Prasówka 7.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź!”?

Prasówka 7.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

Prasówka 7.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strajk generalny rolników w Kujawsko-Pomorskiem. "W Toruniu czegoś takiego jeszcze nie było" Przybywa miejsc na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 9 lutego 2024 odbędą się protesty rolnicze. Ciągniki zablokują centrum Bydgoszczy, wjazdy do Torunia, skrzyżowanie w Osięcinach i drogę Tuchola - Świecie.

📢 Orlen Copernicus Cup. Tak kibicowaliście lekkoatletom w Arenie Toruń! Wielkie emocje i wspaniały doping. Kilka tysięcy kibiców głośno i gorąco wspierało lekkoatletów w Orlen Copernicus Cup. Mamy dużo zdjęć z trybun Areny. Poszukajcie siebie i znajomych! 📢 Orlen Copernicus Cup w Toruniu pełen rekordów. Polska szybkość, etiopska wytrzymałość, holenderska przyprawa Światowy poziom Orlen Copernicus Cup. W Arenie Toruń kibice zobaczyli pięć najlepszych wyników na świecie w tym sezonie halowym. Mamy też trzy polskie zwycięstwa: Ewy Swobody, Jakuba Szymańskiego i Piotra Liska. 📢 Waloryzacja emerytur. Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. Sprawdź, o ile wrosną świadczenia Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Ile pieniędzy z pensji może zabrać komornik z konta bankowego w 2024 i jakich rzeczy zabrać nie może? Sprawdzamy! Od stycznia 2024 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące egzekucji komorniczych, w tym również zajmowania środków z konta bankowego dłużnika. Nowe regulacje wzbudziły wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza wśród osób zalegających z płatnościami. W niniejszym artykule przyjrzymy się, ile pieniędzy może zająć komornik z konta bankowego oraz jakie kwoty są objęte ochroną przed zajęciem. Sprawdzimy też, czego komornik zabrać nie może. 📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Ich piękne wille można kupić! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą nietuzinkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Tym razem przyglądamy się najdroższym willom, które zlokalizowane są w naszym regionie. Ile kosztują? W jakim są standardzie? Tego dowiesz się z naszego materiału!

📢 Kolejni mistrzowie parkowania z Torunia i regionu w akcji. Zobacz, gdzie zostawili swoje auta! Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Myślisz o hybrydzie? Te samochody hybrydowe są warte polecenia. Sprawdź, które są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Adopcja psów w Toruniu. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom. Zobacz i adoptuj [ZDJĘCIA] Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska. 📢 Waloryzacja emerytury wyższa niż zapowiadano? Jest twarda deklaracja resortu! Prognozy waloryzacji Najnowsza zapowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznacza, że podwyżki emerytur będą większe niż jeszcze niedawno uważano. Prognozuje się wysokość co najmniej 12,3% waloryzacji 1 marca 2024 roku - jest to początkowa wartość, którą spekulowano przez większość 2023 roku. Jednak pod koniec zeszłego roku i w styczniu coraz częściej mówiło się o nieco niższej waloryzacji wynoszącej 11,9%. Teraz jednak ma to być "minimalny" wzrost świadczeń. Ile zatem wyniesie minimalna podwyżka świadczeń emerytalnych? Kiedy poznamy dokładne dane?

📢 Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić [7.02.2024 r.] Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego organizuje w lutym kolejny przetarg. Do kupienia są jak zawsze wycofane z użytku wojskowe auta. Jest również sprzęt medyczny, muzyczny i sportowy. W galerii zamieszczamy ponad dwadzieścia pozycji, których chce się pozbyć wojsko. Ile trzeba zapłacić? 📢 Ta ulga przysługuje na dziecko. Zwrot prawie 7000 złotych na konto, ale pod jednym warunkiem Początek roku to nie tylko czas podsumowań, ale również okres składania deklaracji PIT 2024. Wśród różnych możliwości rozliczeń podatkowych, jedna ulga przyciąga szczególną uwagę rodziców. Zwrot prawie 7000 złotych na konto może stać się rzeczywistością dla tych, którzy podejmą pewien kluczowy krok. Zanim jednak zaczniesz marzyć o dodatkowej gotówce, sprawdź, czy spełniasz warunki, które otwierają drzwi do tej hojnej ulgi na dziecko.

📢 500+ dla niesamodzielnych? Co z waloryzacją? Kto będzie mógł liczyć na wsparcie od 1 marca? Nadchodzą ważne zmiany świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji! Zmiany te wynikać będą z waloryzacji rent i emerytur, która ma miejsce 1 marca. Maksymalna kwota jednak nie ulegnie zmianie i wciąż będzie to 500 zł netto. Co jednak się zmieni? 📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Sprawdź, co można tanio kupić ze sklepu AMW Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć w naszej galerii. 📢 Te SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Cieszą się dobrą opinią kierowców! Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Pensje służby zdrowia w Polsce. Tyle zarabia lekarz, pielęgniarka i ratownik! W ochronie zdrowia gwarantowana najwyższa pensja minimalna wynosi 9201,92 zł brutto. Otrzymuje ją lekarz ze specjalizacją. Niższą otrzymują m.in. diagności, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci - wynosi ona 8186,53 zł brutto. Jednak stawki te wkrótce mają wzrosnąć. Wszystko zależy od tego, co wprowadzą nowelizacje sejmowe. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [7.02.2024 r.] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 W marcu podwyżki dla seniorów. Zobacz ile wyniesie najnowsza waloryzacja świadczeń Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Tyle zarobisz w Toruniu i okolicy. Zobacz, które firmy i instytucje szukają pracowników i ile płacą Pracy można a nawet trzeba szukać przez cały rok. W lutym również ofert nie brakuje. Wśród firm poszukujących ludzi są zarówno duże zakłady jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Okazję na nową pracę mają m.in. nauczyciel przedszkola, fizjoterapeuta, pracownik biurowy i wielu innych. Oprócz oferty prezentujemy również zarobki jakie można uzyskać w danym zakładzie pracy. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie?

📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [06.02.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów. 📢 To niezwykłe! Aż 5-6 tysięcy złotych za monetę z PRL-u! To słynny rybak i nie tylko. Te monety królują na aukcjach! Licytacje styczeń-luty! Nawet kilka tysięcy złotych jest warta moneta pięciozłotowa z PRL-u. Słynny Rybak w licytacji przekracza 5 tysięcy złotych, a Statek Waryński nawet przebija jego wartość! Po ile chodzą teraz monety z PRL-u?

📢 Masz zawroty głowy? To może być objaw groźnych chorób. To powoduje, że kręci Ci się w głowie Bardzo wiele osób cierpi na zawroty głowy. Nie można ich lekceważyć. Jakie są przyczyny zawrotów głowy? W głowie kręci się zarówno osobom starszym jak i młodszym. Jak wynika ze statystyk częściej z tym problemem borykają się kobiety. Zawroty głowy są definiowane jako uczucie wirowania, braku równowagi i kołysania. Mogą świadczyć również o poważnych chorobach. Jakich? Zobacz! 📢 Dobre wieści dla emerytów. Seniorzy w lutym dostaną zwrot podatku za 13. i 14. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? 📢 Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Czeka cię gigantyczna waloryzacja 13. i 14. emerytury Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024?

📢 500 plus przeznaczone dla osób niesamodzielnych. Kwota wzrośnie po waloryzacji? 500 plus dla osób niesamodzielnych. To świadczenie cały czas jest dostępne dla tych, którzy potrzebują pomocy.

W marcu wraz z waloryzacją rent i emerytur zmieni się limit uprawniający do otrzymania tego świadczenia. Co to oznacza i kto może liczyć na pomoc państwa? Oto szczegóły! 📢 Emerytura będzie wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Zobacz!

📢 Nie wolno zwolnić pracownika przed emeryturą? Kogo dokładnie obowiązuje wiek ochronny? Do kiedy? W dzisiejszych czasach wielu pracodawców woli zatrudniać młodych pracowników niż tych doświadczonych. Osoby, które przekroczyły 50. rok życia i zostały zwolnione z pracy często mają duży problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z tymi, którzy zbliżają się do emerytury. Tu jednak z pomocą przychodzą przepisy i tak zwany wiek ochronny. Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika przed emeryturą? 📢 W krainie PRL-owskiego handlu. Odkrywamy fascynujące zdjęcia sklepów, marketów i targów ze zbiorów NAC Sklepy w czasach PRL-u kojarzą się nam z wieloma aspektami. Dla niektórych stanie w ciągnących się kolejkach, braki towarów na półkach oraz kartki na produkty to historia, do której nie chcą już wracać. Są też tacy, którzy wspominają czasy PRL-u z lekkim sentymentem, bowiem ówczesna rzeczywistość wiązała się z wieloma wyzwaniami i przygodami. Sprawdźcie sami, jak wtedy wyglądały sklepy, targi oraz markety.

📢 Dostaniesz 500 złotych bonusu finansowego dla seniorów w 2024 roku? Upewnij się, czy spełniasz warunki do przelewu Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Sprawdź informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku. 📢 To te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo za decyzję! Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Takich promocji nie było dawno! Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Zobacz szczegóły i zdjęcia! 📢 Duży zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Sprawdź, ile dostaniesz Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Najważniejsze zmiany, jakie czekają na pracowników w 2024. Co się zmienia? Nie tylko płaca minimalna! W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze? Sprawdź!

📢 Starsze modele samochodów: Nadal sprawne nawet po przejechaniu kilkuset tysięcy kilometrów! Samochody, które mają ponad 10 lat wciąż sobie dobrze radzą na drogach. Niektóre modele komfortem nie ustępują dzisiejszym egzemplarzom. Starsze auta nie zawsze są jeżdżącymi złomami. Dlatego kupno takie samochodu nie zawsze wiąże się z późniejszymi kłopotami. Są modele, które dobrze znoszą upływ czasu i świetnie służą nowym właścicielom. Są dobrze wyposażone także pod względem bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że dość rzadko ulegają awariom, a koszty ich naprawy nie zrujnują właściciela. Oto starsze modele, które dobrze wypadły w raporcie niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Sprawdź! 📢 Najmniej awaryjne SUV-y: Aktualny raport ADAC pokazuje, które modele długo służą ich użytkownikom SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Kwiecień miesiącem nadejścia wyczekiwanych podwyżek dla nauczycieli w 2024? Są dwie daty! Kwiecień może być kluczowym miesiącem dla nauczycieli oczekujących na długo wyczekiwane podwyżki. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że podwyżki mogą nadejść w kwietniu, ale z powodu opóźnień politycznych istnieje także możliwość, że termin ten zostanie przesunięty. Sprawdź, co mówią przedstawiciele resortu edukacji na temat oczekiwanych zmian w wynagrodzeniach nauczycieli. 📢 Najpiękniejsze panie na toruńskich studniówkach w 2024 roku. Zobacz subiektywny wybór zdjęć! [cz. 2] Za nami większa część studniówek toruńskich szkół ponadpodstawowych. Młodzież z ostatnich klas liceów i techników bawiła się znakomicie na swoich balach przedmaturalnych. Zobaczcie drugą część galerii, w której prezentujemy wybrane zdjęcia pięknych pań, które pojawiły się na parkiecie!

📢 Co zrobić, aby wywołać kał? Poznaj 10 sposobów na szybkie zrobienie kupy. Dzięki nim ułatwisz sobie wypróżnianie Powiedzmy to głośno – kupa jest ważna. Choć może wydawać się to błahe, kał (lub jego brak) może determinować nasz cały dzień (a nawet tydzień). Problemy z oddaniem stolca czy zaparcia to nic przyjemnego. Jak sobie z tym radzić? Poznaj 10 prostych sposobów, które ułatwią ci wypróżnianie. Wypróbuj je i poczuj tę lekkość!

📢 Te auta często się psują. Rankingi nie są dla nich korzystne. Zobacz, które modele często lądują w warsztacie Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują. 📢 Pociągiem z Torunia do Olka. Ta akcja ma promować powstanie nowych przystanków Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Transportu publicznego promuje ideę powstania nowych przystanków kolejowych w Toruniu - na Wrzosach i przy Centralnym Cmentarzu Komunalnym. 📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Oto lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Oto ślub Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za niezwykłe wydarzenie! ZDJĘCIA 6.02.2024 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są oczywiście oficjalnie małżeństwem od kilku lat. Zobaczycie zdjęcia i nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Piękne, młode, niebezpieczne. To tych kobiet szuka policja. Za nimi wystosowano listy gończe. Aktualna lista poszukiwanych kobiet z Polski To te kobiety są poszukiwane listami gończymi przez policję. Widziałeś którąś z nich? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Rozboje, kradzieże, pobicia, włamania, a nawet i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zobacz, za jakie przestępstwa i wykroczenia sąd wystosował za tymi kobietami listy gończe.

📢 13. emerytura 2024. Ile dostaną seniorzy? Minister podaje kwotę i termin wypłaty trzynastek. Sprawdź, kto nie dostanie przelewu Kilka tygodni zostało do wypłaty 13. emerytury w 2024 roku. Minister rodziny już teraz zdradza jednak, jaką minimalną kwotę otrzymają w tym roku seniorzy. Sprawdź, ile trzynastki dostaniesz i kiedy ZUS rozpocznie wypłaty świadczeń. Dowiedz się też, którzy seniorzy nie dostaną 13. emerytury w tym roku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Oto szacunkowe wyliczenia Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto emerytur. 📢 Kupiłeś ostatnio meble i AGD? Możesz teraz dostać częściowy zwrot pieniędzy z podatku PIT! W związku z nadchodzącym okresem rozliczeń podatku PIT za rok 2023, Ministerstwo Finansów informuje o dostępności wstępnie wypełnionych deklaracji od 15 lutego. To doskonała okazja dla tych, którzy zakupili meble czy sprzęt AGD, aby skorzystać z ulgi podatkowej. Oto, jak możesz otrzymać częściowy zwrot pieniędzy!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 6.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Takich długów nie musisz spłacać, bo się przedawniają w lutym 2024. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać pieniędzy? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Dodatkowe pieniądze do pensji, których wypłaty pracodawca nie może już odmówić? Pracownicy powinni zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie nie ogranicza się jedynie do samej kwoty wypłaty, ale obejmuje także różnorodne dodatkowe świadczenia, na jakie mają prawo zgodnie z przepisami. Wśród tych istotnych aspektów znajdują się dodatki, które niestety bywają przeoczane przez pracowników. Począwszy od listopada 2023 roku polscy pracownicy mogą korzystać z poszerzonego wsparcia, które nie tylko uwzględnia dofinansowanie na okulary. Jakie jeszcze korzyści można uzyskać?

📢 Toruń. Dotacja plus, czyli gminny fundusz remontowy radnego Wojciecha Klabuna Na remont zabytkowego budynku, który dziś należy w całości do rodziny radnego Wojciecha Klabuna (PiS) z budżetu miasta popłynęło ponad 100 000 złotych. Budynek odzyskał blask również dzięki 64 tysiącom złotych z Gminnego Programu Rewitalizacji, nad którego przyjęciem radny zagłosował. 📢 Tragedie w pracy w Toruniu! Śmierć ochroniarza w firmie Solid Security i odcięte tasakiem palce w sklepie mięsnym na Mokrem Dramatycznie rozpoczął się ten rok w niektórych zakładach pracy w Toruniu. W siedzibie firmy przy ul. Polnej zastrzelił się ochroniarz. W sklepie mięsnym na Mokrem natomiast wypadek miała pracownica z tasakiem... 📢 Renta socjalna 2024. Kto ma prawo do tego świadczenia? Ile wynosi? Oto aktualne kryteria i kwoty Renta socjalna to ważne świadczenie dla wielu Polaków. Warto wiedzieć, że nie jest zależna od stażu pracy ani przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać te pieniądze trzeba jednak spełnić określone kryteria. W naszym artykule dowiesz się, co trzeba zrobić, by skorzystać z renty socjalnej w 2024 roku, jakie są warunki oraz komu przysługuje.

📢 Komendant wojewódzki strażaków przekazał władzę dotychczasowemu zastępcy W poniedziałek (5 lutego) w Dworze Artusa w Toruniu odbyła się uroczystość przekazania władzy w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej. 📢 250 złotych dodatku do renty lub emerytury? To możliwe! Dla kogo ryczałt energetyczny? Obniżenie rachunków za gaz, prąd i ciepło są możliwe! Można to zrobić dzięki ryczałtowi energetycznemu. Jak z tego skorzystać? Jak otrzymać dodatkowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach może liczyć na ponad 250 zł dodatku. Co należy zrobić? 📢 Awanse w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu W poniedziałek, 5 lutego, pięciu toruńskich strażaków odebrało awanse.

📢 Już od 61 tysięcy złotych. Najtańsze domy od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w lutym 2024 61 tysięcy zł- to cena domu w Konarach, który na sprzedaż wystawia właśnie komornik. W lutym w Kujawsko-Pomorskiem komornicy licytować będą wiele domów z cenami, które budzą zainteresowanie. Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Masz taki samochód? Super. Te samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Sprawdźcie! 📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Sprawdź szczegóły Zobaczcie najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym prezentujemy informacje o tanich domach do remontu, które zlokalizowane są w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów, cen i zdjęć znajdziesz w galerii. 📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Toruń. Jest harmonogram naboru do podstawówek. W tym także do nowej SP nr 12 na lewobrzeżu Na początku marca rusza w Toruniu nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja dotyczyć będzie także kandydatów do nowej podstawówki przy ul. Strzałowej, czyli SP nr 12.

📢 Toruń. Na Szosie Okrężnej trwa remont. Niebawem powstanie tu rondo turbinowe Rozbudowa Szosy Okrężnej to największa inwestycja realizowana z finansowym wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończy się w sierpniu 2025 roku. 📢 Raper Mata na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Zaśpiewał dla maturzystów. Ale to było szaleństwo Idol młodego pokolenia, słynny raper Mata bawił się w sobotę 3 lutego na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Zobacz, jak muzyk skradł show na imprezie radomskich maturzystów. Mamy nowe zdjęcia i niesamowite filmy.

📢 Studniówka 2024. Taka była zabawa maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu Dobiega końca tegoroczny sezon studniówkowy szkół ponadpodstawowych z Torunia. Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych bawili się na balu w podtoruńskich Warszewicach.

📢 Toruń. Kolejny lokal na starówce idzie pod młotek komornika! "Podmurna 65" do kupienia Podmurna 65 to popularny adres na starówce Toruniu. Niestety, nie każdemu udaje się biznes w tym charakterystycznym budynku. W lutym komornik wystawia na licytacje pomieszczenia należące do poznańskiej spółki. Za ile można je kupić? 📢 Archeologiczny skarb na budowie Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu Na oczach dziennikarzy odbyło się otwieranie naczynia z pierwszej połowy XIV wieku, które znaleziono podczas budowy Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE na Jordankach w Toruniu. 📢 Postacie z Dragon Ball Z od SI wyglądają jak ekranizacja anime - są znakomite i szalenie realistyczne. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realistycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w marcu. Zobacz zdjęcia! Co działo się podczas marcowych imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Całkiem sporo! Zobaczcie wybrane zdjęcia z Hex Club Toruń w naszej galerii!