Prestiżowa nagroda dla torunianki. Za odbudowanie tradycji i podbicie serc Polaków

- Ta nagroda to miód na moje serce - mówi Iga Sarzyńska-Komorowska. - Docenienie przez jury złożone z tak wybitnych przedsiębiorców i menedżerów jest potwierdzeniem, że nasza marka od trzech lat rozwija się dynamicznie, nietuzinkowo i ma piękne perspektywy. To nagroda nie tylko dla mnie, ale dla naszych wszystkich pracowników, współpracowników oraz firm i instytucji, z którymi współpracujemy na co dzień. Dziękuję mojemu wspaniałemu mężowi Maciejowi za największe wsparcie, wiarę w moje talenty, inspirację. Jako pierwszy uwierzył w ten nieoczywisty projekt i razem ze mną zmienia postrzeganie polskich pierników na świecie.