Prawybory w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Młodzież oddała swój głos

Głosy oddane

W czwartkowe przedpołudnie w murach IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu odbyły się prawybory. W tej szkole to już tradycja. Odbywają się one od ponad 20 lat. Niezależnie od tego, czy uczeń osiągnął już pełnoletniość, czy jeszcze kilka lat mu do niej brakuje, może wziąć udział w prawyborach i oddać głos na swojego kandydata.