lublin. Tylko czy na pewno z Pawłem Przedpełskim w składzie? Zobaczcie zdjęcia z meczu Stal - Apator. 📢 Tak do sanatorium pojedziesz za darmo. Uzdrowisko za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów 05.08.2023 r. Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Te meble z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Można dobrze zarobić. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu 05.08.2023 Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX.

📢 Po budowie trasy tramwajowej na Jar. Są kałuże, korki i problemy na skrętach Sporo uwag pojawiło się do efektów zmian na ulicach w Toruniu, na których zbudowano nową trasę tramwajową. 📢 Tych parówek nie należy kupować i jeść. Zobacz co mają w składzie. Nie dawaj ich dzieciom. Masz takie w lodówce? 05.08.23 Parówki goszczą na naszych stołach bardzo często. Są tanie, można je szybko przygotować na śniadanie albo na kolację. Bardzo często podajemy je też mały dzieciom nie zastanawiając się jak wpływa na organizm zbyt częste jedzenie parówek. A mają one wpływ bardzo duży. Niestety parówki nie są zbyt wartościowym posiłkiem a jedzenie ich zbyt często, będzie miało bardzo zgubne skutki. Dlaczego nie warto jeść na śniadanie i kolację parówek?

📢 Te samochody kradną najczęściej. Zobacz jakie modele znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to ciągle problem. Nie tak wielki jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z ulic polskich miejscowości giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Oferty pracy za 10 tysięcy złotych i więcej. Zobacz, gdzie tyle zarobisz. Może czas zmienić miejsce zamieszkania? W Polsce też można zarobić i to całkiem dobrze. Nie brakuje ofert za ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie i więcej. Gdzie można zarobić takie pieniądze? Okazuje się, że wielu fachowców może liczyć na tak wysokie wynagrodzenie. Są wśród nich menagerowie, kierowcy ciężarówek, ale również mistrz produkcji serów solankowych. Zobaczcie wybrane oferty.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tu w regionie nie będzie prądu. Zobacz, czy u Ciebie też! Spółka Energa Operator regularnie publikuje informacje o najbliższych, planowanych wyłączeniach prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów w naszym materiale. 📢 Sklepy, targi, kramy i markety z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Te SUV-y warto kupić. Są piękne i mało awaryjne. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w sierpniu: już od 12 tys. zł! 12 tys. 375 zł - od tego poziomu licytowany jest przez komornika dom w gminie Obrowo. Prawdziwą okazją jest dom letniskowy w Borach Tucholskich, wystawiony na sprzedaż za 92 tys. zł. Od 75 tys. zł natomiast licytowany jest dom w budowie w Małej Nieszawce. Jakie jeszcze domy licytują komornicy w sierpniu w Kujawsko-Pomorskiem? Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tani wypoczynek i podróże - jak skorzystać? Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Zmienią się zasady waloryzacji? Rząd przygotowuje projekt. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej! Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia - 5.08.23] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Kulinarne hity PRL - OTO PRZEPISY - TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 Tym rodzicom zostanie odebrane 500 plus. Kiedy nie dostaniesz tego świadczenia na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Robbie Williams, Sting, Rod Stewart... W Toruniu grały muzyczne sławy Fani muzyki, zwłaszcza rockowej, nieraz mogli oglądać w Toruniu naprawdę znanych wykonawców. Wiele koncertów na zawsze zapadło w pamięci fanów. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 05.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 5.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 5.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 5.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 5.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 5.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Tak się bawi Toruń w Bajce. Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez na starówce Mamy dla Was kolejne gorące zdjęcia z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, jak się bawi Toruń w Bajce! 📢 Remis w Gorzowie! Apator Toruń zna rywala w ćwierćfinale play off. Będzie potwornie trudno Emocje do końca i remis w meczu Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator. To najlepszy występ wyjazdowy "Aniołów" w tym sezonie. Wiadomo, że w ćwierćfinale play off Apator zmierzy się z Motorem Lublin.

📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki!

📢 Najpiękniejsza piłkarka we Włoszech zrezygnowała z tytułu: kim jest i dlaczego to zrobiła? [ZDJĘCIA] Włoszka Agata Centasso mogła zawodowo grać w koszykówkę, ale pod wpływem swoich starszych braci, którzy pasjonują się piłką nożną, zmieniła ten sport i to w dość poważnym wieku – mając 20 lat. Wydawać by się mogło, że dla dziewczyny jest już za późno na przekwalifikowanie się i rozpoczęcie swojej drogi w nowej dziedzinie od podstaw. Jednak Centasso zdołała zbudować karierę w calcio.

📢 Aqua & Music & Sport w Toruniu. Zobaczcie, co się działo! [zdjęcia] W piątek (04.08) w Aqua Toruń najmłodsi torunianie mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu promującym sport i aktywne spędzanie czasu. 📢 Toruń sprzedaje kolejne działki pod zabudowę jednorodzinną 12 września będzie można kupić od miasta działki pod budowę domu. Cztery parcele w lewobrzeżnej części miasta zostaną wystawione na sprzedaż w przetargu. Ceny wywoławcze wynoszą ok. 400 zł za metr kwadratowy. 📢 Tak wygląda dziś Jane Fonda. Królowa aerobiku ma 85 lat. Zobaczcie zdjęcia [4.08.2023] Jane Fonda to niezwykle popularna na świecie aktorka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Niedawno skończyła 85 lat. Wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Dziękczynienie w Rodzinie Radia Maryja. Będzie msza święta i koncert gwiazdy disco polo Słuchacze Radia Maryja spotkają się w sobotę 5 sierpnia w Toruniu na 15. Dziękczynieniu w Rodzinie.

📢 Takie jedzenie syci, ale nie tuczy! Oto najbardziej sycące pokarmy. Włącz je do diety, a szybciej schudniesz Doskwiera ci ciągłe poczucie głodu, podjadasz i przybywa ci kilogramów? Włącz do swojej diety pokarmy, które zapewnią uczucie sytości, jednocześnie zawierając mało kalorii. Dzięki nim przez dłuższy czas będziesz najedzony. Są też smaczne i zdrowe! 📢 Seks i przemoc na komendzie policji w Brodnicy. "Wiedziałam, że nikt mi nie pomoże. Nie krzyczałam" Jedna kobieta zgwałcona i trzy seksualnie wykorzystane - to rachunek krzywd, których sprawcą jest Krzysztof G. Były już policjant krzywdził osadzone w izbie zatrzymań na komendzie policji w Brodnicy - uznały sądy. Ale sprawy to nie zamyka...

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska z mężem finansistą i synami. Prywatna dżungla zachwyca. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu aktorki Katarzyna Zielińska wraz z ukochanym i synami mieszka w dżungli. Zobacz, jak się urządziła z kolegą z przedszkola popularna aktorka. Sprawdź, jaki styl pokochała Kasia Zielińska. Koniecznie zajrzyj do rodzinnego gniazdka aktorki, gdzie wiedzie szczęśliwe życie u boku finansisty po Harvardzie. 📢 Toruń. Pawilony nad Wisłą niemal zakończone, ale otwarte będą w przyszłym roku Budowa pawilonów, które w przyszłości będą służyć do obsługi turystów, ma się zakończyć do końca sierpnia. Ich otwarcie nastąpi jednak w przyszłym roku. Urząd Miasta wystosował zapytanie ofertowe w sprawie projektu zieleni, która ma się na nich pojawić. 📢 Toruń. Uśmiech, łzy i wiele intencji. Pielgrzymi po raz 45. ruszyli na Jasną Górę W piątkowy poranek na toruńskiej starówce można było dostrzec wielu ludzi, którzy po raz kolejny już ruszyli pielgrzymować na Jasną Górę, jak sami podkreślają, do Matki. Towarzyszyło im wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Piesza pielgrzymka Diecezji Toruńskiej rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa 12 dni.

📢 Toruń. Rozbój z nożem na dworcu PKS! Sprawca pójdzie do więzienia Dworzec PKS przy ul. Dąbrowskiego w Toruniu nie zawsze jest miejscem bezpiecznym. Przekonał się o tym mężczyzna, którego z nożem zaatakował tutaj Piotr P. Sprawca rozboju właśnie został osądzony - za karę najbliższe lata ma spędzić za kratami. 📢 Takie mogą być skutki malowania paznokci. Zobacz, jak manicure hybrydowy działa na twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Weekend w Toruniu. Koncerty, mistrzostwa szybowcowe, rajd rowerowy. Mnóstwo atrakcji [4-6.08.2023] W pierwszy sierpniowy weekend mieszkańcy Torunia z pewnością nie będą się nudzić. Co dokładnie zadzieje się w ten weekend w nadwiślańskim mieście? Przygotowaliśmy spis wydarzeń i atrakcji, które z pewnością zaciekawią każdego. Poznanie azjatyckiej kultury, muzyka w plenerze czy selfie z Kopernikiem to nie wszystko, co czeka na torunian i turystów.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości nadal zaskakują. Tak według nich należy podgrzać sypialnie seniora Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz od blisko 3 lat tworzą szczęśliwą parę. Uczestnicy "Sanatorium miłości" biorą z życia garściami, zwiedzają świat, próbują nowych rzeczy, prowadzą zajęcia z seniorami i nie boją się rozmów na tematy, które dla wielu wciąż pozostają w sferze tabu.

📢 Te stare telefony mogą stracić dostęp do internetu. Kolekcjonerzy za niektóre z nich płacą dużo pieniędzy Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Ma to poprawić jakość transmisji danych, ale dla użytkowników starszych telefonów może oznaczać m.in. utratę dostępu do internetu 📢 Takie są skutki jedzenia arbuza dla naszego organizmu. Oto właściwości i zalecenia Arbuzy to owoce sezonowe. Najbardziej popularne są w sezonie letnim. Składają się w 90 procentach z wody, więc są świetnym wyborem na przekąskę w czasie wysokich temperatur. Zobacz, jakie właściwości mają arbuzy i kto powinien włączyć je do diety.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Ile trzeba wydać? Sprawdź! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem wzięliśmy pod uwagę tanie domy do remontu, które można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba obecnie wydać? W jakim są stanie? Tego dowiecie się z naszej galerii. 📢 Trasa tramwajowa między centrum Torunia a Jarem gotowa! Tak prezentuje się z góry! Niecały miesiąc został do pierwszych, stałych kursów tramwajów między centrum Torunia a Jarem. Budowa trasy, którą pojadą, zakończyła się, trwają jej odbiory. Tak prezentuje się z góry. 📢 Darmowy koncert Dawida Kwiatkowskiego w Toruniu. Idol nastolatek zaśpiewa przy Nowych Bielawach Z okazji zakończenia rozbudowy Centrum Handlowego "Nowe Bielawy" w Toruniu zorganizowany zostanie darmowy koncert, podczas którego wystąpi idol polskich nastolatek – Dawid Kwiatkowski. Już 1 września jego fani będą mogli wziąć udział w jednym z występów w ramach kolejnej trasy koncertowej artysty.

📢 Sercownia dla bezdomnych otwarta! Stworzyło ją "Serce Torunia". Mamy zdjęcia! Prysznice, pralnia, kuchnia, punkt medyczny i wiele więcej - to wszystko czeka już na osoby bezdomne w Sercowni. To nowa siedziba społeczników z "Serca Torunia". Otwarta została w środę (02.08), a od czwartku (03.08) już służy potrzebującym. 📢 Te ponad 10-letnie samochody warto kupić. Rzadko się psują i dobrze służą kierowcom. Świadczy o tym raport TUV 10-letni samochód wcale nie musi oznaczać auta w katastrofalnym stanie technicznym. Bywają modele, które całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Dobrze wyposażone, zadbane, pielęgnowane i z systemami bezpieczeństwa będą służyć nowym właścicielom jeszcze przez jakiś czas.

Kupując takie auto nie narażamy się na duże wydatki. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu te samochody wciąż dość rzadko się psują. Świadczą o tym dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Wyszczególniają one te ponad 10-letnie modele, które są mało awaryjne i dobrze znoszą upływający czas. Sprawdź!

📢 Kolejna impreza w toruńskiej Labie za nami. Zobaczcie zdjęcia! Co działo się na ostatniej imprezie w toruńskiej Labie? Zobaczcie sami! Oto najnowsza fotorelacja z jednego z najpopularniejszych miejsc na muzycznej mapie miasta. 📢 Tak Toruń uczcił rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego We wtorek, 1 sierpnia, obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Toruniu z tej okazji odbyły się uroczystości patriotyczne. 📢 Uwaga na barszcz Sosnowskiego! Kwitnie w wielu miejscach w Kujawsko-Pomorskiem W Polsce nie ma drugiej tak niebezpiecznej dla zdrowia rośliny występującej dziko w naturze – ostrzega Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Mimo zwalczania, barszcz Sosnowskiego ma się dobrze w naszym regionie.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprezy Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Najnowsza fotorelacja z Hex Club Toruń w naszej galerii.

📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Okres wakacyjny to czas, w którym psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa całkiem sporo. Są wśród nich

małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Toruń. Odmienili podwórko przy Żeglarskiej i zrobili tam małe Włochy Państwo Dudnikowie, współwłaściciele kamienicy przy Żeglarskiej 5, wzięli udział w miejskim programie "Moje Podwórko". Za pozyskane środki dodali kamienicy nieco świeżości, bo jak mówią, chcą, żeby dla wszystkich mieszkańców powrót do domu był przyjemną chwilą.

📢 Toruń. Pani Aurelia Liwińska skończyła 106 lat! Zachwyca formą i humorem! Świętowała urodziny na Barbarce Pani Aurelia Liwińska z Torunia skończyła 106 lat! Tym razem nigdzie nie odleciała samolotem, jak miało to miejsce przy okazji jej 102. urodzin, ale imprezowała na Barbarce. Nadal ma apetyt na życie i imponuje sprawnością. Doczekała się licznego grona wnuków, prawnuków, a nawet praprawnuczka! 📢 14. emerytura 2023 - takie dodatkowe pieniądze dostaną emeryci. Wiemy, kiedy będą wypłacane emerytura 2023 - takie dodatkowe pieniądze dostaną emeryci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur. Wiemy także, kiedy prawdopodobnie dodatkowe środki trafią do seniorów. Sprawdź, ile wyniesie 14 emerytura w 2023 roku brutto i netto.

📢 Szybowce na toruńskim niebie. Mistrzostwa świata potrwają do 6 sierpnia Aż do 4 sierpnia Toruń będzie stolicą światowego szybownictwa. W środę w naszym mieście rozpoczęły się 25. Mistrzostwa Świata FAI w Akrobacji Szybowcowej oraz 13. Mistrzostwa Świata FAI w Akrobacji Szybowcowej w klasie Advanced.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Masz taką monetę 2 zł? Może być warte kilka tysięcy złotych. Te są najcenniejsze! Moneta o nominale 2 złote wydaje się powszechną i niewartą więcej niż jej wartość nabywcza. Okazuje się jednak, że są kolekcjonerskie i zabytkowe monety 2 złote, które można sprzedać nawet za kilkaset razy więcej! Po czym poznać najcenniejsze monety 2 zł? Sprawdź, czy masz taką w domu!

📢 Tak mieszka i żyje Izabella Krzan. Z Norbim współprowadzi "Koło fortuny". A kim jest jej chłopak? Zobacz zdjęcia! Izabella Krzan urodziła się w walentynki i od kilku lat robi zawrotną karierę w telewizji. Z Tomaszem Kammelem prowadzi "Pytanie na śniadanie", a z Norbim - "Koło fortuny". Na co dzień mieszka w Warszawie. Zobacz, jak wygląda jej wyjątkowy apartament.

📢 W takim domu mieszkają Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości. Para ciągle zaskakuje internautów Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz od blisko 3 lat tworzą szczęśliwą parę. Uczestnicy "Sanatorium miłości" biorą z życia garściami, zwiedzają świat, próbują nowych rzeczy i prowadzą zajęcia z seniorami. Zobaczcie, jak mieszka najbardziej znana para z programu. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy! [Lista] Masz stare przedmioty jeszcze z PRL-u? A może wciąż korzystasz z typowych dla tego okresu mebli? Te rzeczy mogą być sporo warte. Koniecznie sprawdź, co znajduje się w piwnicy i na strychu — kto wie, może akurat ta figura, którą trzymasz od kilkudziesięciu lat, jest poszukiwanym na rynku przedmiotem? Zobacz, jakim przedmiotom w zbiorach warto się przyjrzeć! 📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie!

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością