Prasówka 8.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku”?

Prasówka 8.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.12.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria! Sprawdź, co kupisz tanio od wojska Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia!

Prasówka 8.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot PIT dla emerytów oraz osób pracujących! Na ile możesz liczyć po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci oraz renciście. Dla rekordzistów powróci nawet 3600 złotych!

📢 Nowy podatek minimalny od stycznia 2024. Tym razem jest on nieunikniony. Kto go zapłaci? Podatek minimalny 2024 spędzi sen z powiek wielu osobom. w ramach reformy podatkowej Polskiego Ładu wprowadzonego jeszcze przez poprzedni rząd polscy przedsiębiorcy muszą mierzyć się z kontrowersyjnymi zasadami. Te były zamrażane w latach 2022 i 2023. W tym roku jednak pewne opłaty są nieuniknione. Co to oznacza? Jaki jest nowy podatek minimalny od stycznia 2024? 📢 Babciowe z ZUS to nawet 1500 zł? To już pewne i to w 2024 roku! W swoim expose 12 grudnia wprowadzenie babciowego 1500 złotych zapowiedział premier Donald Tusk. W założeniu ma je otrzymać każda mama oraz rodzina potrzebująca opieki nad małym dzieckiem. Ma to być świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Aktywna Mama. Co warto wiedzieć o nadchodzącym zasiłku?

📢 Takie pieniądze już wkrótce wpłyną na konta emerytów. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Ile wyniesie? Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 10 Kluczowych zmian dla pracowników od stycznia 2024 W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze?

📢 Od 1 stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz!

📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu w akcji! Gdzie zostawiają swoje auta? Zobacz! Mówi się na nich potocznie "mistrzowie parkowania" lub "Janusze parkowania". Takie osoby są także w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim. Zostawiają swoje samochody w miejscach niedozwolonych i utrudniają życie innym uczestnikom ruchu. Oto kolejne przykłady takich zachowań!

📢 Ceny energii 2024 już zostały ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły! 📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają na nowy dom w toruńskim schronisku. Zobacz zdjęcia Nowy rok, ale stare problemy. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Nadchodzą zmiany w emeryturach! Od grudnia niższe świadczenie przez nowe limity. Jakie? Emerytury to temat, który dotyczy wielu z nas. Od grudnia 2023 roku czekają nas istotne zmiany, a nowe limity dla wcześniejszych emerytów mogą wpłynąć na wysokość naszych świadczeń. Sprawdźmy, jakie konkretne zmiany nas czekają i jak możemy się do nich przygotować. 📢 Styczniowa waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w tym miesiącu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [8.01.2024] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [8.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok - taki jest twój szczęśliwy kolor i przyjazne znaki. Zobaczcie! [8.01.2024] Przed nami rok Drewnianego Smoka. Zaczyna się 10 lutego 2024 roku. Pod wpływem Smoka wyznaczymy sobie ambitne cele, nabierzemy optymizmu. To dobry rok aby działać i spełniać marzenia. Do realizacji ambitnych celów przydadzą się sojusznicy. Sprawdź, które znaki to twoi sprzymierzeńcy - z nimi warto się trzymać. Pomogą w potrzebie, wesprą dobrym słowem, nie będą pod tobą kopać dołków. Wiemy też, jaki kolor będzie w nadchodzącym 2024 roku szczęśliwy dla ciebie. Noś rzeczy i dodatki w tym kolorze, a zapewni ci to pomyślność losu.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [8.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [8.01.2024] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [8.01.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [8.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata [8.01.2024] Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu! 📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? [8.01.2024] Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku!

📢 Rocznica śmierci młodych torunian w BMW na autostradzie pod Łodzią. Rusza proces 19-letniej Martyny N., która kierowała autem Rok temu temu, 7 stycznia 2023 roku, na autostradzie A2 pod Łodzią zginęło dwoje młodych torunian: Emilia i Michał. Byli pasażerami BMW. Wypadek przeżyła tylko kierująca autem 19-letnia Martyna - jej proces sądowy właśnie ma ruszyć. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Te samochody hybrydowe są bezawaryjne. Te konkretnie modele praktycznie się nie psują Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Zima przyszła, ale tylko na kilka dni. Prognoza dla Kujawsko-Pomorskiego Zimowa aura zawitała do Kujawsko-Pomorskiego w piątkowy wieczór, kiedy zaczął padać śnieg, a w sobotę 6 stycznia temperatura spadła już do minus 6 stopni. W niedzielę jest podobnie, poniedziałek i wtorek również będą mroźne, ale w połowie tygodnia temperatura ma się już podnieść. 📢 A po gali był Bal Mistrzów Sportu. Kto dotrwał do jajecznicy? [zdjęcia] Najlepsi polscy sportowcy, trenerzy, działacze i inni goście bawili się na Balu Mistrzów Sportu w Warszawie. 📢 Gala mistrzów sportu 2023 roku - znamy wyniki. Zobaczcie, jak było na gali i balu Iga Świątek została wybrana najlepszą sportsmenką Polski 2023 roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego. Czołowi polscy zawodnicy i zawodniczki spotkali się na gali i balu sportowca. 89. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski za nami. Zobaczcie jak było!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 7.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 7.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 7.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 7.01.2024 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 7.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 7.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 7.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 7.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto najbogatsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy najnowsze dane - zobaczcie! Dzięki danym udostępnionym przez Ministerstwo Finansów wiemy, jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbogatsze. To wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie 20 najbogatszych gmin w naszym regionie.

📢 Oto pierwsze objawy zawału serca. Takie sygnały wysyła organizm nawet miesiąc przed zawałem! Najczęstszym objawem zawału serca, który pojawia się 24-48 godzin wcześniej, jest ból w klatce piersiowej. Jednak pierwsze objawy zawału serca mogą się pojawić nawet miesiąc wcześniej! Niektóre objawy mogą wskazywać o zbliżającym się zawale serca nawet kilka tygodni przed nim. Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - z badań wynika, że 80 proc. ludzi ma te objawy miesiąc przed zawałem serca. Sprawdź teraz, jakie objawy zapowiadają zawał serca.

📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo". 📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii.

📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony!

📢 Inwestycje w Toruniu. Czy ściana po kinoteatrze "Grunwald" się nie zawali? Najwcześniej za rok rozpocznie się budowa Teatru Muzycznego w centrum Torunia. Czy do tego czasu dotrwa ściana po kinoteatrze "Grunwald", która ma być wkomponowana w jego fasadę? 📢 Cmentarz przy ulicy Antczaka już nie straszy swoim ogrodzeniem Od kilku dni przechodzące ulicą Antczaka lub Pułaskiego osoby lub odwiedzające tutejszy cmentarz mogą zaobserwować nowy płot na nekropolii. 📢 Dwieście lat, pani Kazimiero! Piękne życie z "Nowościami" u boku W święto Trzech Króli setne urodziny świętowała torunianka pani Kazimiera Szarafińska. Życzenia - w tym te od "Nowości" - jubilatka przyjmowała podczas rodzinnej uroczystości.

📢 Atak zimy stulecia 45 lat temu. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Studniówka 2024. W Toruniu maturzyści z jednej ze szkół zrezygnowali z zabawy W piątek rozpocznie się sezon studniówkowy szkół ponadpodstawowych z Torunia. Potrwa do początku lutego. Na studniówce nie będą się bawić maturzyści z Zespołu Szkół Samochodowych.

📢 Zmodernizowane targowisko przy ulicy Mickiewicza czeka na handlowców i klientów Targowisko Miejskie przy ulicy Mickiewicza w Toruniu jeszcze niedawno chyliło się ku upadkowi. Teraz dostało drugie życie. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Kontrole ZUS w całej Polsce. Dostałeś takie pismo? Lepiej uważaj! Czego się możesz się spodziewać? W całej Polsce ruszyły kontrole ZUS, a może i Ty właśnie otrzymałeś takie pismo? To chwila, aby dowiedzieć się, co kryje się za tym ruchem instytucji i czego można się spodziewać podczas kontroli. Przygotuj się na ważne informacje dotyczące Twojej sytuacji. Odkryj, na co zwrócić uwagę i jakie kroki podjąć, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Ale emocje w meczu KH Energa Toruń - Marma Ciarko STS Sanok! Decydowały karne [zdjęcia] Sporo emocji dostarczyli hokeiści KH Energa Toruń swoim kibicom! Zobaczcie, co działo się na Tor-Torze. 📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie zdjęcia Co działo się ostatnio w Hex Club Toruń? Jak zwykle na parkiecie było bardzo gorąco! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli aut odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Płaca nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Kamionki jak wieś widmo. Zobacz, jak teraz wygląda najpopularniejsze kąpielisko w pobliżu Torunia W środku martwego sezonu wybraliśmy się do Kamionek. Ośrodek wypoczynkowy, który tak tętni życiem wiosną i latem, teraz sprawia wrażenie opuszczonego. To jednak tylko pozory. Właściciele domków regularnie przyjeżdżają do Kamionek doglądać swojego dobytku. 📢 Tanie domy do remontu, które można kupić w Kujawsko-Pomorskiem i regionie Na portalu OtoDom.pl znaleźć możemy także ogłoszenia, dotyczące sprzedaży tanich domów do remontu, które znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Wybraliśmy najlepszych sportowców, trenerów i drużyny 2023 roku. Mamy zdjęcia z Gali Na czwartkowej Gali wyróżniliśmy najlepszych sportowców, trenerów i drużyny 2023 roku. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w grudniu. Zobaczcie zdjęcia! Działo się w Hex Club Toruń w grudniu! Jak zwykle na parkiecie było bardzo gorąco. Mamy dla Was kolejne wybrane zdjęcia pięknych pań, które w ostatnim miesiącu pojawiły się w tym klubie. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii. 📢 Zmiany w emeryturach po waloryzacji 2024 - takie są styczniowe świadczenia! Ile będzie po marcowej waloryzacji? Każdego roku odbywa się waloryzacja emerytur. Tak było 1 marca 2023 roku, a i podobnie będzie już wkrótce, czyli 1 marca. W wyniku wysokiej inflacji w ubiegłym już roku można spodziewać się znaczącej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Jakie stawki emerytur są od 1 stycznia po ostatniej waloryzacji? Ile świadczenia wyniosą od 1 marca 2024 roku?

📢 Tak wygląda dziś Leticia Calderón, czyli słynna "Esmeralda". Wkrótce skończy 55 lat - zobaczcie zdjęcia Leticia Calderón to meksykańska aktorka, znana z głównej roli w serialu meksykańskim "Esmeralda". To był hit telewizji TVN pod koniec XX wieku. Gdy w 1999 roku odwiedziła Polskę, na lotnisku czekały na nią tłumy fanów. Leticia Calderón wkrótce skończy 55 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda słynna "Esmeralda".

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania z licytacji od komornika. Już od 45 tys. zł! (Styczeń 2024 rok) W styczniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów i mieszkań. Najtańsze, takie jak np. 3-pokojowe mieszkanie w Inowrocławiu, licytowane będą już od 45 tysięcy zł. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Kto otrzyma największy zwrot podatku z PIT? Dla emerytów i zatrudnionych to nawet 3600 zł zwrotu. Sprawdź wyliczenia! Nadpłata w rocznym rozliczeniu PIT to oczekiwanie dla wielu z nas. Bywa, że dostajemy dosłownie kilka złotych, jednak niekiedy nadpłaty sięgają nawet kilku tysięcy złotych. Kto ma szansę dostać zwrot podatku w kwocie 3600 zł? Jaki zwrot podatku otrzymają emeryci? Emerytury, w jakiej wysokości powodują brak zwrotu podatku?

📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z Hex Club Toruń Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. W naszej galerii zobaczycie, jak się bawią torunianie nocą w Hex Club Toruń. 📢 Takie są objawy "cichej depresji". Oto ważne oznaki - tak rozpoznać "uśmiechniętą depresję" Cicha depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Cicha depresja często nazywana jest "uśmiechniętą depresją", ponieważ na pierwszy rzut oka dotknięte nią osoby mogą wydawać się szczęśliwe. Cichą depresję trudno rozpoznać przez najbliższych a nawet przez samych chorych - część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak wygląda "uśmiechnięta depresja"? Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy "cichej depresji".

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tego nie powinno się robić na cmentarzu. To może przynieść nieszczęście, chorobę a nawet śmierć! Cmentarze są nie tylko miejscem publicznym, ale również miejscem modlitwy i odwiedzin bliskich zmarłych. Na cmentarzach obowiązują pewne zasady zachowania, których należy przestrzegać. Wciąż żywe są także przesądy związane z wizytą na cmentarzu. Niektóre zachowania mogą sprowadzić nieszczęście, chorobę a nawet śmierć. Są i takie, które chronią przez złymi duchami i niekorzystną energią. Zobacz teraz najpopularniejsze przesądy związane z wizytą na cmentarzu.

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Toruń. Co w toruńskich bramach piszczy, albo raczej gdzie tych bram szukać? Odkopane w marcu pozostałości Bramy Paulińskiej zdopingowały nas do tego, aby sięgnąć do archiwów i ruszyć szlakiem pozostałych toruńskich bram gotyckich, szczególnie tych przed laty zburzonych i współcześnie odkrywanych. Ukontentowanie Czytelników zachęca zaś do tego, aby zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zabrać się za tropienie pamiątek po bramach wewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Toruń. Większość z nich powstała w latach 20. XIX stulecia i nie przetrwała do naszych czasów.

📢 Studniówka 2023. Tak bawił się Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu [zdjęcia] Szczególna była studniówka Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu. W przypadku tej placówki wśród maturzystów zdecydowanie przeważają panowie.

📢 Toruń. Tak kiedyś wyglądał JAR. "Na tych piaskach stoją dziś bloki!". Mamy zdjęcia z maja 2013 roku! Tak kiedyś prezentował się JAR w Toruniu. Budowę pierwszych bloków na terenach dawnej Jednostki Armii Radzieckiej rozpoczęto na początku 2013 roku. Nie było wówczas jeszcze Intermarche, Rossmanna, Piekusia, a także ogromnego placu zabaw, który przyciąga na JAR dzieci z całego Torunia. Zobaczcie jak bardzo zmienił się ten teren! Może rozpoznacie miejsce, w którym obecnie stoi Wasz dom?

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem