Prasówka 7.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura - tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [7.08.2023]”?

Prasówka 7.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura - tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [7.08.2023] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane [7.08.2023] Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach [7.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Prasówka 7.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle dni wolnych będzie w nowym roku szkolnym 2023/24. Mamy kalendarz - będzie ich sporo Wakacje na półmetku, coraz więcej osób lada dzień rozpocznie przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Warto więc już sprawdzić pozytywne informacje dotyczące nadchodzącego roku szkolnego, czyli dni wolne. Przygotowaliśmy dla Was przegląd kalendarza szkolnego i wykaz dni wolnych, a będzie ich całkiem sporo.

📢 W taki sposób najszybciej schudniesz jedząc jogurt naturalny. Tak jedzenie jogurtu prowadzi do utraty kilogramów Jogurt naturalny jest prawdziwą skarbnicą białka i probiotyków. Ma również bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Dietetycy są zgodni, że jogurt naturalny powinno się wprowadzić do diety odchudzającej. Co daje jedzenie jogurtu naturalnego? W jaki sposób można schudnąć od jogurtu naturalnego? Jak jogurt naturalny prowadzi do utraty kilogramów? Sprawdź w artykule. 📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Toruń. Żądał 1300 zł alimentów od byłej żony, rencistki. W sądzie przegrał 1300 złotych alimentów co miesiąc domagał się pan Zbigniew od swojej byłej żony. Dlaczego? Bo się pochorował, a ona rzekomo miałaby z czego płacić. Sąd Rejonowy w Toruniu żądanie mężczyzny oddalił i wyratował kobietę żyjącą z renty rodzinnej z opresji.

📢 Na takie numery telefonów należy uważać - także w sierpniu. Możesz zapłacić dużo pieniędzy za połączenie Oszustwo naciągaczy przez telefon polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Oddzwaniając na taki telefon naliczane są koszty, ale także pojawiają się oszustwa dzwonienia na nasz koszt. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe.

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura emerytom - oto terminy oraz wyliczenia 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Tak wygląda najstarsza córka Artura Żmijewskiego. Ewa Żmijewska to uzdolniona wokalistka. Jest podobna do znanego taty? Artur Żmijewski jest ojcem trójki dorosłych już dzieci: Ewy, Karola i Wiktora. Najstarsza córka - Ewa - kończy w tym roku 30 lat. To uzdolniona wokalistka i artystka, która unika blasku fleszy i chroni swoje życie prywatne. W ostatnim czasie pojawiła się jednak na ściance, publikuje też więcej zdjęć na Instagramie. Zobacz, jak wygląda córka Artura Żmijewskiego. 📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki!

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Mamy horoskop na weekend 4-6 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 4-6 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Nowe zasady emerytury po mężu! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki? 📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tak mieszkają bogacze z powiatu toruńskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Zmienią się zasady waloryzacji? Rząd przygotowuje projekt. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej! Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

📢 Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tani wypoczynek i podróże - jak skorzystać? Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w sierpniu: już od 12 tys. zł! 12 tys. 375 zł - od tego poziomu licytowany jest przez komornika dom w gminie Obrowo. Prawdziwą okazją jest dom letniskowy w Borach Tucholskich, wystawiony na sprzedaż za 92 tys. zł. Od 75 tys. zł natomiast licytowany jest dom w budowie w Małej Nieszawce. Jakie jeszcze domy licytują komornicy w sierpniu w Kujawsko-Pomorskiem? Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Te SUV-y warto kupić. Są piękne i mało awaryjne. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tu w regionie nie będzie prądu. Zobacz, czy u Ciebie też! Spółka Energa Operator regularnie publikuje informacje o najbliższych, planowanych wyłączeniach prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów w naszym materiale. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Kolizja w okolicach Torunia. Interweniowali strażacy z OSP Do zdarzenia doszło w niedzielę, 6 sierpnia, kilka minut przed godz. 15 w miejscowości Brzezinko.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 06.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Tym rodzicom zostanie odebrane 500 plus. Kiedy nie dostaniesz tego świadczenia na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 06.08.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Dinner In The Sky w Toruniu. Tak będzie wyglądać kolacja 50 metrów nad ziemią Dźwig ze specjalną restauracyjną platformą zagości przy Placu Rapackiego już 15 sierpnia. Uczestnicy tego niecodziennego wydarzenia będą mieli okazję zjeść kolację 50 metrów nad ziemią, podziwiając przy tym piękno toruńskiej starówki oraz odbywający się w tych samych dniach festiwal światła Bella Skyway Festival. W Dinner In The Sky będzie można wziąć udział do soboty 19 sierpnia. 📢 Zmiany na toruńskim lewobrzeżu. Będzie biurowiec z częścią usługową, mają być bloki Nowoczesny budynek usługowo-biurowy powstanie przy wylocie z Torunia na Poznań. Do kupienia jest z kolei teren na Stawkach pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 📢 Mistrzostwa w akrobacji szybowcowej w Toruniu. Tak było na zakończeniu imprezy [zdjęcia] Toruń stał się stolicą światowego szybownictwa. Wszystko za sprawą mistrzostw w akrobacji szybowcowej, które rozgrywały się w naszym mieście już po raz 4. Oto zdjęcia z oficjalnego zakończenia tej imprezy.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 06.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Takie mogą być skutki malowania paznokci. Zobacz, jak manicure hybrydowy działa na twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź! 📢 To nie UFO, to mieszkania do wynajęcia. Niektóre są po prostu koszmarne Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Jesz masło codziennie? Takie są skutki dla organizmu. Czy masło można spożywać w dużych ilościach bezkarnie? Masło od wielu lat króluje nie tylko w polskiej kuchni. Spożywane jest w dużych ilościach głownie jako składnik kanapek. Używane do przygotowywania wielu potraw. Smażenia, gotowania, jako składnik do ciast i wielu innych wyrobów. Czy masło można spożywać w dużych ilościach bezkarnie? Jak wpływa na nasz organizm? Co się z nim dzieje, gdy jemy masło codziennie? 📢 Inwestycje deweloperskie w centrum Torunia. Znikną pawilony z ulicy Wiązowej i Podgórnej Niebawem znikną drewniane pawilony i garaże blaszaki z okolic ulic Wiązowej i Podgórnej. W ich miejsce powstanie budynek mieszkalny z funkcją usługową na parterze. Niedaleko, przy ulicy Grudziądzkiej, powstają zaś dwa apartamentowce.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Te meble z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Można dobrze zarobić. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu 06.08.2023 Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX. 📢 Ile się trzeźwieje po 4 piwach? A ile po winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Te kryształy z PRL są warte fortunę! Oto jakie szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! ZDJĘCIA W okresie PRL kryształowe wyroby były w Polsce bardzo popularne. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości. Dziś mają już nie tylko wartość użytkową, ale przede wszystkim kolekcjonerską. Mogą kosztować naprawdę duże pieniądze. Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Często, za wyroby te są oni w stanie zapłacić bardzo dużo. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL!

📢 Toruń. Atak na Hindusów w "Pijalni wódki i piwa" na rynku. Pięścią w głowę, bicie, wyzwiska... Łaskawością wykazał się Sąd Okręgowy w Toruniu wobec dwóch trzydziestolatków, którzy zaatakowali w "Pijalni wódki i piwa" grupę Hindusów. Mają im zapłacić nawiązki, ale całe postępowanie karne zawieszono wobec sprawców na kilka lat próby. Czy ten wyrok się utrzyma? Zobaczymy.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 6.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 6.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023? 6.08.2023 Dodatkowe pieniądze na wakacje są przeznaczone dla osób pracujących. Pracownicy otrzymują je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak je uzyskać? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023 netto? Sprawdź szczegóły!

📢 Nawet 400 złotych więcej! Takie emerytury będą od lipca 2023 roku. Kiedy emeryci dostaną przelewy? 6.08.2023 Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Nawet 400 złotych więcej dla emerytów. Waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Sprawdź, co podpowiadają specjaliści. Zobacz szczegóły! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 6.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami. Tak się bawią torunianie nocą na starówce Co ciekawego działo się na parkiecie w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy najnowszą fotorelację z imprezy w Hex Club Toruń. 📢 "Wesołe wakacje" w Koniczynce. Sobotni festyn pełen atrakcji W podtoruńskiej Koniczynce odbył się rodzinny festyn " Wesołe Wakacje". Było mnóstwo atrakcji. 📢 Uważaj. Żyjesz w stresie? To prosta droga do cukrzycy. Sprawdź czy masz takie objawy Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. Z każdym rokiem wzrasta liczba zachorowań. Na świecie na cukrzycę choruje prawie 500 milionów osób. W Polsce z cukrzycą zmaga się 3 miliony osób. Wiele z nich cierpi na cukrzycę typu 2. Znany jest cały szereg czynników ryzyka, które mogą sprzyjać tej chorobie lub chociaż pomóc ją przewidzieć. Naukowcy właśnie odkryli, że jednym z nich jest stres. Jak stres przyczynia się do cukrzycy?

📢 III liga piłki nożnej: Elana Toruń - Błękitni Stargard. Beniaminek nie zawiódł [zdjęcia mecz + kibice] Na inaugurację III ligi piłki nożnej: Elana Toruń podejmowała Błękitnych Stargard. Beniaminek pokazał się z dobrej strony. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Brawo. Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt Brawo! Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu. Taka decyzja wymaga pewniej odwagi. Na szczęście w Toruniu takich osób nie brakuje. A psy w większości przypadków odwdzięczają się wielką miłością i przywiązaniem. Zresztą, jak widać na zdjęciach, zadowolone są obie strony. Do schroniska w Toruniu praktycznie codziennie trafiają nowi lokatorzy. Do części z nich uśmiechnęło się szczęście.

📢 Gwara Toruńska. Tak kiedyś mówiono w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się przez lata na bazie wielu słów zaczerpniętych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słów powszechnie używano w domach w Toruniu i regionie.

Używacie tych słów w swoich domach? Znacie je? Sprawdźcie.

📢 Słuchacze Radia Maryja spotkali się w Toruniu na 15. Dziękczynieniu w Rodzinie Słuchacze Radia Maryja z całej Polski zjechali do Torunia na 15. Dziękczynienie w Rodzinie. 📢 Nie żyje 19-letni Piotr z Torunia. Zmarł po niemal roku walki z nowotworem Walkę z mięsakiem 19-letni torunianin rozpoczął w październiku 2022 r. By móc opłacić leczenie w niemieckiej klinice, założył internetową zbiórkę, w którą zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli. Dzięki temu już w kwietniu Piotr mógł przejść operację usunięcia guza. Niestety, w ostatnim czasie stan jego zdrowia pogorszył się. W środę, 2 sierpnia, nastolatek zmarł.

📢 Robbie Williams, Sting, Rod Stewart... W Toruniu grały muzyczne sławy Fani muzyki, zwłaszcza rockowej, nieraz mogli oglądać w Toruniu naprawdę znanych wykonawców. Wiele koncertów na zawsze zapadło w pamięci fanów.

📢 Najpiękniejsza piłkarka we Włoszech zrezygnowała z tytułu: kim jest i dlaczego to zrobiła? [ZDJĘCIA] Włoszka Agata Centasso mogła zawodowo grać w koszykówkę, ale pod wpływem swoich starszych braci, którzy pasjonują się piłką nożną, zmieniła ten sport i to w dość poważnym wieku – mając 20 lat. Wydawać by się mogło, że dla dziewczyny jest już za późno na przekwalifikowanie się i rozpoczęcie swojej drogi w nowej dziedzinie od podstaw. Jednak Centasso zdołała zbudować karierę w calcio. 📢 Aqua & Music & Sport w Toruniu. Zobaczcie, co się działo! [zdjęcia] W piątek (04.08) w Aqua Toruń najmłodsi torunianie mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu promującym sport i aktywne spędzanie czasu. 📢 Toruń sprzedaje kolejne działki pod zabudowę jednorodzinną 12 września będzie można kupić od miasta działki pod budowę domu. Cztery parcele w lewobrzeżnej części miasta zostaną wystawione na sprzedaż w przetargu. Ceny wywoławcze wynoszą ok. 400 zł za metr kwadratowy.

📢 Seks i przemoc na komendzie policji w Brodnicy. "Wiedziałam, że nikt mi nie pomoże. Nie krzyczałam" Jedna kobieta zgwałcona i trzy seksualnie wykorzystane - to rachunek krzywd, których sprawcą jest Krzysztof G. Były już policjant krzywdził osadzone w izbie zatrzymań na komendzie policji w Brodnicy - uznały sądy. Ale sprawy to nie zamyka... 📢 Toruń. Pawilony nad Wisłą niemal zakończone, ale otwarte będą w przyszłym roku Budowa pawilonów, które w przyszłości będą służyć do obsługi turystów, ma się zakończyć do końca sierpnia. Ich otwarcie nastąpi jednak w przyszłym roku. Urząd Miasta wystosował zapytanie ofertowe w sprawie projektu zieleni, która ma się na nich pojawić. 📢 Piwo bezalkoholowe coraz popularniejsze. Sprawdź fakty i mity o piwie 0%. Czy kobiety w ciąży i dzieci mogą pić piwo bezalkoholowe? Piwo bezalkoholowe staje się coraz bardziej popularne, szczególnie wśród młodych ludzi. Ta alternatywa dla tradycyjnego trunku procentowego jest chętnie wybierana, kiedy pogoda sprzyja spotkaniom w plenerze, a ochłody szukamy w zimnych napojach. Czy warto jednak gasić nim pragnienie? Dowiedz się, czy piwo bezalkoholowe tuczy, jest bezpieczne dla kobiet w ciąży i dzieci oraz czy nawadnia organizm. Sprawdź fakty i mity o tym chmielowym napoju.

📢 Toruń. Uśmiech, łzy i wiele intencji. Pielgrzymi po raz 45. ruszyli na Jasną Górę W piątkowy poranek na toruńskiej starówce można było dostrzec wielu ludzi, którzy po raz kolejny już ruszyli pielgrzymować na Jasną Górę, jak sami podkreślają, do Matki. Towarzyszyło im wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Piesza pielgrzymka Diecezji Toruńskiej rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa 12 dni.

📢 Toruń. Rozbój z nożem na dworcu PKS! Sprawca pójdzie do więzienia Dworzec PKS przy ul. Dąbrowskiego w Toruniu nie zawsze jest miejscem bezpiecznym. Przekonał się o tym mężczyzna, którego z nożem zaatakował tutaj Piotr P. Sprawca rozboju właśnie został osądzony - za karę najbliższe lata ma spędzić za kratami. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Pierwszy kurs tramwaju na Jar! To była próbna jazda po całej nowej trasie To był historyczny kurs! W czwartek 3 sierpnia tramwaj po raz pierwszy pojechał nową trasą w Toruniu - od centrum miasta do pętli na Jarze. 📢 Tak się bawią torunianie nocą w Labie. Oto kolejne zdjęcia z imprez Laba - Przystań Towarzyska to wyjątkowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Wszystko to z powodu otwartej przestrzeni, na której odbywają się imprezy. Jak zatem wyglądają imprezy w Labie na świeżym powietrzu? Zobaczcie sami!

📢 Takie są skutki jedzenia arbuza dla naszego organizmu. Oto właściwości i zalecenia Arbuzy to owoce sezonowe. Najbardziej popularne są w sezonie letnim. Składają się w 90 procentach z wody, więc są świetnym wyborem na przekąskę w czasie wysokich temperatur. Zobacz, jakie właściwości mają arbuzy i kto powinien włączyć je do diety. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Ile trzeba wydać? Sprawdź! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem wzięliśmy pod uwagę tanie domy do remontu, które można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba obecnie wydać? W jakim są stanie? Tego dowiecie się z naszej galerii. 📢 Trasa tramwajowa między centrum Torunia a Jarem gotowa! Tak prezentuje się z góry! Niecały miesiąc został do pierwszych, stałych kursów tramwajów między centrum Torunia a Jarem. Budowa trasy, którą pojadą, zakończyła się, trwają jej odbiory. Tak prezentuje się z góry.

📢 Darmowy koncert Dawida Kwiatkowskiego w Toruniu. Idol nastolatek zaśpiewa przy Nowych Bielawach Z okazji zakończenia rozbudowy Centrum Handlowego "Nowe Bielawy" w Toruniu zorganizowany zostanie darmowy koncert, podczas którego wystąpi idol polskich nastolatek – Dawid Kwiatkowski. Już 1 września jego fani będą mogli wziąć udział w jednym z występów w ramach kolejnej trasy koncertowej artysty. 📢 Sercownia dla bezdomnych otwarta! Stworzyło ją "Serce Torunia". Mamy zdjęcia! Prysznice, pralnia, kuchnia, punkt medyczny i wiele więcej - to wszystko czeka już na osoby bezdomne w Sercowni. To nowa siedziba społeczników z "Serca Torunia". Otwarta została w środę (02.08), a od czwartku (03.08) już służy potrzebującym.

📢 Tak Toruń uczcił rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego We wtorek, 1 sierpnia, obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Toruniu z tej okazji odbyły się uroczystości patriotyczne.

📢 Uwaga na barszcz Sosnowskiego! Kwitnie w wielu miejscach w Kujawsko-Pomorskiem W Polsce nie ma drugiej tak niebezpiecznej dla zdrowia rośliny występującej dziko w naturze – ostrzega Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Mimo zwalczania, barszcz Sosnowskiego ma się dobrze w naszym regionie. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Okres wakacyjny to czas, w którym psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa całkiem sporo. Są wśród nich

małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Toruń. Odmienili podwórko przy Żeglarskiej i zrobili tam małe Włochy Państwo Dudnikowie, współwłaściciele kamienicy przy Żeglarskiej 5, wzięli udział w miejskim programie "Moje Podwórko". Za pozyskane środki dodali kamienicy nieco świeżości, bo jak mówią, chcą, żeby dla wszystkich mieszkańców powrót do domu był przyjemną chwilą.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Podwyżki dla żołnierzy 2023. Komu wojsko daje najwięcej zarobić? Zobacz ile zarabia szeregowy a ile oficer Podwyżki dla żołnierzy stały się faktem. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra obrony o podwyżce uposażeń żołnierzy zawodowych. Ile teraz zarabiają żołnierze? Sprawdźcie stawki! 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Te niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. To nie tylko zamek w Łapalicach. Trzeba odwagi, by je odwiedzić Opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu. Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski dużo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy! [Lista] Masz stare przedmioty jeszcze z PRL-u? A może wciąż korzystasz z typowych dla tego okresu mebli? Te rzeczy mogą być sporo warte. Koniecznie sprawdź, co znajduje się w piwnicy i na strychu — kto wie, może akurat ta figura, którą trzymasz od kilkudziesięciu lat, jest poszukiwanym na rynku przedmiotem? Zobacz, jakim przedmiotom w zbiorach warto się przyjrzeć!

