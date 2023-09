Przed nami waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce

Waloryzacja emerytur i rent - od czego zależy?

Co to oznacza? Emeryci otrzymujący skromne świadczenia, mogą liczyć na to, że każdego roku skorzystają z waloryzacji emerytur. Coroczny proces waloryzacyjny z założenia ma stanowić odpowiedź na problemy powiązane bezpośrednio z drożyzną.

Waloryzacja emerytur a wzrost dodatków

Jakie dodatki ulegną podwyżce?

Kiedy waloryzacja spełnia swój cel? Ile ona wyniesie? Waloryzacja a inflacja

Waloryzacja jest oparta o średnioroczny wskaźnik cen towarów, a także usług konsumpcyjnych w ubiegłym roku kalendarzowym. Co więcej, są one zwiększone co najmniej o 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku ubiegłym (w tym przypadku w 2022 roku). Założeniem jest to, że waloryzacja spełni swój cel, jest to, aby minimalnie wyniosła ona wartość inflacji. Tylko wtedy rzeczywiście spełni ona swój cel. Można zatem przypuszczać, że w 2024 roku dodatki do świadczeń emerytalnych wzrosną co najmniej o wartość inflacji!