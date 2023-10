Profilaktyka raka piersi. Toruńska Rada Kobiet zaprasza na spotkanie

Fakty są takie, że rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Najwięcej zachorowań wykrywa się u kobiet między 50 a 70 rokiem życia. Problem dotyczy jednak wszystkich pań po 20 roku życia. I to jest właśnie moment, gdy trzeba zadbać o profilaktykę.

Każdego roku na świecie ponad półtora miliona kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi. Każdego dnia ponad 50 Polek słyszy, że ma tę chorobę. Tylko badania profilaktyczne mogą uratować życie, a wczesna diagnostyka gwarantuje wyleczenie. Stąd inicjatywa Toruńskiej Rady Kobiet, by namawiać do badań i uświadamiać.

- Dbamy o swoich najbliższych, dom, pochłania nas ciągły natłok spraw. To powoduje, że zapomniany o swoim zdrowiu. Zdarza się, że kiedy już zdecydujemy wreszcie zadbać o siebie, to jest za późno. Nie chcemy, by tak się działo - mówi Agata Chyżewska-Pawlikowska, przewodnicząca Toruńskiej Rady Kobiet. - Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, to najlepszy czas, by pomyśleć o własnym zdrowiu. W związku z tym w imieniu Toruńskiej Rady Kobiet zapraszam panie, dziewczyny na nasze wydarzenie "Pełną piersią".