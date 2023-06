Prasówka 7.06.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Samochody, komputery i inny sprzęt od wojska. To wyprzedaje AMW w Kujawsko-Pomorskiem”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Samochody, komputery i inny sprzęt od wojska. To wyprzedaje AMW w Kujawsko-Pomorskiem Tu znajdziesz najnowsze oferty z wyprzedaży prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, czyli w oddziale na województwo kujawsko-pomorskie. Od wojska można kupić samochody osobowe, terenowe, ciężarowe, przyczepy, sprzęt komputerowy i wiele innych rzeczy. W galerii zamieszczamy zdjęcia wojskowego sprzętu, który został wystawiony w przetargach w czerwcu.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów Seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć

📢 Tak wygląda w środku domu Dawida Kubackiego. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Dom Dawida Kubackiego stoi w Szaflarach, kilkanaście kilometrów od Zakopanego. Piętrowy dom jest dość duży, wybudowany w tradycyjnym dla tego regionu stylu. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda skoków narciarskich. 📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu. 📢 Uwaga! Nie jedz tych produktów, jeśli masz problemy z pamięcią. Mogą zwiększać ryzyko rozwoju demencji Masz problemy z pamięcią i koncentracją? Przyjrzyj się swojej diecie. Te produkty źle wpływają na pracę twojego mózgu! Zrezygnuj z nich a zobaczysz różnicę. Szybko odzyskasz lepszą pamięć i koncentrację. Właściwa dieta i aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na prawidłową pracę mózgu. Sprawdź, jakich produktów powinieneś unikać. Szczegóły znajdziesz w galerii!

📢 Kolejne imprezy w Hex Club Toruń za nami! Tak się bawiliście nocą na starówce [zdjęcia] Hex Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Imprezy w tym miejscu przyciągają tłumy torunian. Zobaczcie, co się tam ostatnio działo! Oto fotorelacja! 📢 Horoskop na czerwiec. Wróżka przepowiada, co cię czeka w finansach, zdrowiu, miłości Horoskop to przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca - dla konkretnego znaku zodiaku. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w czerwcu w miłości, finansach, zdrowiu. Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach!

📢 Toruń. Manifestowali po wysadzeniu tamy pod Chersoniem: "Nie możemy o tym nie mówić" We wtorek, 6 czerwca przy pomniku Mikołaja Kopernika odbyła się demonstracja po wysadzeniu przez wojska rosyjskie tamy na Dnieprze w Ukrainie. - Chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że Rosja jest państwem terrorystycznym - mówi organizatorka manifestacji.

📢 550 złotych niezależnie od wieku? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować! 📢 Oto samochody najmniej i najbardziej awaryjne. Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na twardo! Wiedziałeś o tym? To się dzieje, gdy jesz jajka na twardo! Jajka na twardo są niezwykle popularne nie tylko w okresie świąt Wielkiej Nocy. Same jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Nie tylko są źródłem zdrowych tłuszczów i białka, ale również witamin i minerałów. Co więcej, jajka są niezwykle uniwersalnym jedzeniem. Zjemy je na miękko, na twardo, w formie omleta czy jajecznicy... nie wspominając o tym, że jajka są ważnym składnikiem wielu potraw i ciast. W tym miejscu jednak przyjrzymy się gotowanym jajkom na twardo. Takie mają zalety... i wady?

📢 Tak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim! Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! 📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Sprawdź, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Nowe emerytury w czerwcu 2023! Mamy najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy w czerwcu Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Znamy stawki! 📢 Dzwoni nieznany numer? Lepiej uważaj, co mówisz przy odbieraniu. Nie zgadzaj się! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Salmonella w jedzeniu! GIS ostrzega przed tymi jajkami! Masz te produkty w domu? Lepiej się ich pozbądź! Główny Inspektorat Sanitarny wydał 31 maja ostrzeżenie przed konkretnymi jajami konsumpcyjnymi. Okazało się, że na ich skorupce znajduje się Salmonella Enteriridis. GIS dodatkowo ostrzega przed korzystaniem z konkretnych produktów zarówno spożywczych, jak i takich do codziennego użytku. Problemem są toksyczne substancje, szkło i bakterie w produktach. Czego nie należy trzymać w domu? Co robić z wycofanymi produktami? Co nam zagraża?

📢 Masz zbędne kilogramy - zobacz, jak schudnąć? Odpowiednia prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Zobacz! 📢 Sięgnij po pieniądze z ZUS! Emeryci wniosek składają już teraz. Jakie są dodatki do świadczeń ZUS? Tyle możesz dostać! [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdź!

📢 Dodatki emerytalne też przysługują seniorom z ZUS! Nikt o tym głośno nie mówi. Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Zobacz szczegóły! 📢 Takie objawy świadczą o niedoborze witamy D. W czym jest i która jest najlepsza? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D?

📢 Limit wypłaty z bankomatu 2023. Jedynie te kwoty wypłacisz z Millennium, PKO i wielu innych. Lepiej to wiedzieć! Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Wyższe pensje dla pielęgniarek od lipca. Również dla lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia? 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Nawet dodatkowe 500 złotych dla każdego seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie?

📢 Uważaj! Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki! 📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Zobacz szczegóły! Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Tak mieszka Doda. Zobacz, jak elegancko urządziła dom bohaterka afery festiwalu w Opolu 2023. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

📢 Płonęło 500 metrów kwadratowych lasu przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu Strażacy ugasili pożar około 500 metrów kwadratowych lasu w Toruniu przy wylocie na Gdańsk. Na miejscu działało osiem zastępów straży pożarnej. 📢 Nawet za to kuracjusz musi zapłacić w sanatorium. Takie dodatkowe opłaty obowiązują w uzdrowisku w 2023 roku Wyjazd do sanatorium to forma leczenia i rehabilitacji, która pozwala nam podreperować zdrowie. Wyjazd do sanatorium może odbywać się prywatnie gdzie pacjent w pełni pokrywa koszty, ale i też finansowany przez odpowiednie instytucje, dzięki czemu nie ponosimy kosztów. Jest jednak szereg dodatkowych opłat, które kuracjusz musi ponosić. Jakie to opłaty? Sprawdźcie.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Oto jak żyje Dawid Kwiatkowski. Tak mieszka Dawid Kwiatkowski. Jak wygląda dom jurora z The Voice Kids? ZDJĘCIA 6.06.2023 Dawid Kwiatkowski to jeden z jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. Jak wygląda jego życie i dom? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 3.06.2023

📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 6.06.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Kujawsko-Pomorskie: Planowane wyłączenia prądu w regionie. Sprawdź, czy będziesz mieć energię elektryczną! Spółka Energa Operator opublikowała najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy także Twojej miejscowości lub ulicy! Więcej szczegółów znajdziesz w naszej galerii. 📢 Takie jest znaczenie naklejek na owocach i warzywach. Zwróć na nie uwagę! Co oznacza kod na naklejkach warzyw i owoców? 6.06.2023 Robiąc zakupy w popularnych supermarketach widzimy owoce i warzywa, które posiadają małe naklejki. Co one oznaczają? Niewiele osób zwraca na nie uwagę, a to błąd. Naklejki są nośnikiem informacji o danym produkcie. Jest tam pewien kod, który wskazuje na pochodzenie i sposób uprawy. Jest to bardzo ważna informacja dla klientów. Sprawdź szczegóły!

📢 Jest praca w Toruniu i regionie. Zobacz kogo poszukują firmy i instytucje [OFERTY PRACY] Bezrobocie w Polsce i regionie jest dość niskie. To oznacza, że przedsiębiorstwa poszukują nowych rąk do pracy. Także w Toruniu i okolicach fachowcy dość szybko znajdą nowe zatrudnienie. Zobacz najświeższe oferty pracy. 📢 Na lewobrzeżu Torunia powstanie nowy Park Handlowy. Wybuduje go spółka Andersa 72 Najprawdopodobniej już w przyszłym roku mieszkańcy lewobrzeżnej części Torunia będą mogli skorzystać z nowego Parku Handlowego, utworzonego przez spółkę Andersa 72.

📢 Z tych grzechów nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym pamięta. SPRAWDŹ koniecznie 6.06.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Jesz truskawki? To dzieje się z Twoim organizmem gdy je jesz! Takie są skutki jedzenia truskawek. To dzieje się z Twoim organizmem gdy jesz truskawki! Truskawki to soczyste, czerwone owoce o słodkim i lekko kwasowym smaku, które cieszą podniebienie swoją intensywnością. Są niskokaloryczne i bogate w witaminę C, która wzmacnia nasz układ odpornościowy. Oprócz tego, truskawki są źródłem błonnika, który wspomaga trawienie i reguluje poziom cukru we krwi. Te małe owoce mają również pozytywny wpływ na serce, dzięki obecności flawonoidów, które obniżają poziom złego cholesterolu. Ale to nie wszystko! Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, co dzieje się z Twoim organizmem gdy jesz truskawki!

📢 Nowy przyjmujący w CUK Aniołach. Torunianie zapowiadają kolejną walkę o awans Do trzech razy sztuka - z takiego założenia wychodzą działacze CUK Aniołów. Torunianie nie zdołali awansować do I ligi, ale podejmą kolejną próbę. Nowym zawodnikiem drużyny został właśnie przyjmujący Sławomir Stolc.

📢 Głosujmy na Jeżyka z Torunia! Kasztanowiec może zostać Drzewem Roku 2023 Rozpoczęło się głosowanie, efektem którego będzie wybór Drzewa Roku 2023. Tytuł może przypaść kasztanowcowi Jeżykowi z Torunia, rosnącemu na terenie Szkoły Podstawowej nr 6. 📢 Drzewo zahaczone przez ciężarówkę spadło na samochód na ul. Dekerta w Toruniu. Były utrudnienia w ruchu Służby w poniedziałek (5 czerwca) rano zostały wezwane na ulicę Dekerta w Toruniu (przy skrzyżowaniu z ul. Polskiego Czerwonego Krzyża), gdzie samochód ciężarowy zahaczył i powalił jedno z drzew. Na czas prowadzenia działań na miejscu występowały utrudnienia w ruchu. 📢 500 plus. Ruszyły wypłaty dodatku na okres świadczeniowy 2023/2024. Zobacz, kiedy pieniądze z programu Rodzina 500 plus otrzymasz na konto Od 1 czerwca 2023 r. rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 500 plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwszą transzę w wysokości ponad 600 mln złotych. Jak informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik ZUS w Gdańsku, w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat. Zdecydowana większości rodziców i opiekunów zachowała dotychczasowy termin wypłaty.

📢 Oto najciekawsze ogłoszenia z klatek schodowych. Znajdziesz takie w swoim bloku. Taka jest sąsiedzka życzliwość - 5.06.2023 Jaki jest najlepszy sposób, aby przekazać wiadomość uciążliwemu sąsiadowi? Coraz popularniejsze stało się wywieszanie na klatkach schodowych w blokach czy kamienicach ogłoszeń z informacją. Niektóre z nich są wręcz absurdalne. Zobaczcie te najbardziej oryginalne.

📢 Takie tanie działki budowlane można kupić w powiecie toruńskim [zdjęcia] Na portalu OtoDom.pl znajdziemy m.in. ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek budowlanych, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd tego typu nieruchomości. 📢 Tak wygląda życie w polskich firmach. Oto najlepsze memy o pracy, wyzysku i lenistwie pracowników 5.06.2023. Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 5.06.2023.

📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 5.06.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 To są najwredniejsze znaki zodiaku. Skorpion zatruje ci życie, Baran zniszczy przyjaźń, Lew zdominuje, a Panna doprowadzi do wściekłości Najwredniejsze znaki zodiaku. Każdy z nas ma jakieś wady, które nie zawsze chcemy albo mamy odwagę dostrzec. Jak mówią astrolodzy, ich znajomość może nas ustrzec przed popełnianiem wielu błędów. Oto charakterystyka 12 znaków zodiaku, 12 typów osobowości, ujętych w zodiakalnym kole - przygotowana przez wróżkę Samantę. Jakie znaki są najbardziej złośliwe? Sprawdź!

📢 Toruński szpital miejski z międzynarodową nagrodą za leczenie udarów Europejska Organizacja Udarowa doceniła starania personelu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu w walce ze skutkami udarów mózgu. Lecznica została nagrodzona podczas międzynarodowej konferencji w Monachium.

📢 Toruń. Bayer Full zagrał na Wrzosach. Ten festyn jest już wieloletnią tradycją Przez kilka godzin trwała w niedzielę 4 czerwca zabawa podczas XXIII Wrzosowego Festynu św. Antoniego w Toruniu. 📢 Oto najniebezpieczniejsze przejścia dla pieszych w Toruniu! Wskazali je nasi Czytelnicy Niedawno na toruńskich Ugorach doszło do groźnego wypadku - nietrzeźwy kierowca potrącił prawidłowo jadącego rowerzystę po ścieżce rowerowej na przejściu dla pieszych. To rozpoczęło dyskusję, czy toruńskie przejścia na pewno bezpieczne. Zwróciliśmy się z prośbą do Czytelników, by wskazali miejsca, w których - ich zdaniem - bezpiecznie nie jest. Otrzymaliśmy dużo odpowiedzi.

📢 Torunianki na Instagramie. Oto nasz najnowszy przegląd zdjęć! Zobaczcie nasz najnowszy, subiektywny przegląd zdjęć torunianek z Instagrama. W galerii prezentujemy wybrane fotografie pań z Torunia, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. 📢 Toruń na rowery 2023 wystartował spod CH Plaza! Byliśmy na wydarzeniu [ZDJĘCIA] W niedzielę 4 czerwca wystartowało jedno z największych, jeśli nie największe rowerowe wydarzenie sezonu. Mowa tu o akcji "Toruń na Rowery", które zgromadziło prawdziwe tłumy rowerzystów! 📢 Toruń. Schron, czołgi i samochody pancerne. Święto Twierdzy Toruń na poznańskiej [ZDJĘCIA] Obecny weekend upływa pod szyldem historycznie nowego święta. Po raz pierwszy obchodzimy "Święto Twierdzy Toruń". W ramach tego niezwykłego wydarzenia można poznać schrony i obronność Torunia. Nasz fotoreporter pojawił się na ul. poznańskiej, gdzie można było zwiedzać schron piechoty J-21, a także prezentowany były czołgi i samochody pancerne.

📢 Toruń. Uczniowie SP nr 1 na archiwalnych zdjęciach. Najstarsze sprzed stu lat! To wystawa na urodziny szkoły Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu we wtorek (6 czerwca) obchodzić będzie 140-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowała wystawę cennych archiwaliów - to zdjęcia uczniów i nauczycieli szkoły z ubiegłego wieku. Najstarsze ma blisko 100 lat - pochodzi z roku 1924.

📢 Serce Torunia dostało lokal od miasta! Tworzy łaźnię, kuchnię i przychodnię dla osób bezdomnych Ulica Legionów 238 - oto adres siedziby Serca Torunia. Organizacja pomagająca osobom bezdomnym bardzo się o taki lokal starała. Miasto wynajęło go społecznikom na preferencyjnych warunkach. Jak wygląda i co tutaj będzie się działo? 📢 Nocny wypadek pod Toruniem. Na miejscu działały 3 zastępy straży pożarnej! [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w nocy, już po godzinie 23. Brał w nim udział jeden samochód. 1 osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala.

📢 Toruń. Kolejny samochód jechał w budynek! Tym razem na Bażyńskich [Zdjęcia] Jak poinformowała Komenda Miejska PSP w Toruniu, wczoraj o godzinie 21:48 doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego. ten wjechał w budynek. 📢 Tak wygląda wieża widokowa w Kurzętniku nieopodal Brodnicy. Zobacz zdjęcia! By sięgnąć wzrokiem aż po horyzont i spojrzeć na świat z góry, warto się wybrać na wieżę widokową, która ma aż ponad 35 metrów wysokości. Znajduje się w Kurzętniku, na trasie wiodącej z Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego i malowniczej Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem. 📢 Targowisko przy Szosie Chełmińskiej dostało drugie życie Zbliża się koniec gehenny sprzedawców na miejskim targowisku przy Szosie Chełmińskiej. W końcówce maja wrócił dwustronny ruch na ulicy i już odnotowano większe utargi, a niebawem powinno być jeszcze lepiej.

📢 Brawo! Te osoby adoptowały psy ze Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Toruniu Brawo! W Toruniu nie brakuje osób, którym na sercu leży dobro zwierząt. Ostatnio całkiem sporo psów znalazło nowy dom. Zostały zabrane ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Wielki szacunek dla osób, które zdecydowały się wziąć psa ze schroniska. Jak widać na zdjęciach zadowolone są obie strony. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu najwięcej jest psów. Trafiają tu najczęściej i są przywożone z różnych części powiatu. Te osoby adoptowały ostatnio psy ze schroniska.

📢 Zabawa w ludowym wydaniu. Trwa 40. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego w Toruniu [zdjęcia] W sobotę, 3 czerwca, rozpoczął się 40. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego w Toruniu. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem "Kaczka pstra dziatki ma". Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej w Toruniu.

📢 Emerytura 2023. Od lipca nawet o 200-500 złotych więcej! Te pieniądze otrzymają seniorzy do świadczenia emerytalnego! Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 Toruń. Horror na Olsztyńskiej. Dlaczego pani Agnieszka mieszkała ze zwłokami partnera? 41-letnia pani Agnieszka z bloku przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu przez blisko miesiąc żyła pod jednym dachem ze zwłokami partnera. Koszmar przerwał telefon sąsiada na policję, którego zaniepokoił fetor i to, że dawno nie widział sąsiada. 📢 Takie były odkryte baseny w Toruniu. To były czasy! Pamiętacie? Mamy unikalne archiwalne zdjęcia Upał zrobił się straszny, w związku z tym zapraszamy na toruńskie baseny, po których zostały tylko wspomnienia. Ale jakże miłe, bo kto w upalne dni nie szukał ochłody na Wodniku, Jordankach, czy na basenie przy Kujawskiej?

📢 Toruń. Od portu nad Wisłą do Bulwaru Filadelfijskiego. Tak się zmieniało toruńskie nabrzeże [archiwalne zdjęcia] Nabrzeże przez stulecia było dla Torunia najważniejszym oknem na świat. W latach 30., gdy port jeszcze tętnił życiem, zachwycony panoramą miasta Józef Czechowicz pisał o Wiśle widzianej przez toruńskie bramy na przestrzał. Widok ten zawsze pozostawał bez zmian. Aż do teraz. 📢 Jest boisko i plac zabaw, będzie mieszkaniówka. Miasto sprzedaje działkę przy Rolniczej Masakra. To jedyne miejsce w okolicy, gdzie można się przejść i odpocząć - mówi pani Beata, mieszkanka ulicy Rolniczej w Toruniu. Niebawem kilka metrów od jej okien powstanie budynek mieszkalny. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Oto rodzina Amiszów. Jedyna taka w Polsce. Zobacz, jak wygląda ich niezwykłe życie! Nie mają telewizji, nie mają radia, bardzo rzadko korzystają w Internetu. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Anita zawsze chodzi w chuście na głowie, zdejmuje ją tylko przed snem, Jakub nie zagląda do kieliszka. Martinowie przyjechali do Polski z Ameryki. Są w naszym kraju już blisko 30 lat. To jedyna rodzina Amiszów zamieszkująca na naszym terytorium. 📢 Oto SUV-y, które psują się najrzadziej. Są najmniej awaryjne według raportu ADAC Kupno używanego samochodu to zawsze wyzwanie. Jaka markę i jaki model wybrać? Sedan, kombi, SUV? To pytanie nurtuje kupujących. SUV-y w ostatnich opanowały drogi nie tylko w Polsce. Są wygodne, pojemne i przede wszystkim bezpieczne i ładne. Okazuje się, że cieszą się również dużym zainteresowaniem na rynku wtórnym. Jakiego więc SUV-a wybrać? Który jest najmniej awaryjny? W wyborze może pomóc raport niemieckiego automobilklubu ADAC dotyczący awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które są najmniej awaryjne.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

