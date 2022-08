Problem ze spłatą kredytu? Weź wakacje kredytowe. Możesz już to zrobić!

Rosnące raty kredytów sprawiają, że wiele osób ma problem z dopięciem domowego budżetu. Wśród poszukiwanych i proponowanych rozwiązań wymienia się wakacje kredytowe. Te zostały wprowadzone ustawą i są dostępne dla konsumentów od 29 lipca. Co to oznacza? SPRAWDŹCIE>>>>

Rosnące raty kredytów sprawiają, że wiele osób ma problem z dopięciem domowego budżetu. Wśród poszukiwanych i proponowanych rozwiązań wymienia się wakacje kredytowe. Te zostały wprowadzone ustawą i są dostępne dla konsumentów od 29 lipca. Co to oznacza dla kredytobiorców

Otwarcie banków na wnioski elektroniczne?

Nie tylko przyjęcie ustawy gwarantuje możliwość sprawnego składania stosownych wniosków. Równie istotne jest prawidłowe przygotowanie bankowości elektronicznej na napływ wniosków o udzielenie wakacji kredytowych. Jeszcze przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków banki zadeklarowały gotowość do przyjmowania wspomnianych wniosków.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Możliwość złożenia stosowanego wniosku jest uzależniona od tego, jaka jest data zapadalności raty kredytowej. Z założenia ustawy złożenie wniosku powinno zostać przeprowadzone przed tą właśnie datą.

UOKiK będzie pilnować banki

Eksperci często wskazywali na to, że banki nie miały zbyt wiele czasu na to, aby złożyć odpowiedni wniosek. Oznacza to, że część z nich może mieć technologiczne, lokalne i przejściowe problemy z przyjmowaniem wniosków. Jednak po usunięciu trudności klienci mogą mieć pewność, że ich wnioski będą przyjmowane. Ma o to zadbać w szczególności UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jakie zadanie wykona UOKiK?

Co do zasady urząd ma weryfikować, czy banki odpowiednio wdrażają wakacje kredytowe. Oznacza to, że bacznej obserwacji podlega kwestia tego, w jaki sposób (i czy w ogóle) banki przekazują klientom informacje o wakacjach kredytowych. Weryfikacji będzie również podlegać to, czy banki w ogóle uruchomiły możliwość składania wniosków w odpowiednim czasie.

Kiedy w życie wchodzi ustawa?

Wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych jest możliwe na mocy odpowiedniej ustawy. Ta została przyjęta w sejmie, jednak jej wejście w życie odbyło się 29 lipca (piątek).

Bankowe wakacje kredytowe

Bankowe wakacje kredytowego to w najprostszym ujęciu czasowe zawieszenie spłaty kredytu, które już wcześniej obowiązywało w naszym kraju i banki mogły indywidualnie decydować się na to rozwiązanie. Z zasady polega to na tym, że przez kilka miesięcy (zazwyczaj od 1 do 6) kredytobiorca nie musi opłacać rat kredytowych. Te jednak nie są anulowane, ale po prostu są spłacane w późniejszym terminie. Co więcej, swoistemu zamrożeniu podlegać mogą zarówno całe raty kapitałowo-odsetkowe, jak i część kapitałowa rat. Przy drugim rozwiązaniu kredytobiorca opłaca wyłącznie odsetkową część rat.

