Prezes lotniska w Bydgoszczy ma udziały w firmie transportowej! Konflikt interesów?

Od kilku miesięcy Tomasz Moraczewski, prezes Portu Lotniczego w Bydgoszczy (to spółka, której większościowym udziałowcem jest samorząd województwa) ma poważne kłopoty prawne. Podczas kontroli CBA wykryło nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gdyni.

W tym roku prezes wypełnił oświadczenie majątkowe skrupulatnie. Wykazał, że w roku minionym — jako prezes lotniczej spółki i dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu — posiadał 9 procent udziałów w spółce z.o.o. o nazwie "Morvi". To firma transportowa, oferująca m.in. przewozy autokarowe. Z KRS dostępnego w internecie wynika, że działa od 2004 roku i od tego czasu też Moraczewski jest jej wspólnikiem.

W poprzednich oświadczeniach prezesa mowy o spółce "Morvi" nie ma. Dlaczego?

Od kiedy prezes Tomasz Moraczewski posiada udziały w tej firmie transportowej? Z tym pytaniem zwróciliśmy do: samego prezesa, obsługi prasowej lotniska oraz rzeczniczki marszałka województwa. Nikt na to pytanie nam nie odpowiedział. W rozmowie telefonicznej prezes powiedział nam, że nie pamięta, czy udziały w tej spółce wykazywał w oświadczeniach majątkowych w poprzednich latach. Zadeklarował, że to sprawdzi i poinformuje, ale na deklaracjach się skończyło.