Protest rolników w Toruniu. Od środy zablokują drogi przy "Plazie" aż na dwa dni! Mamy szczegółowe MAPY blokad

Blady strach padł na mieszkańców gminy Łysomice, bo rolnicy zgłosili blokadę Drogi Krajowej nr 91 z Drogą Wojewódzką nr 552... aż na 30 dni. Na szczęście władzom gminy i Policji udało się wynegocjować skrócenie protestu do zaledwie jednego dnia.

- Też byłem zaskoczony tym zgłoszeniem, ale doszliśmy do porozumienia z koordynatorem protestu - usłyszeliśmy od wójta Łysomic Piotra Kowala. - Blokada będzie tylko przez jeden dzień, w środę od 8 rano do godziny 20. Po zakończeniu protestu zgłoszenie wygaśnie, jeśli rolnicy będą chcieli wznowić protest, będą musieli zrobić nowe zgłoszenie, na siedem dni przed. Organizatorzy zapowiedzieli, że stworzą "korytarz życia" dla karetek i Straży Pożarnej. Ponieważ protest zaczyna się o ósmej nasi mieszkańcy zdążą dojechać do pracy do Torunia, gorzej może być z powrotem. Generalnie łatwiej będzie dostać się do Ostaszewa lub na drogę do Warszawy, niż na południe. Mieszkańcy gminy powinni dać sobie radę, bo doskonale znają okolicę, ominą blokadę szutrowymi lub leśnymi drogami. Więcej problemów będzie z ruchem tranzytowym. Każdy protest jest utrudnieniem, ale rozumiemy rolników. Oni nie mają innej formy protestu, to nie zakład pracy, w którym można odejść od maszyn i rozpocząć strajk. U nas dotąd blokady przebiegały spokojnie i mam nadzieję, że tak będzie również tym razem. I tak mamy szczęście, że na terenie gminy zgłoszono blokadę tylko w jednym miejscu, a nie jak na przykład w sąsiednim Lubiczu w kilku.