Prasówka 7.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Tylko jeden gol na Tor-Torze! Tak kibicowaliście hokeistom KH Energi w czwartym meczu z JKH GKS Jastrzębie Hokeiści KH Energi Toruń nie wykorzystali atutu swojego lodowiska w play off. Po raz drugi przegrali z JKH GKS Jastrzębie i w serii do czterech zwycięstw jest remis 2:2. Kolejny mecz w sobotę na wyjeździe, ale jeszcze raz obie drużyny na pewno zmierzą się w Toruniu.

📢 Od października możesz uzyskać dodatkowe jednorazowe świadczenie 1000 zł. Sprawdź czy jesteś w tej grupie! Październikowa niespodzianka czeka na polskich nauczycieli, którzy odbywają przygotowanie do zawodu. W ramach wsparcia finansowego, już od 1 października, otrzymają oni jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 złotych. Sprawdź, czy spełniasz kryteria uprawniające do otrzymania tego dodatkowego wsparcia.

📢 Renta wdowia w "modelu kroczącym". Kto może liczyć na nową rentę wdowią? Kiedy wejdzie w życie? To wiemy na ten moment! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? 📢 13. emerytura 2024. Zobacz ile na rękę otrzymają seniorzy już w kwietniu. Taka będzie trzynastka dla emerytów i rencistów! Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Czy to się opłaca? Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, dotyczących sprzedaży tanich domów, które zlokalizowane są w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdziliśmy, ile kosztują obecnie najtańszego tego typu nieruchomości. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Taka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku. Aktualne wyliczenia kwot [TABELA] Czy wiesz, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2024 roku? Już teraz możemy podać kwoty i dokładne wyliczenia tego dodatkowego świadczenia dla seniorów. Zobacz, jakie stawki czekają na emerytów i rencistów oraz jaką kwotę dostaniesz na rękę. Szczegóły poniżej!

📢 Nowe świadczenie dla jednej grupy seniorów! Jest wprowadzone już od marca 2024 Od marca bieżącego roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe świadczenie dla osób starszych zmagających się z uzależnieniem od alkoholu. Zmiana stawek renty alkoholowej otwiera nowe możliwości wsparcia dla seniorów dotkniętych skutkami tego uzależnienia. Poznaj szczegóły tej inicjatywy oraz kryteria uzyskania tego świadczenia.

📢 Wojsko prowadzi wyprzedaż sprzętu i akcesoriów. Zobacz, co można kupić ze sklepu AMW! Co aktualnie można znaleźć w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Sprawdziliśmy! Zobaczcie wybrane akcesoria wojskowe, które kupić można przez internet. Więcej zdjęć, cen i szczegółów w galerii. 📢 To są najlepsi weterynarze w Toruniu: Ci, którzy cieszą się największą liczbą pozytywnych opinii W Toruniu jest bardzo dużo gabinetów weterynaryjnych. W którym przyjmują najlepsi specjaliści? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Tu z pomocą przychodzą internauci, którzy wystawiają pozytywne opinie tym, którzy pomogli ich pupilom. Wiadomo, że zwierzęta również chorują i oddanie ich w dobre ręce weterynarza to prawdziwa ulga dla właścicieli nie tylko czworonogów. 📢 Podwyżki dla nauczycieli! ZNP prowadzi negocjacje z resortem edukacji Nowy projekt ministerstwa edukacji określa minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli. Wychodzi z niego, że pensje pedagogów mają wzrosnąć nawet o ponad tysiąc złotych. Istotne jest jednak to, że wzrośnie nie zasadnicze, a średnie wynagrodzenie. To też jest kością niezgody pomiędzy resortem edukacji a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się bowiem podwyżki wynoszącej 1500 zł - i ma ona dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego.

📢 Okazje na rynku nieruchomości w Kujawsko-Pomorskim: Tanie domy od komornika W marcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Często z ceną między 100 a 200 tys. zł. Kiedy i gdzie odbędą się licytacje? Oto szczegóły ze zdjęciami nieruchomości.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur: o ile wzrosną świadczenia? Sprawdź, ile trafi na konto Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia. 📢 Najważniejsze zniżki dla seniorów w 2024 roku! Oto informacje, które zdecydowanie warto mieć na uwadze Seniorze, pamiętasz o tym, że możesz korzystać z ulg i zniżek, które zostały przygotowane tylko i wyłącznie dla Ciebie?! Nie powinieneś o tym zapominać, gdyż dzięki temu możesz skorzystać m.in. z darmowych leków... Ale i ze zniżek na przejazdy nawet pociągami! Ale to nie wszystko. Są również mniej znane ulgi i zniżki, które realnie ułatwią Ci życie!

📢 Twórca Kanału Zero, Krzysztof Stanowski, mieszka w domu położonym w samym sercu lasu Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski. 📢 Używane SUV-y charakteryzujące się wysoką niezawodnością. Zobacz, które modele są warte zakupu! SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Firmy i instytucje w Toruniu rekrutują pracowników. Sprawdź, jakie są zarobki Zbliżająca się wiosna to dobry moment na zmiany również w życiu zawodowym. Ofert pracy w Toruniu nie brakuje. Pracowników szukają zarówno firmy jak i instytucje. Okazję na nową pracę mają m.in. majster budowy, nauczyciel, fizjoterapeuta i wielu innych. Oprócz ofert prezentujemy również zarobki, jakie można uzyskać w danym zakładzie pracy. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Oto modele samochodów, które często wymagają napraw. Nie radzą sobie dobrze w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują. 📢 Te długi przedawniają się w marcu 2024 roku - nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Emerytury po waloryzacji: Niektóre trafią na konto w lutym, a inne w marcu Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta. 📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Samochody hybrydowe są godne polecenia. Zobacz, które modele hybryd są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Klienci tego dostawcy energii mogą otrzymać zwrot pieniędzy za prąd! Dowiedz się, jak się o niego ubiegać w 2024 roku Zgodnie z najnowszą informacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znana firma energetyczna Enea jest odpowiedzialna za nieprawidłowe informowanie klientów o wysokości ich comiesięcznych opłat handlowych. To też oznacza, że część klientów uzyska prawo do starania się o zwrot pieniędzy. Kto i na ile może liczyć?

📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [06.03.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów. 📢 Tym seniorom należy się dodatkowe 700 zł do emerytury. Sprawdź czy jesteś w tej grupie! Seniorzy, którzy obchodzą swoje 100. urodziny od 1 marca 2024 roku, mogą spodziewać się dodatkowego wsparcia finansowego w postaci podwyższonej emerytury. Zwiększenie świadczenia honorowego o ponad 700 zł miesięcznie może stanowić istotną ulgę dla tych, którzy osiągnęli tak pokaźny wiek. Dowiedz się, czy należysz do tej szczególnej grupy i jakie kroki podjąć, by skorzystać z tego dodatkowego wsparcia.

📢 Ulga rehabilitacyjna 2024. Jak z niej skorzystać i komu się należy? Ulga rehabilitacyjna to odliczenie od dochodu wydatków związanych z celami rehabilitacyjnymi oraz ułatwieniem wykonywania czynności życiowych dla osób niepełnosprawnych. Komu przysługuje i jak się o nią starać? Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? 📢 Zwracany podatek dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Zobacz, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Zobacz, co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Emerytura zwolniona z podatku w 2024 roku. Kto będzie do tego uprawniony? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Samochody, które mimo swojego wieku nadal świetnie radzą sobie na drogach [raport] Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 To te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo za tę decyzję! Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 Podwyżki w sferze budżetowej: Nauczyciele i żołnierze - co mogą oczekiwać finansowo? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej.

📢 Bon senioralny 2024. Kto i ile dostanie? Na to mogą liczyć seniorzy i ich opiekunowie Przełomowym wydarzeniem wydaje się wprowadzenie w Polsce tzw. bonów senioralnych. Znacząco usprawniają one realną opiekę nad osobami starszymi. Na czym dokładnie polegają bony senioralne? Kto może się o nie starać? Oto szczegóły bonu senioralnego 2024, jednego z projektów zapowiedzianych na pierwsze 100 dni nowego rządu. 📢 Komornik może teraz zająć większą część Twojego wynagrodzenia. Istotne zmiany dla dłużników! Od marca 2024 roku, dłużnicy w Polsce stoją przed istotnymi zmianami w zakresie egzekucji komorniczych. Nowe przepisy przewidują większe uprawnienia dla komorników, co może znacząco wpłynąć na sytuację finansową osób zadłużonych. Zwiększenie możliwości zajęcia wynagrodzenia to konsekwencja rosnących zaległości finansowych i potrzeby bardziej skutecznej egzekucji wierzytelności. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni [7.03.2024] W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Niewiarygodne, ale te samochody hybrydowe są praktycznie bezawaryjne! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Agencja Mienia Wojskowego przeprowadza wyprzedaż sprzętu i akcesoriów! Zobacz, co można kupić Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Zobacz szczegóły i zdjęcia! 📢 Ile mieszkańców mają poszczególne części Torunia? Sprawdźcie sami! Mamy najnowsze dane Toruń mieszkańców ma coraz mniej – świadczą o tym dane Urzędu Miasta Torunia, które pokazują, że mieszkańców zameldowanych na stałe jest 172 023. Na meldunek czasowy zameldowało się natomiast 6230 osób. Ilu torunian mieszka w poszczególnych częściach miasta? 📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele według wiarygodnego raportu ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Przyszły emerycie, 1 kwietnia czeka cię ważna decyzja! Dotyczy ZUS i OFE Ważne okno transferowe dla Polaków otwiera się 1 kwietnia. Jeśli się jeszcze na to nie zdecydowałeś, możesz przenieść część swojej składki do OFE. Jest to znakomita okazja do dokonania ważnej zmiany, aby pieniądze lądowały na koncie ZUS, jeśli chcemy zrezygnować z OFE. O co dokładnie chodzi? Do kiedy mamy czasu na zmianę? 📢 Wybory 2024. Oto kolejny kandydat na prezydenta Torunia. Mówi, że jest jak Sean Connery Maciej Cichowicz jest kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach na prezydenta Torunia. Sojusz tych ugrupowań startuje też w wyborach do Rady Miasta Torunia.

📢 To koniec unikania komornika! Nawet z niajniższą krajową Twoje środki nie będą bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych?

📢 Tak mieszka Aleksander Mackiewicz. Zobacz dom przystojnego gliniarza z „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje na co dzień gwiazda tanecznego show Aleksander Mackiewicz mieszka w przytulnym domu pełnym designerskich przedmiotów. Przystojny uczestnik tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień z partnerką i dziećmi w nowoczesnych wnętrzach. Zobacz, jak mieszka aktor z „Gliniarzy”, który występuje obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera, Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła nowa gwiazda Muzycznego show Polsatu. 📢 Dwóch młodych mężczyzn z Torunia zatrzymanych w związku z rozbojem. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności Kryminalni z komisariatu na Śródmieściu w Toruniu zatrzymali dwóch młodych mężczyzn (19 i 20 lat) w związku z napaścią, do której doszło w sobotę (2 marca). Usłyszeli zarzuty rozboju i kradzieży dokumentu tożsamości innej osoby.

📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Jakie wzory i kolory będą modne w najbliższych miesiącach? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 6.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Co z drugą waloryzacją emerytur? Minister potwierdza, kiedy będzie Zgodnie z zapowiedzią minister ds. polityki senioralnej Marzeny Okła-Drewnowicz, w 2024 roku będzie miała miejsce również druga waloryzacja świadczeń emerytalnych. Kiedy i na jakich zasadach można będzie liczyć na drugą waloryzację?

📢 Biznesmen nie oszukał firmy Neuca z Torunia na 15 mln zł. Prawomocnie uniewinniony! Wyrok ogłoszono 4 marca w SA w Gdańsku Biznesmen Rafał S. nie oszukał firmy Neuca z Torunia na 15 mln zł. W poniedziałek (4 marca) Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłosił prawomocny wyrok w tej głośnej sprawie. Mężczyzna został uniewinniony. 📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Tak wygląda pierwsze stadium Alzheimera? Jak rozpoznać tę podstępną chorobę? Zwróć uwagę na te objawy Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która często niezauważona rozwija się latami. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Jakie zmiany są charakterystyczne dla choroby Alzheimera? Na co zwrócić uwagę, by wcześni wykryć chorobę? Zobacz, czym charakteryzuje się choroba Alzheimera.

📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Widzisz u siebie te objawy? Takie są skutki wysokiego niedoboru witaminy B6 w organizmie. Nie lekceważ ich Witaminy pełnia kluczowa role dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. są niezbędne. Jedną z nich jest witamina B6. Ma ważną funkcję do spełnienia. Odpowiada m.in. za pracę układu nerwowego. Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i wchłaniana do krwiobiegu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy B6 odbija się na naszym zdrowiu.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Zobacz najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź szczegóły.

📢 Zdarzył się wypadek w pracy? Należy Ci się odszkodowanie! Od kwietnia dostaniesz więcej! Już 1 kwietnia w życie wejdą ważne zmiany dotyczące stawek jednorazowych odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy. Jeszcze do końca marca obowiązują stare stawki, a nowe będą funkcjonować pełen rok, czyli do 31 marca 2025 r. Co się zmieni? Ile teraz wyniesie odszkodowanie? 📢 Toruń. Strażnicy miejscy poszukiwani! Ile zarobią "życzliwi obywatelom"? Podano zarobki i dodatki Straż Miejska w Toruniu do 20 marca czeka na zgłoszenia chętnych do pracy. Kandydaci na strażników mają być sprawni fizycznie i psychicznie oraz "życzliwi w kontaktach z obywatelami". Ile zarobią? Podano kwoty i listę dodatków.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 06.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle dostają emeryci od 1 marca - kwoty netto O ile urosły emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur została przeprowadzona 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O ile urosła twoja emerytura od 1 marca br.? Sprawdź wyliczenia kwot netto. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 6.03.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzą Twój dom? Za brak opłat abonamentu RTV zapłacisz karę! Pracownicy Poczty Polskiej odpowiadają za kontrolowanie abonamentu RTV. Jednak nie jest tak, że to każdy listonosz może po prostu wejść do domu i sprawdzić czy mamy telewizor lub radio. Możliwość tego typu mają wyspecjalizowani kontrolerzy Poczty Polskiej, którzy kontrolę sprawują na rzecz KRRiT. Skąd też to wiemy? Ostatnio pojawiło się ogłoszenie pracy właśnie na takie stanowisko w Poczcie Polskiej! Dzięki temu wiemy, w jakich godzinach urzędnicy będą kontrolować domy!

📢 Wróciły blokady dróg w okolicach Torunia. Gdzie tym razem? Zobacz, jak je ominąć! Zgodnie z zapowiedziami rolnicy znów zablokowali drogi w proteście przeciwko europejskiemu Zielonemu Ładowi i niekontrolowanemu napływowi płodów z Ukrainy. 📢 Barmanka Irka z "Plebanii" - tak zmieniła się Małgorzata Teodorska. Dawniej mężczyźni za nią szaleli "Plabania" to jedna z pierwszych polskich telenoweli, którą widzowie wspominają z dużym sentymentem. Emitowana była w latach 2000 - 2012. Jedną z gwiazd serialu była urocza barmanka Irka - w rolę tę wcielała się Małgorzata Teodorska. Po zakończeniu emiji słynna Irka wycofała się z aktorstwa i nigdy nie wróciła do grania. Oto jak obecnie wygląda. 📢 Dogrywka decydowała na Tor-Torze. Tak kibicowaliście hokeistom KH Energa w play off! Ta seria tak szybko się nie skończy. Po dwóch zwycięstwach w Jastrzębiu KH Energa na własnym lodowisku przegrał z JKH GKS po dogrywce. W środę mecz numer cztery o półfinał Tauron Hokej Ligi.

📢 Kolejna impreza w Cubano za nami! Zobaczcie, jak się bawią torunianie nocą na starówce Działo się ostatnio w Cubano Club Toruń! Mamy dla Was kolejną fotorelację z imprezy w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Kandydat na prezydenta Torunia chce utworzyć na Winnicy park kulturowy i przenieść tam budynki szkieletowe Paweł Gulewski, kandydat na prezydenta Torunia z Platformy Obywatelskiej chce po swoim zwycięstwie utworzyć na Winnicy park kulturowy. Miałyby tam zostać przeniesione budynki szkieletowe, w każdym razie te z nich, których obecni właściciele będą chcieli się pozbyć, a gminie uda się je pozyskać. 📢 Stroiki wielkanocne w szkle to prawdziwy hit. Modne i ciekawe ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz najciekawsze inspiracje na świąteczny stół Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o stworzeniu świątecznych ozdób na stół. Stroiki wielkanocne w szkle to ciekawa propozycja dla osób, które uwielbiają ozdoby wielkanocne „zrób to sam”. Zobacz, jak pięknie będą prezentować się pisanki w szklanej kuli lub zajączek w słoiku. Poznaj nasze pomysły na wielkanocną dekorację domu!

📢 Wybory 2024. Aktywni dla Torunia chcą powstrzymać szaleństwo i zmienić miasto na lepsze. Kto będzie z ich list kandydował do Rady Miasta? Nieprzemyślane i niedostosowane do potrzeb mieszkańców inwestycje doprowadziły do tego, że Toruń jest zadłużony na ponad 1 miliard 250 milionów złotych. Na każdego mieszkańca miasta wychodzi mniej więcej po 7.000 złotych. Roczna obsługa tego zadłużenia pochłania ponad 70 milionów złotych. Za tyle można wybudować nową szkołę. Trzeba zatrzymać to szaleństwo - przekonuje Bartosz Szymanski, kandydat Aktywnych dla Torunia na prezydenta miasta. Kto ma mu pomóc w przestawieniu Torunia na inne tory? 📢 Protest rolników - blokady dróg w Kujawsko-Pomorskiem 5 i 6 marca 2024. Tu są utrudnienia Kolejne protesty rolników. We wtorek, środę i czwartek (5-7 marca 2024) rolnicy będą strajkować także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

📢 Wsadzili Michała... w grunt na toruńskim Wrzosowisku Podczas marcowej sesji Rady Miasta Torunia, przedostatnim roboczym spotkaniu w tej kadencji, radni zajmą się między innymi uchwałą dotyczącą ustanowienia Parku Naturalnego Wrzosowisko. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu cały rok przyjmuje nowych lokatorów. Wśród nich najwięcej jest psów. Za każdym stoi osobna historia. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. Na nowych właścicieli czekają psy małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich jest Twój nowy zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które w ostatnim czasie trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było podczas pierwszego w marcu. Zobacz zdjęcia! Kolejny pchli targ odbył się na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. 📢 Przeniesiony dom Heleny Grossówny jest już prawie gotowy. Tak teraz wygląda Przeniesiony na ul. św. Jakuba dom Heleny Grossówny z zewnątrz jest już gotowy. W tej chwili trwają tam roboty wykończeniowe. Przewiezione z ul. PCK cegły udało się wykorzystać w stu procentach. Większość elementów drewnianych trzeba jednak było wymienić. Podobnie dzieje się w przypadku budynków przenoszonych do skansenów. 📢 Derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. O zwycięstwie zdecydował jeden gol - zdjęcia i wideo Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz to był hit inauguracyjnej kolejki rundy wiosennej w III lidze. Derby regionu kujawsko- pomorskiego jednak rozczarowały poziomem. Mało było podbramkowych spięć oraz parad bramkarzy. O wyniku zdecydował jeden gol.

📢 Toruń. Te 12 inwestycji zmieni lewobrzeże! Gdzie będą realizowane? Lewobrzeżny Toruń mocno zmienił się w ostatnich latach. Przybyło w nim mieszkańców, wzrosły też oczekiwania żyjących w tej części miasta ludzi. Sprawdziliśmy więc, czego się w najbliższych miesiącach i latach się tu mogą doczekać.

📢 Belweder w Toruniu. Mroczna historia, a jaka przyszłość? Nie ma 100 mln zł na muzeum gen. Elżbiety Zawackiej W marcu minie 7 lat od rozbicia narkobiznesu w zabytkowym Forcie św. Jakuba w Torunia. Handlarze do dziś nie zostali osądzeni. Belweder natomiast wciąż stoi pusty. Miasto brakuje drobnych stu mln zł na stworzenie tu muzeum. Może czas zmienić plany? 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.