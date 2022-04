Projekt ustawy o Kodeksie Korwina wciąż w Sejmie. Ocena sejmowego biura analiz zbieżna z krytycznymi opiniami prawników

Przypomnijmy: 2 lutego projekt wpłynął do Sejmu, szybko bo 9 lutego skierowany został do I czytania w sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu. I do dziś tkwi na tym etapie procedowania. Po drodze przez Polskę przelała się fala oburzenia tym pomysłem, pojawiło się bardzo dużo protestów i apeli o pozostawienie cennego manuskryptu w Toruniu - formułowanych przez naukowców, samorządowców, polityków i duchownych z Prymasem Polski włącznie.

Jak już informowaliśmy, w sprawie wypowiadali się też prawnicy. W ich ekspertyzach - sporządzonych na zamówienie samorządu wojewódzkiego - wskazywano m.in, na niezgodność projektu z zapisami Konstytucji, Ustawy o Ochronie Zabytków, nawet z polsko-węgierską konwencją o współpracy kulturalnej.