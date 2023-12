Prezydent Michał Zaleski: "To co się stało na Glinkach, było niestosowne"

Konferencja w sprawie ekshumacji w Glinkach

Podczas czwartkowej konferencji prasowej poświęconej sytuacji na toruńskich Glinkach prezydent Michał Zaleski zapowiedział powrót do ustaleń z 2017 roku, kiedy to obiecał, że miejsca po odkrytych przy okazji budowy osiedla i następnie ekshumowanych masowych grobach ofiar działającego tu od 1945 roku radzieckiego obozu, nie zostaną zabudowane, ale obsadzone zielenią. Przypomnijmy, że chociaż od tej deklaracji minęło kilka lat, obietnica nie została zrealizowana. Co więcej, kilka miesięcy temu okazało się, że ziemia, która do 2017 roku kryła szczątki 3.000 osób, znika pod betonową nawierzchnią parkingu.