Prasówka 8.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 8.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w listopadzie. Zobaczcie wybrane zdjęcia! Co działo się w Hex Club Toruń w listopadzie? Jak zwykle na parkiecie było bardzo gorąco. Zobaczcie wybrane zdjęcia pięknych pań, które w ostatnim miesiącu pojawiły się w tym klubie. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Bonusowe dodatki dla emerytów! Na te pieniądze mogą liczyć seniorzy. Oto, ile dodatkowo można dostać na emeryturze! Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują? 📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Styl życia Muńka Staszczyka. Lider zespołu T.Love skończył niedawno 60 lat Muniek Staszczyk to muzyk doskonale znany polskiej publiczności. W listopadzie skończył 60 lat. Od ponad 40 lat jest liderem zespołu T.Love, który założył w 1982 roku w Częstochowie. Od wielu lat mieszka w Warszawie. Jak na co dzień żyje Muniek Staszczyk?

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć?

📢 Dodatkowe 2660zł! Zaznacz to w tym dokumencie od US, a dostaniesz przelew na konto Odkładanie dodatkowych środków na emeryturę może być korzystne nie tylko dla przyszłego bezpieczeństwa finansowego, ale także dla portfela podatnika. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) staje się kluczowym narzędziem w planowaniu emerytalnym, oferując jednocześnie szereg korzyści podatkowych. Dowiedz się, jak zaznaczyć to w odpowiednim dokumencie od US i otrzymać nawet 2660 zł więcej na swoje konto. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [8.12.2023 r.] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów [8.12.2023 r.] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [8.12.2023 r.] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! [8.12.2023] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [8.12.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [8.12.2023] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę? O tym piszemy w artykule. 📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie! [8.12.2023] Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach?

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [8.12.2023] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [8.12.2023 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Horoskop dzienny na jutro (8.12, piątek). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może Ci się przytrafić w piątek 8.12.2023. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 8.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Toruń. Grozili, że ujawnią jego orientację seksualną. Przystawili lufę pistoletu do głowy. Przelał łącznie 86 tysięcy zł! Zamożny mężczyzna z ul. Toruńskiej w Grudziądzu był szantażowany tym, że ujawniona zostanie jego orientacja seksualna, a potem napadnięty. Sprawcom przelał łącznie 86 tysięcy zł. W mikołajki drugi z napastników doczekał się "prezentu" - wyroku więzienia. 📢 Te samochody są stare, ale praktycznie bezawaryjne. Są warte zainteresowania. Zobacz, które starsze modele warto kupić i cieszyć się jazdą Samochody, które mają ponad 10 lat wciąż sobie dobrze radzą na drogach. Niektóre modele komfortem nie ustępują dzisiejszym egzemplarzom. Starsze auta nie zawsze są jeżdżącymi złomami. Dlatego kupno takie samochodu nie zawsze wiąże się z późniejszymi kłopotami. Są modele, które dobrze znoszą upływ czasu i świetnie służą nowym właścicielom. Są dobrze wyposażone także pod względem bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że dość rzadko ulegają awariom, a koszty ich naprawy nie zrujnują właściciela. Oto starsze modele, które dobrze wypadły w raporcie niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Sprawdź!

📢 Niecodzienne sytuacje sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach. Co można przeczytać na klatkach schodowych? 7.12.2023 Coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, w których sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. Treść tych korespondenci wielokrotnie budzi kontrowersje i wiele emocji. A co można poczytać na tablicach w blokach, wieżowcach, kamienicach? Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń. 📢 Prezydent Michał Zaleski: "To co się stało na Glinkach, było niestosowne" Na toruńskich Glinkach z miejsc, w których znajdowały się odkryte w 2016 roku masowe groby, znikną maszyny oraz materiały budowlane. Nie będzie tam parkingu, zgodnie z obietnicą sprzed lat, teren ten zostanie ogrodzony i obsadzony zielenią. 📢 Co nocą łazi po lesie? Rysie, kuny, lisy... I coś jeszcze. Zobacz sceny z leśnych fotopułapek W porównaniu z miastem cichy, ośnieżony las wydaje nam się oazą spokoju. Tymczasem tam też bywa całkiem ruchliwie! Dzięki fotopułapkom poukrywanym zręcznie pomiędzy drzewami możemy popodglądać trochę tajemnicze życie dzikich zwierząt. Co ciekawe, na nagraniach załapały się nie tylko lisy, jelenie, rysie czy dziki, ale i... turysta tańczący makarenę.

📢 Atak legionelli w toruńskich szkołach. Sytuacja jest rozwojowa. Znamy stanowisko dyrekcji szkół i prezydenta Torunia Temat legionelli przybiera na sile. Wczoraj informowaliśmy czytelników „Nowości”, że w czterech kolejnych szkołach badania wykazały obecność bakterii. Oficjalne stanowiska szkół i informacje skierowane do rodziców pojawiły się dopiero po medialnej interwencji. 📢 Urząd Skarbowy zwraca spore sumy emerytom. Sprawdź co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze Rok 2022 dla wielu emerytów przyniósł zaskoczenie w postaci wysokich zwrotów z podatku. Jakich kwot mogą spodziewać się emeryci w tym roku? Sprawdźcie!

📢 Nie tylko szczeniaki. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Cukrzyca typu drugiego i jej pierwsze objawy. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Zobacz objawy, które powinny cię zaniepokoić. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Domy od komornika w okazyjnej cenie! Grudzień 2023 [zdjęcia] W grudniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów, zarówno w Toruniu i Bydgoszczy, jak i mniejszych miejscowościach. Licytowane nieruchomości mają naprawdę okazyjne ceny. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tyle seniorzy dostaną w grudniu! Oto tabela wyliczeń Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia.

📢 Emeryci mogą liczyć na zwrot pieniędzy w 2024 roku. Ile wpłynie na konto i kiedy? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź.

📢 Czy ktoś mógł się tego spodziewać? 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2023/2024. Co króluje wśród stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 Oto Suv-y, które warto kupić. Są najmniej awaryjne i długo służą kierowcom. Sprawdź raport ADAC SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Na te zmiany lepiej się przygotuj! Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne?

📢 Tyle zarobisz w Toruniu. Zobacz najnowsze oferty pracy. Jacy fachowcy są poszukiwani? W Toruniu i okolicy cały czas na rynku pracy wielki ruch. Pracodawcy poszukują rąk do pracy na wiele różnych stanowisk. Ofert nie brakuje. Zatrudnienie mogą znaleźć m.in. pielęgniarka, dozorca, tokarz i wielu innych. Zobaczcie wybrane najnowsze oferty pracy z Torunia i okolic. Dowiecie się też ile można zarobić na danym stanowisku. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Skarbówka dalej wyprzedaje nowe meble marki "Klose"! 14 grudnia licytacja Urząd Skarbowy wystawił na licytację kolejną turę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose". Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 3/4 wartości. To głównie stoły, krzesła i fotele. Jak je kupić? Oto szczegóły. 📢 Wzrośnie dodatek dla emerytów. Kto dostanie ponad 6 tysięcy złotych? Tym seniorom przysługuje emerytura honorowa Emeryci w Polsce mogą liczyć na różnego rodzaju ulgi i dodatki. Jeden z nich wypłacany jest szczególnym emerytom. Kto ma do niego prawo? Na czyje konto wpłynie w 2024 roku ponad 6 tysięcy złotych? Sprawdź komu przysługuje emerytura honorowa.

📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowe paliwo? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska. 📢 Trzynasta wypłata w 2023. Sprawdź kto otrzyma dodatkową pensję za bieżący rok! W Polsce, trzynasta pensja stała się coroczną tradycją dla pracowników sektora budżetowego. To dodatkowe wynagrodzenie, które może sprawić, że domowy budżet wielu osób zacznie nowy rok z uśmiechem na twarzy. Oto, co warto wiedzieć o trzynastej pensji za 2023 rok.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. O tyle wzrosną świadczenia? Oto wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd. 📢 Jest pierwszy znany termin wypłat 800 plus! Kiedy przelewy trafią na konta? Sprawdzamy! Z nadchodzącym rokiem 2024 zmiany czekają na beneficjentów programu 500 plus. Zanim jednak zaczniesz planować wydatki, sprawdź, kiedy pierwsze, wyższe przelewy trafią na konta rodziców! Kiedy będzie 800 plus w 2024 roku? 📢 Pogrzeb Gabriela Seweryna ZDJĘCIA. Oni przybyli pożegnać celebrytę znanego z programu „Królowych życia" 7.12.2023 6 grudnia odbył się pogrzeb Gabriela Seweryna. Celebryta znany z „Królowych życia" zmarł 28 listopada. Msza święta żałobna rozpoczęła się o godz. 12 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

📢 Tak mieszka Cleo. Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Znanej artystki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 W pięknej Australii torunianin odniósł piękny sukces. Został mistrzem świata! Ryczałem jak dziecko, bo spełniły się moje marzenia - wspomina Arkadiusz Szymański, świeżo upieczony mistrz świata w speedrowerze.

📢 Wybuch gazu w Chełmży. Prokuratura: zawinił pijany lokator wymieniający butlę. Zmarł, więc sprawa umorzona Do wybuchu gazu przy ul. Wodnej 3 w Chełmży doszło w wieczorem 10 sierpnia br. Dom się zawalił. Ucierpiało dwoje lokatorów - matka i syn. Prokuratura ustaliła, że sprawcą dramatu był pijany lokator wymieniający butlę z gazem. Zmarł, więc śledztwo umorzone.

📢 Najbogatsze źródła potasu. Pomidor daleko za pierwszą dziesiątką, a co jest na szczycie listy? Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Reguluje działanie wielu układów, a także gospodarki wodno-elektrolitowej. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Potas możemy dostarczyć do organizmu poprzez spożywanie bogatych w ten pierwiastek produktów. Jakie produkty są bogatym źródłem potasu? Zobacz top 10. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Wojskowy z toruńskiej jednostki zdradza kulisy elitarnego szkolenia, które przeszedł w Wielkiej Brytanii 3 godziny snu, gotowość do działania przez całą dobę i kilkadziesiąt kilogramów sprzętu w plecaku - tak wyglądało elitarne szkolenie operatorów pocisków Javelin w Wielkiej Brytanii. Jako pierwszy Polak ukończył je żołnierz toruńskiej jednostki, który zdradził "Nowościom" kulisy kursu.

📢 Toruń. Najbliższe miesiące nie będą łatwe dla sprzątających miejskie tramwaje i autobusy Aby do wiosny - wzdychają zapewne osoby odpowiadające za czystość w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 07.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Tu w regionie kujawsko-pomorskim wkrótce wyłączą prąd. Sprawdź, gdzie są planowane wyłączenia energii elektrycznej Spółka Energa Operator poinformowała o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Gdzie już wkrótce zabraknie prądu? Oto szczegółowe informacje!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 7.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 7.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Hospicjum Nadzieja. W Mikołajki odbył się specjalny koncert dla najmłodszych Główny cel: aktywizacja dzieci. Hospicjum Nadzieja działa od 2002 roku. Dzięki pracy wielu osób, pracowników i wolontariuszy, udaje się pomóc rodzinom i dzieciom nieuleczalnie chorym. Z okazji Mikołajek zorganizowano specjalny koncert, który dał uciechę i stał się powodem do prawdziwego świętowania.

📢 Mikołajkowe czytanie dzieciom w Szkole Podstawowej nr 9 w Toruniu "Dzieci pana Astronoma" Wandy Chotomskiej to lektura, której w środę, 6 grudnia słuchały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 na toruńskich Wrzosach oraz maluchy z sąsiednich przedszkoli. W rolę lektora wcielił się m.in. prezydent Michał Zaleski.

📢 Taras widokowy na Bulwarze Filadelfijskim zostanie oddany do użytku z lekkim poślizgiem Przebudowę Bulwaru Filadelfijskiego postanowiono wykorzystać na renowację tarasu widokowego. Miał on zostać oddany do użytku 30 listopada. Jest jednak poślizg. Nowa data, to 15 grudnia. 📢 Tak szalały "Dzikie morsy z Zalesia". Uczciły mikołajki nie tylko kąpielą w jeziorze [WIDEO] Panie i panowie z grupy "Dzikie morsy z Zalesia" umówili się na mikołajkową kąpiel w jeziorze Chełmżyńskim. Weszli do wody mającej nieco ponad 0 stopni Celsjusza już po zmierzchu. 📢 Toruń. Kolejny lumpeks na Szerokiej otwarty! Dla starówki to hit czy wstyd? 6 grudnia otwarty został kolejny sklep z używaną odzieżą przy ulicy Szerokiej w Toruniu, w lokalu po banku. Dołączył do licznej już grupy lumpeksów na starówce. Jest się czym martwić? - Podobnie jest w Berlinie i Wiedniu - mówi Aleksandra Iżycka, dyrektor BTCM.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Stroik świąteczny ze świecą – stwórz magiczny i nastrojowy klimat w swoim domu. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych stroików ze świecą Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nasze domy wypełniają zapach pierników oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną. Jednym z najpiękniejszych elementów tego okresu są ozdoby świąteczne, które podkreślają tę wyjątkową atmosferę w domu. Stroik ze świecą to nie tylko elegancka dekoracja, ale również symbol bliskości, spokoju i rodzinnej atmosfery. Stworzenie własnego stroika nie jest trudnym zadaniem – podpowiemy ci, jak to zrobić! Zobacz zdjęcia stroików ze świecą, które dla ciebie wybraliśmy i zainspiruj się! Sprawdź, jak stworzyć piękny i elegancki stroik świąteczny ze świeczką.

📢 Jest praca dla strażaków w Toruniu. Kogo szuka Komenda Miejska PSP? Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłosiła nabór. Ma pracę dla 4 stażystów. Żeby jednak nim zostać, trzeba między innymi wejść samodzielnie po drabinie nachylonej pod kątem 75 stopni na wysokość 20 metrów i zejść tą samą drogą. To test leku wysokości. 📢 Rozpoczęły się próbne matury w toruńskich szkołach. Dziś język polski na poziomie podstawowym Młodzież z liceów i techników rozpoczęła trzydniowy maraton próbnych matur. Uczniowie wypełniają arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 📢 Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. W jaki sposób jedzenie awokado może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że awokado prowadzi do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Na to zbierają mieszkańcy Torunia i okolic. Pomożecie im spełnić marzenia? Tworzenie najróżniejszych zbiórek pieniędzy w naszej kulturze zadomowiło się już na dobre. I nie ma w tym nic złego – pomaganie jest ważne, niezależnie od tego w jakim zakresie i w jaki sposób. Sprawdzamy zatem, na co zbierają mieszkańcy Torunia i okolic. 📢 Toruń. Pijany wjazd Sandry M. w salon urody "Glow". W mikołajki mija rok, a sprawy w sądzie brak! W mikołajki 2022 roku pijana Sandra M. wjechała autem w okno salonu urody w Toruniu. Dlaczego po roku wciąż brak aktu oskarżenia w tej sprawie? I dlaczego niedawny wywiad z celebrytką "Przegląd Sportowy" usunął z internetu?

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Mamy dla Was najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Toruń. Lokale z kebabem przeżywają oblężenie po wizycie youtuberów Otwarty niedawno "Craft Kebab" przy Polnej i dobrze znany w Toruniu "Planeta Kebab" od pewnego czasu przeżywają prawdziwe oblężenie. Wszystko przez wizyty youtuberów, które napędziły popularność lokali. - Po odwiedzinach Mr Krychy mamy ruch większy o 150 proc. - słyszymy w "Craft Kebab". 📢 Toruń. Na Rubinkowie powstaje nowa pływalnia - będą w niej dwa baseny Pływalnia powstaje przy Zespole Szkół nr 19 przy ul. Dziewulskiego. Baseny mają być gotowe na początku następnego roku szkolnego. Inwestycja pochłonie ponad 14 milionów złotych. 📢 Świąteczne ozdoby z szyszek DIY. Najmodniejsze dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne stroiki z szyszek zrobisz sam – galeria zdjęć Świąteczne ozdoby z szyszek DIY są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY.

📢 Oto najlepsze zdjęcia z Bajki z listopada. Zobaczcie, co się działo na parkiecie! Co działo się w listopadzie na parkiecie w toruńskiej Bajcie? Zobaczcie wybrane zdjęcia z imprez, które odbywały się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Tego sprzętu wideo szukają kolekcjonerzy. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 3.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 3.12.2023.

📢 Remont jednej z najcenniejszych toruńskich kamienic nareszcie zbliża się do końca! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowy rozdział w historii kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu rozpocznie się mniej więcej 125 lat po tym, gdy zaczęła się historia tego wyjątkowego zabytku. Ekipy, które od ponad trzech lat remontują perłę toruńskiej secesji, musiałyby się jednak z tym definitywnie uporać do marca 2024 roku. 📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

