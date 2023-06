Prasówka 8.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów [8.06.2023]”?

Prasówka 8.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów [8.06.2023] Seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć

📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia - 8.06.2023 r.] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [8.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

Prasówka 8.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uwaga! Nie jedz tych produktów, jeśli masz problemy z pamięcią. Mogą zwiększać ryzyko rozwoju demencji Masz problemy z pamięcią i koncentracją? Przyjrzyj się swojej diecie. Te produkty źle wpływają na pracę twojego mózgu! Zrezygnuj z nich a zobaczysz różnicę. Szybko odzyskasz lepszą pamięć i koncentrację. Właściwa dieta i aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na prawidłową pracę mózgu. Sprawdź, jakich produktów powinieneś unikać. Szczegóły znajdziesz w galerii!

📢 Tak się bawi Toruń w Labie! Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez na świeżym powietrzu! Laba - Przystań Towarzyska to wyjątkowe miejsce na imprezowej mapie Torunia. Klubowicze polubili to miejsce szczególnie za możliwość zabawy na świeżym powietrzu. W Labie panuje nieskrępowana atmosfera, a torunianie mają do dyspozycji wiele przestrzeni. Zresztą zobaczcie sami! Oto fotorelacja z ostatniej imprezy w tym popularnym miejscu! 📢 550 złotych niezależnie od wieku? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować! 📢 Oto samochody najmniej i najbardziej awaryjne. Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej?

📢 Jakie są skutki jedzenia jajek na twardo? Wiedziałeś o tym? To się dzieje, gdy jesz jajka na twardo! Jajka na twardo są niezwykle popularne nie tylko w okresie świąt Wielkiej Nocy. Same jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Nie tylko są źródłem zdrowych tłuszczów i białka, ale również witamin i minerałów. Co więcej, jajka są niezwykle uniwersalnym jedzeniem. Zjemy je na miękko, na twardo, w formie omleta czy jajecznicy... nie wspominając o tym, że jajka są ważnym składnikiem wielu potraw i ciast. W tym miejscu jednak przyjrzymy się gotowanym jajkom na twardo. Takie mają zalety... i wady?

📢 Tak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim! Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać!

📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Sprawdź, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Nowe emerytury w czerwcu 2023! Mamy najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy w czerwcu Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Znamy stawki!

📢 Dzwoni nieznany numer? Lepiej uważaj, co mówisz przy odbieraniu. Nie zgadzaj się! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w czerwcu. Już od 69 tys. z licytacji komorniczych! W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Oto konkrety i zdjęcia.

📢 Podwyżki! Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Kto skorzysta na uldze? Już 1 lipca wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Sprawdź!

📢 Masz te objawy? To oznaki niedoboru kwasów omega 3 w organizmie! Co daje omega 3 i w czym jest? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź! 📢 Zniżki na prąd 2023. Dla kogo? Nie masz tego dokumentu, nic nie dostaniesz. Oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca! Zniżki na prąd 2023. Przysługuje tobie zwiększony limit energii na gospodarstwo domowe? Musisz złożyć specjalne oświadczenie do swojego usługodawcy! W innym przypadku nie będziesz mógł skorzystać z niższych cen prądu. Oto szczegóły!

📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły! 📢 Dodatki emerytalne też przysługują seniorom z ZUS! Nikt o tym głośno nie mówi. Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Zobacz szczegóły!

📢 Limit wypłaty z bankomatu 2023. Jedynie te kwoty wypłacisz z Millennium, PKO i wielu innych. Lepiej to wiedzieć! Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Emerytury 2024. 5 tysięcy złotych do świadczenia dla emerytów! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Nawet dodatkowe 500 złotych dla każdego seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły. 📢 Meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie?

📢 To prawda. Są to 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły! 📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW.

📢 Uważaj! Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź!

📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Hity z PRL-u. Te gry i zabawki z minionej epoki są bardzo cenne! Sprawdź, jakie osiągają ceny Zabawki PRL są uważane za niezwykle cenne i popularne. Co więcej, wartość niektórych z nich zaskakuje. Podobnie jak innych rzeczy z PRL. Zabawki dla dzieci są sprzedawane pod różnymi postaciami, a te, które przypominają minioną epokę, przeżywają swoisty rozkwit. Dlatego też warto sprawdzić zapasy w piwnicy i na strychu. Kto wie, może znajdziemy cenne zabawki PRL. Wystawa ich na sprzedaż może się okazać niezwykle dobrym pomysłem. A ile mogą być warte? Sprawdź!

📢 Tak wygląda w środku domu Dawida Kubackiego. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [8.06.2023] Dom Dawida Kubackiego stoi w Szaflarach, kilkanaście kilometrów od Zakopanego. Piętrowy dom jest dość duży, wybudowany w tradycyjnym dla tego regionu stylu. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda skoków narciarskich.

📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych [8.06.2023] Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [8.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Zobacz szczegóły! Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne. 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 7.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Zwrot podatku 2023 - kiedy? Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze. 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Z tych grzechów nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym pamięta. SPRAWDŹ koniecznie 7.06.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA. 📢 Policjanci z Torunia poszukują świadków rozboju w przejściu podziemnym na Rubinkowie Toruńscy policjanci poszukują świadków rozboju na osiedlu Rubinkowo. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (3 czerwca) około godz. 18.30 w przejściu podziemnym przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu. Nieznany sprawca przewrócił mężczyznę, a następnie okradł go. 📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz oryginalny dom polskich milionerów. Tutaj uwili gniazdko z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Najpiękniejsza piłkarka świata Ana Maria Marković. Kiedy fanka Roberta Lewandowskiego wróci do formy? Zobaczcie nowe ZDJĘCIA Ana Maria Marković to reprezentantka Chorwacji w piłce nożnej. Chorwatka zwraca uwagę mediów nie tylko dzięki swojej grze w piłkę nożną, ale również dzięki niezwykłej urodzie. Ana Maria Marković, okrzyknięta przez media "najpiękniejszą piłkarką świata" niedawno zmagała się z poważną kontuzją. Ana jest fanką Roberta Lewandowskiego. Chorwacka piłkarka wspiera więc nie tylko kadrę swojego kraju, która zdobyła brązowy medal mistrzostw świata.

📢 Kolejny pożar w krótkim czasie w tym samym gospodarstwie w gminie Zławieś Wielka Do kolejnego pożaru w dość krótkim odstępie czasu doszło na terenie tego samego gospodarstwa w miejscowości Cichoradz (gm. Zławieś Wielka). Tak, jak za pierwszym razem, strażacy podejrzewają zaprószenie ognia przez osoby trzecie. Sprawę bada policja.

📢 Joanna Opozda kupiła dom i pokazała wnętrza. Tak będzie mieszkać aktorka z synkiem Vincentem Joanna Opozda jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Sympatię widzów przyniósł jej serial "Pierwsza miłość", gdzie wcielała się w postać Jowity - ukochanej Radka (w tej roli Mateusz Banasiuk). Następnie wystąpiła w wielu produkcjach filmowych. Ostatnio widzowie podziwiali ją w "Brigitte Bardot cudowna", gdzie wcielała się w tytułową postać.. Niestety w jej życiu prywatnym było wiele zawirowań. Zagrożona ciąża, problemy z ojcem aktorki, a wreszcie głośne rozstanie z Antkiem Królikowskim. Joanna Opozda ostatnio przeszła bardzo wiele. Jak mówi w wywiadach - sił dodaje jej synek, Vincent. To właśnie z nim Joanna Opozda zamieszka w pięknym domu. Teraz trwają tam prace remontowe, ale widać już pierwsze efekty! 📢 Tak wglądał Toruń w latach 90. w obiektywie fotoreporterów "Nowości" [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] To była dekada wielu zmian. Trudno jej dziś jednak odmówić uroku. Zapraszamy na spacer po Toruniu z czasów przełomu.

📢 Kąpieliska wokół Torunia. Kiedy ruszy sezon, jakie będą atrakcje i ile kosztuje wejście? Za kilkanaście dni otwarte zostaną kąpieliska na plażach przy jeziorach wokół Torunia. Sprawdziliśmy, od kiedy miłośnicy odpoczynku i kąpieli będą mogli z nich skorzystać i ile będzie ich to kosztowało.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 7.06.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Oto sprawdziany szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Mamy ZDJĘCIA! Kto nie pisał w swoim życiu sprawdzianu, czy klasówki w szkole? Chyba nie ma takiej osoby. Dawniej "złote myśli" nauczycieli uczniowie wypisywali zwykle na końcu zeszytu. Dziś w dobie wszechobecnego Internetu najciekawsze i najśmieszniejsze komentarze belfrów trafiają do Internetu. 📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 7.06.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Toruń. Manifestowali po wysadzeniu tamy pod Chersoniem: "Nie możemy o tym nie mówić" We wtorek, 6 czerwca przy pomniku Mikołaja Kopernika odbyła się demonstracja po wysadzeniu przez wojska rosyjskie tamy na Dnieprze w Ukrainie. - Chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że Rosja jest państwem terrorystycznym - mówi organizatorka manifestacji. 📢 Oto horoskop dzienny na środę 7 czerwca 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 07.06.2023 Horoskop dzienny na środę, 7 czerwca 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 07.06.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Toruń. Jaka kara za kradzież 750 tys. zł ze szkoły na Bażyńskich? Koniec procesu księgowej i dyrektorki To już koniec procesu w sprawie wieloletniego okradania szkoły przy ul. Bażyńskich w Toruniu. Dla oskarżonej o przywłaszczenie 750 tys. zł księgowej Magdaleny K. prokuratura żąda 4,5 roku więzienia, a dla byłej dyrektorki Anny M. - kary grzywny za brak nadzoru. Wyrok ogłoszony zostanie 12 czerwca.

📢 Takie jedzenie syci, ale nie tuczy! Oto najbardziej sycące pokarmy. Włącz je do diety - szybciej schudniesz! Są smaczne i zdrowe Doskwiera ci ciągłe poczucie głodu, podjadasz i przybywa ci kilogramów? Włącz do swojej diety pokarmy, które zapewnią uczucie sytości, jednocześnie zawierając mało kalorii. Dzięki nim przez dłuższy czas będziesz najedzony. Są też smaczne i zdrowe!

📢 Emerytury stażowe coraz bliżej! Od kiedy wejdą w życie i jakie będą zasady? Sprawdź, jak przejść na wcześniejszą emeryturę 6.06.2023 W Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Podpowiadamy, jakie trzeba spełnić warunki, aby przejść na "stażówkę" i od kiedy pomysł ten wejdzie w życie. 📢 Izera: polski samochód elektryczny. Zobacz, jak się prezentuje. Kiedy trafi na polskie ulice? Zdradzamy szczegóły i plany inwestycji Tak wygląda pierwszy polski samochód elektryczny. Wiemy, kiedy Izera trafi do masowej produkcji. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące samochodu elektrycznego z Polski, który zgodnie z zapowiedziami prezesa spółki Piotra Zaremby, na ulice powinien wyjechać w ciągu 24 miesięcy. Jak prezentuje się Izera? Zobacz galerię zdjęć i daj znać w komentarzu, czy kupiłbyś taki samochód.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby z regionu są poszukiwane przez policję za kradzież Pozostają nieuchwytni dla wymiaru sprawiedliwości. Te osoby są poszukiwane przez policję. To mieszkańcy kujawsko-pomorskiego. Są poszukiwani za kradzież i inne przewinienia. 📢 Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Najechał ciągnikiem z kosiarką na leżącą w trawie osobę! W poniedziałek przed godziną 15 służby otrzymały informację o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło przy drodze powiatowej między Sypniewem a Lubczą w powiecie sępoleńskim. Podczas koszenia trawy kierujący najechał sprzętem na leżącą w trawie osobę. 📢 Tak się bawi Toruń w "Bajce". Mamy kolejne zdjęcia z imprez! Kolejne gorące imprezy w Bajka Disco Club Toruń za nami! Jak zwykle publika dopisała! Zobaczcie, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce!

📢 Oto autentyczny jadłospis więźniów. To jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach. Dania wegetariańskie, mięsne i inne Oto, co jedzą więźniowie. Czy posiłki dla osadzonych są monotonne? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Więźniowie mają urozmaiconą dietę, mogą liczyć na potrawy kuchni wegetariańskiej a także specjalne diety wyznaniowe. W jednostkach penitencjarnych dostępnych jest 7 rodzajów posiłków. 📢 500 plus. Ruszyły wypłaty dodatku na okres świadczeniowy 2023/2024. Zobacz, kiedy pieniądze z programu Rodzina 500 plus otrzymasz na konto Od 1 czerwca 2023 r. rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 500 plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwszą transzę w wysokości ponad 600 mln złotych. Jak informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik ZUS w Gdańsku, w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat. Zdecydowana większości rodziców i opiekunów zachowała dotychczasowy termin wypłaty.

📢 Oto najciekawsze ogłoszenia z klatek schodowych. Znajdziesz takie w swoim bloku. Taka jest sąsiedzka życzliwość - 5.06.2023 Jaki jest najlepszy sposób, aby przekazać wiadomość uciążliwemu sąsiadowi? Coraz popularniejsze stało się wywieszanie na klatkach schodowych w blokach czy kamienicach ogłoszeń z informacją. Niektóre z nich są wręcz absurdalne. Zobaczcie te najbardziej oryginalne. 📢 To są najwredniejsze znaki zodiaku. Skorpion zatruje ci życie, Baran zniszczy przyjaźń, Lew zdominuje, a Panna doprowadzi do wściekłości Najwredniejsze znaki zodiaku. Każdy z nas ma jakieś wady, które nie zawsze chcemy albo mamy odwagę dostrzec. Jak mówią astrolodzy, ich znajomość może nas ustrzec przed popełnianiem wielu błędów. Oto charakterystyka 12 znaków zodiaku, 12 typów osobowości, ujętych w zodiakalnym kole - przygotowana przez wróżkę Samantę. Jakie znaki są najbardziej złośliwe? Sprawdź!

📢 Serce Torunia dostało lokal od miasta! Tworzy łaźnię, kuchnię i przychodnię dla osób bezdomnych Ulica Legionów 238 - oto adres siedziby Serca Torunia. Organizacja pomagająca osobom bezdomnym bardzo się o taki lokal starała. Miasto wynajęło go społecznikom na preferencyjnych warunkach. Jak wygląda i co tutaj będzie się działo? 📢 Nocny wypadek pod Toruniem. Na miejscu działały 3 zastępy straży pożarnej! [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w nocy, już po godzinie 23. Brał w nim udział jeden samochód. 1 osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala. 📢 Kamionki przed sezonem. Jezioro, plaża i remonty. Zobacz, jak teraz wygląda w ośrodku w Kamionkach Letni sezon zbliża się wielkimi krokami. Część torunian, jak co roku, wybierze się nad jezioro do Kamionek. Już teraz, gdy tylko na dworze jest cieplej, do najpopularniejszego podtoruńskiego kąpieliska zjeżdżają się spragnieni odpoczynku mieszkańcy. Część korzysta ze słońca na plaży. Inni już kąpią się w jeziorze. Ci, którzy mają letniskowe domki także przygotowuję je do sezonu.

📢 Nie jedz tego rano! Tych produktów lepiej unikać na śniadanie! 10 rzeczy, które lepiej wyłączyć ze swoich śniadań Wybór odpowiedniego i pełnowartościowego śniadania nie należy do najprostszych. Jest to trudniejsze, gdy uświadomimy sobie, że wiele zdrowych składników nie nadaje się na śniadanie, mimo tego, że są zdrowe w przypadku innych posiłków lub jako dodatki do dań. Czego więc unikać w menu śniadaniowym? 📢 Brawo! Te osoby adoptowały psy ze Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Toruniu Brawo! W Toruniu nie brakuje osób, którym na sercu leży dobro zwierząt. Ostatnio całkiem sporo psów znalazło nowy dom. Zostały zabrane ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Wielki szacunek dla osób, które zdecydowały się wziąć psa ze schroniska. Jak widać na zdjęciach zadowolone są obie strony. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu najwięcej jest psów. Trafiają tu najczęściej i są przywożone z różnych części powiatu. Te osoby adoptowały ostatnio psy ze schroniska.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Oto rodzina Amiszów. Jedyna taka w Polsce. Zobacz, jak wygląda ich niezwykłe życie! Nie mają telewizji, nie mają radia, bardzo rzadko korzystają w Internetu. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Anita zawsze chodzi w chuście na głowie, zdejmuje ją tylko przed snem, Jakub nie zagląda do kieliszka. Martinowie przyjechali do Polski z Ameryki. Są w naszym kraju już blisko 30 lat. To jedyna rodzina Amiszów zamieszkująca na naszym terytorium.

📢 Będą rekordowe podwyżki! Waloryzacja emerytur według nowego wskaźnika GUS. Sprawdź, jaka będzie twoja nowa emerytura. Ile zyskasz? 23.03 Waloryzacja emerytur i rent 2023 – ile brutto i netto otrzymają seniorzy oraz renciści? Zmiany w waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku. Waloryzacja emerytur według nowego wskaźnika GUS. Sprawdź, jak będzie wyglądała Twoja emerytura po zmianach. Takie emerytury brutto i netto mają dostać seniorzy od marca 2023. Podwyżka będzie rekordowa! To już pewne. Zobacz wyliczenia z nowym przelicznikiem z GUS. Kto dostanie podwyżkę emerytury? Tabela wyliczeń jest już znana. 📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!