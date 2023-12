Prasówka 7.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto!”?

Prasówka 7.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

Prasówka 7.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć? 📢 Poznaj bezawaryjne SUV-y. Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Urząd Skarbowy zwraca spore sumy emerytom. Sprawdź co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze Rok 2022 dla wielu emerytów przyniósł zaskoczenie w postaci wysokich zwrotów z podatku. Jakich kwot mogą spodziewać się emeryci w tym roku? Sprawdźcie! 📢 Nie tylko szczeniaki. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska. 📢 Cukrzyca typu drugiego i jej pierwsze objawy. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Zobacz objawy, które powinny cię zaniepokoić.

📢 Hospicjum Nadzieja. W Mikołajki odbył się specjalny koncert dla najmłodszych Główny cel: aktywizacja dzieci. Hospicjum Nadzieja działa od 2002 roku. Dzięki pracy wielu osób, pracowników i wolontariuszy, udaje się pomóc rodzinom i dzieciom nieuleczalnie chorym. Z okazji Mikołajek zorganizowano specjalny koncert, który dał uciechę i stał się powodem do prawdziwego świętowania. 📢 Trzynasta wypłata w 2023. Sprawdź kto otrzyma dodatkową pensję za bieżący rok! W Polsce, trzynasta pensja stała się coroczną tradycją dla pracowników sektora budżetowego. To dodatkowe wynagrodzenie, które może sprawić, że domowy budżet wielu osób zacznie nowy rok z uśmiechem na twarzy. Oto, co warto wiedzieć o trzynastej pensji za 2023 rok.

📢 Mikołajkowe czytanie dzieciom w Szkole Podstawowej nr 9 w Toruniu "Dzieci pana Astronoma" Wandy Chotomskiej to lektura, której w środę, 6 grudnia słuchały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 na toruńskich Wrzosach oraz maluchy z sąsiednich przedszkoli. W rolę lektora wcielił się m.in. prezydent Michał Zaleski.

📢 Brawo! Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu. Zobacz zdjęcia Toruńskie schronisko ma pod opieką kilkaset zwierząt. Przeważają psy i koty, ale nie brakuje również innych gatunków. Do placówki trafiają zwierzęta z różnych miejscowości całego powiatu. Na szczęście nie brakuje osób, które chcą zabrać psa do domu. Wielkie brawa dla nich za decyzję. Zobaczcie osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Oto zdjęcia. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Skarbówka dalej wyprzedaje nowe meble marki "Klose"! 14 grudnia licytacja Urząd Skarbowy wystawił na licytację kolejną turę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose". Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 3/4 wartości. To głównie stoły, krzesła i fotele. Jak je kupić? Oto szczegóły. 📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowe paliwo? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska.

📢 Wzrośnie dodatek dla emerytów. Kto dostanie ponad 6 tysięcy złotych? Tym seniorom przysługuje emerytura honorowa Emeryci w Polsce mogą liczyć na różnego rodzaju ulgi i dodatki. Jeden z nich wypłacany jest szczególnym emerytom. Kto ma do niego prawo? Na czyje konto wpłynie w 2024 roku ponad 6 tysięcy złotych? Sprawdź komu przysługuje emerytura honorowa.

📢 Tyle zarobisz w Toruniu. Zobacz najnowsze oferty pracy. Jacy fachowcy są poszukiwani? W Toruniu i okolicy cały czas na rynku pracy wielki ruch. Pracodawcy poszukują rąk do pracy na wiele różnych stanowisk. Ofert nie brakuje. Zatrudnienie mogą znaleźć m.in. pielęgniarka, dozorca, tokarz i wielu innych. Zobaczcie wybrane najnowsze oferty pracy z Torunia i okolic. Dowiecie się też ile można zarobić na danym stanowisku. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2023/2024. Co króluje wśród stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci. 📢 Oto Suv-y, które warto kupić. Są najmniej awaryjne i długo służą kierowcom. Sprawdź raport ADAC SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Czy ktoś mógł się tego spodziewać? 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska. 📢 Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Na te zmiany lepiej się przygotuj! Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne? 📢 Rekordowe ceny za stare zabawki z PRL. Tyle można na nich zarobić! Czy pamiętacie czasy, gdy zabawki z PRL były naszym największym skarbem? Okazuje się, że te stare pamiątki z dzieciństwa mogą teraz przynieść nie tylko sentymentalne wspomnienia, ale także całkiem pokaźną gotówkę. Odkryjcie, jakie rekordowe ceny osiągają niektóre z tych kultowych gadżetów sprzed lat.

📢 Emeryci mogą liczyć na zwrot pieniędzy w 2024 roku. Ile wpłynie na konto i kiedy? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź. 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tyle seniorzy dostaną w grudniu! Oto tabela wyliczeń Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Domy od komornika w okazyjnej cenie! Grudzień 2023 [zdjęcia] W grudniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów, zarówno w Toruniu i Bydgoszczy, jak i mniejszych miejscowościach. Licytowane nieruchomości mają naprawdę okazyjne ceny. Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! [7.12.2023] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [7.12.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [7.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [7.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów [7.12.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [7.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Tak szalały "Dzikie morsy z Zalesia". Uczciły mikołajki nie tylko kąpielą w jeziorze Panie i panowie z grupy "Dzikie morsy z Zalesia" umówili się na mikołajkową kąpiel w jeziorze Chełmżyńskim. Weszli do wody mającej nieco ponad 0 stopni Celsjusza już po zmierzchu. 📢 Toruń. Kolejny lumpeks na Szerokiej otwarty! Dla starówki to hit czy wstyd? 6 grudnia otwarty został kolejny sklep z używaną odzieżą przy ulicy Szerokiej w Toruniu, w lokalu po banku. Dołączył do licznej już grupy lumpeksów na starówce. Jest się czym martwić? - Podobnie jest w Berlinie i Wiedniu - mówi Aleksandra Iżycka, dyrektor BTCM.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 35-latka z Włocławka największą dłużniczką w województwie kujawsko-pomorskim. Mamy nowe dane 35-latka z Włocławka musi oddać ponad 4,5 mln zł. Jest niechlubną rekordzistką i swoistą zwyciężczynią rankingu dłużników Krajowego Rejestru Długów.

📢 PILNE! Legionella w czterech kolejnych szkołach w Toruniu. Jaka decyzja władz? Niedawno informowaliśmy Czytelników Nowości, że w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu stwierdzono legionellę. Dziś okazuje się jednak, że nie jest to jedyna placówka, w której pojawiła się groźna dla zdrowia bakteria.

📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Najbogatsi Polacy według Forbesa. Szok! Zobacz, kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach. 📢 Odbierz bonusowe 600 złotych! Mało osób o nim wie. Podpowiadamy, jak zyskać ten zasiłek Mało kto wie o specjalnym zasiłku wynoszącym ponad 600 złotych miesięcznie. Wbrew pozorom otrzymanie go nie jest trudne, konkretne osoby otrzymają go bez większego problemu. Jakie warunki trzeba spełnić? Kto może się starać o dodatkowe wsparcie?

📢 Świąteczny tramwaj rozpoczął kursy po Toruniu. Na początek jako "szóstka" [zdjęcia] W mikołajki rozpoczął kursy po Toruniu świąteczny tramwaj Miejskiego Zakładu Komunikacji. Będzie jeździł przez miesiąc.

📢 Niecodzienne sytuacje sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach. Co można przeczytać na klatkach schodowych? 6.12.2023 Coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, w których sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. Treść tych korespondenci wielokrotnie budzi kontrowersje i wiele emocji. A co można poczytać na tablicach w blokach, wieżowcach, kamienicach? Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 6.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz CKE i odpowiedzi. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia Próbna matura z polskiego 2024 rozpoczęła się dzisiaj (6 grudnia) o godz. 9.00. Uczniowie oficjalnie zakończyli pisanie o godz. 13.00. Arkusz egzaminacyjny CKE oraz proponowane odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w tekście. Przypominamy, jak wygląda matura próbna z polskiego, a także jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu. Znamy już też opinie uczniów na temat tegorocznej matury próbnej z polskiego. 📢 Uwaga! W tej części Torunia wyłączą ogrzewanie i nie będzie ciepłej wody! Jak informuje PGE Toruń, z powodu awarii, część mieszkańców miasta na kilkanaście godzin zostanie pozbawiona ogrzewania i ciepłej wody. Problem powinien zostać rozwiązany do godziny 20.

📢 Ostrzeżenia GIS grudzień 2023. Wycofane produkty ze sklepów. Wyrób kosmetyczny Clinisan Bodywash trafił na czarną listę GIS wycofał w ostatnich tygodniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. kosmetyki, tabletki na potencję oraz produkty zawierające pałeczki Salmonelli. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 6.12.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Jest praca dla strażaków w Toruniu. Kogo szuka Komenda Miejska PSP? Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłosiła nabór. Ma pracę dla 4 stażystów. Żeby jednak nim zostać, trzeba między innymi wejść samodzielnie po drabinie nachylonej pod kątem 75 stopni na wysokość 20 metrów i zejść tą samą drogą. To test leku wysokości.

📢 Rozpoczęły się próbne matury w toruńskich szkołach. Dziś język polski na poziomie podstawowym Młodzież z liceów i techników rozpoczęła trzydniowy maraton próbnych matur. Uczniowie wypełniają arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

📢 Krzysztof Skiba z Big Cyc z żoną Karoliną - tak mieszkają i żyją na co dzień. Para wzięła ślub Krzysztof Skiba to gwiazda zespołu Big Cyc, który w tym roku świętuje 35-lecie. W sierpniu 2023 po raz drugi wziął ślub. Zobaczcie jak żyje jedna z najpopularniejszych par show-biznesu ostatnich tygodni - Karolina i Krzysztof Skiba. 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za niezwykłe wydarzenie! ZDJĘCIA 6.12.2023 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są oczywiście oficjalnie małżeństwem od kilku lat. Zobaczycie zdjęcia i nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Nocne dachowanie samochodu w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy zdjęcia! We wtorek, 5 grudnia, na drodze krajowej nr 15 w Wielkiej Łące, między Lubiczem Dolnym a Kowalewem Pomorskim, doszło do wypadku. Samochód osobowy wyleciał z drogi i dachował w rowie. 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Na to zbierają mieszkańcy Torunia i okolic. Pomożecie im spełnić marzenia? Tworzenie najróżniejszych zbiórek pieniędzy w naszej kulturze zadomowiło się już na dobre. I nie ma w tym nic złego – pomaganie jest ważne, niezależnie od tego w jakim zakresie i w jaki sposób. Sprawdzamy zatem, na co zbierają mieszkańcy Torunia i okolic.

📢 Tu w regionie kujawsko-pomorskim wkrótce wyłączą prąd. Sprawdź, gdzie są planowane wyłączenia energii elektrycznej Spółka Energa Operator poinformowała o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Gdzie już wkrótce zabraknie prądu? Oto szczegółowe informacje! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 6.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 06.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Jak obniżyć swoje podatki w 2024 roku? Poznaj te sposoby i oszczędzaj pieniądze z głową Rozliczanie podatków może być wyzwaniem, ale zanim nadejdzie termin, warto już teraz zastanowić się, jak zminimalizować swoje zobowiązania podatkowe w 2024 roku. Poznaj skuteczne sposoby, dzięki którym możesz zyskać dodatkowe środki na koncie. Sprawdź, co warto zrobić i jakie ulgi wziąć pod uwagę, aby otrzymać zwrot pieniędzy z podatku w nadchodzącym roku. Przygotuj się na obniżenie swoich podatków i zobacz, jakie możliwości mają podatnicy.

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 6.12.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 6.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Toruń. Pijany wjazd Sandry M. w salon urody "Glow". W mikołajki mija rok, a sprawy w sądzie brak! W mikołajki 2022 roku pijana Sandra M. wjechała autem w okno salonu urody w Toruniu. Dlaczego po roku wciąż brak aktu oskarżenia w tej sprawie? I dlaczego niedawny wywiad z celebrytką "Przegląd Sportowy" usunął z internetu? 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Mamy dla Was najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Toruń. Lokale z kebabem przeżywają oblężenie po wizycie youtuberów Otwarty niedawno "Craft Kebab" przy Polnej i dobrze znany w Toruniu "Planeta Kebab" od pewnego czasu przeżywają prawdziwe oblężenie. Wszystko przez wizyty youtuberów, które napędziły popularność lokali. - Po odwiedzinach Mr Krychy mamy ruch większy o 150 proc. - słyszymy w "Craft Kebab".

📢 Cena karpia na święta - ile kosztuje w grudniu? Tyle zapłacisz u hodowców i supermarketach. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia rosły, co tłumaczono wyższymi kosztami transportu, droższą karmą, a także podwyżkami wynagrodzeń. Według informacji hodowców tym razem ten niekorzystny trend został odwrócony, pomimo niesprzyjającej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia u hodowców i w supermarketach przed Bożym Narodzeniem?

📢 Świąteczne ozdoby z szyszek DIY. Najmodniejsze dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne stroiki z szyszek zrobisz sam – galeria zdjęć Świąteczne ozdoby z szyszek DIY są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY. 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Realne wsparcie dla samotnych seniorów? To wyjątkowe formy pomocy finansowej. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 Zagrożenie dla radioteleskopu UMK odsunięte. Ale pojawią się kolejne Po kolejnej batalii w sprawie masztu telefonii komórkowej w gminie Łysomice, astronomowie z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mogą spać spokojnie - przynajmniej przez jakiś czas. 📢 Melania Sinoracka, pierwsza olimpijka z Torunia, doczekała się tablicy pamiątkowej We wtorek, 5 grudnia, odsłonięto tablicę pamiątkową Melanii Sinorackiej, jednej z najwybitniejszych toruńskich sportsmenek.

📢 Dodatek finansowy do zakupu samochodu. Można zdobyć nawet 120 tysięcy złotych na zakup auta Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju programy gwarantujące dofinansowanie do zakupu niezwykle potrzebnych dóbr. Okazuje się, że nie tylko w przypadku mieszkania możemy liczyć na wsparcie. Dofinansowanie może dotyczyć również zakupu samochodu. Nawet 120 000 złotych można dostać na ten właśnie cel. 📢 Te samochody to łakomy kąsek dla przestępców. Które auta w Polsce kradną najczęściej i są na celowniku przestępców? Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Jasełka w toruńskim Hospicjum "Nadzieja". Z lekarzami w roli głównej Niezwykłe jasełka obejrzeli w poniedziałek, 4 grudnia podopieczni Hospicjum "Nadzieja" w Toruniu. Wystąpili dla nich toruńscy lekarze stomatolodzy. 📢 Toruń. Kasjerka i klientka okradały Biedronkę na Rubinkowie! Sąd podał ich nazwiska i wyrok do publicznej wiadomości Klientka i kasjerka ze sklepu Biedronki przy ul. Dziewulskiego 43 wspólnie okradały sklep. Sąd Rejonowy w Toruniu wymierzył karę w postaci prac społecznych, ale i ogłoszenia wyroku - wraz z nazwiskami - do publicznej wiadomości, na stronie internetowej sądu.

📢 Żołnierz z jednostki w Toruniu pierwszym Polakiem, który ukończył elitarny kurs w Wielkiej Brytanii Instruktor Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu jest pierwszym polskim żołnierzem, który ukończył elitarny kurs dowódców plutonu JAVELIN. Szkolenie odbywało się od września do listopada w jednostce przeciwpancernej w Wielkiej Brytanii.

📢 Nowy gmach powstanie w Toruniu na bank. I będzie trwać Toruń to bogate miasto. Jesienią 1903 roku, podczas prac budowlanych okazało się, że przy ul. Jęczmiennej jest kilka chodników. Poza tymi po obu stronach jezdni, były jeszcze trotuary umieszczone jeden nad drugim. 📢 Oto najlepsze zdjęcia z Bajki z listopada. Zobaczcie, co się działo na parkiecie! Co działo się w listopadzie na parkiecie w toruńskiej Bajcie? Zobaczcie wybrane zdjęcia z imprez, które odbywały się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Sensacja na Tor-Torze. Mistrz Polski bez szans! Tak kibicowaliście hokeistom KH Energa Toruń Ostatnio nie szło hokeistom KH Energa, ale to jedna z większych niespodzianek w sezonie. Torunianie po kapitalnej ostatniej tercji ograli lidera i mistrza Polski GKS Katowice. Kibice szaleli na trybunach!

📢 Tak wygląda Rubinkowo nocą z lotu ptaka. Zobaczcie niesamowite zdjęcia Torunia! Bloki przy ul. Działowskiego, targowisko Manhattan czy boisko przy Skarpie to tylko niektóre miejsca, które udało się uchwycić naszej fotoreporterce na niesamowitych zdjęciach z drona. Rubinkowo nocą absolutnie zachwyca! 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Remont jednej z najcenniejszych toruńskich kamienic nareszcie zbliża się do końca! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowy rozdział w historii kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu rozpocznie się mniej więcej 125 lat po tym, gdy zaczęła się historia tego wyjątkowego zabytku. Ekipy, które od ponad trzech lat remontują perłę toruńskiej secesji, musiałyby się jednak z tym definitywnie uporać do marca 2024 roku. 📢 Podwyżki w 2024 roku - nowa płaca minimalna. W tych branżach pracownicy zarobią więcej w 2024 roku W 2024 roku zaplanowana została kolejna rekordowa podwyżka płacy minimalnej. Już od lipca 2024 roku najniższym wynagrodzeniem w kraju będzie 4300 złotych. Wraz z tymi podwyżkami na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy wielu branż. Jakich? Sprawdzamy, kto może liczyć na wyższą pensje już od 1 stycznia 2024 roku.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

