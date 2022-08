Proste domowe sposoby na siwiznę! Jak walczyć z siwymi włosami?

Jedną z najwyraźniejszych oznak starzenia się jest siwizna. Choć w niektórych przypadkach może ona wyglądać elegancko, pierwsze siwe włosy nie są przez nas przyjmowane z entuzjazmem. Na szczęście możemy te wyraźne oznaki starzenia się. Są na to domowe sposoby! Jakie dokładnie? Jak zwalczyć siwe włosy?

Dlaczego siwiejemy?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, dlaczego w ogóle siwiejemy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w przypadku niektórych osób istotne mogą być czynniki genetyczne. Te sprawiają, że kolejne pokolenia (często mężczyzn) mają siwe włosy już w bardzo młodym wieku. Za sam kolor włosów odpowiedzialna jest melanina oraz dwie jej odmiany. Mowa tu o eumelaninie (nadaje włosom barwę brązową oraz czarną) oraz feomelaninę (gwarantującą barwę żółtą oraz czerwoną). W obu przypadkach dokładny kolor jest zależny od proporcji konkretnych pigmentów. Siwienie jest oznaką, że nasze włosy nie otrzymują dostatecznej ilości barwnika i odzyskują naturalną barwę beżowo-białą, która jest powszechnie określana jako "siwizna".

Czy można zwalczyć siwienie bez farbowania?

Nie da się ukryć, że już pierwsze siwe włosy wywołują u nas dość negatywne emocje. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której nie farbujemy włosów i nie bardzo wiemy, jak możemy zakryć pojawiającą się siwiznę. Są jednak sposoby na to, aby opóźnić pojawianie się siwych włosów, a także sposoby na zwalczenie tego nieprzyjemnego stanu. Zazwyczaj opierają się one o dłuższe, regularne stosowanie. Jakie domowe metody warto zastosować?

Płukanka ziołowo-herbaciana

Do przygotowania naparu potrzebujemy czterech łyżek czarnej herbaty oraz 2 łyżeczek szałwii, oraz rozmarynu. Tu potrzebować będziemy około dwóch litrów gorącej wody i całość przez 30 minut powinniśmy trzymać pod przykryciem. Tak przygotowany napar odcedzamy i płuczemy nim nasze włosy. Zaleca się przy tym, aby płyn był wcierany w skórę głowy, a ze spłukaniem powinniśmy poczekać kolejne 30 minut. Da to czas ziołom na pogłębienie naturalnego koloru włosów. Wskazana mieszanka sprawdzi się przy włosach czarnych oraz brązowych. W przypadku włosów jasnych szałwię powinniśmy łączyć z innymi składnikami. Dlaczego? Powyższa mieszanka może nadać im zielonkawy odcień.

Płukanka z orzecha włoskiego lub cebuli

W tym przypadku potrzebne są nam łupiny orzecha włoskiego, które powinniśmy zalać wrzącą wodą (wystarczy pół litra). Zostawiamy je na godzinę, a następnie napar wykorzystujemy do płukania włosów. Dlaczego warto to zastosować? Taka płukanka ma na celu pogłębienie naturalnego koloru włosów, jednak zniwelowanie siwizny jest możliwe dopiero po systematycznym używaniu naparu. Jeśli nie mamy orzechów, możemy sięgnąć po łupiny cebuli (te nadadzą włosom miedzianego odblasku). Takie płukanki znakomicie sprawdzą się u brunetek, szatynek oraz rudowłosych.

Płukanka ziemniaczana

Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak uniwersalnym warzywem jest ziemniak. Okazuje się bowiem, że doskonale sprawdzi się on przy walce z siwymi włosami. W jaki sposób? Wystarczy ugotować (obrane, nie w mundurkach). Tu jednak wody nie wylewamy, a jedynie przelewamy do osobnego naczynia. Gdy woda z ziemniaków wystygnie, możemy zastosować ją do płukania, aby przyciemnić włosy. Co więcej, płyn ten sprawi, że włosy nie będą się tak przetłuszczać.

Rumianek i cytryna na siwe włosy

Rozwiązanie to jest idealne dla blondynek. Przestudzony napar z rumianku wystarczy połączyć z sokiem z cytryny (wystarczy jedna lub dwie cytryny). To następnie możemy użyć pod koniec mycia głowy. Napar na włosach należy trzymać około 30 minut, a dopiero potem możemy go spłukać. WAŻNE! Powinniśmy zastosować do płukania zimną wodę. Napar z rumianku połączony z cytryną nie tylko zapobiegnie siwiźnie, ale również wyraźnie rozświetli i rozjaśni włosy!

Jak pokonamy siwiznę dzięki lawendzie?