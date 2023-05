Program "Czyste powietrze" w kujawsko-pomorskim. Wypłacono już 400 milionów złotych

Początki programu "Czyste Powietrze" sięgają jeszcze 2018 roku. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dopłaty do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych, co ma pomóc w walce ze smogiem i finalnie doprowadzić do stanu, w które tytułowe powietrze faktycznie stanie się czyste i zarazem znacznie bardziej zdrowe.

- Jest to program, który bardzo mocno wpływa na jakość powietrza w naszym regionie. Takiego programu nie było w historii Polski i można otwarcie powiedzieć, że rzeczywiście sprawdza się on w dążeniu do tego, by oddychać czystym powietrzem. Założenie było takie, żeby dojść do dobrego poziomu w ciągu dekady. Widać, że jesteśmy na właściwej drodze, żeby faktycznie tak się stało - powiedział Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który realizuje założenia programu w naszym regionie.