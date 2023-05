Program Senior+. Kto dostał dodatkowe pieniądze?

Program senior plus został przygotowany z myślą o osobach starszych. W ramach założeń Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej każdego roku trwa kolejna edycja tegoż programu. Do kogo skierowany jest to program? O jakich pieniądzach mowa?

Program senior plus został przygotowany z myślą o osobach starszych. W ramach założeń Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej każdego roku trwa kolejna edycja tegoż programu. Do kogo skierowany jest to program? O jakich pieniądzach mowa?

Założenia programu senior plus

Jest to program przygotowany z myślą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego tak, aby w lepszym stopniu zapewniali one miejsca dla osób starszych bezpośrednio w ośrodkach wsparcia. Senior plus za nadrzędny cel stawia sobie zwiększenie aktywnego udziału seniorów w życiu społecznym.

Senior plus - te osoby starsze są objęte programem!

W myśl programu wsparciem mają być objęte osoby nieaktywne zawodowo, które mają więcej niż 60 lat. Dzięki niemu w całej Polsce powstają warsztaty, zajęcia oraz projekty umożliwiające spędzanie czasu wolnego w przyjaznym środowisku. Cieszę się, że tworzone tak licznie domy i kluby umożliwiają osobom starszym aktywne i radosne życie — mówiła o programie Senior plus minister Marlena Maląg.

Kto ubiega się o dofinansowanie programu senior plus?

Wnioski o to składają gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie tak, aby w efekcie tworzyć nowe rozwiązania dla osób starszych na poziomie lokalnym. Ostatecznie więc zyskują na tym Domy Dzienne Seniora, a także Kluby Seniora. Program umożliwia tworzenie nowych tego typu ośrodków, jak i wspomaga dotąd istniejące instytucje.

Czym są Dzienne Domy Senior plus oraz Kluby Senior plus?

Dzienne Domy Senior Plus to instytucje, które wspomagają osoby starsze w realizowaniu czynności dnia codziennego, a także zapewniają co najmniej jeden posiłek. Z założenia te domy muszą zapewnić co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Z kolei Klub Senior plus ma za zadanie zmotywowanie osób starszych do działań samopomocowych oraz do podejmowania się wolontariatów. Instytucje te mają z założenia tygodniowo zapewniać co najmniej 20-godzinną ofertę usług.

Dofinansowanie Senior plus 2023

W tegorocznej edycji, której wyniki już zostały podane, na utworzenie Dziennych Domów Senior plus można maksymalnie przeznaczyć 400 tysięcy złotych. Z kolei na utrzymanie jednego miejsca w DDS-ie można uzyskać do 400 zł dofinansowania.

Senior+ wyniki

Edycja na 2023 została rozstrzygnięta na początku tego roku, jednak wyniki ministerstwo przedstawiło dopiero 21 marca. Wpłynęły 844 oferty, a na realizację zadań łącznie przeznaczono aż 60 mln zł. Ostatecznie dokonano oceny ofert, ponieważ było ich więcej, niż przewidywał budżet. Ostatecznie łącznie dofinansowano 739 oferty na łączną kwotę 59 034 233 złote. Na utworzenie Dziennych Domów Senior plus i Klubów Senior plus przeznaczono 16 712 441 zł, a na wsparcie funkcjonujących już tego typu ośrodków pozostałą kwotę, czyli 42 321 792 zł.