Prawie 1800 zł dodatku do emerytury. Można go dostać pod jednym prostym warunkiem!

Prawie 1800 zł dodatku do emerytury

Dodatek do emerytury, zwany potocznie "Mama 4 plus", adresowany jest przede wszystkim do emerytowanych mam, wychowujących co najmniej czwórkę dzieci. Jednakże jest to świadczenie skierowane do osób, które z powodu poświęcenia się wychowaniu dzieci nie spełniają warunków do pobierania najniższej nawet emerytury. Tym samym dodatek ten mogą otrzymać również mężczyźni.