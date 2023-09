Prasówka 9.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taką biżuterię nosiły kobiety w czasach PRL. Teraz jest warta krocie - zobacz zdjęcia oraz ceny ”?

Prasówka 9.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w czasach PRL. Teraz jest warta krocie - zobacz zdjęcia oraz ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 09.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Które pojazdy są najczęściej obiektem kradzieży w Polsce? Przedstawiamy listę samochodów, które często znika z parkingu Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Zapoznaj się z najnowszym rankingiem najmniej awaryjnych hybryd. Które silniki hybrydowe są najbardziej niezawodne? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Gdzie dokładnie znajdują się tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem? Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Spróbujmy zrozumieć znaczenie wyrazów charakterystycznych tylko dla Kujawsko-Pomorskiego. Czy potrafisz je rozszyfrować? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Wynagrodzenia polskich żołnierzy w 2023 roku. Wojsko Polskie przyciąga nowych rekrutów atrakcyjnymi zarobkami! W Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej — wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. Jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? Zobacz!

📢 Wille i rezydencje dostępne na rynku nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem. Analiza cen nieruchomości dla zamożnych Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Sprawdź, ile trzeba wydać! 📢 Zauważasz u siebie te objawy? To mogą być sygnały niedoboru kwasów Omega-3 Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało? 📢 Kawa bulletproof, znana również jako kawa kuloodporna. Jak oddziałuje połączenie zdrowych tłuszczów i kofeiny? W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy.

📢 Planowane wyłączenia prądu we wrześniu 2023 w Kujawsko-Pomorskiem: Miejsca i terminy Znamy najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach prądu w regionie kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, gdzie w ciągu najbliższych dni zabraknie energii elektrycznej. 📢 Emerytura z trzynastym dodatkiem wzmocniona we wrześniu. Obliczenia netto i suma do otrzymania w bieżącym miesiącu Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Tak żyją milionerzy z Kujawsko-Pomorskiego! Ich luksusowe rezydencje dostępne na rynku Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii.

📢 Sprawdź dostępną ofertę sklepu Agencji Mienia Wojskowego podczas wielkiej wyprzedaży sprzętu Akcesoria, ubrania i ciekawe gadżety wojskowe - to wszystko można kupić obecnie od wojska. To idealna okazja dla wszystkich miłośników militariów i wojskowości. Oto nasz najnowszy przegląd rzeczy ze sklepu online Agencji Mienia Wojskowego, które dostępne są do kupienia. 📢 Emerycie, po waloryzacji otrzymasz tę kwotę na rękę. Emerytura w lipcu 2023 Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii.

📢 Będzie spora waloryzacja emerytur. Którzy emeryci mogą spodziewać się dodatkowych środków? Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Mieszkania komornika w Kujawsko-Pomorskiem dostępne od 48 tysięcy złotych. Aktualne na wrzesień 2023 116 tys. zł - od tego poziomu zacznie się licytacja 2-pokojowego mieszkania w Brodnicy. Już od 48 tys. zł natomiast - podobnej wielkości "M" w Laskowicach. We wrześniu komornicy wystawią na sprzedaż wiele mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem, także w Toruniu i Bydgoszczy. Zobacz szczegóły. 📢 Według ADAC, te starsze samochody okazały się niesamowicie niezawodne. Są idealne do jazdy po mieście i warto je kupić Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Masz bezterminowe prawo jazdy? Sprawdź, co musisz zrobić, żeby go nie stracić! Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki?

📢 Znaleźliśmy TOP 5 aut, które są odporne na korozję. Sprawdziliśmy dlaczego! Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Emeryci i renciści dostaną większe świadczenia wkrótce. Skorzystaj z kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Przed emeryturą co miesiąc seniorzy otrzymają dodatkowe 1600 zł. Jednak istnieje pewien drobny detal! Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? 📢 Płatne wsparcie seniorów. Gmina zapłaci za pomoc sąsiedzką? Już od listopada zmiany! Elementem podstawowych relacji społecznych wydaje się życzliwość i pomoc sąsiedzka. Dla wielu osób to właśnie sąsiedzi są tymi, którzy są w stanie pomóc, wesprzeć. Doceniają to w szczególności osoby starsze, schorowane, które nieraz z nawet podstawowymi rzeczami zmagają się i wymagają jakiejś formy wsparcia. Z zasady gminy też regulują kwestię usługi sąsiedzkiej, pomocy sąsiedzkiej. Już od listopada to gmina ma jednak wypłacać wynagrodzenie za wsparcie osób starszych. Kto, za co i ile dostanie?

📢 Ta gigantyczna willa kosztuje 12,5 mln zł. Sprawdź, jak wygląda w środku najdroższy dom w Toruniu W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę spore fundusze. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co najmniej 178 zł na rękę dla emerytów? Waloryzacja a inflacja [TABELA] Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 ZUS wypłaci 14. emeryturę. To musisz wiedzieć! Sprawdź terminy. Zobacz w jakiej wysokości otrzymasz świadczenie Wrzesień to miesiąc, który emeryci polubią szczególnie. Rozpoczęła się bowiem wypłata 14. emerytury. Pieniądze trafią do ponad 9 milionów emerytów i rencistów. W jakich terminach świadczenia dotrze na konta uprawnionych? Sprawdź, kiedy można spodziewać się wypłaty 14.emerytury. 📢 Oto cenne skarby z przeszłości. Zdobądź znaczne zyski, kolekcjonując stare monety i banknoty z okresu PRL! Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Nowy bonus za długi staż małżeński dla osób starszych! To świadczenie może sięgać nawet do 5 tysięcy złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Wszystko muszę robić sam - memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Internauci w formie W czwartym meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy Polska podejmowała Wyspy Owcze. Internauci tradycyjnie komentowali spotkanie za pomocą memów. Wybraliśmy najciekawsze z nich. 📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej.

📢 Nowa instytucja kultury poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej powstanie w Toruniu - zapowiedział minister W Toruniu powstanie wspierana przez ministerstwo instytucja kultury poświęcona gen Elżbiecie Zawackiej – ogłosił minister Piotr Gliński.

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Co stanieje, a co podrożeje na targowisku przy Szosie Chełmińskiej? Sprawdziliśmy ceny Na Targowisku Miejskim przy Szosie Chełmińskiej utrzymuje się niska cena pomidorów, które można kupić już od trzech złotych za kilogram. A ile kosztują pozostałe warzywa i owoce?

📢 Dieta na dobry wzrok. Te produkty doskonale wpływają na oczy. Jedz to a będziesz widział lepiej Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów. O oczy trzeba dbać codziennie. Nie tylko od zewnątrz np. zakraplając oczy, ale także od wewnątrz dostarczając wraz z jedzeniem niezbędnych witamin i mikroelementów, które utrzymają nasze oczy w dobrej kondycji. Warto o tym myśleć zanim zaczniemy mieć duże kłopoty ze wzrokiem. Co jeść, by zachować dobry wzrok?

📢 Jak mieszka Cleo? Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Udane łowy policyjnych tropicieli z komendy miejskiej w Toruniu Policyjni tropiciele z toruńskiej komendy w ciągu ostatniego tygodnia zatrzymali 11 osób poszukiwanych listem gończym. W czwartek w ich „sidła” wpadł 41-latek, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za pobicie i kierowanie gróźb karalnych. Ten i pozostali będą teraz odbywać kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa i wykroczenia. 📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor - tak wygląda ich dom. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Zioła obniżające cukier. Oto skuteczne zioła na obniżenie poziomu cukru we krwi Wzrasta liczba osób, które zmagają się ze stanem przedcukrzycowym, insulinoopornością i wreszcie - cukrzycą typu 2. Przyczyny mogą być zarówno genetyczne, jak i wynikać z braku ruchu i złej diety, czego konsekwencją jest otyłość. Przy zbyt wysokim poziomie cukru we krwi, wspomagająco warto wzbogacić dietę o różnego rodzaju zioła, które wspierają pracę trzustki. Oto najskuteczniejsze zioła na cukier.

📢 Łukasz Kaczmarek - tak mieszka i żyje na co dzień. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. 📢 Oliwia Bieniuk - tak mieszka i żyje na co dzień na zdjęciach. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie.

📢 Stare telefony - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Podpalacz z Rubinkowa został zatrzymany przez policję Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie ustalili i zatrzymali podejrzanego o podpalenie wiat śmietnikowych. W nocy z poniedziałku na wtorek ogień zniszczył kontenery oraz trzy stojące obok samochody osobowe. Zatrzymany przez funkcjonariuszy usłyszał już zarzuty. 📢 Wyremontowany Leśny Salonik w Młodym Lesie już otwarty W czwartek odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanego przez Kobiety Torunia Leśnego Saloniku w Domu Dziecka Młody Las przy ul. Sienkiewicza 12.

📢 Zaufaj mi, jestem architektem. Zobacz największe hity pomyłek architektonicznych. Oni naprawdę to wybudowali według planu! Architekci kłopotów zgotowali kolejny problem. Mały błąd znów stworzył wielki kłopot. Nadmiar kawy, czy zbyt rozbudzoną wyobraźnia? Efekt ich prac może być... niezwykły. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez najśmieszniejsze i najbardziej interesujące wpadki architektów polskiego internetu! 📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Toruń. Czy Urszula chciała zabić męża? Czy to wyrodna matka? Rusza proces, a synek zostaje w pieczy zastępczej 30-letnia Urszula L. od roku siedzi w areszcie. We wrześniu ruszy jej proces. Kobieta oskarżona jest o usiłowanie zabójstwa własnego męża w Lubiczu Dolnym pod Toruniem i narażanie życia synka. Nie przyznaje się do winy. W tle sprawy jest dramat małego chłopca...

📢 Tak się zachowują Polacy za granicą. Śmieszne memy i obrazki o wyjazdach all inclusive 8.09.2023 Powoli kończy się sezon urlopowy. Polacy wciąż wypoczywają w kraju i za granicą. Na wakacyjny wypoczynek zabierają swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 9.09.2023. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 08.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 08.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 08.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 8.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 8.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 8.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 8.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 14. emerytura na stałe. Zmiany w wypłatach czternastki. Jest odpowiedź rządu. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku 8.09.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Co to oznacza? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku Sprawdź szczegóły! 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 8.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Dramat na krajowej 15. Tak zginęła cała rodzina Stasiaków z Brodnicy. Co się zmieniło po dekadzie? 13 września 2013 roku na drodze pod Brodnicą doszło do olbrzymiej tragedii. Zginęła cała wracająca do domu z Torunia rodzina Stasiaków: pani Krystyna i czworo jej dzieci - Ewelina, Weronika, Klaudiusz i Wiktoria. Starego opla prowadziła 19-latka, a trasa była śliska i pełna kolein...

📢 Zarobki w WOT. Mamy stawki według stopnia w Wojskach Obrony Terytorialnej Takie wypłaty mają żołnierze WOT. Rząd zapowiedział podwyżki uposażeń wojskowych od marca 2023. Na lepsze pieniądze mogą też liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie są stawki? Oto wyliczenia najnowszych uposażeń. 📢 Memy o meczu Polska - Wyspy Owcze. Spokojnie, zaraz się rozkręci! [GALERIA] Skoro internet płonie, to wiedz że nasi znowu grają beznadziejnie! I tak właśnie było w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Polska - Wyspy Owcze. Nasze gwiazdy do przerwy nie potrafiły nawet strzelić jednego gola. Dopiero karny po zagraniu ręką ukrócił te męki... Zanim objęliśmy jednak prowadzenie, kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zdążyli stracić nerwy. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Drugi weekend września. Jakie atrakcje przygotowano dla mieszkańców Torunia? Pierwszy tydzień września już za nami. Kultura jednak dopiero budzi się do życia. Co przygotowano dla mieszkańców Torunia? Spisaliśmy najciekawsze wydarzenia. Dzieje się dużo – narodowe czytanie, historyczna gra terenowa, spektakl plenerowy, targi edukacyjne i wiele innych! 📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała swoich kandydatów w okręgu nr 5 toruńsko-włocławskim Koalicja Obywatelska zaprezentowała (niemal) pełną listę swoich kandydatów. Poznaliśmy bliżej m.in. miejscową kandydatkę Agrounii. 📢 Lotto - te liczby padają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Prawdopodobieństwo wygranej w Lotto jest niewielkie. Matematyka i rachunek prawdopodobieństwa nie pozostawia złudzeń, jednak każdego dnia znajduje się szczęśliwiec, który zmienia swoje życie i wygrywa duże pieniądze. Grając w gry Totalizatora Sportowego można nieco pomóc szczęściu i skorzystać ze statystyki, skreślając liczby, które padają najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w grze Lotto w ciągu ostatnich 5 lat.

📢 Toruń. Mord na działkach na Rudaku. Małgorzata konała w mękach. "To nie ja zabiłem!" - twierdzi Wiesław K. 64-letnia pani Małgorzata umierała w mękach - miała zmasakrowaną głowę, odcięte ucho, połamane ręce i nogi. Przed Sądem Okręgowym w Toruniu za zabójstwo odpowiadał Wiesław K. Ofiara była konkubiną jego ojca. Wyrok ogłoszony będzie w przyszłym tygodniu. 📢 Kujawsko-Pomorskie: wyjątkowe wille do kupienia w powiecie toruńskim. Tak mieszkają milionerzy! Przeglądając ogłoszenia na portalu OtoDom.pl możemy na trafić na oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Chodzi m.in. o piękne wille i rezydencje z dużymi posiadłościami, które są aktualnie dostępne do kupienia na tym portalu. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszym materiale. 📢 Darmowe leki dla seniorów i dzieci. Dla kogo i na jakich zasadach? Minister Zdrowia wyjaśnia, od kiedy staną się faktem Program darmowych leków dla osób starczych ma być rozszerzony o dzieci oraz osoby 65+. Dotychczas korzystali z niego emeryci po 75. roku życia. Minister Zdrowia wyraźnie jednak mówi o tym, że trwają prace nad powiększeniem puli i zakresu dofinansowania leków. Wstępnie program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ ma obowiązywać od września 2023 roku, najpóźniej jednak wejdzie w życie na początku 2024 roku. Na czym dokładnie będzie polegać program i jakie leki obejmie?

📢 Toruńskie hospicjum im. Jana Pawła II ma już 30 lat! Na początku sierpnia toruńskiemu Hospicjum im. Jana Pawła II "stuknęła" trzydziestka. Obchody jubileuszu odbędą się w piątek, 8 września w hotelu Filmar. 📢 W takich składzie Apator pojedzie po finał PGE Ekstraligi. Patryk Dudek już raz wyciął taki numer Sparcie Remis w Toruniu i wszystko rozstrzygnie się w meczu rewanżowym we Wrocławiu. Trenerzy obu drużyn odkryli swoje składy. W barwach Betardu Wrocław szykuje się debiut.

📢 Na toruńskim poligonie po raz pierwszy w Polsce zahuczały bojowe granatniki M-72 W czwartek (7 września) na terenie poligonu w Toruniu odbyło się pierwsze w Polsce bojowe strzelanie z granatników M-72. 📢 Neuca zaprasza. Zamiast marszu z kijkami będzie piknik na Barbarce Piknik ekologiczno-zdrowotny ekoNEUCAthon 2023 to nowa propozycja Grupy Neuca dla miłośników zdrowego stylu życia i rekreacji. zaprasza na niego w sobotę 9 września na toruńską Barbarkę.

📢 Borowiki ceglastopore już rosną w lasach! Jak wyglądają te grzyby i czy są jadalne? Sprawdź, na co koniecznie zwrócić uwagę! Borowik ceglastopory to jeden z ładniejszych grzybów, jakie mogą trafić do koszyka grzybiarza. Jednak nie przez wszystkich jest zbierany i często zastanawiamy się, czy jest jadalny. Sprawdź, jak wyglądają borowiki ceglastopore, gdzie rosną i z czym można je pomylić. 📢 Produkty, których jedzenie zaburza pamięć. Tego unikaj, gdy masz kłopoty z pamięcią i koncentracją Nasza pamięć zależy od nas. I musimy o nią dbać tak samo jak o naszą skórę, włosy czy serce. Najlepsze dla naszych mózgów jest aktywność fizyczna ale i stymulowanie pamięci, wszelkie gry, łamigłówki czy krzyżówki ale i dieta. Pamięć warto ćwiczyć zawsze, od zapamiętywania prostych rzeczy po te bardziej wymagające. Zobacz, jakich produktów unikać dla dobra naszego mózgu.

📢 UWAGA! Wypadek pod Toruniem. Droga krajowa nr 10 na wysokości Brzozówki w gm. Obrowo była zablokowana Na drodze krajowej nr 10 na trasie Lipno - Toruń są poważne utrudnienia w ruchu 📢 Tramwaj wykoleił się na nowej trasie na Jar. Znana jest przyczyna tego zdarzenia Na ulicy Legionów w Toruniu, na nowej trasie, rano w czwartek 7 września wykoleił się tramwaj. Przerwa w kursach na Jar i z Jaru trwała około czterech godzin.

📢 Praca dla nauczycieli i psychologów - Toruń i okolica. Gdzie są wakaty? Oto oferty z bazy kuratorium oświaty Dyrektorom publicznych szkół w Toruniu nie bez trudu, ale w większości udało się zapewnić obsadę kadrową w tym roku szkolnym. W mieście i okolicy są jednak wakaty. Oferty pracy dotyczą głównie placówek niepublicznych.

📢 Skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom. 📢 Toruń. Na Rubinkowie grasuje piroman? Płoną samochody i śmietniki W nocy z poniedziałku na wtorek przy bloku przy ul. Łyskowskiego 29/35 paliły się śmietnik i trzy samochody. To już kolejne takie zdarzenie na tym osiedlu w tym roku. Czy to robota piromana?

📢 Duże inwestycje przy jednej z najważniejszych ulic Torunia. Kiedy skończą się związane z nimi utrudnienia? Trzy spore inwestycje mieszkaniowe są realizowane przy jednej z najważniejszych ulic Torunia. Ich realizacja wiąże się z utrudnieniami drogowymi, na szczęście chwilowymi. 📢 Tak się bawią torunianie w Labie. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Co ciekawego działo się ostatnio w toruńskiej Labie? Całkiem sporo! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie Torunia.

📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami! Mamy zdjęcia! Co działo się ostatnio w toruńskiej Labie? Zobaczcie sami! Oto najnowsza fotorelacja z imprez w jednym z najpopularniejszych miejsc na muzycznej mapie Torunia. 📢 Oto Sylwia Peretti na ostatnich zdjęciach. Królowa życia na tych fotografiach rozpala wyobraźnię 3.09.2023 Sylwia Peretti publikuje w sieci odważne zdjęcia. Zobacz nowe zdjęcia Sylwii Peretti i kliknij w galerię.

📢 Jajka - z tym warto jeść jajka, aby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do jajek na odchudzanie Jajka same w sobie są wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączone z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawiają, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które w połączeniu z jajkami prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Toruń. To oni adoptowali psy ze schroniska dla zwierząt. Brawo! Zobacz zdjęcia! Toruńskie schronisko ma pod opieką kilkaset zwierząt. Przeważają psy i koty, ale nie brakuje również innych gatunków. Do placówki trafiają zwierzęta z różnych miejscowości całego powiatu. Na szczęście nie brakuje osób, które chcą zabrać psa do domu. Ostatnio zwierzęta trafiły w dobre ręce. Oto zdjęcia.

📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa.

📢 14. emerytura 2023. Są limity! Te osoby nie otrzymają "czternastki" 14 emerytura. Kogo ominie? Już niedługo na konta wszystkich emerytów trafi zapowiadana "czternastka"" Niektórzy zaplanowali już konkretne wydatki. Niestety. Nie na konto każdego seniora spłynie dodatkowa gotówka. Rząd ustalił limity. Kto nie otrzyma świadczenia? Zobacz szczegółowe ustalenia. 📢 Co da ZUS? Dodatki do emerytury 2023. Na takie finansowe wsparcie dla emerytów można liczyć. Jakie pieniądze można dostać? Drożyzna z pewnością nie sprzyja emerytom. Dla nich ważną opcją staje się więc zdobywanie dodatkowych środków pieniężnych tak, aby móc godnie spędzić jesień życia. Tu z pomocą może przyjść dla nich szereg rozwiązań, ulg i dodatków, które znacząco wspomagają ich trudną sytuację. O jakich dodatkach mowa? Jak z nich skorzystać? Zobacz!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

