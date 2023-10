Prasówka 7.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Obowiązkowe wyposażenie auta. Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane”?

Prasówka 7.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Obowiązkowe wyposażenie auta. Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Pożar samochodu na autostradzie A1 pod Toruniem Do pożaru samochodu osobowego doszło dziś po południu na autostradzie A1 pod Toruniem. Auto spłonęło. 📢 Najtańsze mieszkania do kupienia w Toruniu. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać! Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku nieruchomości w Toruniu? Postanowiliśmy to sprawdzić. Tym razem wzięliśmy pod uwagę najtańsze mieszkania, które są obecnie wystawione na sprzedaż na portalu OtoDom.pl i zlokalizowane są w Toruniu. Więcej szczegółów i zdjęć w naszej galerii.

Prasówka 7.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trzyletnie samochody, które mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie!

📢 Tyle wynoszą płace nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Kiedy najkorzystniej będzie przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się szczegółów i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Nowe prawo dotyczy waloryzacji emerytur. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd? 📢 Będą jeszcze wyższe świadczenia dla seniorów! Emerytury w 2024 roku wzrosną o co najmniej 178 zł. Szczegóły sprawdzisz w tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 Tak wygląda najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Wiesz, jak mieszka "Znachor"? Zobacz jak żyje znany aktor Leszek Lichota. Swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota.

📢 Takie towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Zobacz, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii. 📢 Takie są skutki poważnego niedoboru witaminy B6. Sprawdź czy masz takie objawy Witaminy pełnia kluczowa role dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. są niezbędne. Jedną z nich jest witamina B6. Ma ważną funkcję do spełnienia. Odpowiada m.in. za pracę układu nerwowego. Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i wchłaniana do krwiobiegu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy B6 odbija się na naszym zdrowiu.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie są tanie domy od komornika w październiku: już od 87 tys. zł W październiku komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą domy m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku, pod Grudziądzem i Inowrocławiem. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wywołania niższą niż 100 tys. zł. Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 TOP najbogatszych Polaków według Forbesa. Szok! Kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach. 📢 Nadchodzą kolejne dodatki finansowe dla tej grupy zawodowej? Pierwsze podwyżki mają być jeszcze przed wyborami O wzroście wynagrodzeń w szkołach mówi się ostatnio coraz częściej. Resort edukacji ostatecznie zmienia niekorzystną interpretację przepisów. O czym w "Dzienniku Gazeta Prawna" mówił Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Natychmiastowo dodatkowe środki mają dostać pedagodzy - ale jest szansa na wyższe podwyżki dla nauczycieli od 2024 roku! 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 To są właśnie najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 To aż trzy wysokie waloryzacje emerytur 2024? Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian?

📢 To nie tylko trzynasta i czternasta emerytura! Emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Prawo jazdy bez terminu ważności? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki?

📢 Taka dokładnie przysługuje Ci emerytura brutto i netto. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Tanie działki można kupić w powiecie toruńskim. Zobacz przegląd ogłoszeń Zobaczcie nasz najnowszy przegląd różnego rodzaju działek, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Szukasz miejsca pod budowę wymarzonego domu jednorodzinnego? Może chcesz mieć ciche miejsce do wypoczynku poza miastem? Ten materiał jest dla Ciebie. Oto, co obecnie dostępne jest na portalu OtoDom.pl.

📢 Ranking ADAC wykazuje wysoką niezawodność tych starszych samochodów używanych. Oto modele Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC. 📢 Ostatnia taka duża podwyżka emerytur? Czy będą jeszcze tak wysokie waloryzacje? Prognozy przyszłych emerytur Wiele wskazuje na to, że w 2024 roku emeryci po raz ostatni otrzymają dwucyfrowe podwyżki świadczeń emerytalnych. Na ten moment to wynika z prognoz przedstawianych przez resort finansów. Jednocześnie jednak na stałe wpisane w cykl wypłat są dodatkowe świadczenia, a dokładniej tzw. 13. i 14. emerytura. Zakłada się obecnie, że dzięki waloryzacji i dodatkom część emerytów otrzyma nawet ponad 6,8 tys. złotych więcej do emerytur.

📢 Tak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim. Te nietuzinkowe wille można kupić! Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii.

📢 Te SUV-y cechują się bardzo niską awaryjnością. Można je bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Wcześniejsza emerytura zależna od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Ruszyły kontrole ZUS w całej Polsce. Dostałeś takie pismo? Uważaj! Czego się spodziewać? W całej Polsce ruszyły kontrole ZUS, a może i Ty właśnie otrzymałeś takie pismo? To chwila, aby dowiedzieć się, co kryje się za tym ruchem instytucji i czego można się spodziewać podczas kontroli. Przygotuj się na ważne informacje dotyczące Twojej sytuacji. Odkryj, na co zwrócić uwagę i jakie kroki podjąć, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Przesunięcie daty wypłaty październikowych emerytur w 2023 roku? Sprawdź czy to nie Twoja sytuacja! Czy wiesz, że w październiku 2023 roku daty wypłaty emerytur mogą ulec przesunięciu w "wyjątkowych sytuacjach"? To istotna informacja, która może dotyczyć również Ciebie! Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o tym temacie i sprawdzić, czy nie dotyczy to Twojej sytuacji. 📢 Przeciętna emerytura wzrośnie o 400 złotych? Czy ta kwota seniorom wystarczy? Waloryzacja emerytur 2024 Każdego roku w marcu odbywa się waloryzacja świadczeń emerytalnych. Nie inaczej będzie w przyszłym roku. Marzec 2024 będzie ważny również z tego powodu. Już teraz znany jest planowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, który wynosi 12,3%. Należy przy tym pamiętać, że obecnie najniższe emerytury wynoszą 1588,44 zł, a waloryzacja emerytur w 2024 r. może jeszcze ulec zmianie. Wszystko będzie zależało od tego, jak ostatecznie zostanie ustalony budżet na przyszły rok. Ile wynosił wskaźnik tegorocznej waloryzacji rent i emerytur? Ile wyniosą kwotowe podwyżki emerytur i rent? Czy jest to zaniżona waloryzacja? Ile mogą wynieść trzynastki i czternastki? Tyle wyniosą emerytury!

📢 Poznaj naprawdę niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Oto modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Takie kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [zdjęcia] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury. 📢 Oto znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju". Piękny dom na Mazurach Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Taka będzie rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024.

📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty. 📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 To miesiąc urodzenia mówi o życiu seksualnym. Taki wpływ ma na Ciebie miesiąc urodzenia Co miesiąc urodzenia mówi o życiu seksualnym? Okazuje się, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach. Astrologowie wskazują, że istnieje związek między datą urodzin a preferencjami seksualnymi i aktywnością w łóżku. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Na przykład osoby urodzone w styczniu wydają się oziębłe, zaś urodzeni w maju to prawdziwi romantycy. Co miesiąc Twojego urodzenia mówi o Tobie i Twoim o życiu seksualnym? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Historia Bródki, której przez trzy tygodnie szukali torunianie, daje nadzieję na odnalezienie zaginionego pupila Trzy tygodnie. Właśnie tyle trwały poszukiwania Bródki, psa, który zagubił się w Toruniu. 4 października, w Światowy Dzień Zwierząt została odnaleziona i odłowiona. Finał okazał się szczęśliwy dzięki torunianom, którzy zaangażowali się w poszukiwania i nie zwątpili do ostatniej chwili.

📢 Toruń. Otwarto nowy oddział chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim, kosztował ponad 17 milionów Oddział chorób wewnętrznych jest jednym najbardziej obleganych w szpitalu przy ul. Batorego - rocznie przyjmuje ponad 1800 chorych. Teraz jest przenoszony do nowego budynku, gdzie znajdzie się miejsce dla 38 pacjentów i nowoczesnej aparatury. 📢 Najlepsi fryzjerzy w Toruniu. Mają najwięcej opinii. Sprawdź, gdzie warto ściąć włosy Fryzjerów w Toruniu jest bardzo dużo. Jak wybrać tego najlepszego? Nie jest to proste, gdyż fryzjer jest tak dobry jak jego ostatnia fryzura. A z tym bywa różnie. Są jednak salony, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców Torunia i mają wiele opinii, w tym sporo pozytywnych.

📢 Taki był Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Tu żył i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Słynny Nikoś, czyli Nikodem Skotarczak, to m.in. bohater filmu platformy Netflix "Jak pokochałam gangstera". Gdzie naprawdę mieszkał i działał? Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę jako bramkarz w nocnych klubach. Nad Bałtykiem prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Oto miejsca najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Justyna Kowalczyk - tak mieszka. Na zdjęciach widać dom z widokiem na góry [zdjęcia] Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry! 📢 Tych kwiatów doniczkowych nie hoduj w domu - są silnie trujące Rośliny hodowane w domu nie tylko są ozdobą lokum, ale spełniają też kilka istotnych ról - są naturalnymi filtrami, często pochłaniają toksyny i dym papierosowy, a także pozwalają oczyścić powietrze w domu ze smogu. Jednak nie wszystkie rośliny nadają się do trzymania w czterech ścianach - niektóre mogą szkodzić, a część z nich jest silnie trująca. W galerii przedstawiamy zdjęcia i informacje o roślinach, których nie wolno trzymać w pomieszczeniach, w których przebywamy na co dzień.

📢 Mały udar mózgu. Te objawy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące objawy! Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Projekt tej nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców, oferując nawet 7600 zł po zmarłym małżonku Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Groźny wypadek z udziałem dwóch aut na Szosie Bydgoskiej w Toruniu. Wysoki mandat Dwa luksusowe samochody - mercedes i toyota uczestniczyły w piątek (6 października) w wypadku drogowym na Szosie Bydgoskiej w Toruniu. 📢 Tak mieszkają Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Ich nowy dom zachwyca internautów. Błyskawiczny remont i efekt WOW Nowe odcinki „Ślubu od pierwszego wejrzenia” gromadzą przed telewizorami rzesze fanów eksperymentu. Wiele osób na bieżąco stara się śledzić losy uczestników, których połączyli w pary eksperci. Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji show, którym udało się stworzyć wspólnie wymarzoną rodzinę. Zaglądamy do ich wyremontowanego domu, gdzie zamieszkali w tym roku z dwójką pociech. Zobaczcie te wyjątkowe wnętrza.

📢 Kulinarne hity PRL - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 Horoskop familijny na 2024 rok. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 7.10.2023 Oto pierwszy wielki HOROSKOP na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 7.10.2023. 📢 Godne zarobki w Sejmie? Posłowie zarabiają więcej niż sądzisz! Za co dokładnie? NIK wylicza Ile tak naprawdę zarabiają politycy? Okazuje się, że kwota ta nie jest mała już w swojej podstawie, a wielu z nich dorabia poprzez członkostwo w rozmaitych komisjach i podkomisjach... Które nie zawsze realizują swoje zadania... Czy też jakiekolwiek działania. Ile wynoszą zarobki posłów? Co się składa na budowanie przez nich majątku?

📢 Wypadek na A1 pod Lubiczem. Skończyło się na wysokim mandacie W czwartek późnym popołudniem na wysokości gminy Lubicz na autostradzie A1 doszło do wypadku samochodowego. 📢 Wesele z cateringiem z WARS-u? Tak! Firma klientom indywidualnym proponuje organizowanie przyjęć okolicznościowych – Głównym celem spółki WARS jest rozwój gastronomii kolejowej w pociągach oraz stacjonarnych usług cateringowych – przekazał PAP Grzegorz Bębenek, główny specjalista ds. marketingu w spółce. W przypadku stacjonarnych usług cateringowych WARS chce pozyskiwać nowych klientów, brać udział w przetargach na usługi cateringowe w branżach biznesowych. Z kolei klienci indywidualni będą mogli zorganizować z pomocą WARS chrzciny, komunie, a nawet... wesela!

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 06.10.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Prawo jazdy w Toruniu. Gdzie najwyższa zdawalność egzaminów? Urząd Miasta opublikował dane Co kwartał Urząd Miasta Torunia publikuje dane, dotyczące zdawalności egzaminów na prawo jazdy w mieście. Sprawdziliśmy, z których szkół kursanci ostatnio najlepiej zdawali egzaminy na prawo jazdy kategorii B. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 06.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 06.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 06.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 6.10.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 6.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 6.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 6.10.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Toruń. Ciasteczka z marihuaną. Pokusa dla księdza, prokuratora, technika i wielu innych Ciasteczka, żelki i inne specjały z marihuaną wodzą na pokuszenie przedstawicieli różnych profesji. Pojawiały się już i na plebanii, i na szkoleniu prokuratorów. W Toruniu wpadł z nimi "zwykły" technik elektronik. Każdy musi liczyć się z konsekwencjami. 📢 Weekend w Toruniu. Będzie się działo! Co czeka na nas od piątku do niedzieli? Sprawdziliśmy Jesienny weekend właśnie się rozpoczął. Za nami pierwsze ochłodzenie, które niekoniecznie przekłada się na kulturę. Można powiedzieć, że w tym obszarze w Toruniu będzie gorąco! Co ciekawego czeka na mieszkańców? Przygotowaliśmy spis najciekawszych wydarzeń. 📢 Piękne panie bawiły się na imprezach w Hex Club Toruń we wrześniu. Zobaczcie wybrane zdjęcia! Co działo się na parkiecie w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce we Wrześniu? Było jak zwykle gorąco! Nie zabrakło również pięknych pań i przystojnych panów, którzy odwiedzili to miejsce. My tym razem wybraliśmy dla Was zdjęcia pań, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Zobaczcie nasz subiektywny wybór zdjęć!

📢 Gdy Romario pracuje jako senator, jego córka zarabia na życie korzystając z OnlyFans, a ojciec ją w tym wspiera [ZDJĘCIA, WIDEO] Romario to z reprezentacją Brazylii mistrz świata z USA w 1994 roku, gdzie zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju, zdobywca Pucharu Konfederacji, dwukrotny zdobywca Pucharu Ameryki i srebrny medalista olimpijski. W swojej karierze Brazylijczyk zawsze miał gwałtowny charakter. Teraz jednak jest niezwykle wyrozumiały wobec ekscentrycznego stylu życia jednej ze swoich córek. 📢 Prawybory w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Młodzież oddała swój głos [Wideo] Już od ponad 20 lat przy okazji zbliżających się wyborów parlamentarnych lub samorządowych w murach IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu organizowane są prawybory. Samorząd uczniowski pod opieką Daniela Biesiady, nauczyciela historii oraz wiedzy i społeczeństwa, i w tym roku zadbał o to, by uczniowie mogli oddać swój głos.

📢 Śmierć młodych torunian w BMW na A2 pod Łodzią. 19-letnia Martyna N. będzie oskarżona! Usłyszała zarzuty. Nie przyznaje się do winy 7 stycznia br. doszło do tragedii na autostradzie A2 pod Łodzią. Wskutek wypadku zginęło dwoje młodych torunian, pasażerów BMW - Emilia i Michał. Przeżyła tylko kierująca autem 19-letnia Martyna N. Prokuratura postawiła jej zarzut spowodowania wypadku i kieruje akt oskarżenia do sądu. 📢 Copernicus Volleyball Cup 2023. CUK Anioły pokazały się z dobrej strony i wygrały seta [zdjęcia] W czwartek rozegrano dwa mecze Copernicus Volleball Cup 2023 z udziałem trzech zespołów z Plus Ligi i gospodarzy czyli ekipy CUK Anioły Toruń. Walczono o trzecie miejsce oraz o zwycięstwo w turnieju.

📢 Wojewoda i prezydent Torunia nagrodzili zasłużonych pracowników Urzędu Miasta W czwartek 4 października w Ratuszu Staromiejskim wojewoda kujawsko - pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezydent Michał Zaleski wręczyli pracownikom Urzędu Miasta Torunia medale za długoletnią służbę.

📢 Kochająca rodzina, piękny dom i własne reality show. Tak mieszka i żyje Nicki Pedersen [zdjęcia] Słynie z temperamentu, ostrej jazdy na torze i wybuchowego charakteru. To w pracy. Prywatnie Nicki Pedersen to rodzinny facet i bardzo ciekawa osobowość. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień jedna z najbarwniejszych postaci światowego żużla. 📢 Magdalena Stysiak - tak żyje na co dzień. Gwiazda reprezentacji siatkarek lubi szybkie auta i włoską kuchnię Magdalena Stysiak to najwyższa i też prawdopodobnie najlepsza obecne polska siatkarka. Razem z reprezentacją cieszyła się kilka dni temu z awansu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i zapowiada, że to nie ostatnie słowo polskiej drużyny. Tak mieszka i żyje na co dzień gwiazda Magdalena Stysiak, młoda gwiazda reprezentacji Polski siatkarek.

📢 Toruńska rakarnia uratowana! Co powstanie na terenie dawnej katowni? Drugie rozdanie w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków okazało się dla Torunia korzystniejsze niż pierwsze. Dofinansowania doczekały się dwa wnioski, w tym ten dotyczący remontu i zagospodarowania dawnej rakarni przy Szosie Chełmińskiej. Zdemolowane budynki będą jednak musiały jeszcze przetrwać zimę. 📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka.

📢 Tak się tworzy ceramiczny CUD w Toruniu. Przy Moście Paulińskim zachwyca już od 9 lat Alicja Bogacka, właścicielka pracowni ceramiki CUD - jak sama mówi - w poprzednim życiu była pielęgniarką. Ponad dwadzieścia lat temu przyjaciółka namówiła ją jednak na kupno pieca do wypalania ceramiki. Tak zaczęła się jej pasja, która trwa do dzisiaj i przyciąga innych do jej pracowni w sercu toruńskiej starówki. 📢 Oto skutki picia piwa jesienią. Czy jedno dziennie szkodzi? Takie są zalecenia ekspertów! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Znane firmy szukają w Toruniu pracowników. I nieźle płacą! Forbox, Jabil, TZMO, "Płatki". Oto oferty, zarobki i bonusy (jesień 2023) Na toruńskim rynku pracy dominują oferty firm produkcyjnych z zarobkami niewiele wyższymi od minimalnej krajowej. Są jednak i oferty perełki. Znane marki szukają na stałe pracowników - niższego i wyższego szczebla - oferując naprawdę godziwe zarobki. Oto aktualne w październiku rekrutacje. 📢 Gotyk na dotyk na toruńskim bulwarze. Czy przy Bramie Klasztornej robotnicy trafili na pozostałości kościoła św. Ducha? Gotyk na dotyk, historia na wyciągnięcie łopaty, niespodzianki pod prawie każdym kamieniem... Bulwar okazał się prawdziwą kopalnią skarbów z dawnego Torunia. Pod posadzką XVIII-wiecznej piwnicy przylegającej do XIII-wiecznego muru oporowego, badacze trafili na wciąż jeszcze działający kanał odwadniający. Na cegłach widać sadzę, co zapewne jest pamiątką burzliwej przeszłości.

